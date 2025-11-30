Signal Binary Option

Signalindikator für Binäroptionen, der auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv eingesetzt wird. Er eignet sich für kurzfristiges Grid-Trading auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau.

Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/gleichmäßig“ von Beginn an) und eine Auto-Adaptation basierend auf den Handelsergebnissen, die die Filter an den aktuellen Markt anpasst und dabei Serien von Gewinn- und Verlustsignalen berücksichtigt.

Das Modell sucht auf dem Chart nach kurzen gerichteten Impulsen und markiert sie beim Balkenschluss mit CALL- (Kauf) und PUT- (Verkauf) Pfeilen, ohne Neuzeichnen. Der Indikator kann auch auf klassischen Forex/CFD-Konten verwendet werden, aber aufgrund des kurzen Zeithorizonts der Trades ist es wichtig, Spread und Kommissionen im Auge zu behalten, damit die Kosten nicht den Großteil der Bewegung „auffressen“.

Funktionsweise

  • Verwendet ein eigenes mehrstufiges adaptives Prognosemodell anstelle eines Standard-Sets klassischer Indikatoren;

  • Analysiert Form und Steigung der Kursbewegung, Trend und lokale Volatilität;

  • Prüft die Signale über mehrere Ebenen der Filterung von Rauschen und anomalen Ausschlägen;

  • Zeichnet einen Pfeil erst nach dem Durchlaufen aller internen Prüfungen — intelligentes Glätten, anti-trendgerichtete Filterlogiken, adaptiver Extremum-Filter (versucht, kein Signal direkt am vermuteten Wendepunkt zu geben) und ein leichtgewichtiges neuronales Subsystem, das sich online an den Markt anpasst und Signale gegen seine eigene Prognose blockiert;

  • Nutzt Auto-Adaptation basierend auf der Signalqualität: verfolgt Serien von Gewinn-/Verlusttrades und verschärft oder lockert interne Schwellenwerte in Abhängigkeit von Statistik und Drawdown-Tiefe;

  • Ein separater Basisgeschwindigkeits-Parameter legt den Charakter des Indikators von Anfang an fest (schnell reagierend, nahezu ohne Glättung, oder glatter und konservativer), während die Auto-Adaptation die Parameter im Laufe der Historienbildung „feinjustiert“.

Zentrale Merkmale

  • CALL/PUT-Pfeilsignale — Pfeil unter der Kerze für Käufe, über der Kerze für Verkäufe;

  • Ausrichtung auf kurzfristige Trades — die Berechnung ist auf die nächste Bewegung über wenige Balken optimiert, was für Binäroptionen und scalping-ähnliche Einstiege ideal ist;

  • Berücksichtigung von Spikes und Extremen — spezielle Filter helfen, nicht bei einzelnen Ausreißern und „anomalen“ Balken einzusteigen, die wie der letzte „Reststoß“ einer Bewegung aussehen;

  • Anpassung an Timeframe und Volatilität — die grundlegende Geschwindigkeit/Glättung wird über einen separaten Parameter festgelegt, und die Auto-Adaptation regelt die Strenge der Filter dynamisch unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse (Win/Loss-Serien);

  • Integrierte Signalstatistik — Historie, Win/Loss, Gesamtergebnis in Punkten, Übersicht über mehrere Instrumente und Möglichkeit zum Zurücksetzen der Statistik;

  • Mehrsprachigkeit — automatische Erkennung der Terminalsprache und automatisches Umschalten der Benutzeroberfläche.

Praktischer Nutzen

Der Indikator hilft, brauchbare Einstiegspunkte schnell von Bereichen zu trennen, in denen man besser abwartet: Sie sehen einfach, wo das Modell eine Richtung (CALL/PUT) vorschlägt und wo keine Signale vorhanden sind. Das vereinfacht die Entscheidungsfindung in Echtzeit und reduziert die Anzahl chaotischer Trades.

Die integrierte Statistik zeigt, wie sich die Signale in der Vergangenheit verhalten haben — sowohl für einzelne Instrumente als auch für das gesamte Portfolio. Das hilft, Paare, Timeframes und Einstellungen an den eigenen Handelsstil anzupassen und die Stabilität des Ansatzes zu überwachen.
Auto-Adaptation und Basisgeschwindigkeit ermöglichen es, denselben Indikator sowohl für aggressiveres Grid-Trading auf M1 als auch für einen ruhigeren Ansatz auf höheren Timeframes zu nutzen, ohne dutzende interne Parameter manuell „feinzudrehen“.

Wichtige Hinweise

Der Indikator handelt nicht automatisch und garantiert keinen Gewinn. Er stellt analytische Informationen über den aktuellen Marktzustand bereit; das Endergebnis hängt vom gewählten Instrument, Timeframe, den Einstellungen und dem persönlichen Handelssystem ab. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.

Einstellungen

Base Speed — grundlegende Geschwindigkeit/Reaktivität des Modells.
Bestimmt, wie sich der Indikator „out of the box“ verhält, bevor die Auto-Adaptation eingreift.

Empfohlener Bereich: 0.5…2.0.

  • Unter 1.0 → weicher und geglätteter Start, weniger Rauschen, weniger Signale, Fokus auf Stabilität;

  • Um 1.0 → ausgewogener Modus, der für die meisten Instrumente geeignet ist;

  • Über 1.0 → schnellerer und empfindlicher Start: weniger Glättung, mehr potenzielle Signale, „schneller“ Indikatormodus.

Für M1 wird in der Regel ein Wert leicht über 1.0 verwendet (z. B. 1.2–1.5), für H1 eher nahe 1.0 oder leicht darunter.

Aggressiveness of auto adaptation — Faktor für die Aggressivität der Auto-Adaptation.

Bestimmt, wie schnell und wie stark der Indikator seine internen Schwellenwerte anpasst, wenn sich die Statistik verschlechtert oder verbessert.

Empfohlener Bereich: 0.0…5.0.

  • 0.0–1.0 → sanfte Anpassung, das Modell „reißt“ die Parameter kaum, Änderungen sind fließend;

  • 1.0–3.0 → praxisgerechter Arbeitsbereich: vernünftiges Gleichgewicht zwischen Stabilität und Reaktionsfähigkeit;

  • 3.0–5.0 → aggressive Anpassung: bei Verlustserien zieht der Indikator die Filter schnell an, wodurch Signale seltener, aber strenger werden.

Max loss for enable auto adaptation — Anzahl aufeinanderfolgender Verlusttrades, nach der der verstärkte Adaptationsmodus aktiviert wird.

Empfohlener Bereich: 1…10.

  • 1 → maximal empfindlicher Modus: jeder einzelne Verlusttrade wird als Anlass gesehen, die Filterung zu verschärfen (geeignet für Tests und aggressives Scalping, aber nicht für alle Märkte);

  • 2–3 → optimal für M1–M5: zwei bis drei Verlusttrades in Folge gelten als Hinweis darauf, dass der Markt die aktuelle Konfiguration „gebrochen“ hat und die Filter verschärft werden müssen;

  • 4 und mehr → ruhigerer Modus, geeignet für höhere Timeframes und seltenere Einstiege, bei denen einzelne Verluste statistisch weniger ins Gewicht fallen.

Enable alert signal — Ein-/Ausschalten von Pop-up-Benachrichtigungen bei einem neuen Signal.

  • true — bei jedem neuen Signal zeigt der Indikator ein Pop-up-Fenster an (und kann je nach Terminaleinstellungen einen Ton abspielen/Benachrichtigungen senden);

  • false — der Indikator arbeitet „leise“, Signale sind nur im Chart und im Statistikpanel sichtbar.

Alle weiteren internen Parameter, Perioden und Schwellen werden automatisch berechnet und über das beschriebene Auto-Adaptationssystem angepasst — Sie müssen nicht dutzende Werte manuell abstimmen; es reicht, drei Schlüsselparameter auf Ihren Handelsstil abzustimmen.


