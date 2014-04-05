Tick Flow

TickFlow — инструмент для анализа тиковых данных и визуального выделения значимых зон на графике. Утилита агрегирует текущие и исторические тики, отображает соотношение покупателей и продавцов, а также помогает видеть уровни поддержки/сопротивления и зоны кластеров.

Здесь версия для Metatraider 4.

Как это работает (коротко)

  1. TickFlow собирает тиковые данные и агрегирует их по ценовым шагам и свечам.

  2. По накопленным данным строится визуализация: счётчики тиков вверх/вниз, соотношение покупателей/продавцов, исторические уровни и кластеры.

  3. Пользователь регулирует чувствительность и период анализа в настройках. Инструмент не принимает решений за трейдера — он предоставляет данные для анализа.

Особенности

  • Отображение тиковой активности по свечам (tick counters).

  • Процентное соотношение покупателей и продавцов.

  • Построение исторических уровней поддержки и сопротивления на основе тиковых объёмов.

  • Функция кластеризации ценовых областей (cluster analysis).

  • Гибкие настройки чувствительности под разные торговые горизонты (скальпинг, внутридневная, среднесрочная торговля).

  • Возможность включения/выключения истории тиков для уменьшения загромождённости графика.

  • Сохранение отображаемых данных локально; не требует сторонних DLL и не отправляет данные внешним сервисам.

Настройки (ключевые параметры; имена параметров — на английском)

Общее

  • NumberOfBarsForAnalysis — сколько последних свечей анализировать (например, 5). Больше — более широкий охват, меньше — более локальный анализ.

  • ShowTickActivityHistory — показывать ли тиковую активность для прошлых свечей (true/false).

  • NumberOfBarsToDisplay — сколько свечей с сохранённой тиковой историей отображать (если история включена).

Отображение

  • ColorUpTickCounter — цвет текста для счётчика тиков вверх.

  • ColorDownTickCounter — цвет текста для счётчика тиков вниз.

  • ColorBuySellRatio — цвет текста для процентного соотношения покупателей/продавцов.

Уровни и кластеры

  • NumberOfTicksToAnalyze — объём тиков для построения уровней поддержки/сопротивления (настройки для разных стилей торговли: примерные диапазоны указаны ниже).

  • PriceStepAnalysis — минимальный ценовой шаг для анализа уровней (меньший шаг — более детальные уровни).

  • UseClustering — включить анализ кластеров (true/false).

  • ClusterPriceStep — шаг группировки в кластере (например, 0.001 для EURUSD при 5 знаках).

  • NumberOfHistoricalLevels — сколько предыдущих уровней отображать на графике.

Оповещения

  • EnableAlerts — включить звуковые/текстовые уведомления при достижении уровня (true/false).

  • AlertPriceDistance — расстояние до уровня (в единицах цены), при котором срабатывает оповещение (пример: для EURUSD 5 знаков — 0.0001–0.0002).

Рекомендации по настройке (ориентиры)

  • Скальпинг: NumberOfTicksToAnalyze в диапазоне ~5 000–10 000; PriceStepAnalysis и ClusterPriceStep — малые значения.

  • Внутридневная торговля: NumberOfTicksToAnalyze ~10 000–20 000; более широкий шаг для сглаживания.

  • Среднесрок: NumberOfTicksToAnalyze ~20 000–50 000; шаг больше — уровни шире.
    Эти значения — ориентиры. Подбирайте параметры под инструмент и ликвидность.



