Tick Flow
- Индикаторы
- Konstantin Chechnev
- Версия: 1.3
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 5
TickFlow — инструмент для анализа тиковых данных и визуального выделения значимых зон на графике. Утилита агрегирует текущие и исторические тики, отображает соотношение покупателей и продавцов, а также помогает видеть уровни поддержки/сопротивления и зоны кластеров.
Здесь версия для Metatraider 4.Как это работает (коротко)
-
TickFlow собирает тиковые данные и агрегирует их по ценовым шагам и свечам.
-
По накопленным данным строится визуализация: счётчики тиков вверх/вниз, соотношение покупателей/продавцов, исторические уровни и кластеры.
-
Пользователь регулирует чувствительность и период анализа в настройках. Инструмент не принимает решений за трейдера — он предоставляет данные для анализа.
-
Отображение тиковой активности по свечам (tick counters).
-
Процентное соотношение покупателей и продавцов.
-
Построение исторических уровней поддержки и сопротивления на основе тиковых объёмов.
-
Функция кластеризации ценовых областей (cluster analysis).
-
Гибкие настройки чувствительности под разные торговые горизонты (скальпинг, внутридневная, среднесрочная торговля).
-
Возможность включения/выключения истории тиков для уменьшения загромождённости графика.
-
Сохранение отображаемых данных локально; не требует сторонних DLL и не отправляет данные внешним сервисам.
Общее
-
NumberOfBarsForAnalysis — сколько последних свечей анализировать (например, 5). Больше — более широкий охват, меньше — более локальный анализ.
-
ShowTickActivityHistory — показывать ли тиковую активность для прошлых свечей (true/false).
-
NumberOfBarsToDisplay — сколько свечей с сохранённой тиковой историей отображать (если история включена).
Отображение
-
ColorUpTickCounter — цвет текста для счётчика тиков вверх.
-
ColorDownTickCounter — цвет текста для счётчика тиков вниз.
-
ColorBuySellRatio — цвет текста для процентного соотношения покупателей/продавцов.
Уровни и кластеры
-
NumberOfTicksToAnalyze — объём тиков для построения уровней поддержки/сопротивления (настройки для разных стилей торговли: примерные диапазоны указаны ниже).
-
PriceStepAnalysis — минимальный ценовой шаг для анализа уровней (меньший шаг — более детальные уровни).
-
UseClustering — включить анализ кластеров (true/false).
-
ClusterPriceStep — шаг группировки в кластере (например, 0.001 для EURUSD при 5 знаках).
-
NumberOfHistoricalLevels — сколько предыдущих уровней отображать на графике.
Оповещения
-
EnableAlerts — включить звуковые/текстовые уведомления при достижении уровня (true/false).
-
AlertPriceDistance — расстояние до уровня (в единицах цены), при котором срабатывает оповещение (пример: для EURUSD 5 знаков — 0.0001–0.0002).
-
Скальпинг: NumberOfTicksToAnalyze в диапазоне ~5 000–10 000; PriceStepAnalysis и ClusterPriceStep — малые значения.
-
Внутридневная торговля: NumberOfTicksToAnalyze ~10 000–20 000; более широкий шаг для сглаживания.
-
Среднесрок: NumberOfTicksToAnalyze ~20 000–50 000; шаг больше — уровни шире.
Эти значения — ориентиры. Подбирайте параметры под инструмент и ликвидность.