Tick Flow
- インディケータ
- Konstantin Chechnev
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 5
TickFlow はティックデータを解析し、チャート上で重要なゾーンを視覚的に強調するツールです。現在および過去のティックを集計し、買い/売りの比率を表示し、サポート/レジスタンスレベルやクラスター領域の把握に役立ちます。
動作概要（簡潔）
TickFlow はティックデータを収集し、価格ステップとローソク足（キャンドル）ごとに集計します。
蓄積されたデータに基づいて、アップ/ダウンのティックカウンター、買い/売り比率、履歴レベル、クラスターといった可視化を構築します。
ユーザーは設定で感度や分析期間を調整できます。本ツールはトレードの判断を行うものではなく、分析用のデータを提供します。
特長
-
ローソク足ごとのティック活動表示（tick counters）
-
買い/売りの割合（パーセンテージ表示）
-
ティック出来高に基づく履歴のサポート/レジスタンスレベル構築
-
価格領域のクラスター分析（cluster analysis）
-
スキャルピング、デイトレード、中期取引など用途に応じた柔軟な感度設定
-
チャートの煩雑化を抑えるためのティック履歴の表示・非表示オプション
-
データはローカル保存；外部 DLL は不要、外部サービスへの送信は行いません
設定（主要パラメータ；パラメータ名は英語）
一般
-
NumberOfBarsForAnalysis — 分析する直近のローソク足本数（例：5）。多いほど広範囲、少ないほど局所的。
-
ShowTickActivityHistory — 過去足のティック活動を表示するか（true/false）。
-
NumberOfBarsToDisplay — 履歴が有効な場合に表示するローソク足数。
表示
-
ColorUpTickCounter — 上向きティックカウンターの文字色。
-
ColorDownTickCounter — 下向きティックカウンターの文字色。
-
ColorBuySellRatio — 買/売比率の文字色。
レベルとクラスター
-
NumberOfTicksToAnalyze — サポート/レジスタンスレベル構築に用いるティック数（下の推奨レンジ参照）。
-
PriceStepAnalysis — レベル分析の最小価格ステップ（小さいほど詳細なレベル）。
-
UseClustering — クラスター分析を有効にするか（true/false）。
-
ClusterPriceStep — クラスターの価格グループ幅（例：EURUSD 5桁で 0.001）。
-
NumberOfHistoricalLevels — 表示する過去レベル数。
アラート
-
EnableAlerts — レベル到達時のサウンド/テキスト通知を有効にする（true/false）。
-
AlertPriceDistance — アラートを発生させるレベルからの距離（価格単位）。例：EURUSD 5桁では 0.0001–0.0002。
推奨設定（目安）
-
スキャルピング： NumberOfTicksToAnalyze ≈ 5,000–10,000。 PriceStepAnalysis と ClusterPriceStep は小さめ。
-
デイトレード： NumberOfTicksToAnalyze ≈ 10,000–20,000。滑らかにするためにやや広めのステップ。
-
中期取引： NumberOfTicksToAnalyze ≈ 20,000–50,000。ステップを大きくして幅広いレベルを表示。
以上は目安です。対象銘柄と流動性に合わせて調整してください。