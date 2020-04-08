Tick Flow

TickFlow es una herramienta de análisis de datos de ticks y de resaltado visual de zonas significativas en el gráfico. La utilidad agrega los ticks actuales e históricos, muestra el balance de compra/venta y ayuda a identificar los niveles de soporte/resistencia y las zonas de cluster.

Esta es la versión para MetaTrader 4.

Cómo funciona (breve)

TickFlow recoge datos de ticks y los agrega por pasos de precios y velas.

Basándose en los datos recogidos, el indicador construye capas visuales: contadores de tick arriba/abajo, ratio de compra/venta, niveles históricos y clusters.

El usuario ajusta la sensibilidad y el periodo de análisis en la configuración. La herramienta no toma decisiones de negociación, sino que proporciona datos para el análisis.

Características

  • Visualización de la actividad de ticks por vela (contadores de ticks).

  • Porcentaje de compra/venta.

  • Construcción de niveles históricos de soporte y resistencia basados en volúmenes de ticks.

  • Análisis de cluster de áreas de precios (análisis de cluster).

  • Ajustes flexibles de sensibilidad para diferentes horizontes de negociación (scalping, intradía, medio plazo).

  • Opción de activar/desactivar el historial de ticks para reducir el desorden de los gráficos.

  • Almacenamiento local de los datos mostrados; no requiere DLL externas y no envía datos a servicios externos.

Ajustes (parámetros clave; nombres de los parámetros - en inglés)

General

  • NumberOfBarsForAnalysis - cuántas velas recientes analizar (por ejemplo, 5). Más = cobertura más amplia; menos = análisis más local.

  • ShowTickActivityHistory - mostrar la actividad de las velas pasadas (true/false).

  • NumberOfBarsToDisplay - cuántas velas con historial de ticks guardado mostrar (si el historial está habilitado).

Mostrar

  • ColorUpTickCounter - color del texto para el contador.

  • ColorDownTickCounter - color de texto para el contador de ticks descendentes.

  • ColorBuySellRatio - color de texto para el porcentaje de compra/venta.

Niveles y clusters

  • NumberOfTicksToAnalyze - número de ticks a utilizar para construir niveles de soporte/resistencia (ver rangos sugeridos más abajo).

  • PriceStepAnalysis - paso de precio mínimo para el análisis de niveles (paso más pequeño = niveles más detallados).

  • UseClustering - habilita el análisis de cluster (true/false).

  • ClusterPriceStep - paso de agrupación de precios para clusters (por ejemplo, 0.001 para EURUSD con 5 decimales).

  • NumberOfHistoricalLevels - cuántos niveles previos mostrar en el gráfico.

Alertas

  • EnableAlerts - habilita alertas de sonido/texto cuando el precio alcanza un nivel (true/false).

  • AlertPriceDistance - distancia al nivel que activa una alerta (en unidades de precio; ejemplo para EURUSD 5 decimales - 0.0001-0.0002).

Recomendaciones de ajuste (directrices)

  • Scalping: NumberOfTicksToAnalyze ~ 5,000-10,000; utilice valores pequeños para PriceStepAnalysis y ClusterPriceStep .

  • Intradía: NumberOfTicksToAnalyze ~ 10.000-20.000; utilice un paso más amplio para el suavizado.

  • A medio plazo: NumberOfTicksToAnalyze ~ 20.000-50.000; utilice pasos más grandes para que los niveles sean más amplios.
    Estas son directrices - ajuste la configuración al instrumento y liquidez específicos.


