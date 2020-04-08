Tick Flow
- Indicadores
- Konstantin Chechnev
- Versión: 1.3
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 5
TickFlow es una herramienta de análisis de datos de ticks y de resaltado visual de zonas significativas en el gráfico. La utilidad agrega los ticks actuales e históricos, muestra el balance de compra/venta y ayuda a identificar los niveles de soporte/resistencia y las zonas de cluster.
Esta es la versión para MetaTrader 4.
Cómo funciona (breve)
TickFlow recoge datos de ticks y los agrega por pasos de precios y velas.
Basándose en los datos recogidos, el indicador construye capas visuales: contadores de tick arriba/abajo, ratio de compra/venta, niveles históricos y clusters.
El usuario ajusta la sensibilidad y el periodo de análisis en la configuración. La herramienta no toma decisiones de negociación, sino que proporciona datos para el análisis.
Características
-
Visualización de la actividad de ticks por vela (contadores de ticks).
-
Porcentaje de compra/venta.
-
Construcción de niveles históricos de soporte y resistencia basados en volúmenes de ticks.
-
Análisis de cluster de áreas de precios (análisis de cluster).
-
Ajustes flexibles de sensibilidad para diferentes horizontes de negociación (scalping, intradía, medio plazo).
-
Opción de activar/desactivar el historial de ticks para reducir el desorden de los gráficos.
-
Almacenamiento local de los datos mostrados; no requiere DLL externas y no envía datos a servicios externos.
Ajustes (parámetros clave; nombres de los parámetros - en inglés)
General
-
NumberOfBarsForAnalysis - cuántas velas recientes analizar (por ejemplo, 5). Más = cobertura más amplia; menos = análisis más local.
-
ShowTickActivityHistory - mostrar la actividad de las velas pasadas (true/false).
-
NumberOfBarsToDisplay - cuántas velas con historial de ticks guardado mostrar (si el historial está habilitado).
Mostrar
-
ColorUpTickCounter - color del texto para el contador.
-
ColorDownTickCounter - color de texto para el contador de ticks descendentes.
-
ColorBuySellRatio - color de texto para el porcentaje de compra/venta.
Niveles y clusters
-
NumberOfTicksToAnalyze - número de ticks a utilizar para construir niveles de soporte/resistencia (ver rangos sugeridos más abajo).
-
PriceStepAnalysis - paso de precio mínimo para el análisis de niveles (paso más pequeño = niveles más detallados).
-
UseClustering - habilita el análisis de cluster (true/false).
-
ClusterPriceStep - paso de agrupación de precios para clusters (por ejemplo, 0.001 para EURUSD con 5 decimales).
-
NumberOfHistoricalLevels - cuántos niveles previos mostrar en el gráfico.
Alertas
-
EnableAlerts - habilita alertas de sonido/texto cuando el precio alcanza un nivel (true/false).
-
AlertPriceDistance - distancia al nivel que activa una alerta (en unidades de precio; ejemplo para EURUSD 5 decimales - 0.0001-0.0002).
Recomendaciones de ajuste (directrices)
-
Scalping: NumberOfTicksToAnalyze ~ 5,000-10,000; utilice valores pequeños para PriceStepAnalysis y ClusterPriceStep .
-
Intradía: NumberOfTicksToAnalyze ~ 10.000-20.000; utilice un paso más amplio para el suavizado.
-
A medio plazo: NumberOfTicksToAnalyze ~ 20.000-50.000; utilice pasos más grandes para que los niveles sean más amplios.
Estas son directrices - ajuste la configuración al instrumento y liquidez específicos.