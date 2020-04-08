TickFlow es una herramienta de análisis de datos de ticks y de resaltado visual de zonas significativas en el gráfico. La utilidad agrega los ticks actuales e históricos, muestra el balance de compra/venta y ayuda a identificar los niveles de soporte/resistencia y las zonas de cluster.

Esta es la versión para MetaTrader 4.

Cómo funciona (breve)

TickFlow recoge datos de ticks y los agrega por pasos de precios y velas.

Basándose en los datos recogidos, el indicador construye capas visuales: contadores de tick arriba/abajo, ratio de compra/venta, niveles históricos y clusters.

El usuario ajusta la sensibilidad y el periodo de análisis en la configuración. La herramienta no toma decisiones de negociación, sino que proporciona datos para el análisis.

Características

Visualización de la actividad de ticks por vela (contadores de ticks).

Porcentaje de compra/venta.

Construcción de niveles históricos de soporte y resistencia basados en volúmenes de ticks.

Análisis de cluster de áreas de precios (análisis de cluster).

Ajustes flexibles de sensibilidad para diferentes horizontes de negociación (scalping, intradía, medio plazo).

Opción de activar/desactivar el historial de ticks para reducir el desorden de los gráficos.

Almacenamiento local de los datos mostrados; no requiere DLL externas y no envía datos a servicios externos.

Ajustes (parámetros clave; nombres de los parámetros - en inglés)

General

NumberOfBarsForAnalysis - cuántas velas recientes analizar (por ejemplo, 5). Más = cobertura más amplia; menos = análisis más local.

ShowTickActivityHistory - mostrar la actividad de las velas pasadas (true/false).

NumberOfBarsToDisplay - cuántas velas con historial de ticks guardado mostrar (si el historial está habilitado).

Mostrar

ColorUpTickCounter - color del texto para el contador.

ColorDownTickCounter - color de texto para el contador de ticks descendentes.

ColorBuySellRatio - color de texto para el porcentaje de compra/venta.

Niveles y clusters

NumberOfTicksToAnalyze - número de ticks a utilizar para construir niveles de soporte/resistencia (ver rangos sugeridos más abajo).

PriceStepAnalysis - paso de precio mínimo para el análisis de niveles (paso más pequeño = niveles más detallados).

UseClustering - habilita el análisis de cluster (true/false).

ClusterPriceStep - paso de agrupación de precios para clusters (por ejemplo, 0.001 para EURUSD con 5 decimales).

NumberOfHistoricalLevels - cuántos niveles previos mostrar en el gráfico.

Alertas

EnableAlerts - habilita alertas de sonido/texto cuando el precio alcanza un nivel (true/false).

AlertPriceDistance - distancia al nivel que activa una alerta (en unidades de precio; ejemplo para EURUSD 5 decimales - 0.0001-0.0002).

Recomendaciones de ajuste (directrices)

Scalping: NumberOfTicksToAnalyze ~ 5,000-10,000; utilice valores pequeños para PriceStepAnalysis y ClusterPriceStep .

Intradía: NumberOfTicksToAnalyze ~ 10.000-20.000; utilice un paso más amplio para el suavizado.

A medio plazo: NumberOfTicksToAnalyze ~ 20.000-50.000; utilice pasos más grandes para que los niveles sean más amplios.

Estas son directrices - ajuste la configuración al instrumento y liquidez específicos.



