TickFlow 是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。

这是适用于 MetaTrader 4 的版本。

工作原理（简要）

TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。

基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。

用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。

特性

每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。

买/卖双方的百分比比率。

基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。

价格区域的簇分析（cluster analysis）。

针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。

可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。

数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。

优化呈现以减少重绘和延迟。

设置（关键参数；参数名为英文）

通用

NumberOfBarsForAnalysis — 分析的最近蜡烛数量（例如 5）。更多 = 范围更宽；更少 = 更局部。

ShowTickActivityHistory — 是否显示过去蜡烛的 tick 活动（true/false）。

NumberOfBarsToDisplay — 如果启用历史，显示多少根带有 tick 历史的蜡烛。

显示

ColorUpTickCounter — 向上 tick 计数文字颜色。

ColorDownTickCounter — 向下 tick 计数文字颜色。

ColorBuySellRatio — 买/卖百分比文字颜色。

水平与簇

NumberOfTicksToAnalyze — 用于构建支撑/阻力位的 tick 数量（下文有建议范围）。

PriceStepAnalysis — 水平分析的最小价格步长（步长越小，水平越细化）。

UseClustering — 是否启用簇分析（true/false）。

ClusterPriceStep — 簇分组的价格步长（例如 EURUSD 五位小数时用 0.001）。

NumberOfHistoricalLevels — 在图表上显示多少个历史水平。

提醒

EnableAlerts — 启用声音/文字提醒（true/false）。

AlertPriceDistance — 到水平触发提醒的价格距离（价格单位，例如 EURUSD 五位小数示例 0.0001–0.0002）。

调整建议（参考）

剥头皮（Scalping）： NumberOfTicksToAnalyze 约 5,000–10,000； PriceStepAnalysis 与 ClusterPriceStep 取小值。

日内交易（Intraday）： NumberOfTicksToAnalyze 约 10,000–20,000；步长适度放宽以平滑噪音。

中期（Medium-term）： NumberOfTicksToAnalyze 约 20,000–50,000；步长更大，水平更宽。

以上为参考值，请根据具体品种和流动性调整。







