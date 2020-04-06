Bearish An Bullish EA

Bullish EA v1.11 - Un robot de comercio limpio, potente y disciplinado para MetaTrader 5 (Autor: Lungile Mbanjwa - construido con la ayuda de ChatGPT & Grok)

Este EA fue creado desde el primer día para el comercio XAUUSD (Oro) solamente y es utilizado por el propio autor todos los días con estos ajustes exactos:

  • Señal timeframe: M5 (detección rápida de cruces)
  • Filtro de tendencia timeframe: M30 (fuerte confirmación de la tendencia a través de Stop-Filter MA)

Cómo funciona:

  • Compra cuando Short MA > Long MA > Stop MA en los marcos temporales seleccionados.
  • Vender cuando Short MA < Long MA < Stop MA
  • Sólo una operación abierta a la vez
  • La señal contraria cierra la operación en curso y puede invertirse al instante
  • Temporizador de enfriamiento después de cada operación
  • Filtro de horas de negociación (usted elige cuándo está permitido abrir nuevas posiciones)
  • Cuando finaliza la sesión elegida → el robot nunca cerrará una operación Gold abierta; simplemente deja de abrir nuevas hasta la siguiente sesión permitida

Obtendrá un bonito panel de control en tiempo real que le mostrará el saldo, los beneficios, la cuenta atrás, la señal actual, los valores MA y mucho más.

Lógica 100% segura - sin martingala, sin rejilla, sin riesgos ocultos. Sólo pura y filtrada tendencia de seguimiento adaptada a la volatilidad y el comportamiento del Oro.

Perfecto para cualquiera que quiera un robot de Oro simple, que respete sus horas de trading y deje correr las operaciones ganadoras. Empieza en demo, usa lotes fijos pequeños (0.01-0.02), ejecuta en VPS, ¡y disfruta!


