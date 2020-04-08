YouTube Moving Averages

YouTube Moving Average EA ist ein automatisierter Trading-Expert Advisor, der auf einer Strategie mit drei gleitenden Durchschnitten basiert: 200, 50 und 21 MA.

Der Expert Advisor bestimmt den Markttrend mithilfe des 200 MA und führt Trades auf Grundlage von Kreuzungen zwischen dem 21- und dem 50-MA aus.

Handelslogik:

Verkaufsstrategie (Sell):

Wenn der 200 MA über dem 50 MA und dem 21 MA liegt und der 21 MA den 50 MA von oben nach unten kreuzt, eröffnet der Expert Advisor eine Verkaufsposition.

Kaufstrategie (Buy):

Wenn der 200 MA unter dem 50 MA und dem 21 MA liegt und der 21 MA den 50 MA von unten nach oben kreuzt, eröffnet der Expert Advisor eine Kaufposition.

Dieser Expert Advisor wurde zu Bildungszwecken entwickelt und wird ausführlich auf dem YouTube-Kanal Dr Dollar To ZAR erklärt. Er eignet sich ideal für Trader, die lernen möchten, wie Moving-Average-Strategien in MQL5 programmiert werden, sowie für diejenigen, die ein einfaches Trendfolge-System bevorzugen.