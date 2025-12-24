One Click Trader Panel MT5
- Utilitys
- Lungile Mbanjwa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Trading-Panel
Version: 1.00
Dieses Trading-Panel ist eine manuelle, chartbasierte Handelsoberfläche, die für eine schnelle und präzise Ausführung von Trades sowie für ein effizientes Positionsmanagement direkt aus dem Chart entwickelt wurde. Es ermöglicht One-Click-Trading und flexibles Risikomanagement, ohne das Standard-Orderfenster von MetaTrader zu verwenden.
Trade-Ausführung
-
BUY-Button
Öffnet sofort eine Kaufposition (Long) im aktuellen Symbol mit der ausgewählten Lotgröße.
Stop Loss und optionaler Take Profit werden gemäß den aktuellen Panel-Einstellungen gesetzt.
-
SELL-Button
Öffnet sofort eine Verkaufsposition (Short) im aktuellen Symbol mit der ausgewählten Lotgröße, einschließlich Stop Loss und optionalem Take Profit.
-
CLOSE-Button
Schließt sofort alle offenen Positionen des aktuellen Symbols.
Stop-Loss-Verwaltung
-
SL + / SL −
Erhöht oder verringert den Stop-Loss-Abstand in Punkten.
-
SL-Anzeige
Der aktuell eingestellte Stop-Loss-Wert wird in Echtzeit im Panel angezeigt.
-
APPLY-Funktion
Wendet den aktuell eingestellten Stop Loss auf alle offenen Positionen des aktiven Symbols an.
Take-Profit-Verwaltung
-
TP + / TP −
Passt den Take-Profit-Abstand in Punkten an.
-
TP ON / TP OFF-Schalter
Aktiviert oder deaktiviert den Take Profit:
-
Aktiviert: Take Profit wird bei neuen Trades und Änderungen angewendet
-
Deaktiviert: Trades werden ohne Take Profit eröffnet und geändert
-
-
TP-Anzeige
Der aktuell eingestellte Take-Profit-Wert wird im Panel angezeigt.
Trailing-Stop-System
-
TRAIL ON / TRAIL OFF
Aktiviert oder deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion.
-
TR + / TR −
Passt den Trailing-Stop-Abstand in Punkten an.
-
Automatische Trailing-Logik
Bei Aktivierung folgt der Stop Loss der Kursbewegung in positiver Richtung:
-
Kaufpositionen: Stop Loss unter dem aktuellen Preis
-
Verkaufspositionen: Stop Loss über dem aktuellen Preis
Der Stop Loss bewegt sich ausschließlich zur Gewinnsicherung.
-
Lot-Verwaltung
-
Lot + / Lot −
Erhöht oder verringert das Handelsvolumen entsprechend dem Lot-Schritt des Brokers.
-
Automatische Lot-Normalisierung
Stellt sicher, dass die Lotgröße den Mindest-, Höchst- und Schrittgrößenanforderungen des Brokers entspricht.
-
Lot-Anzeige
Die aktuell ausgewählte Lotgröße wird in Echtzeit im Panel angezeigt.
Zusätzliche Funktionen
-
Vollständig chartbasiertes Trading-Panel
-
Manuelles One-Click-Trading
-
Echtzeit-Statusanzeigen und visuelles Feedback
-
Kompatibel mit Live-Trading und Strategietester
-
Automatische Entfernung aller Panel-Objekte beim Deaktivieren