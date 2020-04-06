DAX Highest BreakOut

Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt, wahlweise mit fester oder dynamischer Positionsgröße für ein anpassbares Risikomanagement.

Strategie-Übersicht

Der EA kombiniert drei sich ergänzende Ansätze, die auf den Indikatoren SRPercentRank, SuperTrend und DeMarker basieren. Diese Methoden konzentrieren sich auf Ausbruchs- und Umkehrbedingungen, um verschiedene Handelssignale in unterschiedlichen Marktumgebungen zu liefern.

Wichtigste Merkmale

Vollständig anpassbare Indikatorparameter und Risikoeinstellungen, einschließlich Stop Loss, Take Profit und optionalem Trailing Stop.

Auswahl zwischen festem prozentualem Risiko und dynamischer Positionsgröße , die eine flexible Kontrolle über das Handelsengagement ermöglicht.

Anpassbare Handelsbeschränkungen: Wochenendfilter, Tagesschluss (20:35 Uhr), Freitags-Cut-off (19:00 Uhr) und optionale stündliche Filter (z. B. 9-15 Uhr).

Alle Strategiekomponenten sind intern integriert, und die Parameterwerte können vom Benutzer auf der Grundlage persönlicher Tests und Präferenzen angepasst werden.

Geeignet für eine breite Palette von Brokern; ein Test auf einem Demokonto wird vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen.

Wichtige Hinweise

Die Handelsleistung hängt von den Marktbedingungen und den vom Benutzer gewählten Einstellungen ab. Gründliches Backtesting und Forward-Testing werden empfohlen.

Haftungsausschluss: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA garantiert keine Gewinne und sollte mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden.