DAX Highest BreakOut

Dieser Expert Advisor für MetaTrader 5 wurde für den Handel mit dem DAX-Index (DE40) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt, wahlweise mit fester oder dynamischer Positionsgröße für ein anpassbares Risikomanagement.

Strategie-Übersicht

Der EA kombiniert drei sich ergänzende Ansätze, die auf den Indikatoren SRPercentRank, SuperTrend und DeMarker basieren. Diese Methoden konzentrieren sich auf Ausbruchs- und Umkehrbedingungen, um verschiedene Handelssignale in unterschiedlichen Marktumgebungen zu liefern.

Wichtigste Merkmale

  • Vollständig anpassbare Indikatorparameter und Risikoeinstellungen, einschließlich Stop Loss, Take Profit und optionalem Trailing Stop.

  • Auswahl zwischen festem prozentualem Risiko und dynamischer Positionsgröße, die eine flexible Kontrolle über das Handelsengagement ermöglicht.

  • Anpassbare Handelsbeschränkungen: Wochenendfilter, Tagesschluss (20:35 Uhr), Freitags-Cut-off (19:00 Uhr) und optionale stündliche Filter (z. B. 9-15 Uhr).

  • Alle Strategiekomponenten sind intern integriert, und die Parameterwerte können vom Benutzer auf der Grundlage persönlicher Tests und Präferenzen angepasst werden.

  • Geeignet für eine breite Palette von Brokern; ein Test auf einem Demokonto wird vor dem Live-Einsatz dringend empfohlen.

Wichtige Hinweise

Die Handelsleistung hängt von den Marktbedingungen und den vom Benutzer gewählten Einstellungen ab. Gründliches Backtesting und Forward-Testing werden empfohlen.

Haftungsausschluss: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA garantiert keine Gewinne und sollte mit angemessenem Risikomanagement verwendet werden.


