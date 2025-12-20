Fast Copy cp

FastCopy cp : Professioneller Offline-Kopierer für den lokalen Handel

Dieses Tool ist ein 100% Offline-fähiger (lokaler Modus) Kopierer, der entwickelt wurde, um direkt zwischen den Terminals auf Ihrem PC/VPS zu kommunizieren und nahezu sofort ausgeführt zu werden.

[Warum FastCopy cp ? v3.0 Update]

  • Sofortige Ausführung: Verwendet "Dirty Flag"-Logik zur Erkennung von Geschäften in der Millisekunde, in der sie stattfinden.

  • Einfache Einrichtung: Keine komplizierten URL-Listen oder DLL-Importe erforderlich.

[Hauptmerkmale]

  • Ultra-niedrige Latenzzeit: Direkter Dateiaustausch sorgt für Kopiergeschwindigkeiten unter 50ms lokal.

  • Smart Symbol Matching: Automatische Handhabung von Suffix-Unterschieden (z. B. Abgleich von XAUUSD mit GOLD.pro).

  • Heartbeat-Überwachung: Stellt sicher, dass die Verbindung auch bei geringer Volatilität aufrechterhalten wird.

  • Absturz-Wiederherstellung: Automatische Neusynchronisierung nach einem Neustart des Terminals ohne Duplizierung von Trades.

[Funktionalität]

  • Risiko-Management: Wählen Sie zwischen Fixed Lot oder Lot Multiplier.

  • Handelsfilterung: Kopieren Sie nur Kauf-, nur Verkaufs- oder umgekehrte Trades (für Hedging-Strategien).

  • Sync-Kontrolle: Echtzeit-Synchronisierung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP).

[Schritt 1: Einrichten des MASTERs (Sender)

  1. Verbinden Sie FastCopy cp mit einem beliebigen Chart.

  2. Setzen Sie die Rolle auf ROLE_MASTER.

  3. Klicken Sie auf TURN ON. (Notieren Sie sich Ihre Kontonummer)

Schritt 2: Einrichten des SLAVE (Empfänger)

  1. Verbinden Sie FastCopy cp mit einem Diagramm auf dem zweiten Terminal.

  2. Setzen Sie die Rolle auf ROLE_SLAVE.

  3. Geben Sie die Konto-ID des Masters in das Feld ein.

  4. Klicken Sie auf TURN ON.

[Eingabeparameter]

  • InpRole: Wählen Sie den Betriebsmodus (Master oder Slave). Keine weiteren komplexen Einstellungen erforderlich!

[Support] Wenn Sie Hilfe beim Einrichten dieses Tools benötigen oder Funktionswünsche haben, schreiben Sie bitte in den Kommentarbereich. Ich bin gerne bereit, Sie direkt über MQL5 zu unterstützen.

Hinweis: Dieses System funktioniert für lokales Kopieren (derselbe PC/VPS).

Empfohlene Produkte
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Trade Mirror Master
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt es dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Follower hier: https: //www.mql5.com/en/market/product/133890 Spezifikatio
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Utilitys
Exp5 - COPYLOT MASTER ist ein Handelskopierer für МetaТrader 5 und MetaTrader 4. Er kopiert Forex-Geschäfte von beliebigen Konten. Installation Dieser Expert Advisor ist ein Master-Kopierer. Installieren Sie den Expert Advisor in dem Terminal, von dem Sie Trades kopieren möchten. Geben Sie einen beliebigen Namen für die Textbezeichnung als pathWrite an, z. B. "COPY". Installieren Sie COPYLOT MASTER für MT5 auf dem Terminal, von dem Sie Trades kopieren möchten. Installieren   Sie dann COPYLOT Cl
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilitys
Exakte Zeit - detaillierte Zeitangabe im Sekundenchart. Das Tool zeigt die Eröffnungszeit der ausgewählten Kerze an. Dies ist notwendig, wenn Sie mit Sekundencharts arbeiten. Sie kann zum Beispiel in einem Sekundenchart verwendet werden, der mit dem Utility Sekundenchart erstellt wurde. Eingaben Basisecke - die Chartecke, an der ein Objekt befestigt ist. X-Abstand - der horizontale Abstand von der Diagrammecke. Y-Abstand - der vertikale Abstand von der Diagrammecke. Schriftart - Name der Schrift
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilitys
Advanced Trade Mirror ist ein leistungsstarkes Forex-Tool, das für Händler entwickelt wurde, die eine sofortige, nahtlose Handelsreplikation über mehrere Terminals auf demselben Rechner benötigen. Mit seiner blitzschnellen Ausführung sorgt er dafür, dass es beim Kopieren von Trades keine Verzögerung gibt und Präzision und Effizienz in Hochgeschwindigkeits-Handelsumgebungen erhalten bleiben. Holen Sie sich den Trade Mirror Master hier: https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Spezifikation
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitys
Einfaches und leicht zu bedienendes Handels-Panel. Ersetzt das Standard-Panel von Meta Trader 5. Dieses neue Panel ermöglicht es Ihnen, Stop Loss und Take Profit (in Punkten) hinzuzufügen. Außerdem können Sie es durch Klicken und Ziehen an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben, was die Ansicht und Bedienung erleichtert. Neu gestaltet, um den Schwerpunkt auf die Risikokontrolle zu legen, mit einer Begrenzung der Marge, die verwendet werden kann, und einer Begrenzung des möglichen V
FREE
Copier MT5 DEMO
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dies ist eine DEMO-Version des Kopierers mit einer Einschränkung - Kopien nur auf KAUFEN-Bestellungen. Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/45792 Copier MT5 ist der schnellste und zuverlässigste Kopierer von Transaktionen zwischen mehreren MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) Konten, die auf einem Computer oder VPS-Server installiert sind. Die Transaktionen werden vom MASTER-Konto auf das SLAVE-Konto kopiert, das Kopieren erfolgt durch den Austausch von Informationen ü
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Utilitys
Beschreibung: Schützen Sie Ihre Live- oder Evaluierungskonten, indem Sie nicht zulassen, dass sie die maximale tägliche Inanspruchnahme erreichen! Dieses Dienstprogramm ist am besten für Prop Firmen wie FTMO und MFF (MyForexFunds) und etc. Leitfaden : Anwendbar auf EURUSD 1m Chart. Standardeinstellungen: Maximaler Abrufsaldo: 4% Kontostand. Maximaler Draw Down Equity: 4% Kontostand Ziel-Gewinnsaldo: 1% Kontosaldo. Ziel-Gewinn-Eigenkapital: 1% Kontostand. Zeit zum Zurücksetzen: 16:57 bis 16:58 G
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich eurer Position entgegenstellt? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) entweder auf Break-Even setzen, wenn eine bestimmt
FREE
LT Active Symbol Tool for our Trade Panel
Thiago Duarte
4.75 (4)
Utilitys
Active Symbol ist ein Tool, das mit unserem Handelspanel zusammenarbeitet. Seit Version 1.2 kann unser Panel mehrere Symbole verwalten, ohne dass es in allen geöffnet werden muss, sondern nur in einem. Dieses Tool macht dies möglich, da es die aktuellen oder entfernten Symbolinformationen speichert, die unser Handelspanel verwenden kann. Denken Sie daran, den Panel-Kontrollmodus in der Funktion Alle Symbole zu aktivieren. Wenn Sie Probleme mit den Shortcut-Buttons im Chart haben, versuchen Sie,
FREE
EasyGRID MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm erstellt ein Raster mit ausstehenden Aufträgen . Sie können die Anzahl der Aufträge im Raster, den Schritt zwischen den Aufträgen, den Multiplikator für die Auftragsgröße, die SL- und TP-Niveaus, die magische Zahl usw. auswählen. Wenn Sie einen Profit-Bucket verwenden, beachten Sie bitte, dass er für alle Aufträge auf dem aktuellen Währungspaar mit der aktuellen magischen Zahl gilt. Wenn Sie mehrere Grids mit unabhängigen Profit-Buckets gleichzeitig verwenden möchten, führen S
FREE
Mini Panel Plus
PATRICK ANTONIO MORELO A.
4.33 (12)
Utilitys
Das Mini-Panel Plus ist eine Weiterentwicklung des BoletaMiniPanels und verfügt über dieselben Funktionen, hat aber jetzt die Form einer Box, die es erlaubt, sie zu minimieren und überall auf dem Chart zu platzieren. Einfaches Panel mit Stop-Loss (Loss), Stop-Gain (Gain), Trailing-Stop (TS) und Breakeven (BE-P). Das Lot ist die Anzahl der zu handelnden Kontrakte. Gain ist die Zahl in Punkten, bei der der Stop Gain positioniert wird. Wenn Sie keinen Stop Gain setzen wollen, geben Sie einfach 0 (N
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitys
NS Financas Automatisches Löschen aller Chart-Indikatoren Script Entfernen Sie automatisch alle Indikatoren aus Ihrem Chart, kostenlos angeboten von NS Financas! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Löschen der Indikatoren, einen nach dem anderen. Mit diesem Skript ist es möglich, mit einem Klick alle Indikatoren aus dem Bildschirm zu entfernen, um Ihre neue Strategie anzupassen und dabei die Einstellungen Ihres Diagramms beizubehalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tastenkombinati
FREE
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Quantitative Synchronization Terminal Server MT5
Jia Long Xu
Utilitys
Quantitative Synchronization Terminal Server MT5 ist ein professionelles MQL5-Skript für die MetaTrader 5 (MT5)-Plattform, das speziell entwickelt wurde, um historische Balken- und Tickdaten vom Server auf das lokale Terminal zu synchronisieren und zu laden. Quantitative Trading Guide öffentlicher Chat: Join Us Öffentlicher Kanal von Quantitative Trading Guide : Abonnieren! Hauptmerkmale 1. Stapelladen aller Symbole in Market Watch Automatisches Abrufen aller Handelssymbole aus dem Market Watch-
FREE
Ultimate Retest
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Indikatoren
Einführung Der "Ultimate Retest"-Indikator stellt die Spitze der technischen Analyse dar, die speziell für Händler von Unterstützung/Widerstand oder Angebot/Nachfrage entwickelt wurde. Durch die Verwendung fortschrittlicher mathematischer Berechnungen kann dieser Indikator schnell und genau die stärksten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren, auf denen die großen Akteure ihre großen Orders platzieren, und den Händlern die Chance geben, mit einem tadellosen Timing in den Retest de
FREE
Trading Lab Trade Copier Slave
Nasimul Haque Choudhury
4.5 (2)
Utilitys
Mit dem MetaTrader5 Trade Copier können Sie ganz einfach Transaktionen zwischen verschiedenen MetaTrader 5 Konten kopieren! Dieses innovative Tool ermöglicht es Ihnen, Trades in jeder Richtung und Menge zu kopieren und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Investitionen. Dieses Programm wurde sowohl für Windows-PCs als auch für Windows-VPS entwickelt und ist vielseitig und anpassungsfähig an Ihre Handelsvorlieben. Ganz gleich, ob Sie es vorziehen, von Ihrem Desktop oder einem Virtual Private
FREE
WikiRobo MT5
Hossein Ahmadi Beni
Indikatoren
Wikirobo | Smart Entry Zone Indikator für alle Timeframes Wikirobo ist ein leistungsfähiger Indikator, der automatisch potenzielle Einstiegszonen als Buy-Limit- und Sell-Limit-Aufträge über alle Zeitrahmen hinweg aufzeigt. Highlights Vorgeschlagene Einstiegszonen für jeden Zeitrahmen ️ Klare, zeitrahmenspezifische Stop-Loss-Levels , die im Chart angezeigt werden, um das Risikomanagement und die Positionsgröße zu verbessern Geeignet für Scalper, Daytrader und Swingtrader - flexibe
FREE
Copyist MS MT5 netting
Aleksei Moshkin
Utilitys
Kopierer MS MT5 Netting Copyist MS ist ein schneller und einfach zu bedienender Kopierer von Handelsaufträgen; er arbeitet als Advisor in Form einer einzigen Datei mit Umschaltung zwischen den Betriebsmodi Master und Slave. Die aktuelle Version des Advisors funktioniert nur auf Netting-Konten. Einstellungen Art der Arbeit - Auswahl des Betriebsmodus: Master oder Slave; Master-Kontonummer - Nummer des Handelskontos des Master-Terminals; Selektives Kopieren von Währungspaaren - individuelle Auswa
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Boleta TradeX
Jose Roque Do Carmo Junior
Utilitys
Grafische Schnittstelle für MT5 Funktioniert mit Netting- und Hedge-Konten; Verwandeln Sie Ihren MT5 in eine völlig innovative und funktionelle grafische Schnittstelle. SHIFT/CTRL zum Erteilen von Aufträgen; Leertaste zum Aktivieren der Risikoanzeige; P-Taste zur Anzeige des Schlusskurses, des Höchst- und des Tiefstwertes des Vortages; Handelsmanagement mit Stop-Loss und Take-Profit durch direktes Ziehen der Positionslinie; Updates und Verbesserungen in Kürze!
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indikatoren
Freund des Trends: Ihr Trend-Tracker Meistern Sie den Markt mit Friend of the Trend , dem Indikator, der die Trendanalyse vereinfacht und Ihnen hilft, die besten Momente zum Kaufen, Verkaufen oder Abwarten zu erkennen. Mit seinem intuitiven und visuell ansprechenden Design analysiert Friend of the Trend die Kursbewegungen und liefert Signale über ein farbiges Histogramm: Grüne Balken : signalisieren einen Aufwärtstrend und weisen auf Kaufgelegenheiten hin. Rote Balken : Warnen vor einem Abwärtst
FREE
HYTradePanel MT5
Hai Yang Wu
Utilitys
ProTrade Panel - Geschwindigkeit, Präzision, Professionalität Meistern Sie die Märkte mit dem ultimativen MT5-Assistenten. Sind Sie der langsamen, schwerfälligen Standardausführung in MT5 überdrüssig? Fällt es Ihnen schwer, bei hoher Volatilität mehrere Aufträge zu verwalten? ProTrade Panel wurde für ernsthafte manuelle Händler entwickelt. Es kombiniert One-Click Execution, Breakout Pending Orders, Bulk Closing und visuelles Risikomanagement in einer schlanken, schwebenden Oberfläche. Ha
FREE
Delete all objects from chart
Flavio Machado
Utilitys
Löscht einfach alle Objekte aus einem Diagramm auf einmal. F: Sollte ich nicht stattdessen den/die Indikator(en) aus dem Diagramm entfernen, wenn ich diese Objekte loswerden möchte? A: Auf jeden Fall. In seltenen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass Objekte übrig bleiben, die aufgrund von Fehlern oder aus anderen Gründen nicht programmgesteuert aus dem Chart entfernt werden können. F: Warum sollte ich dieses Skript verwenden, wenn ich Strg+B drücken, alle Objekte auflisten und dann jedes einz
FREE
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilitys
Kaufen Sie 1 und erhalten Sie 1 gratis Hauptvorteile der Verwendung von Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) für Ihre Aufträge im MetaTrader automatisch zu verwalten. Dies bietet signifikante Vorteile für Trader: Spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand: Sie müssen TP/SL nicht für jede Order manuell einstellen. Der EA erledigt dies automatisch, sobald eine Order eröffnet wird. Konsistenz im
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
MT5 Trade Manager
Anthony Dewayne Wasome
Utilitys
MT5 Trade Manager - Mehrseitiges Dashboard Professionelles Trading-Panel mit fortschrittlichem Risikomanagement Verwandeln Sie Ihr MetaTrader 5-Handelserlebnis mit diesem umfassenden Handelsverwaltungssystem, das ein schlankes, mehrseitiges Dashboard bietet, das Ihnen die vollständige Kontrolle gibt und gleichzeitig eine maximale Chartsichtbarkeit gewährleistet. Hauptmerkmale 6 interaktive Seiten DASHBOARD - Schneller Überblick mit Echtzeit-Saldo, Eigenkapital, Margin und heutigem P/L. Ein-Klick
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Auswahl:
nanaboks
14
nanaboks 2025.12.23 13:36 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Alireza Kalamati
612
Antwort vom Entwickler Alireza Kalamati 2025.12.25 09:50
thank you
Antwort auf eine Rezension