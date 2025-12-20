Fast Copy cp
- Utilitys
- Alireza Kalamati
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
FastCopy cp : Professioneller Offline-Kopierer für den lokalen Handel
Dieses Tool ist ein 100% Offline-fähiger (lokaler Modus) Kopierer, der entwickelt wurde, um direkt zwischen den Terminals auf Ihrem PC/VPS zu kommunizieren und nahezu sofort ausgeführt zu werden.
[Warum FastCopy cp ? v3.0 Update]
-
Sofortige Ausführung: Verwendet "Dirty Flag"-Logik zur Erkennung von Geschäften in der Millisekunde, in der sie stattfinden.
-
Einfache Einrichtung: Keine komplizierten URL-Listen oder DLL-Importe erforderlich.
[Hauptmerkmale]
-
Ultra-niedrige Latenzzeit: Direkter Dateiaustausch sorgt für Kopiergeschwindigkeiten unter 50ms lokal.
-
Smart Symbol Matching: Automatische Handhabung von Suffix-Unterschieden (z. B. Abgleich von XAUUSD mit GOLD.pro).
-
Heartbeat-Überwachung: Stellt sicher, dass die Verbindung auch bei geringer Volatilität aufrechterhalten wird.
-
Absturz-Wiederherstellung: Automatische Neusynchronisierung nach einem Neustart des Terminals ohne Duplizierung von Trades.
[Funktionalität]
-
Risiko-Management: Wählen Sie zwischen Fixed Lot oder Lot Multiplier.
-
Handelsfilterung: Kopieren Sie nur Kauf-, nur Verkaufs- oder umgekehrte Trades (für Hedging-Strategien).
-
Sync-Kontrolle: Echtzeit-Synchronisierung von Stop Loss (SL) und Take Profit (TP).
[Schritt 1: Einrichten des MASTERs (Sender)
-
Verbinden Sie FastCopy cp mit einem beliebigen Chart.
-
Setzen Sie die Rolle auf ROLE_MASTER.
-
Klicken Sie auf TURN ON. (Notieren Sie sich Ihre Kontonummer)
Schritt 2: Einrichten des SLAVE (Empfänger)
-
Verbinden Sie FastCopy cp mit einem Diagramm auf dem zweiten Terminal.
-
Setzen Sie die Rolle auf ROLE_SLAVE.
-
Geben Sie die Konto-ID des Masters in das Feld ein.
-
Klicken Sie auf TURN ON.
[Eingabeparameter]
-
InpRole: Wählen Sie den Betriebsmodus (Master oder Slave). Keine weiteren komplexen Einstellungen erforderlich!
[Support] Wenn Sie Hilfe beim Einrichten dieses Tools benötigen oder Funktionswünsche haben, schreiben Sie bitte in den Kommentarbereich. Ich bin gerne bereit, Sie direkt über MQL5 zu unterstützen.
Hinweis: Dieses System funktioniert für lokales Kopieren (derselbe PC/VPS).
