Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
- Utilitys
- Nguyen Thanh Trieu
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 9 Dezember 2025
Dienstprogramm für die Positionsverwaltung, das automatisch Stop Loss, Take Profit, Trailing Stops und Break-Even-Funktionen für manuelle und automatisierte Trades anwendet.
Überblick
Dieses Dienstprogramm überwacht offene Positionen und wendet fehlende Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus gemäß den konfigurierten Parametern an. Es implementiert eine Trailing-Stop-Funktionalität, die den Stop-Loss anpasst, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und den Stop-Loss auf Break-even verschiebt, wenn die Gewinnziele erreicht sind. Das Tool umfasst ein Bedienfeld für die Positionsverwaltung und zeigt Gewinn- und Verlustinformationen in Echtzeit an.
Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen Chart und klicken Sie auf Start, um die Positionsüberwachung zu aktivieren. Der EA verwaltet die Positionen gemäß den von Ihnen konfigurierten Parametern. Die Standardeinstellungen sind für den sofortigen Einsatz vorgesehen.
Hauptfunktionen
Der EA fügt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Positionen hinzu, die nicht über diese Schutzmechanismen verfügen. Wenn sich die Positionen in den Gewinn bewegen, passt die Trailing-Stop-Funktion den Stop-Loss an, um der Preisbewegung im angegebenen Abstand zu folgen. Wenn der Gewinn das Break-Even-Trigger-Level erreicht, wird der Stop-Loss auf den Einstiegskurs verschoben. Eine teilweise Positionsschließung ist möglich, wenn der Gewinn die konfigurierten Schwellenwerte erreicht.
Das Bedienfeld zeigt den aktuellen Status, Symbolinformationen und den Gesamtgewinn oder -verlust an, wenn Positionen aktiv sind. Mit den Verwaltungsschaltflächen können Sie alle Positionen schließen, nur gewinnbringende Positionen schließen, nur Verlustpositionen schließen oder alle Stop-Loss auf das Break-even-Niveau verschieben.
Konfigurationsparameter
|Gruppe
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|Stop Loss & Gewinnmitnahme
|Standard-SL-Punkte
|200
|Stop-Loss-Abstand in Punkten für Positionen ohne SL
|Standard TP-Punkte
|400
|Take-Profit-Abstand in Punkten für Positionen ohne TP
|Break-Even
|Break-Even aktivieren
|falsch
|Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Bewegung des SL zum Break-Even, wenn der Gewinn den Trigger erreicht.
|Break-Even Triggerpunkte
|200
|Gewinnniveau in Punkten zur Auslösung der Break-Even-Bewegung
|Break-Even Offset-Punkte
|20
|Offset in Punkten vom Einstiegskurs für Break-Even SL
|Nachlaufender Stopp
|Trailing einschalten
|falsch
|Aktivieren oder Deaktivieren von Trailing-Stop-Anpassungen bei günstigen Kursentwicklungen
|Trailing-Stop-Punkte
|150
|Abstand vom aktuellen Kurs für die Trailing-Stop-Anpassung
|Trailing-Schritt-Punkte
|10
|Mindestschrittweite für Trailing-Stop-Aktualisierungen
|Teilweises Schließen
|Partielles Schließen aktivieren
|falsch
|Aktivieren oder Deaktivieren der teilweisen Schließung einer Position auf dem konfigurierten Gewinnniveau
|Partial Close Gewinnpunkte
|300
|Gewinnniveau in Punkten zur Auslösung der teilweisen Schließung
|Teilweises Schließen in Prozent
|50.0%
|Prozentualer Anteil des Positionsvolumens, der zum Gewinnziel geschlossen werden soll
|Schneller Handel
|Standard-Lotgröße
|0.01
|Lotgröße für Quick-Trade-Schaltflächen
|Lot-Schritt
|0.01
|Erhöhungs-/Verringerungsschritt für Lot-Anpassungen
|Min. Losgröße
|0.01
|Untere Grenze für die Losgröße des Schnellhandels
|Maximale Losgröße
|10.0
|Obere Grenze für Quick-Trade-Losgröße
|Allgemein
|Alle Symbole verwalten
|falsch
|Nur Chart-Symbol (false) oder alle Symbole (true) verwalten
|Magische Zahl
|0
|Positionen nach Magie filtern: -1 = alle, 0 = manuelle Trades (Magie 0), >0 = spezifische Magie
|Aktualisierungsintervall ms
|500
|Intervall der Positionsüberprüfung in Millisekunden
|Max Slippage Punkte
|5
|Maximal zulässiger Schlupf in Punkten
|Warnungen
|Popup-Warnungen einschalten
|falsch
|Popup-Meldungen bei wichtigen Ereignissen anzeigen
|Sound Alerts aktivieren
|false
|Terminalton für Schlüsselereignisse abspielen
Feature Toggles (Aktivieren/Deaktivieren)
Das Dienstprogramm bietet einfache Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren der wichtigsten Automatisierungsfunktionen. Mit diesen Eingaben können Sie das Verhalten an unterschiedliche Handelsstile oder Marktbedingungen anpassen, ohne den Code zu ändern.
- Enable_BreakEven (Standard: false): Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Stop-Loss in Richtung des Einstiegskurses verschoben, sobald der Gewinn Break-Even-Trigger-Punkte erreicht, mit einem optionalen Break-Even-Offset-Punkt. Wenn deaktiviert, wird keine automatische Break-Even-Anpassung durchgeführt.
- Enable_Trailing (Standardwert: false): Wenn aktiviert, folgt der Stop-Loss dem Kurs um Trailing-Stop-Punkte und wird in Schritten von Trailing-Schritt-Punkten aktualisiert. Wenn deaktiviert, werden keine Trailing-Anpassungen vorgenommen.
- Enable_Partial_Close (Standardwert: false): Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Teil des Positionsvolumens geschlossen, sobald der Gewinn die Partial-Close-Profit-Punkte erreicht, die auf dem Partial-Close-Prozentsatz basieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, erfolgt keine Teilschließung.
Panel Einstellungen
Das Einstellungsfeld besteht aus zwei kompakten Seiten, um das Diagramm übersichtlich zu halten. Seite 1 enthält Schnellumschaltungen und Standard-SL/TP-Eingaben. Seite 2 enthält erweiterte Eingaben für Break-even, Trailing Stop und Partial Close. Verwenden Sie die Schaltflächen < und > in der Titelleiste, um die Seiten zu wechseln, und drücken Sie dann auf Übernehmen, um die Änderungen zu bestätigen.
Tipp: Um nur die Standard-SL/TP ohne automatische Anpassungen beizubehalten, setzen Sie Enable_BreakEven = false, Enable_Trailing = false und Enable_Partial_Close = false.
Funktionen des Bedienfelds
Das Bedienfeld bietet Funktionen zur Positionsüberwachung und -verwaltung in Echtzeit:
- Statusanzeige: Zeigt den laufenden/gestoppten Status und das aktuelle Symbol an
- Gewinn/Verlust-Anzeige: Echtzeit-Gewinn/Verlust in Kontowährung
- Positionszähler: Anzahl der aktiven Positionen, die verwaltet werden
- Schnellhandels-Schaltflächen: Kauf- und Verkaufstasten mit einstellbarer Losgröße
- Notfall-Kontrollen: Alle schließen, Gewinne schließen, Verluste schließen, auf Break-Even umstellen
- Losgrößen-Steuerung: Plus/Minus-Schaltflächen zur Anpassung der Handelsgröße
Konfigurationsbeispiele
|Handelsstil
|SL-Punkte
|TP-Punkte
|Trailing-Punkte
|Break-Even-Punkte
|Konservativ
|100
|200
|60
|80
|Ausgewogen (Beispiel)
|200
|400
|150
|200
|Erweiterte Reichweite
|150
|600
|80
|100
|Skalierung
|50
|100
|30
|40
Technische Daten
Der EA beinhaltet eine Filterung nach magischen Zahlen, um bestimmte EA-Trades oder manuelle Trades zu verwalten. Das Filtern von Symbolen ermöglicht die Verwaltung nur des aktuellen Chartsymbols oder aller Symbole. Die Positionsüberwachung erfolgt in konfigurierbaren Intervallen bei geringer CPU-Auslastung. Das Dienstprogramm ist mit anderen EAs kompatibel und funktioniert auf jedem Zeitrahmen.
Wenn Sie einen Parameter auf 0 setzen, wird die betreffende Funktion deaktiviert. Manuelle Änderungen an Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels werden berücksichtigt. Der EA wendet Änderungen nur an, wenn die konfigurierten Bedingungen erfüllt sind.
Installation und Verwendung
Starten Sie nach der Installation das MT5-Terminal neu. Ziehen Sie den EA auf einen beliebigen Chart und stellen Sie sicher, dass Algo Trading in der Symbolleiste aktiviert ist. Das Kontrollfeld erscheint automatisch in der oberen rechten Ecke. Der EA funktioniert auf jedem Zeitrahmen und kann an mehrere Charts gleichzeitig angehängt werden.
Testen Sie alle Konfigurationen in einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Die Punktwerte sollten entsprechend den Spezifikationen Ihres Brokers angepasst werden. Bei 5-stelligen Forex-Brokern entsprechen 10 Punkte 1 Pip. Die Einstellungen können pro Chart für symbolspezifische Konfigurationen gespeichert werden.
Risiko-Offenlegung
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt das Risiko von Kapitalverlusten. Dieses Tool garantiert keine Handelsergebnisse und verhindert keine Verluste. Testen Sie es gründlich in einer Demo-Umgebung, bevor Sie es mit echtem Kapital einsetzen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
