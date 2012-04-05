Bollinger Bands PROject

Libere todo el potencial del trading con elAsesor Experto (EA) de las Bandas de Bollinger, una herramienta automatizada y altamente personalizable creada en torno al indicador ampliamente utilizado de las Bandas de Bollinger. Este EA está diseñado con filtros avanzados y configuraciones flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Con múltiples opciones de confirmación de tendencia y métodos versátiles de trailing stop, el EA Bollinger Bands PROject se adapta perfectamente a las diversas condiciones del mercado, por lo que es una opción ideal para los operadores que buscan precisión y adaptabilidad en sus estrategias.

Precio: $32 (quedan 3 copias), Siguiente: $99

Control total sobre sus operaciones:

  • Sin Martingala, Cobertura o Cuadrícula: Garantiza un enfoque de trading seguro sin estrategias arriesgadas.
  • Fácil Instalación: Comience en minutos con un sencillo proceso de instalación.
  • Bajo capital requerido: Perfecto para operadores con fondos iniciales limitados.
  • Sin inteligencia artificial ni redes neuronales: Se centra en el análisis técnico probado.

    Este conjunto de filtros y ajustes hace que el EA sea altamente personalizable, lo que permite a los operadores adaptarlo a diversas condiciones de mercado y estrategias de negociación, al tiempo que gestiona el riesgo a través de límites de reducción, stop losses y restricciones de órdenes.



    Productos recomendados
    Error EA
    Dragan Drenjanin
    Asesores Expertos
    Error EA Presentación de Error EA: Su compañero avanzado de Forex para MT5 Error EA es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5), creado para elevar su experiencia en el comercio de divisas. Esta sofisticada herramienta ofrece a los operadores una flexibilidad, precisión y automatización sin precedentes en la negociación de pares de divisas. Capaz de operar en una amplia gama de marcos temporales, Error EA se adapta perfectamente a diversos estilos de ne
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (235)
    Asesores Expertos
    Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Asesores Expertos
    Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
    Gold survivor
    Mr Charat Sattayamuk
    Asesores Expertos
    Este algoritmo utiliza martingala inteligente. Capaz de sobrevivir en cualquier situación. Las nuevas órdenes no se determinan por la distancia. Pero se determina por el punto donde se espera que el mercado de marcha atrás. El robot comienza con órdenes de acuerdo a la tendencia. Nunca coloca órdenes que vayan en contra de las tendencias del mercado y no coloca órdenes en situaciones en las que las tendencias del mercado tienden a invertirse. Por último, puede obtener más beneficios utilizando e
    Stacking King EA MT5
    Dora Nafwa Mwabini
    Asesores Expertos
    Stacking King EA – Precisión, Fácil de usar Descripción: Stacking King EA es una potente herramienta de trading que te permite abrir múltiples operaciones al instante con un solo clic o apilar operaciones automáticamente cada minuto durante un tiempo determinado, directamente en tu terminal MT5. Tanto si eres scalper, seguidor de tendencias o apilador de rupturas, este EA te ofrece control total con el mínimo esfuerzo. Diseñado para traders reales, en mercados reales. No es solo un juguete par
    X4O B1 Dollar Trader
    Jawad Ait Ali Ouichou
    Asesores Expertos
    x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
    FREE
    BB King
    Khima Gorania
    Asesores Expertos
    BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
    Robot Scalping Specialist XAUUSD
    Jinarto
    Asesores Expertos
    EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
    Volatility Pullback
    Heri Yusufu Kaniugu
    Asesores Expertos
    Volatility Pullback Expert Advisor - Robot de Trading de Cuadrícula Adaptable Visión general: Volatility Pullback Expert Ad visor es un Asesor Experto avanzado de mercado neutral que se beneficia de los retrocesos basados en la volatilidad. Combina un motor de rejilla adaptable, recuperación inteligente, cobertura parcial y control dinámico del riesgo para automatizar las operaciones y minimizar los drawdowns. Perfecto para operadores principiantes y experimentados. Características principale
    Crossing Over
    John Signer
    Asesores Expertos
    El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
    Intraday News
    Thomas Bradley Butler
    Asesores Expertos
    ¡Prepárese para revolucionar su experiencia comercial con el asesor experto de Intraday News para la plataforma MT5! Esta herramienta de vanguardia está especialmente diseñada para el comercio de noticias, lo que le permite capitalizar eventos de alto impacto como el informe de nóminas no agrícolas (NFP). Nunca perderá el ritmo en los mercados de divisas y de valores. Personalice su estrategia comercial con entradas ajustables para lotes, tiempos de negociación, movimientos de precios y multipl
    LT Bollinger Band EA
    BacktestPro LLC
    Asesores Expertos
    ¡Libere todo el potencial de las Bandas de Bollinger con el EA Bollinger Bands Pro! Nuestro asesor experto está aquí para revolucionar su experiencia de trading, ofreciéndole no una, sino tres poderosas estrategias de trading basadas en el experto en Bandas de Bollinger. Si usted es un principiante o un trader experimentado, este EA está diseñado para satisfacer sus necesidades con una serie de características que hacen que el trading sea más fácil y más flexible. Características principales: Tr
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Asesores Expertos
    SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
    ReversePro SmartSMA EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Asesores Expertos
    ReversePro SmartSMA ¡Domine los cambios de tendencia con precisión y confianza! ReversePro SmartSMA es una herramienta de trading avanzada que detecta potenciales cambios de tendencia combinando cruces de Medias Móviles Simples (SMA) con confirmación opcional de divergencia RSI. Este EA permite a los operadores entrar en operaciones con gran precisión, por lo que es un activo valioso para los mercados volátiles. Características principales Detección de Inversión de Tendencia: Analiza los cruces
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Asesores Expertos
    | Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
    Gold Crowd Density Flip
    Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
    Asesores Expertos
    Gold Crowd Density Flip Expert Advisor es un sistema de trading potente y preparado para el mercado, diseñado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal de 15 minutos. Construido con lógica de precisión y filtros avanzados, este EA está diseñado para capturar oportunidades explosivas de ruptura durante períodos de compresión del mercado, manteniendo una estricta gestión de riesgos y ejecución de operaciones de grado profesional. El oro es uno de los instrumentos más volátiles y líqu
    FREE
    Bollinger Reversal Pro MT5
    Adam Benjamin Kildare
    Asesores Expertos
    ¡PRECIO ESPECIAL DE LANZAMIENTO! Bollinger Reversal Pro (MT5) es un Asesor Experto profesional, totalmente personalizable que se centra en las configuraciones de inversión en las Bandas de Bollinger exteriores , filtradas por RSI y ADX para evitar señales débiles y entrecortadas. Es fácil de ejecutar en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5, por lo que puede realizar pruebas retrospectivas, optimizar y encontrar parámetros que se adapten a cualquier símbolo y marco temporal. Repleto de cara
    SmartWay
    Gooi Meng Liang
    Asesores Expertos
    SmartWay EA ( anteriormente SmartTrade EA) es un Asesor Experto profesional creado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en MT5. Con el lanzamiento de V2.0 , SmartWay introduce una nueva y poderosa característica: Smart Step Size Boost con Spike Detection . Esta mejora hace que el EA sea más adaptable en mercados volátiles y especialmente efectivo en mercados unidireccionales ( tendencias alcistas o bajistas). Combina la gestión monetaria basada en ciclos , la protección contra caídas y el co
    Andean Oscillator Scalping by Gerega
    Illia Hereha
    Asesores Expertos
    Esta estrategia está diseñada para   scalping de alta frecuencia , utilizando los   niveles de Máximo/Mínimo Diario   y el   Andean Oscillator   para encontrar oportunidades de trading. Cómo Funciona: •   Daily High/Low   – Actúan como niveles dinámicos de soporte y resistencia. •   Andean Oscillator   – Mide los cambios de impulso y la fuerza de la tendencia. •   Entrada al mercado: •   Compra:   Cuando el precio rebota desde el Mínimo Diario y el Andean Oscillator confirma impulso alcista. •
    Sir Stoch and Commodities
    Sergio Izquierdo Rodriguez
    Asesores Expertos
    Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
    EA ICT Price Action MT5
    Bannawat Pipatniwat
    Asesores Expertos
    Sistema Automatizado para Operar con Oro (Asesor Experto para XAU/USD) Este Asesor Experto (EA) está diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) con una precisión decimal de 2 dígitos. El sistema opera en el marco temporal M15 (15 minutos), tomando decisiones de trading basadas en movimientos de precios a corto y medio plazo. El EA utiliza órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop para capturar oportunidades de ruptura. En caso de que se produzca un movimiento brusco o un pico en los
    GridMasterFx MT5
    Sergey Kruglov
    Asesores Expertos
    GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    Asesores Expertos
    Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
    VR Black Box MT5
    Vladimir Pastushak
    1 (1)
    Asesores Expertos
    El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
    Bot RSI and Bollinger Bands
    Aurelio Miguel Machado Da Silva
    Asesores Expertos
    Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
    Universal MT5 MA
    Volodymyr Hrybachov
    Asesores Expertos
    Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
    Scalper 3D MT5
    M Ardiansyah
    Asesores Expertos
    Scalper 3D EA es un EA de scalping profesional que utiliza las estrategias de scalping actualizadas y teorías matemáticas y estadísticas ampliadas mediante el análisis de los 28 pares principales y cruzados durante más de 20 años de historia en el mercado. El producto utiliza algoritmos inteligentes para ajustar las condiciones de entrada en función de cada símbolo y marco de tiempo. Así que no es necesario tomar tiempo para ajustar los parámetros de entrada de difícil comprensión. Todos estos p
    Max ScalperSpeed MT5
    Paranchai Tensit
    Asesores Expertos
    Max ScalperSpeed MT5 es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de trading de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de trading apropiadas, y también capaz de trabajar bien en todas las condiciones de mercado, ya sea tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias de acuerdo a las necesid
    LL Grid EA MT5
    Leopoldo Licari
    Asesores Expertos
    ********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
    Los compradores de este producto también adquieren
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (387)
    Asesores Expertos
    ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    4.84 (25)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    4.45 (11)
    Asesores Expertos
    Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.7 (43)
    Asesores Expertos
    AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (94)
    Asesores Expertos
    Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    4.53 (19)
    Asesores Expertos
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (12)
    Asesores Expertos
    SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (10)
    Asesores Expertos
    Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Asesores Expertos
    Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (20)
    Asesores Expertos
    X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 179 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (7)
    Asesores Expertos
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.57 (76)
    Asesores Expertos
    Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Asesores Expertos
    Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (87)
    Asesores Expertos
    Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    4.1 (29)
    Asesores Expertos
    P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (3)
    Asesores Expertos
    señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ***El precio de lanzamiento termina el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.62 (21)
    Asesores Expertos
    Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
    Goldwave EA MT5
    Shengzu Zhong
    5 (6)
    Asesores Expertos
    Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.45 (65)
    Asesores Expertos
    AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
    Gold Atlas
    Jimmy Peter Eriksson
    5 (3)
    Asesores Expertos
    Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (89)
    Asesores Expertos
    ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.37 (51)
    Asesores Expertos
    Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.79 (53)
    Asesores Expertos
    Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
    XAU Master EA
    Branislav Bridzik
    5 (3)
    Asesores Expertos
    XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
    Neptune EA MT5
    Kalinskie Gilliam
    Asesores Expertos
    Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.22 (72)
    Asesores Expertos
    SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (28)
    Asesores Expertos
    Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.5 (12)
    Asesores Expertos
    Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (9)
    Asesores Expertos
    How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
    Golden Zephyr
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    5 (1)
    Asesores Expertos
    Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
    Otros productos de este autor
    CandleFibo Pro
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Libere el poder del trading automatizado con el EA de Retroceso de Fibonacci Totalmente Automatizado para MetaTrader 5. Este Asesor Experto identifica dinámicamente los niveles de retroceso de Fibonacci y coloca operaciones basadas en formaciones de velas, completamente manos libres. Diseñado para simplificar su proceso de negociación, garantiza una ejecución precisa y oportuna sin necesidad de supervisión constante. Características principales: Ejecución automática de operaciones : El EA anali
    GA RSI Project
    Osama Echchakery
    3.67 (3)
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    Infi Trade MT4
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Infi Trade: Revoluciona tu Trading con Automatización Avanzada Desbloquea el Poder del Trading Automatizado: Infi Trade es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para traders que buscan eficiencia y rentabilidad en el mercado Forex. Nuestro EA aprovecha la sofisticada estrategia de cobertura en rejilla para maximizar tus oportunidades de trading, proporcionando una experiencia de trading automatizada sin interrupciones. Estrategia Inteligente de Cobertura en Rejilla: En el corazón de Infi Trad
    GA Moving Average
    Osama Echchakery
    4 (2)
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    GA Bollinger Bands
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    GA MAcD
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    GA Paraboli SAR
    Osama Echchakery
    3.5 (2)
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    GA Single Moving Average
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    Jesus XAUUSD
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Jesus XAUUSD es un EA profesional construido específicamente para el XAUUSD, utilizando el reconocimiento avanzado de patrones de precio-acción y análisis multi-marco de tiempo para ofrecer entradas estables y precisas en el oro. Este Asesor Experto está diseñado para los operadores que buscan un verdadero robot de grado institucional XAUUSD con la lógica real de velas, probado a través de más de 100.000 ciclos de optimización. - SEÑAL REAL : 5K Live Signal : Haga clic aquí El oro es rápido, agr
    Jesus GBPUSD
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Hola, traders! Soy Jesús , la máquina definitiva de trading en GBP . Mi estrategia se basa en miles de patrones de velas optimizados, meticulosamente refinados para extraer las mejores configuraciones en GBPUSD . La precisión es mi base, y mi objetivo es simple: dominar el mercado GBPUSD con precisión láser. No soy sólo un Asesor Experto, soy una fuerza implacable en el trading del GBPUSD, diseñado para cortar el ruido del mercado y ofrecer resultados excepcionales. Ya se trate de picos volátil
    GA Stochastic Oscillator
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    "GA Moving Average" ("GA Media Móvil") es un Asesor Experto (EA) que ha sido desarrollado para automatizar el trading basado en la estrategia de cruce de medias móviles. Con sus ajustes personalizables, este EA permite a los operadores crear la estrategia perfecta adaptando diferentes parámetros a sus preferencias de trading. El concepto central del EA "GA Moving Average" se basa en el uso de indicadores de medias móviles para identificar posibles oportunidades de trading. Mediante el análisis
    FREE
    Jesus
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Hola, traders! Soy Jesús , la máquina definitiva de trading en Oro . Mi estrategia se basa en miles de patrones de velas optimizados, meticulosamente refinados para extraer las mejores configuraciones en XAUUSD . La precisión es mi base, y mi objetivo es simple: dominar el mercado del oro con precisión láser. No soy sólo un Asesor Experto, soy una fuerza implacable en el comercio de oro, diseñado para cortar a través del ruido del mercado y ofrecer resultados excepcionales. Tanto si se trata de
    Stochastic Oscillator PROject mt5
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) Stochastic Oscillator PROject , una herramienta automatizada y altamente personalizable creada en torno al indicador Stochastic Oscillator, ampliamente utilizado. Este EA está diseñado con filtros avanzados y ajustes flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Con múltiples opciones de confi
    Last Hope MT4
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    ¡Presentamos   Last Hope EA   , uno de mis 30 EA principales, el innovador Asesor Experto MQL4 que está transformando la forma en que opera! Desarrollado por mí y con amor, con más de 5 años de experiencia comercial. ¡IMPORTANTE! Pares recomendados: EURCHF, EURUSD, USDCHF, GBPCAD y EURCAD ¡Precio promocional de sólo   50   USD!   ¡El precio pronto aumentará a $   100   y luego aumentará en $   50   después de cada 10 compras! Este EA no necesita descripción, pruébelo usted mismo y vea los resul
    Tweezer Bottom GA
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    El patrón de velas Tweezer Bottom está formado por dos velas. He aquí cómo identificar el patrón de velas Tweezer Bottom: La primera vela es bajista La segunda vela es alcista Los mínimos de ambas velas deben estar más o menos al mismo nivel Este patrón de velas alcistas de 2 velas es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar mínimos. Por esta razón, queremos ver este patrón después de un movimiento a la baja, mostrando que los toros están empezando a tomar el contro
    Three Outside Up GA
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    El patrón de velas Three Outside Up está formado por tres velas. He aquí cómo identificar el patrón de velas Three Outside Up: La primera vela es bajista y pequeña La segunda vela es alcista y envuelve a la primera por completo La tercera vela es alcista y cierra por encima de las demás Este patrón de vela alcista de 3 velas es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar mínimos. Por esta razón, queremos ver este patrón después de un movimiento a la baja, mostrando que
    Bullish Counterattack Line GA
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    El patrón de vela Línea de Contraataque Alcista está formado por dos velas. A continuación te explicamos cómo identificar el patrón de velas Bullish Counterattack: La primera vela es bajista y grande La segunda vela es alcista y pequeña Hay un hueco entre el cierre de la primera vela y la apertura de la segunda. Ambas cierran al mismo nivel Este patrón de vela alcista de 2 velas es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar mínimos. Por esta razón, queremos ver este p
    MA crossover PROject
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Libere el potencial del trading automatizado con nuestro Asesor Experto (EA) de última generación Moving Average Crossover, diseñado para proporcionar una experiencia de trading sin fisuras. Este EA integra filtros robustos y ajustes completos, por lo que es una opción ideal para los operadores de todos los niveles de experiencia. $32 (quedan 3 copias) siguiente precio $99 Características y Beneficios Clave: Control total sobre sus operaciones : Sin Martingala, Cobertura o Cuadrícula : Garantiz
    RSI PROject MT5
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Descubra todo el potencial del trading automatizado con RSI PROject, nuestro vanguardista Asesor Experto (EA) para MT5. Esta sofisticada herramienta está diseñada para agilizar su operativa, ofreciendo una interfaz fácil de usar combinada con potentes filtros y opciones de personalización en profundidad. Si usted es un principiante o un operador experimentado, RSI PROject se adapta a sus necesidades, ayudándole a optimizar estrategias y tomar decisiones informadas con confianza. $32 (quedan 3 co
    Parabolic SAR PROject
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) Parabolic SAR PROject , una herramienta automatizada y altamente personalizable creada en torno al indicador Parabolic SAR. Este EA está diseñado con filtros avanzados y ajustes flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Con múltiples opciones de confirmación de tendencia y métodos versátil
    ADX PROject
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Libere todo el potencial del trading con el Asesor Experto (EA) ADX PROject , una herramienta automatizada altamente personalizable creada en torno al indicador ADX ampliamente utilizado. Este EA está diseñado con filtros avanzados y configuraciones flexibles, lo que permite a los operadores gestionar el riesgo de forma eficaz a través de parámetros personalizables como el tamaño del lote, el stop-loss, el take-profit y los filtros de sesión. Con múltiples opciones de confirmación de tendencia
    MACD Project
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    Libere todo el potencial del trading con MACD PROject Expert Advisor (EA) , una herramienta automatizada altamente personalizable basada en el popular indicador MACD. El EA está diseñado con filtros robustos, lo que permite a los operadores gestionar los riesgos a través de ajustes flexibles como el tamaño del lote, stop-loss, take-profit y filtros de sesión. Ofrece múltiples opciones de confirmación de tendencia y métodos de trailing stop, por lo que es adecuado para diversas condiciones de me
    Fibonacci Retracement Assistant
    Osama Echchakery
    Utilidades
    Maximice la eficiencia de sus operaciones con el Asistente de retroceso de Fibonacci para MetaTrader 5. Esta potente herramienta automatiza el proceso de colocación de órdenes Buy Limit y Sell Limit tan pronto como usted dibuja sus niveles de retroceso de Fibonacci. Diseñado para los operadores que buscan precisión y velocidad, elimina el esfuerzo manual de colocación de órdenes, lo que le permite centrarse en el análisis del mercado. Características principales: Colocación automática de órdene
    Hammer PROject
    Osama Echchakery
    Asesores Expertos
    El patrón de vela Hammer está formado por una sola vela. A continuación te explicamos cómo identificar el patrón de velas Hammer: La vela tiene un cuerpo pequeño La mecha en la parte inferior debe ser grande en comparación con el cuerpo En la parte superior, no debe tener mecha, o ser muy pequeña El color del cuerpo no importa Este patrón de vela alcista de 1 vela es un patrón de inversión, lo que significa que se utiliza para encontrar fondos. Por esta razón, queremos ver este patrón después d
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario