Risk Manager Panel Info

Das TPSpro Risk Manager Panel ist ein praktisches Tool für alle, die ihren aktuellen Kontostatus im Blick behalten möchten. Dieses Panel ist Teil unseres Risikomanagementsystems und in unser leistungsstärkeres Produkt TPSpro Risk Manager integriert.

Das Panel besteht aus drei Spalten mit jeweils nützlichen Informationen. Die erste Spalte zeigt die Kontoinformationen zum Monatsbeginn an, einschließlich des Gesamtergebnisses in Prozent und der Einzahlungswährung. Die zweite Spalte zeigt das in den Einstellungen festgelegte Tagesrisiko. Die dritte Spalte zeigt den aktuellen Kontostand.

Die Spalte „Strafen“ zeigt an, ob eine Strafzeit verhängt wurde (falls der maximale Tagesverlust verdoppelt wird).

Das TPSpro Risk Manager Panel ist ein Indikator für mehrere Währungen. Es sollte auf das Chart eines einzelnen Währungspaares angewendet werden!

Das Bedienfeld bietet flexible Einstellungsmöglichkeiten für das Erscheinungsbild, sodass jeder die optimalen Farben, Schriftgröße und mehr auswählen kann.

Das Infofeld verfügt über folgende anpassbare Parameter:

Block Nr. 1 - Grundeinstellungen des Beraters

- Grundeinstellungen des Beraters Maximale Bestellmenge pro Tag - Maximale Anzahl an Bestellungen pro Tag

- Maximale Anzahl an Bestellungen pro Tag Maximale Anzahl von Aufträgen, die durch Stop-Loss geschlossen wurden - Maximale Anzahl der im Minus abgeschlossenen Aufträge ( (ohne Provision und Swap )

- Maximale Anzahl der im Minus abgeschlossenen Aufträge ( ) Maximales Tagesrisiko (in %) - Maximales Tagesrisiko als Prozentsatz der Einlage

- Maximales Tagesrisiko als Prozentsatz der Einlage Block Nr. 2 - Darstellungseinstellungen

- Darstellungseinstellungen InfoPanel anzeigen? - Informationsfeld anzeigen?

- Informationsfeld anzeigen? Graphecke zur Befestigung - Graphecke zur Panelverankerung

- Graphecke zur Panelverankerung Profit Color - Profitfarbe

- Profitfarbe Farbverlust - Farbe des Verlustes

- Farbe des Verlustes Farbe der inaktiven Elemente - Farbe inaktiver (statischer) Elemente

- Farbe inaktiver (statischer) Elemente Farbe der aktiven Elemente - Farbe der aktiven Elemente

- Farbe der aktiven Elemente Farbiger Text - Textfarbe

- Textfarbe Schriftart - Schriftart

- Schriftart Schriftgröße - Schriftgröße

- Schriftgröße Grenze - Verantwortlich für die Anzeige des Paneelrahmens

- Verantwortlich für die Anzeige des Paneelrahmens Koordinate X - X-Koordinate des Panels

- X-Koordinate des Panels Y-Koordinate - Panel-Y-Koordinate

- Panel-Y-Koordinate Breite des Paneels - Panelbreite (falls die Zahlen nicht in die Felder passen)







