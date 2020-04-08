Risk Manager Panel Info

Das TPSpro Risk Manager Panel ist ein praktisches Tool für alle, die ihren aktuellen Kontostatus im Blick behalten möchten. Dieses Panel ist Teil unseres Risikomanagementsystems und in unser leistungsstärkeres Produkt TPSpro Risk Manager integriert.
Das Panel besteht aus drei Spalten mit jeweils nützlichen Informationen. Die erste Spalte zeigt die Kontoinformationen zum Monatsbeginn an, einschließlich des Gesamtergebnisses in Prozent und der Einzahlungswährung. Die zweite Spalte zeigt das in den Einstellungen festgelegte Tagesrisiko. Die dritte Spalte zeigt den aktuellen Kontostand.
Die Spalte „Strafen“ zeigt an, ob eine Strafzeit verhängt wurde (falls der maximale Tagesverlust verdoppelt wird).

Das TPSpro Risk Manager Panel ist ein Indikator für mehrere Währungen. Es sollte auf das Chart eines einzelnen Währungspaares angewendet werden!

Das Bedienfeld bietet flexible Einstellungsmöglichkeiten für das Erscheinungsbild, sodass jeder die optimalen Farben, Schriftgröße und mehr auswählen kann.

Das Infofeld verfügt über folgende anpassbare Parameter:

  • Block Nr. 1   - Grundeinstellungen des Beraters
  • Maximale Bestellmenge pro Tag   - Maximale Anzahl an Bestellungen pro Tag
  • Maximale Anzahl von Aufträgen, die durch Stop-Loss geschlossen wurden   - Maximale Anzahl der im Minus abgeschlossenen Aufträge (   (ohne Provision und Swap )
  • Maximales Tagesrisiko (in %)   - Maximales Tagesrisiko als Prozentsatz der Einlage
  • Block Nr. 2   - Darstellungseinstellungen
  • InfoPanel anzeigen?   - Informationsfeld anzeigen?
  • Graphecke zur Befestigung   - Graphecke zur Panelverankerung
  • Profit Color   - Profitfarbe
  • Farbverlust   - Farbe des Verlustes
  • Farbe der inaktiven Elemente   - Farbe inaktiver (statischer) Elemente
  • Farbe der aktiven Elemente   - Farbe der aktiven Elemente
  • Farbiger Text   - Textfarbe
  • Schriftart   - Schriftart
  • Schriftgröße   - Schriftgröße
  • Grenze   - Verantwortlich für die Anzeige des Paneelrahmens
  • Koordinate X   - X-Koordinate des Panels
  • Y-Koordinate   - Panel-Y-Koordinate
  • Breite des Paneels   - Panelbreite (falls die Zahlen nicht in die Felder passen)




Empfohlene Produkte
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
Lines Profit Loss
Taras Slobodyanik
4.63 (16)
Indikatoren
Der Indikator zeigt den Gewinn (Verlust) des aktuellen Symbols an. Sie können die Linie frei per Drag & Drop verschieben, um den aktuellen Gewinn oder Verlust anzuzeigen. Meine Produkte finden Sie hier Parameter Calculation in money or in points — Berechnen Sie den Gewinn/Verlust in Punkten oder in Geld. Add pending orders to calculate — Berücksichtigen Sie ausstehende Aufträge bei Berechnungen. Magic Number (0 - all orders on symbol) — magische Zahl, wenn es notwendig ist, bestimmte Befehle
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indikatoren
Dieser Indikator warnt Sie, wenn/bevor sich eine neue 1 oder 5 Minuten-Kerze bildet. In anderen Worten, dieser Indikator alarmiert Sie alle 1/5 Minuten. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Händler, die handeln, wenn neue Bars gebildet. *Dieser Indikator funktioniert nicht richtig im Strategietester, verwenden Sie ihn im Live-Handel, um die Funktionalität zu überprüfen. Es gibt eine leistungsfähigere Pro-Version , in der Sie mehrere Zeitrahmen usw. auswählen können. Eingabe-Parameter
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indikatoren
PPR und Engulfing ist ein einzigartiger technischer Indikator, der entwickelt wurde, um die "PPR"- und "Engulfing"-Muster in den Währungscharts der Handelsplattform MetaTrader 4 (MT4) zu identifizieren. Diese Muster können mögliche Trendwenden oder -fortsetzungen anzeigen und bieten den Händlern wertvolle Signale für den Markt. Hauptmerkmale: Automatische Mustererkennung : Der Indikator erkennt und markiert automatisch die PPR- und Engulfing-Muster mit Pfeilen im Chart. Visuelle Signale : Grüne
FREE
Basic Supply Demand
Mehran Sepah Mansoor
4 (2)
Indikatoren
Der Basic Supply Demand Indicator ist ein leistungsfähiges Tool, das Ihre Marktanalyse verbessert und Ihnen hilft, Schlüsselbereiche auf jedem Chart zu identifizieren. Mit einer intuitiven und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche bietet Ihnen dieser kostenlose Metatrader-Indikator einen klaren Überblick über die Angebots- und Nachfragezonen und ermöglicht es Ihnen, fundiertere und genauere Handelsentscheidungen zu treffen / Kostenlose MT5-Version Dashboard Scanner für diesen Indikator: ( B
FREE
Sm Ichimoku Scanner
Steeve Christian Martol
5 (5)
Indikatoren
Der Multi Time Frame Indicator fungiert als Scanner, der auf dem Ichimoku-Handelssystem basiert. Das Ergebnis wird auf einer Tafel angezeigt. Dies hilft Ihnen, sich "auf einen Blick" ein mentales Bild des Systems zu machen, ohne den Chart öffnen zu müssen. Es können bis zu 10 Währungen beobachtet werden. Gescannte Elemente und Legende "KUMO Futur" - Grün : Der Kumo Futur ist bullisch. "KUMO Futur" - Rot : Der Kumo Futur ist bärisch. "PRICE Cross KJ" - Grün : Der Preis liegt über dem Kijun Sen. "
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT4 - nur GBPUSD FlatBreakout ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Trader, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout erleben und Ausbruchssignale ohne Einschränkungen auf einem Live-Markt testen möchten. Für wen ist dieses Produkt geeignet? Für H
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
Super Spread Spreed
Mariia Logvinenko
3 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Größe des Spreads für das aktuelle Instrument auf dem Chart an. Sehr flexibel in den Einstellungen. Es ist möglich, den maximalen Wert des Spreads festzulegen, bei dessen Überschreitung sich die Farbe des Spread-Labels ändert und ein Signal ertönt (falls in den Einstellungen aktiviert). Der Indikator ist sehr praktisch für Leute, die mit Nachrichten handeln. Sie werden nie einen Handel mit einem großen Spread eingehen, da der Indikator Sie sowohl visuell als auch akustisc
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Multi-Divergenz-Indikator für MT4 - Benutzerhandbuch Einführung Überblick über den Multi-Divergenz-Indikator und seine Möglichkeiten zur Erkennung von Divergenzen bei mehreren Indikatoren. Bedeutung der Divergenzerfassung für die Verbesserung von Handelsstrategien und Entscheidungsfindung. Liste der Indikatoren RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indikator-Merkmale Indikatorauswahl: Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Indikatoren (RSI, CCI, MACD usw
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Was ist der Schaff Trend Cycle? Der Schaff Trend Cycle (STC) ist ein Oszillator-Indikator, der entwickelt wurde, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem MACD kombiniert der STC zyklische Marktbewegungen mit Momentum, um den Beginn und das Ende eines Trends klarer darzustellen. Hauptmerkmale Klare Trendwendesignale: Die Zykluslinie steigt bei Aufwärtstrends und fällt bei Abwärtstrends. Rauschunterdrückung in Seitwär
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
Heiken Ashi Button
Lee Teik Hong
4.75 (4)
Indikatoren
Heiken Ashi-Schaltfläche Heiken-Ashi , oft auch Heikin-Ashi geschrieben, ist ein japanisches Wort und bedeutet "Durchschnittsbalken". Der Heiken-Ashi-Ansatz kann in Verbindung mit Candlestick-Charts verwendet werden, um Markttrends zu erkennen und künftige Kurse vorherzusagen. Er ist nützlich, um Candlestick-Charts leichter lesbar zu machen und Muster zu analysieren. Mit Hilfe von Heiken-Ashi-Diagrammen können Händler bestimmen, wann sie bei einem anhaltenden Trend im Handel bleiben und bei ein
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indikatoren
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Indikatoren
Engulfing Pattern ist ein kostenloser Indikator, der für die Plattformen MT4/MT5 verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich ein "Bullish" oder "Bearish engulfing pattern" auf dem Zeitrahmen bildet. Dieser Indikator verfügt über Alarmoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und Updates austauschen. Sie können auch gerne unserem privaten Kanal beitreten, kontaktieren Sie mich für den p
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indikatoren
Hauptzweck: "Pin Bars" wurde entwickelt, um Pin Bars auf Finanzmarktdiagrammen automatisch zu erkennen. Eine Stiftleiste ist eine Kerze mit einem charakteristischen Körper und einem langen Schwanz, die eine Trendumkehr oder -korrektur signalisieren kann. Funktionsweise: Der Indikator analysiert jede Kerze auf dem Diagramm und bestimmt die Größe von Körper, Schwanz und Nase der Kerze. Wenn eine Stiftleiste erkannt wird, die vordefinierten Parametern entspricht, markiert der Indikator sie auf de
FREE
AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set
AIRAT SAFIN
Indikatoren
AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT ! !   ! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00                           ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GUIDE CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= AIS M
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indikatoren
Haben Sie genug vom Zeichnen von Trendlinien? Der PZ TrendLines-Indikator verwendet einen mechanischen Ansatz für die Konstruktion von Trendlinien für Sie! [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es können bis zu 18 Trendlinien gezeichnet werden Trendlinien können optional auf Fraktalen basieren Jede Linie stellt ein Ausbruchsniveau dar Jede Trendlinie kann gebrochen oder verworfen werden Konfigurierbare Anzahl von Linien Konfigurierbare Farbe
FREE
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
Indikatoren
Mit diesem System können Sie hochwahrscheinliche Trades in Richtung starker Trends erkennen. Profitieren Sie von Stop-Hunt-Bewegungen, die vom intelligenten Geld initiiert werden! Wichtige Informationen Wie Sie das Potential des Scanners maximieren können, lesen Sie bitte hier: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Bitte lesen Sie auch den Blog über die Verwendung des Indikators: Professionelles Trading mit starkem Momentum Diese KOSTENLOSE Version des Indikators funktioniert nur auf EURUSD und GBP
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indikatoren
Sind Sie bereit, der Sherlock Holmes des Forex-Handels zu werden? ️‍️ Wir präsentieren das ultimative Trading-Toolkit: Den Lisek Levels and Channels Indikator!!! Vergessen Sie das Jonglieren mit mehreren Indikatoren wie in einer Zirkusnummer. Wir haben alles, was Sie brauchen, in eine spektakuläre Show gepackt: Preisniveaus? Check! Preiskanäle? Wetten! Preis-VWAP? Oh ja! On-Balance-Volumen? Alles da! Und das Sahnehäubchen obendrauf? Alarme und Push-Benachrichtigungen, die Sie schne
FREE
FFx ATR
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indikatoren
.....................................hi....................... ................für die Anzeige von Hochs und Tiefs sowie von Unterstützungen und Widerständen .....................wir haben eine Menge Möglichkeiten............................... es kann hilfreich sein, um Trends zu finden, höhere Hochs, höhere Tiefs, niedrigere Hochs, niedrigere Tiefs .......................heute schreibe ich über eines davon.......................... ........................Sie können die Anzahl der letzten Unt
FREE
Candle Close Time MT4
Aren Davidian
Indikatoren
Einführung in den Profi-Indikator ARKA - Candle Close Time Möchten Sie immer die genaue verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze wissen? Oder wollen Sie den Broker-Spread in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart sehen, ohne zusätzliche Berechnungen? Der ARKA - Candle Close Time Indikator ist genau für diesen Zweck entwickelt worden : Ein einfaches, aber extrem leistungsfähiges Tool für Trader, die beim Handel Wert auf Klarheit, Präzision und Geschwindigkeit legen. Hauptmerkm
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indikatoren
SR ist ein Unterstützungs- und Widerstandsindikator , er zeigt wichtige Hochs und Tiefs durch verschiedene Farben an. Die Farbe eines Levels ändert sich, wenn das letzte Hoch oder Tief es berührt. Wenn ein Balken oberhalb oder unterhalb des Niveaus schließt, wird er gelöscht. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *Dieses Indikatorsignal ist nicht perfekt und muss mit anderen Marktanalysen und Bestätigungen verwendet werden.
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Ber
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indikatoren
TPSproTrend PRO       - Dies ist ein Trendindikator, der den Markt automatisch analysiert und Informationen über den Trend und seine Veränderungen liefert sowie Einstiegspunkte für Trades anzeigt.   ohne neu zu zeichnen! ИНСТРУКЦИЯ RUS   –   ANLEITUNG   ENG   –   VERSION MT5 Hauptfunktionen: Genaue Eingangssignale       OHNE NEU ANSTRICH! Sobald ein Signal erscheint, bleibt es gültig! Dies unterscheidet es deutlich von Indikatoren, die nachträglich Signale generieren und diese dann verändern, w
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indikatoren
ANLEITUNG RUS  /  ANLEITUNG   ENG  /  Version MT4 Hauptfunktionen: Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an! Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation. LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einsti
TPSpro Trade PRO MT5
Roman Podpora
5 (1)
Utilitys
Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung. Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen. MT4-VERSION       /           Zusätzliches Installationsmaterial Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv.
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indikatoren
ANLEITUNG RUS  /  ANLEITUNG   ENG  /  Version MT5 Hauptfunktionen: Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an! Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation. LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einst
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. VERSION MT5 -   Weitere nützliche Indikatoren Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kom
FREE
Color Levels
Roman Podpora
4.82 (33)
Indikatoren
Color Levels ist ein praktisches Tool für Händler, die eine Trendlinie und ein Rechteck in ihrer technischen Analyse verwenden. Es ermöglicht die Einstellung von zwei leeren Rechtecken, drei gefüllten Rechtecken und zwei Tredlines. Die Parameter des Indikators sind sehr einfach und in nummerierte Blöcke unterteilt: Die Parameter, die mit 1 und 2 beginnen, sind leere Rechtecke (Rahmen); 3, 4 und 5 - Parameter für gefüllte Rechtecke; 6 und 7 - Trendlinien-Parameter. Klicken Sie einfach auf das gew
FREE
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilitys
TPSpro Risikomanager       ist ein einzigartiges System zur professionellen Risikokontrolle für Händler jeder Ausbildung und jedes Kapitals. Ermöglicht Ihnen, Handelsverluste und schwerwiegende Fehler bei Transaktionen zu vermeiden. TPSpro Risk Manager ist für das Risikomanagement vor allem für Scalper und Daytrader notwendig, wird aber von Händlern aller Handelsstile erfolgreich eingesetzt. Das Panel verfügt über 3 Spalten, von denen jede nützliche Informationen enthält. In der ersten Spalte
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitys
Ein leistungsstarkes Trading-Tool zur sofortigen Berechnung von Positionsvolumen und Stop-Loss-Risiko. Ermöglicht die präzise Risikokontrolle bei jedem Trade und eliminiert Berechnungsfehler. TRADE PRO hilft sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern, in hochvolatilen und zeitkritischen Märkten schnelle und sichere Handelsentscheidungen zu treffen. ZUSÄTZLICHE INSTALLATIONSMATERIALIEN       /    MT5 VERSION Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv. Eine einzigartige und bequeme Mö
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension