これはMACDに基づくトレンドフォローイングインディケーターで、200MAより上では買いのサイン、200MAより下では売りのサインを提供します。

MACDがゼロラインをクロスすると信号が生成されます。インディケーターはサポートとレジスタンスのレベルも表示し、これはストップロスとして使用できます。調整可能なパラメータにはMA期間、MACDの高速EMA、遅速EMA、サポートレジスタンスの間隔が含まれます。最近のローソク足の最低点と最高点にプロットされます。

デフォルトの設定：

  • SR間隔：10
  • MA期間：200
  • Fast EMA：24
  • Slow EMA：26
  • アラーム機能も含まれています。

これらの値を変更すると、より頻繁または少ない信号が発生する可能性があり、最も効果的な構成を確定するためにテストすることが推奨されています。

1または4時間の時間枠が推奨されていますが、任意の時間枠で機能することができます。このインディケーターは、Forex、株式、商品などを含むすべての取引インストゥルメントで機能します。

他の製品もこちらでチェックしてください：https://www.mql5.com/en/users/8587359/seller


レビュー 27
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111299
開発者からの返信 Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111299
開発者からの返信 Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111299
開発者からの返信 Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111299
開発者からの返信 Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
