MACD Signal indicator

This indicator is suitable for trading Forex and Binary Options, depending on its settings. The indicator is designed for trend trading. A buy signal: An up arrow appears on the chart. A sell signal: A down arrow appears on the chart. Input parameters === Setup CCI === Period CCI 1 - Period of the CCI Period CCI 2 - Period of the CCI Level BUY - Level of the CCI for buying Level SELL - Level of the CCI for selling === Setup RSI === Level SELL - Level of the RSI for selling Period SELL - Period