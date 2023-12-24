MACD Signal indicator
- 指标
- Adam Zolei
- 版本: 1.1
- 更新: 29 十二月 2023
这是一种基于MACD的趋势跟踪指标，当处于200 MA之上时提供买入信号，当低于200 MA时提供卖出信号。当MACD穿过零线时，将生成信号。此指标还展示了可用作止损的支撑和阻力水平。
- SR间隔：10，
- MA周期：200，
- 快速EMA：24，
- 慢速EMA：26。
欢迎进一步了解其详细应用和优势。此外，它还包含报警功能。
So far this indicator looks great.
With a little DCA works a charm!!
Very helpful auhor!
Thanks to author for free EA.
Will update.
Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.
Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.
