MACD Signal indicator

这是一种基于MACD的趋势跟踪指标，当处于200 MA之上时提供买入信号，当低于200 MA时提供卖出信号。当MACD穿过零线时，将生成信号。此指标还展示了可用作止损的支撑和阻力水平。


可调整的参数包括MA周期、MACD快速EMA、慢速EMA以及支撑-阻力间隔。它绘制在最近蜡烛的最低点和最高点。

默认设置如下：
  • SR间隔：10，
  • MA周期：200，
  • 快速EMA：24，
  • 慢速EMA：26。

调整这些值可能导致信号更频繁或更少，建议进行测试以确定最有效的配置。

推荐使用1小时或4小时的时间框架，但在任何时间框架上都可能有效。该指标适用于所有交易工具，包括外汇、股票和商品等。

欢迎进一步了解其详细应用和优势。此外，它还包含报警功能。

Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111157
来自开发人员的回复 Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111157
来自开发人员的回复 Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111157
来自开发人员的回复 Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

用户没有留下任何评级信息

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111157
来自开发人员的回复 Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
12
回复评论