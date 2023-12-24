MACD Signal indicator

Este é um indicador de seguimento de tendências com base no MACD, fornecendo sinais de compra quando acima dos 200 MA e sinais de venda quando abaixo.

O sinal é gerado quando o MACD cruza a linha zero. O indicador também exibe um nível de suporte e resistência que pode ser usado como stop loss. Parâmetros ajustáveis incluem período da MA, EMA rápido do MACD, EMA lento e intervalo de suporte-resistência. Ele plota nos pontos mais baixos e mais altos das velas recentes.

Configurações padrão:

Intervalo SR: 10

Período da MA: 200

Fast EMA: 24

Slow EMA: 26

Também inclui uma função de alarme.

Modificar esses valores pode resultar em sinais mais ou menos frequentes, é recomendável testar para determinar a configuração mais eficaz.

Recomendam-se quadros de tempo de 1 ou 4 horas, mas pode funcionar em qualquer período. Este indicador funciona em todos os instrumentos de negociação, incluindo Forex, Ações, Commodities, etc.