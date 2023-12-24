MACD Signal indicator

4.75

Este é um indicador de seguimento de tendências com base no MACD, fornecendo sinais de compra quando acima dos 200 MA e sinais de venda quando abaixo.

O sinal é gerado quando o MACD cruza a linha zero. O indicador também exibe um nível de suporte e resistência que pode ser usado como stop loss. Parâmetros ajustáveis incluem período da MA, EMA rápido do MACD, EMA lento e intervalo de suporte-resistência. Ele plota nos pontos mais baixos e mais altos das velas recentes.

Configurações padrão:

  • Intervalo SR: 10
  • Período da MA: 200
  • Fast EMA: 24
  • Slow EMA: 26
  • Também inclui uma função de alarme.

Modificar esses valores pode resultar em sinais mais ou menos frequentes, é recomendável testar para determinar a configuração mais eficaz.

Recomendam-se quadros de tempo de 1 ou 4 horas, mas pode funcionar em qualquer período. Este indicador funciona em todos os instrumentos de negociação, incluindo Forex, Ações, Commodities, etc.

Comentários 27
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111299
Resposta do desenvolvedor Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111299
Resposta do desenvolvedor Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111299
Resposta do desenvolvedor Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111299
Resposta do desenvolvedor Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
12
