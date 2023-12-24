MACD Signal indicator
- Indicadores
- Adam Zolei
- Versão: 1.1
- Atualizado: 29 dezembro 2023
Este é um indicador de seguimento de tendências com base no MACD, fornecendo sinais de compra quando acima dos 200 MA e sinais de venda quando abaixo.
O sinal é gerado quando o MACD cruza a linha zero. O indicador também exibe um nível de suporte e resistência que pode ser usado como stop loss. Parâmetros ajustáveis incluem período da MA, EMA rápido do MACD, EMA lento e intervalo de suporte-resistência. Ele plota nos pontos mais baixos e mais altos das velas recentes.
Configurações padrão:
- Intervalo SR: 10
- Período da MA: 200
- Fast EMA: 24
- Slow EMA: 26
- Também inclui uma função de alarme.
Modificar esses valores pode resultar em sinais mais ou menos frequentes, é recomendável testar para determinar a configuração mais eficaz.
Recomendam-se quadros de tempo de 1 ou 4 horas, mas pode funcionar em qualquer período. Este indicador funciona em todos os instrumentos de negociação, incluindo Forex, Ações, Commodities, etc.
Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.