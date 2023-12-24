MACD Signal indicator
- Indicatori
- Adam Zolei
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 29 dicembre 2023
Questo è un indicatore di trend basato su MACD, che fornisce segnali di acquisto quando sopra la media mobile a 200 periodi (200 MA) e segnali di vendita quando sotto.
Il segnale viene generato quando il MACD attraversa la linea zero. L'indicatore visualizza anche un livello di supporto e resistenza che può essere utilizzato come stop loss. I parametri regolabili includono il periodo della media mobile (MA), il MACD fast EMA, il MACD slow EMA e l'intervallo di supporto-resistenza. Viene tracciato sui punti più bassi e più alti delle candele recenti.
Impostazioni predefinite:
- Intervallo SR: 10
- Periodo MA: 200
- Fast EMA: 24
- Slow EMA: 26
- Include anche una funzione di allarme.
La modifica di questi valori può comportare segnali più o meno frequenti; si consiglia di effettuare dei test per determinare la configurazione più efficace.
Sono consigliati intervalli di tempo di 1 o 4 ore, ma può funzionare su qualsiasi intervallo di tempo. Questo indicatore funziona su tutti gli strumenti di trading, inclusi Forex, Azioni, Commodities, ecc.
Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.