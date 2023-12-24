MACD Signal indicator

Это индикатор, следящий за трендом и основанный на MACD, предоставляет сигналы на покупку, когда выше 200-MA, и сигналы на продажу, когда ниже него.

Сигнал генерируется при пересечении MACD нулевой линии. Индикатор также отображает уровень поддержки и сопротивления, который можно использовать в качестве стоп-лосса. Регулируемые параметры включают период MA, быструю EMA MACD, медленную EMA и интервал поддержки-сопротивления. Он отображается на самых низких и высоких точках последних свечей.

Настройки по умолчанию:

Интервал SR: 10

Период MA: 200

Быстрая EMA: 24

Медленная EMA: 26

Изменение этих значений может привести к более или менее частым сигналам, рекомендуется провести тестирование для определения наиболее эффективной конфигурации.

Рекомендуемые временные интервалы - 1 час или 4 часа, но он может быть эффективен на любом временном интервале.

Работает на всех инструментах.