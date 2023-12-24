MACD Signal indicator
- Индикаторы
- Adam Zolei
- Версия: 1.1
- Обновлено: 29 декабря 2023
Это индикатор, следящий за трендом и основанный на MACD, предоставляет сигналы на покупку, когда выше 200-MA, и сигналы на продажу, когда ниже него.
Сигнал генерируется при пересечении MACD нулевой линии. Индикатор также отображает уровень поддержки и сопротивления, который можно использовать в качестве стоп-лосса. Регулируемые параметры включают период MA, быструю EMA MACD, медленную EMA и интервал поддержки-сопротивления. Он отображается на самых низких и высоких точках последних свечей.
Настройки по умолчанию:
- Интервал SR: 10
- Период MA: 200
- Быстрая EMA: 24
- Медленная EMA: 26
Изменение этих значений может привести к более или менее частым сигналам, рекомендуется провести тестирование для определения наиболее эффективной конфигурации.
Рекомендуемые временные интервалы - 1 час или 4 часа, но он может быть эффективен на любом временном интервале.
Работает на всех инструментах.
Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.