MACD Signal indicator

4.75

Это индикатор, следящий за трендом и основанный на MACD, предоставляет сигналы на покупку, когда выше 200-MA, и сигналы на продажу, когда ниже него.

Сигнал генерируется при пересечении MACD нулевой линии. Индикатор также отображает уровень поддержки и сопротивления, который можно использовать в качестве стоп-лосса. Регулируемые параметры включают период MA, быструю EMA MACD, медленную EMA и интервал поддержки-сопротивления. Он отображается на самых низких и высоких точках последних свечей.

Настройки по умолчанию:

  • Интервал SR: 10
  • Период MA: 200
  • Быстрая EMA: 24
  • Медленная EMA: 26

Изменение этих значений может привести к более или менее частым сигналам, рекомендуется провести тестирование для определения наиболее эффективной конфигурации.

Рекомендуемые временные интервалы - 1 час или 4 часа, но он может быть эффективен на любом временном интервале.

Работает на всех инструментах.

Отзывы 27
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Фильтр:
Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111157
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111157
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111157
Ответ разработчика Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
[Удален] 2024.11.11 17:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 17:08 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 17:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:53 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 16:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 15:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.11 15:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.02 19:52 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.02 19:17 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.02 19:04 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

[Удален] 2024.11.02 18:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111157
Ответ разработчика Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
12
Ответ на отзыв