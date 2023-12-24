MACD Signal indicator

Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance basé sur le MACD, fournissant des signaux d'achat lorsque au-dessus des 200 MA et des signaux de vente lorsque en dessous.

Le signal est généré lorsque le MACD croise la ligne zéro. L'indicateur affiche également un niveau de support et de résistance pouvant être utilisé comme stop-loss. Les paramètres ajustables incluent la période MA, le MACD fast EMA, le slow EMA et l'intervalle de support-résistance. Il trace les points les plus bas et les plus hauts des bougies récentes.

Réglages par défaut :

Interval SR : 10

Période MA : 200 Fast

EMA : 24

Slow EMA : 26

Il comprend également une fonction d'alerte.

La modification de ces valeurs peut entraîner des signaux plus ou moins fréquents ; il est recommandé de tester pour déterminer la configuration la plus efficace.

Des délais d'1 ou 4 heures sont recommandés, mais cela peut fonctionner sur n'importe quel délai. Cet indicateur fonctionne sur tous les instruments de trading, y compris le Forex, les actions, les matières premières, etc.