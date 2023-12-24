MACD Signal indicator

4.75

Il s'agit d'un indicateur de suivi de tendance basé sur le MACD, fournissant des signaux d'achat lorsque au-dessus des 200 MA et des signaux de vente lorsque en dessous.

Le signal est généré lorsque le MACD croise la ligne zéro. L'indicateur affiche également un niveau de support et de résistance pouvant être utilisé comme stop-loss. Les paramètres ajustables incluent la période MA, le MACD fast EMA, le slow EMA et l'intervalle de support-résistance. Il trace les points les plus bas et les plus hauts des bougies récentes.

Réglages par défaut :

  • Interval SR : 10
  • Période MA : 200 Fast
  • EMA : 24
  • Slow EMA : 26
  • Il comprend également une fonction d'alerte.

La modification de ces valeurs peut entraîner des signaux plus ou moins fréquents ; il est recommandé de tester pour déterminer la configuration la plus efficace.

Des délais d'1 ou 4 heures sont recommandés, mais cela peut fonctionner sur n'importe quel délai. Cet indicateur fonctionne sur tous les instruments de trading, y compris le Forex, les actions, les matières premières, etc.

Jhs
354
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2661
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
100619
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
354
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
100619
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2661
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
100619
Réponse du développeur Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
Junior MK
34
michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
100619
Réponse du développeur Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
12
