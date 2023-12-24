MACD Signal indicator

이것은 MACD를 기반으로 한 추세 추종 지표로, 200 MA를 기준으로 상위에 있을 때 매수 신호를 제공하고 하위에 있을 때 매도 신호를 제공합니다.

MACD가 제로 라인을 교차할 때 신호가 생성됩니다. 이 지표는 또한 서포트 및 레지스턴스 레벨을 표시하며 이는 손절로 사용될 수 있습니다. 조절 가능한 매개 변수에는 MA 기간, MACD 빠른 EMA, 느린 EMA 및 서포트-레지스턴스 간격이 포함됩니다. 최근 양봉의 최저점과 최고점에 플로팅됩니다.

기본 설정:

SR 간격: 10

MA 기간: 200

빠른 EMA: 24

느린 EMA: 26

알람 기능도 포함되어 있습니다.

이러한 값의 수정은 더 빈번하거나 덜 빈번한 신호로 이어질 수 있으며 가장 효과적인 구성을 결정하기 위해 테스트하는 것이 권장됩니다.

1 또는 4시간 프레임이 권장되지만 어떤 시간 프레임에서도 작동할 수 있습니다. 이 지표는 Forex, 주식, 상품 등을 포함한 모든 거래 도구에서 작동합니다.

Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Roman_S
139
Roman_S 2025.10.10 06:10 
 

Я думал, это будет обычный, "подвальный" индикатор, а он просто нарисовал противоположную стрелку на графике. Поясню: Быстрая МА пересекла медленную МА снизу вверх, медленная МА видно, что направлена вверх, но индикатор на М5 показал "продажу" (стрелку вниз). В самом описании к индикатору есть только англоязычное описание и, подключив "Алису", смог понять что там написано. НО! Больше всего не понравилось, что стрелка такая здоровая (я уж молчу о том, что можно было использовать другую, более приятную стрелку) и её нельзя уменьшить. И отдельное большое спасибо автору за его отзывчивость.

Adam Zolei
111299
개발자의 답변 Adam Zolei 2025.10.10 19:30
Спасибо за отзыв!
Индикатор показывает сигнал на покупку, когда гистограмма пересекает уровень 0 снизу вверх, и сигнал на продажу, когда пересекает сверху вниз.
Обратите внимание, что значения по умолчанию отличаются от стандартных настроек, возможно, именно это вызвало расхождение сигналов. Эти параметры легко изменить в настройках.
Что касается стрелок, их размер также можно отрегулировать в параметрах индикатора.
Jhs
364
Jhs 2025.08.21 17:03 
 

Buen indicador MACD con flitrado, en M1 lo uso en XAUUSD y EURUSD para Scalping o intradia con buenos resultados. Me gustaria que vinieran los ajustes de avisos o alarma por defecto en "False" para usarlo con un EA que maneje indicadores externos sin mas avisos.

Adam Zolei
111299
개발자의 답변 Adam Zolei 2025.08.25 18:31
¡Muchas gracias por tu valoración y por compartir tu experiencia!
Entiendo tu sugerencia sobre los avisos por defecto, pero de momento prefiero mantener la configuración actual. Siempre se pueden desactivar manualmente en los parámetros.
patrickdrew
2897
patrickdrew 2025.03.21 11:19 
 

So far this indicator looks great.

With a little DCA works a charm!!

Very helpful auhor!

Thanks to author for free EA.

Will update.

akeks-
84
akeks- 2024.12.31 08:56 
 

Всё классно.

Adam Zolei
111299
개발자의 답변 Adam Zolei 2025.01.01 21:01
Спасибо за ваш отзыв! Рад, что вам всё нравится. Успехов в вашем трейдинге!
[삭제] 2024.11.11 17:15 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 17:08 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 17:00 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 16:53 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 16:45 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 16:37 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 16:28 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 16:17 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 15:50 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.11 15:39 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Junior MK
34
Junior MK 2024.11.04 15:29 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.02 19:52 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.02 19:17 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.02 19:04 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

[삭제] 2024.11.02 18:39 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

michele70
14
michele70 2024.09.25 18:57 
 

very good

Adam Zolei
111299
개발자의 답변 Adam Zolei 2024.09.26 11:22
Thanks a lot! I'm happy to hear you like it.
