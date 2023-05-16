Der Choppines-Roboter wird als Indikator im MT4-Indikatorordner geladen





Es wird empfohlen, eine Kerzenzeit von 5 Minuten zu verwenden, die empfohlene Ablaufzeit des Roboters beträgt 5 Minuten.





Der Roboter kann so konfiguriert werden, dass er Signale an die Plattformen MT2, MX2 und PRICEPRO sendet. Um Signale zu senden, müssen Sie das Connector-Programm der Plattform verwenden, mit der wir arbeiten möchten.





Führen Sie zur Installation auf dem Connector das folgende Verfahren durch (ein Bild ist beigefügt, das die Konfiguration mit dem MT2-Plattform-Connector beschreibt):





1.- Laden Sie ein beliebiges Währungspaar auf die MT4-Plattform





2.- Stellen Sie die Kerzen auf den Zeitpunkt M5





3.- Laden oder ziehen Sie die Datei Robot-Choppiness.ex4 auf das auf dem Bildschirm geöffnete Währungspaar.





4.- Laden Sie den MT2-Connector (MX2 oder auch PRICEPRO, einzeln) auf den Bildschirm, konfigurieren Sie den Dateinamen, den Signalnamen, den Kaufpuffer (0), den Verkaufspuffer (1) und stellen Sie die Ablaufzeit des Roboters = 5 Minuten ein .





5.- Speichern Sie diese Konfiguration in einer Vorlage, damit die Vorlage sie automatisch in alle Währungspaare lädt, mit denen Sie arbeiten werden.





Der Choppiness-Roboter kann auch im OTC-Markt arbeiten, Sie können jetzt synthetische Indizes mit unserem Indikator betreiben



