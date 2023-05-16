Robot Choppiness

Der Choppines-Roboter wird als Indikator im MT4-Indikatorordner geladen

Es wird empfohlen, eine Kerzenzeit von 5 Minuten zu verwenden, die empfohlene Ablaufzeit des Roboters beträgt 5 Minuten.

Der Roboter kann so konfiguriert werden, dass er Signale an die Plattformen MT2, MX2 und PRICEPRO sendet. Um Signale zu senden, müssen Sie das Connector-Programm der Plattform verwenden, mit der wir arbeiten möchten.

Führen Sie zur Installation auf dem Connector das folgende Verfahren durch (ein Bild ist beigefügt, das die Konfiguration mit dem MT2-Plattform-Connector beschreibt): 

1.- Laden Sie ein beliebiges Währungspaar auf die MT4-Plattform

2.- Stellen Sie die Kerzen auf den Zeitpunkt M5

3.- Laden oder ziehen Sie die Datei Robot-Choppiness.ex4 auf das auf dem Bildschirm geöffnete Währungspaar.

4.- Laden Sie den MT2-Connector (MX2 oder auch PRICEPRO, einzeln) auf den Bildschirm, konfigurieren Sie den Dateinamen, den Signalnamen, den Kaufpuffer (0), den Verkaufspuffer (1) und stellen Sie die Ablaufzeit des Roboters = 5 Minuten ein .

5.- Speichern Sie diese Konfiguration in einer Vorlage, damit die Vorlage sie automatisch in alle Währungspaare lädt, mit denen Sie arbeiten werden.

Der Choppiness-Roboter kann auch im OTC-Markt arbeiten, Sie können jetzt synthetische Indizes mit unserem Indikator betreiben

Bewertungen 2
Bram Van De Vooren
455
Bram Van De Vooren 2023.05.30 00:55 
 

Good results, great support...

Christian Herrmann
211
Christian Herrmann 2024.02.19 16:55 
 

Repaint Indicator

Diego Mauricio Padilla Mendez
264
Antwort vom Entwickler Diego Mauricio Padilla Mendez 2024.02.19 17:23
Thank you for reporting dear friend, I will immediately review all the internal strategies with which the robot works to remove the strategy that causes the repainting, you must be aware of the next update
