KT Gold Nexus EA MT4

5

ICMarkets 实盘信号： 点击这里

要成功使用 KT Gold Nexus EA，你需要做什么？

耐心。纪律。时间。

KT Gold Nexus EA 基于专业交易员和私人基金管理人长期使用的真实交易方法构建。它的核心优势并不在于短期的刺激或快速盈利，而在于长期稳定、一致且可持续的表现。

该 EA 设计用于长期运行。为了真正体现其交易逻辑和潜力，建议至少持续运行一年。与专业交易完全一致，在运行过程中可能会出现亏损的星期，甚至连续几个月处于回撤阶段。这是正常的交易现象。真正重要的是在更长时间周期内所形成的累计整体收益。

许多网格或马丁类系统在初期往往能够快速获利，但几乎最终都会导致账户爆仓。本 EA 的核心设计目标正是避免此类高风险结构，转而专注于稳健、可控且可持续的账户增长。

介绍

KT Gold Nexus EA 是一款专业打造、即装即用的自动交易系统，专为黄金（XAUUSD）市场的 H4 周期而设计。 该 EA 使用 100% 建模质量的 Dukascopy 历史数据进行开发，并在多种不同的市场环境下完成了全面的稳健性测试和压力测试。

历史价格数据被划分为多个不同的市场状态，每一个交易思路都会在这些状态中反复进行验证，并通过高性能服务器进行大量计算。只有在所有市场环境下都能保持一致性的入场结构才会被最终采用。 这一流程确保策略关注长期稳定性、适应性和真实交易表现，而不是对历史数据的过度拟合。

本 EA 集成了我们自主研发的自学习模块，融合了多种技术指标，包括 Laguerre、ATR、平滑 RSI、DPO、CCI 以及 AO，构建出高度协同的交易逻辑。当市场中出现有效交易机会时，EA 会策略性地将仓位拆分为多个独立订单，并分别进行管理，以优化执行效率并更好地适应不断变化的市场动态。

参数配置

  • 交易品种：Gold (XAUUSD)
  • 时间周期：4 小时
  • 最低入金：$1000
  • 建议入金：$2000（在高波动行情下提供额外安全缓冲）
  • 输入设置：默认（无需任何特殊 set 文件）
  • 经纪商：不限（无特殊条件要求）
  • 支持 Prop Firm：是（波段交易）

请使用 Lot Size Finder 根据账户余额和最大可承受回撤比例，计算适合该 EA 的正确交易手数。

该 EA 每年都会进行更新，以适应不断变化的市场环境和交易结构。当新版本发布时，您将通过 MQL5 消息收到通知。请务必仅在周末进行更新，并确保旧版本中的所有交易已经完全平仓。

回测结果无法完全体现该 EA 的真实潜力。算法被设计为在真实市场环境中随着时间逐步适应并发挥优势，尤其是在最新版本发布后的第一年内。耐心至关重要，请至少给予策略一年以上的实盘运行时间，以验证其真实实力。

功能特点

  • 不使用网格、马丁、对冲或加仓等高风险交易方式。
  • 内置隐藏止损和止盈机制，有效降低经纪商干预或止损猎杀的风险。
  • 无需额外 set 文件或复杂自定义参数，默认设置已针对当前市场环境优化。
  • 所有交易将在周五收盘前自动平仓，以规避周末跳空和突发行情风险。
  • 参数设计简洁，易于理解和操作。

该 EA 坚决避免网格交易、对冲或马丁等高风险策略，而是采用纪律性强且高度透明的交易方式，将盈利和亏损都视为交易过程中不可避免的一部分。长期成功来自于平均盈利持续高于平均亏损，从而实现账户的稳步增长。


风险声明： 任何形式的交易都存在风险，亏损是实际交易的一部分。历史表现（包括回测结果）并不能保证未来收益。 EA 基于预设逻辑运行，无法应对所有市场情况。市场环境、波动率以及经纪商因素均可能影响最终表现。请务必合理控制风险，并保持现实的收益预期。

评分 2
mallo82
32
mallo82 2023.12.19 18:43 
 

A great expert advisors ! I realized my first benefice with just one day after my purchase and I'm very satisfied :)

ckk1984net
368
ckk1984net 2024.01.28 16:36 
 

Nitin is always will to provide assist. Running the EA for 2 weeks time. Low DD and waiting for a long and stable profit. Will keep observing the performance of the EA.

