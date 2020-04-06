Der für den XAUUSD entwickelte Voyageur EA ist die Quintessenz der Innovation in der Welt des automatisierten Handels. Dieser Expert Advisor ist mehr als nur ein Werkzeug, sondern ein sorgfältig kalibrierter Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, von jeder Mikro-Welle des dynamischen Goldmarktes zu profitieren.



Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller



Diese Scalping-Strategie kann mit einem Mindestguthaben von 300 $ operieren und gleichzeitig extrem niedrige Drawdowns aufrechterhalten, ohne Martingale oder andere gefährliche Strategien zu verwenden. Voyager EA stellt die Sicherheit des Kapitals in den Vordergrund und ermöglicht es Händlern, am dynamischen XAUUSD-Markt teilzunehmen, ohne das Risiko übermäßiger Verluste einzugehen. Der Verzicht auf riskante Methoden wie Martingale zeugt von einem ausgereiften Ansatz für das Kapitalmanagement und einer langfristigen Ausrichtung.



Dank seines mathematischen Algorithmus findet er die genauesten Einstiegspunkte ohne den Einsatz von Indikatoren. Nur Mathematik und Kursentwicklung. + Nachrichtenfilter. Voyager EA basiert auf einem komplexen mathematischen Algorithmus, der die Preisbewegungen analysiert und optimale Einstiegspunkte am Markt identifiziert. Dieser Algorithmus stützt sich ausschließlich auf mathematische Berechnungen und Preisaktionsanalysen, wodurch die Subjektivität und Verzögerung, die traditionellen Indikatoren eigen sind, eliminiert werden. Ein zusätzlicher Schutz wird durch einen eingebauten Nachrichtenfilter geboten, der den Handel während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten vorübergehend aussetzt und so die Auswirkungen der Volatilität auf die Ergebnisse minimiert.





Währungspaar: XAUUSD (GOLD)

Zeitrahmen: M5 - H1

Mindesteinlage: $300.

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber es ist besser, ECN- und Raw-Spread-Konten zu verwenden.

Hebelwirkung: Beliebig

Verwenden Sie einen VPS, um den EA 24/7 laufen zu lassen (empfohlen)