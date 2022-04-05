AZ Trade Recovery Assistant MT4

AZ Trade Recovery Assistant MT4 kombiniert die Flexibilität des manuellen Handels mit intelligentem, automatisiertem Management: Dieses fortschrittliche On-Chart-Panel dient nicht nur der Handelsausführung, sondern ist ein umfassender Assistent für das Handelsmanagement. Sie können Positionen sofort eröffnen oder schließen, die Losgröße anpassen, Trailing Stops verwalten und Take Profit oder Stop Loss ändern - alles direkt über das Panel. Es wurde für Händler entwickelt, die die volle Kontrolle über ihre Trades haben wollen, wobei die intelligente Automatisierung im Hintergrund läuft.

Was diesen Assistenten wirklich einzigartig macht, ist sein Zone Recovery Hedging (ZRH)-Mechanismus. Im Gegensatz zum traditionellen Handel, der sich auf Stop Loss stützt, verwandelt dieses System Verlustgeschäfte in Gewinngeschäfte - und zwar automatisch. Anstatt einen Handel mit Verlust zu schließen, eröffnet ZRH einen entgegengesetzten Hedge-Handel in einem berechneten Abstand, wodurch eine Erholungszone entsteht. Wenn sich der Preis innerhalb dieser Zone bewegt, passt der Assistent die Positionen so an, dass, wenn eine der beiden Seiten erreicht ist, alle Trades zusammen im Nettogewinn schließen.


Niemand kann die nächste Marktbewegung vorhersagen - aber mit dem AZ Trade Recovery Assistant kann selbst eine ungünstige Bewegung noch mit Gewinn enden.


Was ist derZone Recovery Hedging-Mechanismus?

DerZone-Recovery-Hedging-Mechanismus ist ein intelligenter Handelsansatz, derTrades in entgegengesetzter Richtungnutzt, um Verlustpositionen in Gewinne zu verwandeln.
Anstatt einen Handel mit Verlust zu schließen, eröffnet das System einen gegenläufigen Handel (eine Absicherung) in einem vordefinierten Abstand mit einer berechneten Losgröße. Dadurch entsteht einePreiserholungszone zwischen beiden Geschäften.

Wenn sich der Markt schließlich auf eine der beiden Seiten dieser Zone bewegt, werden beide Geschäfte zusammen geschlossen - und damitein Nettogewinn erzielt.

In einfachen Worten:

Egal, in welche Richtung sich der Markt als nächstes bewegt, der Handelszyklus endet immer mit einem Gewinn.

Diese Technik ist auch alsSurefire Forex Hedging Strategybekannt, aber in diesem EA wird sie mit einerfortschrittlichen automatisierten Engine umgesetzt, die alle Berechnungen und das Handelsmanagement dynamisch handhabt.



Was diesen Assistenten auszeichnet

  • Interaktives Chart-Panel - Eröffnen Sie sofort Kauf-/Verkaufs- oder schwebende Aufträge über eine übersichtliche, moderne Schnittstelle.
  • Erholungskontrolle pro Handel - Jeder von Ihnen eröffnete Handel hat seinen eigenen Erholungszyklus - völlig unabhängig von anderen.
  • Multi-Pair & Multi-Magic System - Handeln und erholen Sie sich gleichzeitig über mehrere Paare oder magische Zahlen.
  • Dynamische Management-Tools - Integrierte Funktionen wie Take Profit, Break Even, Trailing Stop und Recovery Gap-Kontrolle.
  • Kein Stop Loss erforderlich - Die intelligente Erholungslogik neutralisiert automatisch Drawdowns und schließt Positionen mit Nettogewinn.


Wie es funktioniert

  • Starten Sie den EA und wählen Sie IhreMagic Number und Ihr Symbol aus dem Panel.
  • Legen Sie Ihre bevorzugte Lotgröße, TP und Auftragsart (sofort oder schwebend) fest.
  • Platzieren Sie einen Handel über die Schaltflächen BUY/SELL oder die Option Pending Order.
  • Wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, wird die Zone Recovery Engine automatisch aktiviert und eröffnet eine berechnete Absicherung in die entgegengesetzte Richtung mit einer angepassten Losgröße.
  • Sobald der Preis eine der beiden Seiten der Erholungszone erreicht, werden alle Trades mit kombiniertem Gewinn geschlossen - unabhängig von der Richtung.
  • Unabhängig davon, ob der Markt einen Trend, eine Spanne oder eine Umkehrung aufweist - Ihre Handelssequenz endet immer mit einem Gewinn.


Hauptmerkmale

  • Sauberes und reaktionsschnelles MT5-Chart-Panel
  • Vollständig manuelle Ausführung mit Unterstützung für automatische Wiederherstellung
  • Unterstützt Forex, CFDs, Indizes, Metalle und Kryptowährungen
  • Arbeitet mit mehreren Symbolen und mehreren Magic Numbers
  • Individuelle Erholungslogik für jeden Handel
  • Optionale Verwaltung von Trailing Stop, Break Even und Gewinnzielen
  • Anpassbarer Lot-Multiplikator und Recovery Gap
  • Nur für Hedging-Konten konzipiert


Wer kann davon profitieren

  • Manuelle Händler, die einen Drawdown-Schutz suchen
  • Prop-Firm-Händler, die ein flexibles Hedge-basiertes Risikokontrollsystem benötigen
  • Scalper und Intraday-Händler, die eine visuelle Auftragsausführung bevorzugen
  • Alle, die das Zone Recovery-Konzept nutzen und eine intuitivere Panel-Oberfläche wünschen


Anforderungen

  • Funktioniert nur aufMT5-Hedging-Konten
  • Stellen Sie sicher, dass Hedging bei Ihrem Broker aktiviert ist
  • Eine ausreichende freie Marge ist für Recovery-Operationen erforderlich
  • Alle Trades müssen über das Panel eröffnet werden, um die Wiederherstellung zu ermöglichen.


Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch - Testversion


Andere Version

MT5

