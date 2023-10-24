Telegram To MT4 Receiver

4.2

将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT4。

该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。

该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！


用户指南 + 演示 |  MT5版本 |  不和谐版本

如果您想尝试演示，请参阅用户指南。

Telegram To MT4 接收器在策略测试器中不起作用！


Telegram 至 MT4 功能

  • 一次复制多个通道的信号
  • 从私人和受限频道复制信号
  • 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些）
  • 使用风险百分比或固定手数进行交易
  • 排除特定符号
  • 选择复制所有信号或自定义要复制的信号
  • 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商）
  • 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号
  • 设置一次打开的最大交易量

交易和头寸管理

  • 使用信号或自动设置的管理
  • 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。
  • 支持市价订单和挂单
  • 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易
  • 确保仓位的每日最大利润目标（%）
  • 最大开放交易以限制风险和敞口。
  • 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容
  • 当 TP1 或 TP2 被击中时自动达到盈亏平衡

发送通知

  • 从警报、推送和电子邮件通知中选择
  • 订单达到止损或止盈时通知
  • 订单是否达到盈亏平衡时通知
  • 如果部分内容被占用，则通知
  • 如果达到每日最大损失，则通知
  • 通知是否达到每日最大利润
  • 交易是否受到限制时通知
  • 通知是否允许交易

视觉账户统计

  • 检查账户表现和统计数据，例如赢率、损失率、总交易等。
  • 可视化交易表现并获取带有过滤器（例如交易品种、Magic No 和日期范围）的统计图表。
  • 检查并查看哪些信号最有利可图
  • 检查符号性能和统计数据的摘要

我总是愿意改进产品，所以如果您有想要看到的功能，请发表评论或给我留言。
筛选:
Ruben Casado Martin
388
Ruben Casado Martin 2025.07.10 10:48 
 

I purchased this EA, but unfortunately it has many errors. I do not recommend purchasing this Telegram Copy MT4 copier.

The errors detected are the following:

1. It doesn't read the signals correctly; the EA doesn't detect them and doesn't apply them to the MT4. There are errors in the reading. Sometimes it executes operations, and other times it doesn't.

1.2. The Keywords: I correctly apply the keywords in the EA, but it doesn't apply them correctly. 80% of the time, it fails because the signal group reading doesn't reach the EA.

2. The autosave has errors. It isn't applied correctly.

3. Improvements that could be applied to pending orders

3.1, Close orders in X minutes

3.2, Close orders if the TP of that pending order is applied

I've been unable to get this EA to work for almost two months due to these errors. The developer indicates that everything is fine and doesn't acknowledge that it has flaws, which is why we can't reach an agreement. I DO NOT RECOMMEND THE PURCHASE OF THIS EA. If you update it and it works correctly, I will modify the comments.

----------------------------------------------------------------TRADUCIDO ESPAÑOL----------------------------------------------------------------

Compré este EA, pero lamentablemente tiene muchos errores. No recomiendo comprar este copiador de Telegram Copy para MT4.

Los errores detectados son los siguientes:

1. No lee las señales correctamente; el EA no las detecta y no las aplica a MT4. Hay errores en la lectura. A veces ejecuta operaciones y otras no.

1.2. Las palabras clave: Aplico correctamente las palabras clave en el EA, pero este no las aplica correctamente. El 80 % de las veces falla porque la lectura del grupo de señales no llega al EA.

2. El autoguardado tiene errores. No se aplica correctamente.

3. Mejoras que se podrían aplicar a las órdenes pendientes

3.1. Cerrar órdenes en X minutos

3.2. Cerrar órdenes si se aplica el tiempo de respuesta de esa orden pendiente

Llevo casi dos meses sin poder hacer funcionar este EA debido a estos errores. El desarrollador indica que todo está bien y no reconoce sus defectos, por lo que no podemos llegar a un acuerdo. NO RECOMIENDO LA COMPRA DE ESTE EA. Si lo actualizan y funciona correctamente, modificaré los comentarios.

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2025.07.10 11:53
Hi, We've been trying to help you for a few weeks and have investigated with you. You have been threatening to leave bad reviews if we do not implement every new feature you request. Please don't be dishonest. If you have genuine issues we are happy to resolve them
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Omar Alsaleem
1538
Omar Alsaleem 2023.10.31 08:00 
 

I liked it because it's easy and understandable.

回复评论