Telegram To MT4 Receiver

将信号从您所属的任何渠道（包括私人和受限渠道）直接复制到您的 MT4。
该工具在设计时充分考虑了用户的需求，同时提供了管理和监控交易所需的许多功能。
该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！
Telegram 至 MT4 功能
- 一次复制多个通道的信号
- 从私人和受限频道复制信号
- 不需要机器人令牌或聊天 ID（如果出于某种原因需要，您仍然可以使用这些）
- 使用风险百分比或固定手数进行交易
- 排除特定符号
- 选择复制所有信号或自定义要复制的信号
- 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商）
- 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号
- 设置一次打开的最大交易量
交易和头寸管理
- 使用信号或自动设置的管理
- 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。
- 支持市价订单和挂单
- 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易
- 确保仓位的每日最大利润目标（%）
- 最大开放交易以限制风险和敞口。
- 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容
- 当 TP1 或 TP2 被击中时自动达到盈亏平衡
发送通知
- 从警报、推送和电子邮件通知中选择
- 订单达到止损或止盈时通知
- 订单是否达到盈亏平衡时通知
- 如果部分内容被占用，则通知
- 如果达到每日最大损失，则通知
- 通知是否达到每日最大利润
- 交易是否受到限制时通知
- 通知是否允许交易
视觉账户统计
- 检查账户表现和统计数据，例如赢率、损失率、总交易等。
- 可视化交易表现并获取带有过滤器（例如交易品种、Magic No 和日期范围）的统计图表。
- 检查并查看哪些信号最有利可图
- 检查符号性能和统计数据的摘要
Everything is ok, last update is pretty good