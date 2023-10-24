Telegram To MT4 Receiver
- ユーティリティ
- Levi Dane Benjamin
- バージョン: 5.0
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。
このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。
ユーザーガイド + デモ | MT5版 | Discord版
デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。
Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！
Telegram To MT4の特長
- 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー
- プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー
- BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます）
- リスク％または固定ロットを使用して取引
- 特定のシンボルを除外
- すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択
- すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定する（デフォルトは99％のシグナルプロバイダーに対して動作するはずです）
- シグナルをコピーする時間と日付の設定を構成する
- 一度にオープンするトレードの最大数量を設定する
取引とポジションの管理
- シグナルまたは自動設定からの管理を使用
- 月間、週間、日間、時間ごと、または分単位での最大トレード数を設定して、過剰取引やリベンジトレードを停止します。
- 市場注文とペンディング注文の両方をサポート
- ポジションを確保し、過剰取引を停止するための1日あたりの最大利益目標（$）
- ポジションを確保するための1日あたりの最大利益目標（％）
- リスクと露出を制限するための最大オープントレード数
- RR、ピップ、または価格を使用して自動的に部分取引を実行します
- TP1またはTP2が達成された場合に自動的にブレークイーブンに移行します
通知を送信
- アラート、プッシュ通知、メール通知から選択
- 注文がSLまたはTPに達した場合に通知
- 注文がブレークイーブンに移行した場合に通知
- 部分が取られた場合に通知
- 1日の最大損失が達成された場合に通知
- 1日の最大利益が達成された場合に通知
- 取引が制限された場合に通知
- 取引が許可された場合に通知
Everything is ok, last update is pretty good