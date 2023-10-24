Telegram To MT4 Receiver
- Utilitários
- Levi Dane Benjamin
- Versão: 5.0
- Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 10
Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4.
Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações.
Guia do Usuário + Demonstração | Versão MT5 | Versão Discord
Se você quiser experimentar uma demonstração, consulte o guia do usuário.
O Receptor de Telegram para MT5 NÃO funciona no testador de estratégias!
Recursos do Telegram para MT4
- Copie sinais de vários canais de uma vez
- Copie sinais de canais privados e restritos
- Não é necessário token de bot ou ID de chat (ainda é possível usá-los se necessário por algum motivo)
- Negocie usando um percentual de risco ou um lote fixo
- Exclua símbolos específicos
- Escolha copiar todos os sinais ou personalizar quais sinais copiar
- Configure palavras e frases para reconhecer todos os sinais (o padrão deve funcionar para 99% dos provedores de sinais)
- Configure as configurações de hora e dia para copiar sinais apenas quando desejar
- Defina a quantidade máxima de negociações a serem abertas de uma só vez
Gerenciamento de Negociações e Posições
- Use o gerenciamento a partir de sinais ou das configurações automáticas
- Pare de negociar em excesso e de negociar por vingança, definindo o máximo de negociações por mês, semana, dia, hora ou minutos.
- Suporte tanto para ordens de mercado quanto para ordens pendentes
- Objetivo de lucro diário máximo em $ para proteger posições e parar de negociar em excesso
- Objetivo de lucro diário máximo em % para proteger posições
- Negociações abertas máximas para limitar riscos e exposição
- Tome parciais automaticamente usando RR, pips ou preço
- Vá automaticamente para o ponto de equilíbrio quando TP1 ou TP2 for atingido
Enviar Notificações
- Escolha entre alertas, notificações push e por e-mail
- Notifique se a ordem atingir SL ou TP
- Notifique se a ordem for para o ponto de equilíbrio
- Notifique se um parcial for realizado
- Notifique se a perda diária máxima for alcançada
- Notifique se o lucro diário máximo for alcançado
- Notifique se a negociação for restrita
- Notifique se a negociação for permitida
Estatísticas Visuais da Conta
- Verifique o desempenho da conta e estatísticas, como taxa de ganho, taxa de perda, total de negociações etc.
- Visualize o desempenho da negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo, número mágico e intervalo de datas.
- Verifique e veja quais sinais são mais lucrativos
- Verifique o resumo do desempenho do símbolo e as estatísticas
Everything is ok, last update is pretty good