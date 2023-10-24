Telegram To MT4 Receiver

Copie sinais de qualquer canal do qual seja membro (incluindo privados e restritos) diretamente para o seu MT4. 

Esta ferramenta foi projetada com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa para gerenciar e monitorar as negociações.

Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos!

Guia do Usuário + Demonstração  | Versão MT5 | Versão Discord

Se você quiser experimentar uma demonstração, consulte o guia do usuário.

O Receptor de Telegram para MT5 NÃO funciona no testador de estratégias!


Recursos do Telegram para MT4

  • Copie sinais de vários canais de uma vez
  • Copie sinais de canais privados e restritos
  • Não é necessário token de bot ou ID de chat (ainda é possível usá-los se necessário por algum motivo)
  • Negocie usando um percentual de risco ou um lote fixo
  • Exclua símbolos específicos
  • Escolha copiar todos os sinais ou personalizar quais sinais copiar
  • Configure palavras e frases para reconhecer todos os sinais (o padrão deve funcionar para 99% dos provedores de sinais)
  • Configure as configurações de hora e dia para copiar sinais apenas quando desejar
  • Defina a quantidade máxima de negociações a serem abertas de uma só vez

Gerenciamento de Negociações e Posições

  • Use o gerenciamento a partir de sinais ou das configurações automáticas
  • Pare de negociar em excesso e de negociar por vingança, definindo o máximo de negociações por mês, semana, dia, hora ou minutos.
  • Suporte tanto para ordens de mercado quanto para ordens pendentes
  • Objetivo de lucro diário máximo em $ para proteger posições e parar de negociar em excesso
  • Objetivo de lucro diário máximo em % para proteger posições
  • Negociações abertas máximas para limitar riscos e exposição
  • Tome parciais automaticamente usando RR, pips ou preço
  • Vá automaticamente para o ponto de equilíbrio quando TP1 ou TP2 for atingido

Enviar Notificações

  • Escolha entre alertas, notificações push e por e-mail
  • Notifique se a ordem atingir SL ou TP
  • Notifique se a ordem for para o ponto de equilíbrio
  • Notifique se um parcial for realizado
  • Notifique se a perda diária máxima for alcançada
  • Notifique se o lucro diário máximo for alcançado
  • Notifique se a negociação for restrita
  • Notifique se a negociação for permitida

Estatísticas Visuais da Conta

  • Verifique o desempenho da conta e estatísticas, como taxa de ganho, taxa de perda, total de negociações etc.
  • Visualize o desempenho da negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo, número mágico e intervalo de datas.
  • Verifique e veja quais sinais são mais lucrativos
  • Verifique o resumo do desempenho do símbolo e as estatísticas

Estou sempre disposto a melhorar o produto, então se você tiver recursos que gostaria de ver, deixe um comentário ou me envie uma mensagem.
Comentários 6
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

