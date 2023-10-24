Telegram To MT4 Receiver
- Utilitaires
- Levi Dane Benjamin
- Version: 4.90
- Mise à jour: 2 septembre 2025
- Activations: 10
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.
Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions.
Guide de l'utilisateur + Démo | Version MT5 | Version Discord
Si vous souhaitez essayer une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.
Le récepteur Telegram To MT5 NE fonctionne PAS dans le testeur de stratégie !
Fonctionnalités de Telegram To MT4
- Copiez des signaux à partir de plusieurs canaux en même temps
- Copiez des signaux à partir de canaux privés et restreints
- Aucun jeton de bot ou ID de chat requis (vous pouvez toujours les utiliser si nécessaire pour une raison quelconque)
- Commerce en utilisant un pourcentage de risque ou un lot fixe
- Exclure des symboles spécifiques
- Choisissez de copier tous les signaux ou personnalisez les signaux à copier
- Configurez des mots et des phrases pour reconnaître tous les signaux (par défaut, cela devrait fonctionner pour 99 % des fournisseurs de signaux)
- Configurez des paramètres de temps et de jour pour ne copier des signaux que lorsque vous le souhaitez
- Définissez un nombre maximal de transactions à avoir ouvertes simultanément
Gestion des transactions et des positions
- Utilisez la gestion à partir de signaux ou des paramètres automatiques
- Arrêtez le sur-trading et le trading de vengeance en définissant un nombre maximal de transactions par mois, semaine, jour, heure ou minute.
- Prise en charge des ordres au marché et des ordres en attente
- Objectif de bénéfice quotidien maximal en $ pour sécuriser les positions et arrêter le sur-trading
- Objectif de bénéfice quotidien maximal en % pour sécuriser les positions
- Nombre maximal de transactions ouvertes pour limiter les risques et l'exposition
- Prenez automatiquement des parties en utilisant RR, pips ou prix
- Allez automatiquement en seuil de rentabilité lorsque TP1 ou TP2 est atteint
Envoyer des notifications
- Choisissez parmi des alertes, des notifications push et par e-mail
- Notifier si l'ordre atteint SL ou TP
- Notifier si l'ordre passe au seuil de rentabilité
- Notifier si une partie est prise
- Notifier si la perte quotidienne maximale est atteinte
- Notifier si le profit quotidien maximal est atteint
- Notifier si le trading est restreint
- Notifier si le trading est autorisé
Statistiques de compte visuelles
- Vérifiez les performances du compte et les statistiques telles que le taux de réussite, le taux de perte, le nombre total de transactions, etc.
- Visualisez les performances commerciales et obtenez un graphique des statistiques avec des filtres tels que le symbole, le numéro magique et la plage de dates.
- Vérifiez et voyez quels signaux sont les plus rentables
- Vérifiez le résumé de la performance et des statistiques du symbole
Everything is ok, last update is pretty good