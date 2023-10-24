Telegram To MT4 Receiver

4.2

Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4. 

Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions.

Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes !

Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT5 | Version Discord

Si vous souhaitez essayer une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

Le récepteur Telegram To MT5 NE fonctionne PAS dans le testeur de stratégie !


Fonctionnalités de Telegram To MT4

  • Copiez des signaux à partir de plusieurs canaux en même temps
  • Copiez des signaux à partir de canaux privés et restreints
  • Aucun jeton de bot ou ID de chat requis (vous pouvez toujours les utiliser si nécessaire pour une raison quelconque)
  • Commerce en utilisant un pourcentage de risque ou un lot fixe
  • Exclure des symboles spécifiques
  • Choisissez de copier tous les signaux ou personnalisez les signaux à copier
  • Configurez des mots et des phrases pour reconnaître tous les signaux (par défaut, cela devrait fonctionner pour 99 % des fournisseurs de signaux)
  • Configurez des paramètres de temps et de jour pour ne copier des signaux que lorsque vous le souhaitez
  • Définissez un nombre maximal de transactions à avoir ouvertes simultanément

Gestion des transactions et des positions

  • Utilisez la gestion à partir de signaux ou des paramètres automatiques
  • Arrêtez le sur-trading et le trading de vengeance en définissant un nombre maximal de transactions par mois, semaine, jour, heure ou minute.
  • Prise en charge des ordres au marché et des ordres en attente
  • Objectif de bénéfice quotidien maximal en $ pour sécuriser les positions et arrêter le sur-trading
  • Objectif de bénéfice quotidien maximal en % pour sécuriser les positions
  • Nombre maximal de transactions ouvertes pour limiter les risques et l'exposition
  • Prenez automatiquement des parties en utilisant RR, pips ou prix
  • Allez automatiquement en seuil de rentabilité lorsque TP1 ou TP2 est atteint

Envoyer des notifications

  • Choisissez parmi des alertes, des notifications push et par e-mail
  • Notifier si l'ordre atteint SL ou TP
  • Notifier si l'ordre passe au seuil de rentabilité
  • Notifier si une partie est prise
  • Notifier si la perte quotidienne maximale est atteinte
  • Notifier si le profit quotidien maximal est atteint
  • Notifier si le trading est restreint
  • Notifier si le trading est autorisé

Statistiques de compte visuelles

  • Vérifiez les performances du compte et les statistiques telles que le taux de réussite, le taux de perte, le nombre total de transactions, etc.
  • Visualisez les performances commerciales et obtenez un graphique des statistiques avec des filtres tels que le symbole, le numéro magique et la plage de dates.
  • Vérifiez et voyez quels signaux sont les plus rentables
  • Vérifiez le résumé de la performance et des statistiques du symbole

Je suis toujours prêt à améliorer le produit, alors si vous avez des fonctionnalités que vous souhaitez voir, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message.
Avis 5
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Ruben Casado Martin
388
Ruben Casado Martin 2025.07.10 10:48 
 

I purchased this EA, but unfortunately it has many errors. I do not recommend purchasing this Telegram Copy MT4 copier.

The errors detected are the following:

1. It doesn't read the signals correctly; the EA doesn't detect them and doesn't apply them to the MT4. There are errors in the reading. Sometimes it executes operations, and other times it doesn't.

1.2. The Keywords: I correctly apply the keywords in the EA, but it doesn't apply them correctly. 80% of the time, it fails because the signal group reading doesn't reach the EA.

2. The autosave has errors. It isn't applied correctly.

3. Improvements that could be applied to pending orders

3.1, Close orders in X minutes

3.2, Close orders if the TP of that pending order is applied

I've been unable to get this EA to work for almost two months due to these errors. The developer indicates that everything is fine and doesn't acknowledge that it has flaws, which is why we can't reach an agreement. I DO NOT RECOMMEND THE PURCHASE OF THIS EA. If you update it and it works correctly, I will modify the comments.

----------------------------------------------------------------TRADUCIDO ESPAÑOL----------------------------------------------------------------

Compré este EA, pero lamentablemente tiene muchos errores. No recomiendo comprar este copiador de Telegram Copy para MT4.

Los errores detectados son los siguientes:

1. No lee las señales correctamente; el EA no las detecta y no las aplica a MT4. Hay errores en la lectura. A veces ejecuta operaciones y otras no.

1.2. Las palabras clave: Aplico correctamente las palabras clave en el EA, pero este no las aplica correctamente. El 80 % de las veces falla porque la lectura del grupo de señales no llega al EA.

2. El autoguardado tiene errores. No se aplica correctamente.

3. Mejoras que se podrían aplicar a las órdenes pendientes

3.1. Cerrar órdenes en X minutos

3.2. Cerrar órdenes si se aplica el tiempo de respuesta de esa orden pendiente

Llevo casi dos meses sin poder hacer funcionar este EA debido a estos errores. El desarrollador indica que todo está bien y no reconoce sus defectos, por lo que no podemos llegar a un acuerdo. NO RECOMIENDO LA COMPRA DE ESTE EA. Si lo actualizan y funciona correctamente, modificaré los comentarios.

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2025.07.10 11:53
Hi, We've been trying to help you for a few weeks and have investigated with you. You have been threatening to leave bad reviews if we do not implement every new feature you request. Please don't be dishonest. If you have genuine issues we are happy to resolve them
