Telegram To MT4 Receiver

Averaging Helper Sergey Batudayev 5 (2) 유틸리티

평균화 도우미 - 이러한 종류의 거래 도우미 도구는 두 가지 기술을 사용하여 이전에는 수익성이 없었던 포지션의 평균을 맞추는 데 도움이 됩니다. 표준 평균화 추세에 따라 포지션을 이후 오픈하여 헤지 이 유틸리티는 매수 및 매도 포지션 모두 여러 방향의 여러 미결제 포지션을 한 번에 정리할 수 있습니다 . 예를 들어, 하나는 매도 포지션이고 다른 하나는 매수 포지션인데, 두 포지션 모두 수익이 없거나, 하나는 수익이 없고 하나는 수익이지만 수익이 충분하지 않은 경우, 두 포지션의 평균을 계산하여 더 높은 수익률로 거래를 마감하려는 경우, 이 유틸리티는 평균화 도우미(Averaging Helper)를 사용하는 데 도움이 될 것입니다. 평균화 도우미 유틸리티를 사용하면 다음 포지션의 크기, 주문 가격, 포지션을 평균화하고 지정한 이익 실현 크기에 맞춰 포지션을 마감하는 방향을 자동으로 계산할 수 있습니다. 이 유틸리티는 매수 및 매도 버튼을 사용하여 포지션을 오픈할 수 있도록 지원합니