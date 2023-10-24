Telegram To MT4 Receiver

당신이 멤버인 어떤 채널에서든(비공개 및 제한된 채널 포함) 신호를 직접 MT4로 복사하세요. 

이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다.

이 제품은 사용하기 쉽고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용하십시오!

사용자 가이드 + 데모  | MT5 버전 | Discord 버전

데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오.

Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다!


Telegram To MT4 특징

  • 한 번에 여러 채널에서 신호를 복사합니다.
  • 비공개 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다.
  • Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다(필요한 경우 계속 사용할 수 있음).
  • 위험 % 또는 고정된 로트를 사용하여 거래합니다.
  • 특정 심볼을 제외합니다.
  • 모든 신호를 복사할지 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택합니다.
  • 모든 신호를 인식하기 위해 단어 및 구문을 구성합니다(기본 설정은 99%의 신호 제공 업체에 대해 작동해야 함).
  • 원하는 경우 시간 및 일 설정을 구성하여 원하는 시기에만 신호를 복사합니다.
  • 한 번에 열 수 있는 최대 거래 수를 설정합니다.

거래 및 포지션 관리

  • 신호 또는 자동 설정에서 관리를 사용합니다.
  • 월, 주, 일, 시간 또는 분당 최대 거래 수를 설정하여 과다 거래 및 복수 거래를 중지합니다.
  • 시장 주문 및 보류 주문 모두 지원
  • 포지션을 보호하고 과다 거래를 중지하기 위한 매일 최대 이익 목표($)
  • 포지션을 보호하기 위한 매일 최대 이익 목표(%)
  • 위험 및 노출을 제한하기 위한 최대 개방 거래
  • RR, Pips 또는 가격을 사용하여 자동으로 부분 거래를 수행합니다.
  • TP1 또는 TP2가 달성되었을 때 자동으로 브레이크 이븐으로 이동합니다.

알림 전송

  • 알림, 푸시 알림 및 이메일 알림 중 선택합니다.
  • 주문이 SL 또는 TP에 달성했을 때 알립니다.
  • 주문이 브레이크 이븐으로 이동했을 때 알립니다.
  • 부분 거래가 이루어졌을 때 알립니다.
  • 매일 최대 손실이 도달했을 때 알립니다.
  • 매일 최대 이익이 도달했을 때 알립니다.
  • 거래가 제한되었을 때 알립니다.
  • 거래가 허용되었을 때 알립니다.

시각적 계정 통계

  • 계정 성능 및 통계(승률, 손실률, 총 거래 등)를 확인합니다.
  • 거래 성능을 시각화하고 심볼, Magic No 및 날짜 범위와 같은 필터를 사용하여 통계의 그래프를 얻습니다.
  • 가장 수익성이 높은 신호를 확인합니다.
  • 심볼 성능 및 통계 요약을 확인합니다.

제품을 개선하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 원하시는 기능이 있으시면 댓글을 남기시거나 메시지를 보내주십시오.
리뷰 6
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Azuan Noor
유틸리티
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
SmartDash EA Trader
Lungile Mpofu
유틸리티
SmartDash Trader EA This is MT4 Semi Automated EA which trade using BUY, SELL and CLOSE Buttons to executes trade actions. You can use Auto Set SL/TP/Lot of your choice since the EA comes with only 0.01 lot and 0 for TP/SL. Set 10 pips for TP to take advantage of trades. NOTE: THIS EA DOES NOT BACKTEST. ITS BUTTON TRADER EA HOW THE STRATEGIES TO USE THE DASHBOARD TRADER Wait for a weaker or stronger currency means the currency strength meter should show less than 15% for SELL and more than 88% f
Verdure Lot Calculator
Olawale Adenagbe
5 (1)
유틸리티
Overview Money management is an all-important aspect of trading that many traders often overlook. It is very possible that even with a winning strategy, bad money management can often result in huge loses. Verdure Lot Calculator aims to help traders minimize risk and exposure in the Forex market. Verdure Forex Calculators implements Lot (Trade or Contract Size) Calculator as an indicator on MT4 platform. Lot Calculator (trade or contract size) A lot refers to a bundle of units in trade. In Fore
Trading Control Pad
Sukunthakan Ngernbamrung
유틸리티
Trading Control Pad is a useful tool for all traders. To send BUY/SELL, pending order, modify and automatic setting SL and TP in one click by the current symbol. The Trading Control Pad can help you being comfortable and quickly trading.  Pad can help you automatic and manual partially close some lot at the target, breakeven and trailing stop. The Trading Control Pad features / Functionality Showing the currency pair, the total positions, the number of buy and sell orders. Standard tools for op
Golden Gestion TP SL
Matthias Hubert Patrick Snidaro
유틸리티
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Basket Trades Panel
Opengates Success International
유틸리티
Basket trading is very interesting for those who are familiar with it. It is also very profitable if you know your way round BUT can be very destructive to anyone’s account if care is not taken. However, there are Basket traders all around making good incomes with it with ease. What it can do: This utility is created for them to remove the stress of opening trade on each of the currency symbol group. At just a click, it opens the symbol’s entire group of currency pair ORDERS in any of the direct
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
유틸리티
YPY Check Your Broker is a universal multifunctional software complex which uses primary tick data. It allows traders to perform comparative analysis of the trading conditions and execution quality, identify abnormal BID prices outside the indicative quotes. It also reflects the facts of redrawing bars in the terminal, spread extension, controls the leverage stop out level values, speed of execution and server connection breaks, maintains a detailed statistics on the slippages. The YPY Check You
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
유틸리티
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
유틸리티
Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
Smart Pending Orders Script
Jarek Paciorek
유틸리티
This is a script used for placing pending orders. However, this does not create a trivial grid of orders, but a little "thinks and counts" ;) The general idea that guided me when writing this script is the concept of playing the demand and supply zones by setting pending "limits", but with a predetermined level of risk that I accept. Operating principles: - put a rectangle on the graph, which is supposed to reflect the "zone" we are going to play, - drag the Pending_Orders_1v6_Rectangle script t
AZ Trade Recovery Assistant MT4
Shammi Akter Joly
유틸리티
AZ Trade Recovery Assistant MT4   combines manual trading flexibility with intelligent automated management.This advanced on-chart panel isn’t just for trade execution — it’s a complete trade management assistant. You can open or close positions instantly, adjust lot size, manage trailing stops, and modify Take Profit or Stop Loss — all directly from the panel. It’s built for traders who want full control of their trades with smart automation running in the background. What truly makes this assi
FREE
Remote control phone
Makarii Gubaydullin
유틸리티
한 번에   모든   거래를   종료   ，   모바일  MT4  앱 에서 직접 관리하세요 . 이  유틸리티   는   9   가지   다양한   거래   카테고리를 종료할 수 있습니다. 작업을   활성화하려면   미리 정해진   가격에   보류 주문을   배치하기만 하면 됩니다 (모바일  MT4 앱을 통해   원격으로   수행 가능). 그 후   유틸리티는   주문을   감지하고   모든   필요한   거래를   종료합니다. 이렇게 하면   거래   그룹을   빠르게   관리할 수 있습니다. 다기능 유틸리티 : 66개 이상의 기능 포함  |   질문이 있으면 저에게 연락하세요   |    MT5 버전 사용 가능한   거래   카테고리 : 모든 거래 (활성 및 보류); 활성 포지션; 보류 주문; 수익; 손실; 리미트 보류 주문 (Buy Limit / Sell Limit); 스톱 보류 주문 (Buy Stop / Sell Stop); 매수 거래 (활성 매수 및 보류 매도); 매도 거
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
지표
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
ON Trade Manager
Abdullah Alrai
유틸리티
이 제품을 사용하면 다양한 기능으로 주문과 계정을 관리할 수 있습니다. 1- 계정 크기/SL 크기/1 로트 크기의 페어 포인트 값에 따라 올바른 로트 크기를 계산합니다. 2- 라인 위치(타겟 sl tp)에 따라 현재 주문 상황을 알려줍니다. 3- 버튼을 1번 누르면 모든 주문 target/sl이 이동합니다. 4- 귀하의 계정에 대한 정보와 주문을 개시하는 데 필요한 증거금이 제공됩니다. 5- 모든 주문(기호 또는 전체)을 청산하는 기능이 있습니다. 6- 손익분기점 및 이익 보호 기능이 있습니다. 7- 모든 쌍에서 사용하기 쉽습니다. 리뷰를 추가하는 것을 잊지 마세요. 이 제품을 사용하면 다양한 기능으로 주문과 계정을 관리할 수 있습니다. 1- 계정 크기/SL 크기/1 로트 크기의 페어 포인트 값에 따라 올바른 로트 크기를 계산합니다. 2- 라인 위치(타겟 sl tp)에 따라 현재 주문 상황을 알려줍니다. 3- 버튼을 1번 누르면 모든 주문 target/sl이 이
TrendLine Semi EA Trade Manager
Vijay Vikram Singh Kushwah
유틸리티
Managing Trades With Trendline EA : Trendline EA  is a very good tool for using trend at your advantage &  can be used for managing both take profit & stop loss . ​ Can be used in all time frames and uses close price of Candle as stop loss therefore it will close the trade only if candle closes above or below trendline , this function saves traders from wicks and market noise . ​ Where as Take profit is by simple touch of trendline. check link below for examples : https://www.noemotionfx.com/
Atr Grid Controller
Daniele Bonann
유틸리티
ATR Grid Risk Controller – Trade Management Utility ATR Grid Risk Controller   is a   manual trade execution and risk management Expert Advisor , designed for discretionary traders and prop firm traders who require   strict risk control, precision, and execution discipline . This EA   does NOT generate trading signals ,   does NOT decide when to enter , and   does NOT use martingale or lot multiplication . The trader keeps full control of trade decisions, while the EA handles   risk calculati
EA Ichimoku ft MA
Nguyen Van Manh
유틸리티
The Ichimoku Kinko Hyo, or Ichimoku for short, is a technical indicator used to gauge momentum along with future areas of support and resistance. Ichimoku technical indicators include five lines called Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, Chickou Span.   Rent EA, buy EA Connect via Skype link to exchange details: https://join.skype.com/invite/X1Y3At5EwsvY Support email:  sealteamhn@gmail.com Hotline: Mr.Tu 0971678888 
Moving Average Auto Trading Panel
Vijay Vikram Singh Kushwah
유틸리티
Expert Advisor to Automatically Trade Moving Averages price breakouts & retests .  ​ Complete trading solution with automated Entry , Take Profit , partial profit , Stoploss and also auto breakeven where SL is moved to Entry once tp1 / first target is reached , Moving averages are used to identify trends and confirm reversals ,  They are effective in all time frames . from 1 min scalping to 4hr or Daily charts swings ,  ​ With MA Trade Panel EA we can automatically buy / sell when price breaks
SmartTrader Pro
HANI MABAD
유틸리티
SmartTrader Pro — Advanced Order Management Panel Type: Order Management Platform: MetaTrader 4 Version: 1.0 Created by: HANI MABAD * 2025  --- Overview SmartTrader Pro is a professional multi-order launcher and manager designed for traders who want precise USD-based control over profits and losses. It enables you to open, manage, and close trades with a single click — across market and pending orders — while keeping full visibility through an integrated smart panel. Whether you tra
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
유틸리티
MT4 to Telegram Pro/Copier 는 MetaTrader 4용으로 설계된 강력한 전문가 어드바이저로, Telegram 메시징 플랫폼을 통해 실시간 거래 알림과 포괄적인 보고서를 제공하여 트레이딩 경험을 향상시킵니다. 시그널 제공자 및 트레이너에게 이상적인 이 도구는 계정에서 수동으로 또는 다른 EA에 의해 이루어진 거래를 복사하며, 사용자 정의 가능한 알림, 고급 거래 관리, 성과 통찰력을 위한 사용자 친화적인 대시보드를 제공합니다. 트레이딩 로직에 의존하지 않고 구독자와의 커뮤니케이션을 간소화합니다. 참고 : MT5 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT4 to Telegram Pro/Copier MT5 MT4 전체 버전은 여기에서 다운로드할 수 있습니다: MT4 to Telegram Pro/Copier MT4 자세한 문서는 여기에서 확인하세요: 설정 및 입력 가이드 기능: 쉬운 Telegram API 통합: 계정 내 거래 활동 및 드로다운 제한에 대한 즉시
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
유틸리티
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
mt4kit
19
mt4kit 2025.12.26 07:27 
 

waste of money and time. skip and find better options. response time for support is also slow and not too much information.

Ruben Casado Martin
394
Ruben Casado Martin 2025.07.10 10:48 
 

I purchased this EA, but unfortunately it has many errors. I do not recommend purchasing this Telegram Copy MT4 copier.

The errors detected are the following:

1. It doesn't read the signals correctly; the EA doesn't detect them and doesn't apply them to the MT4. There are errors in the reading. Sometimes it executes operations, and other times it doesn't.

1.2. The Keywords: I correctly apply the keywords in the EA, but it doesn't apply them correctly. 80% of the time, it fails because the signal group reading doesn't reach the EA.

2. The autosave has errors. It isn't applied correctly.

3. Improvements that could be applied to pending orders

3.1, Close orders in X minutes

3.2, Close orders if the TP of that pending order is applied

I've been unable to get this EA to work for almost two months due to these errors. The developer indicates that everything is fine and doesn't acknowledge that it has flaws, which is why we can't reach an agreement. I DO NOT RECOMMEND THE PURCHASE OF THIS EA. If you update it and it works correctly, I will modify the comments.

----------------------------------------------------------------TRADUCIDO ESPAÑOL----------------------------------------------------------------

Compré este EA, pero lamentablemente tiene muchos errores. No recomiendo comprar este copiador de Telegram Copy para MT4.

Los errores detectados son los siguientes:

1. No lee las señales correctamente; el EA no las detecta y no las aplica a MT4. Hay errores en la lectura. A veces ejecuta operaciones y otras no.

1.2. Las palabras clave: Aplico correctamente las palabras clave en el EA, pero este no las aplica correctamente. El 80 % de las veces falla porque la lectura del grupo de señales no llega al EA.

2. El autoguardado tiene errores. No se aplica correctamente.

3. Mejoras que se podrían aplicar a las órdenes pendientes

3.1. Cerrar órdenes en X minutos

3.2. Cerrar órdenes si se aplica el tiempo de respuesta de esa orden pendiente

Llevo casi dos meses sin poder hacer funcionar este EA debido a estos errores. El desarrollador indica que todo está bien y no reconoce sus defectos, por lo que no podemos llegar a un acuerdo. NO RECOMIENDO LA COMPRA DE ESTE EA. Si lo actualizan y funciona correctamente, modificaré los comentarios.

Levi Dane Benjamin
17399
개발자의 답변 Levi Dane Benjamin 2025.07.10 11:53
Hi, We've been trying to help you for a few weeks and have investigated with you. You have been threatening to leave bad reviews if we do not implement every new feature you request. Please don't be dishonest. If you have genuine issues we are happy to resolve them
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Omar Alsaleem
1573
Omar Alsaleem 2023.10.31 08:00 
 

I liked it because it's easy and understandable.

