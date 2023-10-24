Telegram To MT4 Receiver
- 유틸리티
- Levi Dane Benjamin
- 버전: 5.0
- 업데이트됨: 25 12월 2025
- 활성화: 10
당신이 멤버인 어떤 채널에서든(비공개 및 제한된 채널 포함) 신호를 직접 MT4로 복사하세요.
이 도구는 사용자를 고려하여 설계되었으며 거래를 관리하고 모니터하는 데 필요한 많은 기능을 제공합니다.
사용자 가이드 + 데모 | MT5 버전 | Discord 버전
데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하십시오.
Telegram To MT5 수신기는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다!
Telegram To MT4 특징
- 한 번에 여러 채널에서 신호를 복사합니다.
- 비공개 및 제한된 채널에서 신호를 복사합니다.
- Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않습니다(필요한 경우 계속 사용할 수 있음).
- 위험 % 또는 고정된 로트를 사용하여 거래합니다.
- 특정 심볼을 제외합니다.
- 모든 신호를 복사할지 복사할 신호를 사용자 정의할지 선택합니다.
- 모든 신호를 인식하기 위해 단어 및 구문을 구성합니다(기본 설정은 99%의 신호 제공 업체에 대해 작동해야 함).
- 원하는 경우 시간 및 일 설정을 구성하여 원하는 시기에만 신호를 복사합니다.
- 한 번에 열 수 있는 최대 거래 수를 설정합니다.
거래 및 포지션 관리
- 신호 또는 자동 설정에서 관리를 사용합니다.
- 월, 주, 일, 시간 또는 분당 최대 거래 수를 설정하여 과다 거래 및 복수 거래를 중지합니다.
- 시장 주문 및 보류 주문 모두 지원
- 포지션을 보호하고 과다 거래를 중지하기 위한 매일 최대 이익 목표($)
- 포지션을 보호하기 위한 매일 최대 이익 목표(%)
- 위험 및 노출을 제한하기 위한 최대 개방 거래
- RR, Pips 또는 가격을 사용하여 자동으로 부분 거래를 수행합니다.
- TP1 또는 TP2가 달성되었을 때 자동으로 브레이크 이븐으로 이동합니다.
알림 전송
- 알림, 푸시 알림 및 이메일 알림 중 선택합니다.
- 주문이 SL 또는 TP에 달성했을 때 알립니다.
- 주문이 브레이크 이븐으로 이동했을 때 알립니다.
- 부분 거래가 이루어졌을 때 알립니다.
- 매일 최대 손실이 도달했을 때 알립니다.
- 매일 최대 이익이 도달했을 때 알립니다.
- 거래가 제한되었을 때 알립니다.
- 거래가 허용되었을 때 알립니다.
시각적 계정 통계
- 계정 성능 및 통계(승률, 손실률, 총 거래 등)를 확인합니다.
- 거래 성능을 시각화하고 심볼, Magic No 및 날짜 범위와 같은 필터를 사용하여 통계의 그래프를 얻습니다.
- 가장 수익성이 높은 신호를 확인합니다.
- 심볼 성능 및 통계 요약을 확인합니다.
Everything is ok, last update is pretty good