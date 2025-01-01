Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoTradeExpert LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeExpert Erhält das Flag der Erlaubnis zum automatisierten Handel. bool TradeExpert() const Rückgabewert Das Flag der Erlaubnis zum automatisierten Handel. TradeAllowed LimitOrders