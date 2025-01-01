Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoStopoutModeDescription LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck StopoutModeDescription Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin als einen String. string StopoutModeDescription() const Rückgabewert Der Modus der Angabe von minimaler Margin als String. StopoutMode MarginMode