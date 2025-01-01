DokumentationKategorien
StopoutModeDescription

Erhält den Modus der Angabe von minimaler Margin als einen String.

string  StopoutModeDescription() const

Rückgabewert

Der Modus der Angabe von minimaler Margin als String.