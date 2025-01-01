Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCAccountInfoTradeAllowed LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeAllowed Erhält das Flag der Handelserlaubnis. bool TradeAllowed() const Rückgabewert Das Flag der Handelserlaubnis. MarginModeDescription TradeExpert