Leverage

Erhält die Größe des gewährten Hebels.

long Leverage() const

Rückgabewert

Sie Größe des gewährten Hebels.