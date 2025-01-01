DokumentationKategorien
Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft des Kontos.

string  InfoString(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING  prop_id     // Identifikator der Eigenschaft
   ) const

Parameter

prop_id

[in]  Identifikator der Eigenschaft. Der Wert kann ein aus ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING sein.

Rückgabewert

Ein Wert vom Typ string.