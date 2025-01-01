DokumentationKategorien
Bestimmt die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung.

void  AmbientColorGet(
   DXColor  &ambient_color      // Farben und Intensität der Umgebungsbeleuchtung
   );

Parameter

&ambient_color

[out]  Farben der Umgebungsbeleuchtung.

Rückgabewert

Keiner

Hinweis

Die Intensität wird im Alphakanal der Struktur DXColor gespeichert.