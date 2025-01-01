Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DAmbientColorGet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
AmbientColorGet
Bestimmt die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung.
|
void AmbientColorGet(
Parameter
&ambient_color
[out] Farben der Umgebungsbeleuchtung.
Rückgabewert
Keiner
Hinweis
Die Intensität wird im Alphakanal der Struktur DXColor gespeichert.