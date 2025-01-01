3D Grafik

Der Abschnitt bietet die Klassen für die Entwicklung dreidimensionaler Grafiken. Die Klassen basieren auf den Funktionen Funktionen für die Arbeit mit DirectX. CCnavas3D ist eine Basisklasse, die die Methoden für die Verwaltung von Kamera und Beleuchtung sowie den Manager der Grafikressourcen - Texturen, Shader, Vertex-Puffer, Indizes und Shader-Parameter - enthält.

Um die Arbeit mit der Bibliothek zu beginnen, lesen Sie einfach den Artikel Wie man 3D-Grafiken mit DirectX in MetaTrader 5 erstellt.

Daneben gibt es die Klassen der Szenenbasisobjekte, wie z.B. eine Box, eine dreidimensionale Oberfläche für die Benutzerdaten und ein beliebiges Raster.