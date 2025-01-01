DokumentationKategorien
ViewMatrixSet

Legt eine 3D-Szenenansichtsmatrix fest.

void  ViewMatrixSet(
   const DXMatrix  &view_matrix      // Matrix der Ansicht
   );

Parameter

&view_matrix

[in]  Festlegen der Kameraposition und -richtung der Matrix der Ansicht.

Rückgabewert

Keiner.