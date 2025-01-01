DokumentationKategorien
Löschen

Zerstört eine grafische Ressource und gibt den grafischen 3D-Kontext frei.

virtual void  Destroy()

Rückgabewert

Nr

Hinweis

Wenn eine grafische Ressource an ein Chartobjekt gebunden wurde, wird dieses gelöscht.