Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DAmbientColorSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
AmbientColorSet
Legt die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung fest.
|
void AmbientColorSet(
Parameter
&ambient_color
[in] Farben der Umgebungsbeleuchtung.
Rückgabewert
Nr
Hinweis
Die Intensität wird im Alphakanal der Struktur DXColor bestimmt.