AmbientColorSet

Legt die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung fest.

void  AmbientColorSet(
   const DXColor  &ambient_color      // Farben und Intensität der Umgebungsbeleuchtung
   );

Parameter

&ambient_color

[in]  Farben der Umgebungsbeleuchtung.

Rückgabewert

Nr

Hinweis

Die Intensität wird im Alphakanal der Struktur DXColor bestimmt.