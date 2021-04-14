Preise in der DoEasy-Bibliothek (Teil 64): Markttiefe, Klassenobjekte für Schnappschüsse der Markttiefe und der Schnappschuss-Reihen

Inhalt

Konzept

Im vorherigen Artikel habe ich die Klasse des abstrakten DOM-Objekts "Depth of Market" (Markttiefe) und seine Abkömmlinge erstellt. Die Vielzahl dieser Objekte bildet einen DOM-Schnappschuss, der bei einem Aufruf der Funktion MarketBookGet() im Moment der Aktivierung des Handlers OnBookEvent() erhalten wird. Die von der Funktion MarketBookGet() erhaltenen Daten werden in das Array der Struktur MqlBookInfo eingestellt. Basierend auf den erhaltenen Daten sind wir in der Lage, das DOM-Schnappschuss-Objekt zu erstellen, das alle erhaltenen DOM-Aufträge im MqlBookInfo-Strukturarray speichern soll. Mit anderen Worten, die Daten im erwähnten Struktur-Array bilden den DOM-Schnappschuss, in dem jedes Strukturelement durch ein einzelnes DOM-Anforderungsobjekt repräsentiert wird. Jede Aktivierung von OnBookEvent() führt zur Erzeugung eines weiteren DOM-Schnappschusses, der wiederum in das Objekt der Klasse DOM-Schnappschuss-Reihen eingetragen wird.

Als Liste für die Speicherung der DOM-Schnappschuss-Objekte soll die Klasse der Standardbibliothek als dynamisches Array von Zeigern auf Instanzen der Klasse CObject und deren Abkömmlinge verwendet werden. Die Größe der Liste soll durch eine bestimmte Anzahl von Objekten begrenzt werden. Standardmäßig beträgt die Größe der Liste nicht mehr als 200.000 DOM-Schnappschuss-Objekte, was etwa einen oder zwei Handelstage abdecken sollte. Solche DOM-Schnappschuss-Reihen-Listen sind für jedes im Programm verwendete Symbol zu erstellen. Daher soll jede solche Liste in der DOM-Datensammlung gespeichert werden.

Hier werde ich zwei Klassen erstellen — die Klasse des DOM-Schnappschuss-Objekts eines einzelnen Symbols und die Klasse der DOM-Schnappschuss-Reihen eines einzelnen Symbols. Im nächsten Artikel werde ich die Klasse der DOM-Schnappschuss-Reihen-Sammlung erstellen und testen.



Verbesserung der Bibliothek der Klasse

In \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh fügen wir die neuen Nachrichtenindizes der Bibliothek hinzu:



MSG_MBOOK_ORD_TEXT_MBOOK_ORD, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME, MSG_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_BUY, MSG_MBOOK_ORD_STATUS_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET, MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET, MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT, MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES, };

und die Textnachrichten, die den neu hinzugefügten Indizes entsprechen:



{ "Заявка в стакане цен" , "Order in Depth of Market" }, { "Объем" , "Volume" }, { "Объем c повышенной точностью" , "Volume Real" }, { "Сторона Buy" , "Buy side" }, { "Сторона Sell" , "Sell side" }, { "Заявка на продажу" , "Sell order" }, { "Заявка на покупку" , "Buy order" }, { "Заявка на продажу по рыночной цене" , "Sell order at market price" }, { "Заявка на покупку по рыночной цене" , "Buy order at market price" }, { "Снимок стакана цен" , "Depth of Market Snapshot" }, { "Серия снимков стакана цен" , "Series of shots of the Depth of Market" }, };

Um das Kriterium für die Sortierung nach Zeit bei der Suche nach den erforderlichen DOM-Schnappschuss-Objekten in der Liste der Reihen angeben zu können, müssen wir dem DOM-Anforderungsobjekt eine neue Eigenschaft hinzufügen — die Zeit des Empfangs eines Schnappschusses in Millisekunden. Die Anforderung selbst hat keine solche Eigenschaft, aber wir sind in der Lage, die Zeit des Empfangs eines DOM-Schnappschusses zu verfolgen. Um zu vermeiden, dass neue Enumerationen für die Liste der Schnappschuss-Reihen eingeführt werden, die eine einzige Integer-Eigenschaft enthalten (Zeit des Erhalts eines Schnappschusses in Millisekunden), fügen wir diese Eigenschaft zu den Eigenschaften des DOM-Anforderungsobjekts hinzu. Die Zeit des Erhalts eines Schnappschusses wird jedem Anforderung in einem einzelnen Schnappschuss-Objekt zugewiesen. Wir werden diese neu aktualisierte Konstante für die Suche und Sortierung in der Liste der Reihen verwenden.

In \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh geben wir die Parameter der DOM Schnappschuss-Reihen ein, damit wir die notwendige Anzahl von Datentagen und die maximal mögliche Anzahl von Schnappschüssen in der Liste einstellen können:

#define TICKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define TICKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 ) #define MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT ( 1 ) #define MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL ( 200000 )

Ich werde den ersten Parameter (Anzahl der Tage) noch nicht verwenden — später werde ich versuchen, die Daten mit der Anzahl der Tick-Daten-Tage zu verknüpfen. Derzeit werde ich nur den zweiten Parameter verwenden — die maximal mögliche Menge an DOM-Schnappschuss-Daten.



Fügen wir in derselben Datei die neue ganzzahlige DOM-Anforderung-Objekteigenschaft hinzu (die Zeit in Millisekunden) und erhöhen Sie die Anzahl der ganzzahligen Objekteigenschaften auf 4:

enum ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER { MBOOK_ORD_PROP_STATUS = 0 , MBOOK_ORD_PROP_TYPE, MBOOK_ORD_PROP_VOLUME, MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, }; #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL ( 4 ) #define MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )

Da wir eine neue Integer-Eigenschaft hinzugefügt habe, sollten wir auch ein neues Kriterium zum Sortieren nach Integer-Eigenschaften hinzufügen:

#define FIRST_MB_DBL_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_MB_STR_PROP (MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_INTEGER_SKIP+MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_TOTAL-MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_MBOOK_ORD_MODE { SORT_BY_MBOOK_ORD_STATUS = 0 , SORT_BY_MBOOK_ORD_TYPE, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME, SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC, SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE = FIRST_MB_DBL_PROP, SORT_BY_MBOOK_ORD_VOLUME_REAL, SORT_BY_MBOOK_ORD_SYMBOL = FIRST_MB_STR_PROP, };

Diese Konstante wird als Parameter für die Sortierung von DOM-Schnappschuss-Objekten in der aktuell entwickelten Klasse von DOM-Schnappschuss-Reihen-Objekten angegeben.



Es besteht also Bedarf an den Methoden zum Suchen und Sortieren von DOM-Anforderungsobjekten in der Klassendatei CSelect, die in \MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqh gespeichert ist und ausführlich im dritten Artikel beschrieben ist. Jetzt beschreibe ich einfach alle notwendigen Modifikationen dieser Klasse, um die Suche und Sortierung nach Eigenschaften von DOM-Anforderungsobjekten zu organisieren.

Fügen wir die Klasse des abstrakten DOM-Anforderungsobjekts in die Datei ein:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\SeriesDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\Buffer.mqh" #include "..\Objects\Indicators\IndicatorDE.mqh" #include "..\Objects\Indicators\DataInd.mqh" #include "..\Objects\Ticks\DataTick.mqh" #include "..\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh"

Deklarieren wir alle notwendigen Methoden am Ende des Klassenkörpers:

static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static CArrayObj *ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); static int FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property); static int FindMBookMin(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property); };

Implementieren wir das außerhalb des Klassenkörpers:

CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); int total=list_source.Total(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; long obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; double obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } CArrayObj *CSelect::ByMBookProperty(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode) { if (list_source== NULL ) return NULL ; CArrayObj *list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) return NULL ; list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); for ( int i= 0 ; i<list_source.Total(); i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); if (!obj.SupportProperty(property)) continue ; string obj_prop=obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj_prop,value,mode)) list.Add(obj); } return list; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMax(CArrayObj *list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { if (list_source== NULL ) return WRONG_VALUE ; int index= 0 ; CMarketBookOrd *max_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); max_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=max_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,MORE)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); long obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); long obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); double obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); double obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; } int CSelect::FindMBookMin(CArrayObj* list_source,ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property) { int index= 0 ; CMarketBookOrd *min_obj= NULL ; int total=list_source.Total(); if (total== 0 ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 1 ; i<total; i++) { CMarketBookOrd *obj=list_source.At(i); string obj1_prop=obj.GetProperty(property); min_obj=list_source.At(index); string obj2_prop=min_obj.GetProperty(property); if (CompareValues(obj1_prop,obj2_prop,LESS)) index=i; } return index; }

Die Logik der Funktionsweise der Methoden ist ähnlich wie die der anderen Methoden der Klasse, die ich zuvor für andere Bibliotheksobjekte erstellt habe. Daher werde ich mich nicht damit aufhalten, die Funktionsweise der Methoden zu beschreiben. Sie finden alle notwendigen Daten hier.



Da ich einen neuen Parameter eingeführt habe — den Zeitpunkt des Erhalts eines DOM-Schnappschusses — wird dieser im Objekt eines abstrakten DOM-Anforderungs gesetzt. Die Struktur MqlBookInfo, die einen DOM Anforderung beschreibt, hat keinen Zeitparameter. Das bedeutet, dass wir den Zeitpunkt des Empfangs eines Schnappschusses für jedes DOM-Anforderungsobjekt selbst beschreiben müssen.

Dazu erhält die Datei der abstrakten DOM-Anforderungsklasse \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\MarketBookOrd.mqh eine neue öffentliche Methode:

public : void SetTime( const long time_msc) { this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC,time_msc); }

Die Methode setzt einfach den erhaltenen Zeitwert in Millisekunden in der neuen Eigenschaft des Objekts.

Wir initialisieren die Zeit des Erhalts eines Schnappschusses im parametrischen Konstruktor der abstrakten Anforderungsklasse DOM:

CMarketBookOrd::CMarketBookOrd( const ENUM_MBOOK_ORD_STATUS status, const MqlBookInfo &book_info, const string symbol) { this .m_digits=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_STATUS,status); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TYPE,book_info.type); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME,book_info.volume); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_PRICE,book_info.price); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_VOLUME_REAL,book_info.volume_real); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_SYMBOL,(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol)); this .SetProperty(MBOOK_ORD_PROP_TIME_MSC, 0 ); }

Die Zeit jedes der in einem einzelnen DOM-Schnappschuss vorhandenen Aufträge wird zum Zeitpunkt des Empfangs des DOM-Schnappschusses festgelegt.



Einige kleinere Änderungen wurden an den virtuellen Objektbeschreibungsmethoden in der DOM abstrakten Anforderungsklassendatei MarketBookOrd.mqh und ihren Ableitungen MarketBookBuy. mqh, MarketBookBuyMarket.mqh, MarketBookSell.mqh und MarketBookSellMarket.mqh:

virtual void PrintShort( const bool symbol= false ); virtual string Header( const bool symbol= false );

Zu jeder der Methoden wurden Flags hinzugefügt, die die Notwendigkeit der Ausgabe des Symbolnamens in der Objektbeschreibung anzeigen. Standardmäßig wird ein Symbol in der Beschreibung des Anforderungsobjekts nicht angezeigt. Der Grund dafür ist, dass das Anforderungsobjekt kein eigenständiges Objekt ist, sondern ein Teil des DOM-Schnappschusses, dessen Klasse wir heute bilden werden. Und bei der Ausgabe der Beschreibung des DOM-Schnappschuss-Objekts, bei der neben der Objektbeschreibung auch die Beschreibungen aller Anforderungen angezeigt werden, wirkt die Ausgabe des Symbols für jede Anforderung redundant, da das Symbol bereits in der Kopfzeile der DOM-Schnappschuss-Objektbeschreibung angezeigt wird.

Die Verfeinerung dieser Methoden sieht für alle der oben genannten Klassen gleich aus.

Für die Klasse CMarketBookOrd:k



string CMarketBookOrd::Header( const bool symbol= false ) { return this .TypeDescription()+ (symbol ? " \"" + this . Symbol ()+ "\"" : "" ) ; } void CMarketBookOrd::PrintShort( const bool symbol= false ) { :: Print ( this .Header(symbol)); }

Für die Klassen CMarketBookBuy, CMarketBookBuyMarket, CMarketBookSell und CMarketBookSellMarket:

string CMarketBookBuy::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Für die Klasse CMarketBookBuyMarket:

string CMarketBookBuyMarket::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_BUY_MARKET)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Für die Klasse CMarketBookSell:



string CMarketBookSell::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Für die Klasse CMarketBookSellMarket:



string CMarketBookSellMarket::Header( const bool symbol= false ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_ORD_TYPE_SELL_MARKET)+ (symbol ? " \"" + this . Symbol () : "" ) + ": " +:: DoubleToString ( this .Price(), this . Digits ())+ " [" +:: DoubleToString ( this .VolumeReal(), 2 )+ "]" ; }

Dementsprechend wurden die Flags bei der Deklaration all dieser Methoden in allen Nachfolgeklassen hinzugefügt:

virtual string Header( const bool symbol= false );

Standardmäßig wird ein Symbol in der Objektbeschreibung nicht angezeigt.







Klassenobjekt für einen Schnappschusses der Markttiefe

Jetzt ist alles bereit für die Entwicklung der Klasse des Schnappschuss-Objekts eines DOMs. Tatsächlich handelt es sich um eine Liste von DOM-Anforderungen, die an das Array der MqlBookInfo-Struktur übergeben werden, wenn ein Ereignis von OnBookEvent() auftritt. Allerdings wird jede der Array-Anforderungen in der Klasse durch das Klassenobjekt CMarketBookOrd repräsentiert — seine Abkömmlinge. Sie werden alle in die Liste CArrayObj eingefügt, die eine Klasse eines dynamischen Arrays von Zeigern auf die Instanzen der Klasse CObject und ihrer Abkömmlinge der Standardbibliothek ist. Neben der Liste, in der die DOM-Anforderungsobjekte gespeichert werden, soll die Klasse die für alle Bibliotheksobjekte standardmäßigen Funktionen für den Umgang mit Objekten und ihren Listen bereitstellen — Suchen und Sortieren nach ihren verschiedenen Eigenschaften — für die komfortable Erfassung beliebiger statistischer Daten bei der Arbeit mit dem DOM in ihren Programmen.

Wir erstellen in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ die neue Datei MarketBookSnapshot.mqh der Klasse CMBookSnapshot.

Die Klasse des Basisobjekts aller CBaseObj-Bibliotheksobjekte soll als Basisklasse verwendet werden.

Die Dateien der abgeleiteten Objektklassen des abstrakten DOM-Anforderungsobjekts sollen in die Datei aufgenommen werden.



Betrachten wir nun den Code der Klasse und die Implementierung ihrer Methoden:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Services\Select.mqh" #include "MarketBookBuy.mqh" #include "MarketBookSell.mqh" #include "MarketBookBuyMarket.mqh" #include "MarketBookSellMarket.mqh" class CMBookSnapshot : public CBaseObj { private : string m_symbol; long m_time; int m_digits; CArrayObj m_list; public : CMBookSnapshot *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CMarketBookOrd *GetMBookByListIndex( const uint index) { return this .m_list.At(index); } int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMBookSnapshot *compared_obj=node; return ( this .Time()<compared_obj.Time() ? - 1 : this .Time()>compared_obj.Time() ? 1 : 0 ); } string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSnapshot(){;} CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]); void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void SetTime( const long time_msc) { this .m_time=time_msc; } void SetTimeToOrders( const long time_msc); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } long Time( void ) const { return this .m_time; } };

Hier sehen wir die übliche Struktur einer Klasse, ähnlich wie bei allen Bibliotheksobjekten: die Klassenvariablen werden im Abschnitt 'private' deklariert, während der 'public' Teil die Standardmethoden für die Rückgabe der Listen nach den angegebenen Eigenschaften des Ordnungsobjekts, die Methode für den Vergleich zweier DOM-Schnappschuss-Objekte zum Suchen und Sortieren in der Liste (die Liste des DOM-Schnappschuss-Reihen-Objekts, das die Objekte später speichern soll), die Methoden zur Beschreibung des DOM-Schnappschuss-Objekts enthält, sowie zwei Konstruktoren — der Standard- und der parametrische Konstruktor (der parametrische Konstruktor ist bei der Erstellung neuer DOM-Schnappschuss-Objekte mit allen bekannten Eigenschaften zu verwenden, während der Standardkonstruktor für die schnelle Erstellung eines neuen Objekts und das Hinzufügen der erforderlichen Eigenschaft für die Suche der Objekte in der Liste mit dem angegebenen Eigenschaftswert zu verwenden ist). Die Methoden des vereinfachten Zugriffs auf Objekteigenschaften dienen zum Setzen und Zurückgeben einiger Objekteigenschaften, die ich später benötigen werde.

Werfen wir einen Blick auf die Implementierung der Klassenmethoden.

Im parametrischen Klassenkonstruktor, sehen wir uns das erhaltene MqlBookInfo-Strukturarray an, erstellen die entsprechenden Typen von DOM-Anforderungen und fügen sie der Liste hinzu.



CMBookSnapshot::CMBookSnapshot( const string symbol, const long time, MqlBookInfo &book_array[]) : m_time(time) { this .SetSymbol(symbol); this .m_list.Clear(); int total=:: ArraySize (book_array); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *mbook_ord= NULL ; switch (book_array[i].type) { case BOOK_TYPE_BUY : mbook_ord= new CMarketBookBuy( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL : mbook_ord= new CMarketBookSell( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_BUY_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookBuyMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; case BOOK_TYPE_SELL_MARKET : mbook_ord= new CMarketBookSellMarket( this .m_symbol,book_array[i]); break ; default : break ; } if (mbook_ord== NULL ) continue ; mbook_ord.SetTime( this .m_time); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); if (! this .m_list.InsertSort(mbook_ord)) delete mbook_ord; } }

Die Methode gibt einen Kurznamen des DOM-Schnappschuss-Objekts zurück:



string CMBookSnapshot::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_SNAP_TEXT_SNAPSHOT)+ " \"" + this . Symbol (); }

Hier erstellen wir einfach eine Zeichenkette, die aus der Textmeldung mit der Objekt- und Symbolbeschreibung besteht und in etwa wie folgt aussieht:

EURUSD DOM snapshot

Die Methode, die eine kurze Beschreibung des DOM-Schnappschuss-Objekts im Journal anzeigt:

void CMBookSnapshot::PrintShort( void ) { :: Print ( this .Header(), " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), ")" ); }

Im Journal gibt die Methode eine Zeichenkette aus, die aus dem Objektnamen plus der DOM-Schnappschuss-Zeit in Millisekunden besteht, z. B:

"EURUSD" DOM snapshot ( 2021.02 . 09 22 : 16 : 24.557 )

Die Methode, die die Eigenschaften des DOM-Schnappschuss-Objekts im Journal anzeigt:

void CMBookSnapshot:: Print ( void ) { :: Print ( this .Header(), " (" +TimeMSCtoString( this .m_time), "):" ); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_PRICE); for ( int i= this .m_list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; :: Print ( " - " ,ord.Header()); } }

Zuerst wird die Kopfzeile mit der Beschreibung des DOM-Schnappschusses angezeigt, dann folgen in einer Schleife die Beschreibungen aller DOM-Auftragsobjekte.

Da die Auftragsobjekte in der Liste der DOM-Schnappschuss-Objekte nicht in der Lage sind, ihre Zeit zu erhalten, werde ich die Methode implementieren, die die im Objekt angegebene Zeit in Millisekunden auf alle Auftragsobjekte in der Liste setzt:

void CMBookSnapshot::SetTimeToOrders( const long time_msc) { int total= this .m_list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CMarketBookOrd *ord= this .m_list.At(i); if (ord== NULL ) continue ; ord.SetTime(time_msc); } }

Wir holen uns in der Schleife durch die Liste aller DOM-Anforderungsobjekte das nächste Anforderungsobjekt und weisen ihm die in den Eigenschaften des DOM-Schnappschuss-Objekts angegebene Zeit zu. So haben alle Anforderungen in der DOM-Liste den gleichen Zeitpunkt ihres Erhalts. Dies ist logisch, da wir sie im Moment der Aktivierung von OnBookEvent() erhalten. Der Aktivierungszeitpunkt wird für das DOM-Schnappschuss-Objekt und alle seine Anforderungen festgelegt.

Das DOM-Schnappschuss-Objekt ist fertig. Jetzt ist es an der Zeit, diese Objekte in der Liste zu platzieren, da wir bei jeder Aktivierung von OnBookEvent() einen neuen DOM-Schnappschuss erhalten und das entsprechende Objekt erstellen.

Alle diese Objekte sollen in der Objektklasse DOM-Reihe gespeichert werden.



Klassenobjekt für eine Reihe von Schnappschüssen der Markttiefe

Die Klasse der DOM Schnappschuss-Reihen ähnelt in ihrer "Ideologie" den Symbol-Zeitreihen-Klassen oder Tick-Daten. In diesen Klassen können die Daten aus der Umgebung bezogen werden, während wir in der Klasse der DOM Schnappschuss-Liste keine historischen Daten erhalten können — sie müssen in Echtzeit akkumuliert werden. Daher wird die Klasse nicht über die Methode zur Listenerstellung verfügen, sondern nur über die Methode zur Listenaktualisierung.



Wir erstellen in \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Book\ die neue Datei MBookSeries.mqh der Klasse CMBookSeries.

Die Klasse des Basisobjekts aller CBaseObj-Bibliotheksobjekte soll als Basisklasse verwendet werden.

Die Datei der Klasse des DOM-Schnappschuss-Objekts sollte in die Datei aufgenommen werden.

Betrachten wir nun den Code der Klasse und analysieren anschließend deren Methoden:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "MarketBookSnapshot.mqh" class CMBookSeries : public CBaseObj { private : string m_symbol; uint m_amount; uint m_required; CArrayObj m_list; MqlBookInfo m_book_info[]; public : CMBookSeries *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list; } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_MBOOK_ORD_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByMBookProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CMBookSnapshot *GetMBookByListIndex( const uint index) const { return this .m_list.At(index); } CMBookSnapshot *GetLastMBook( void ) const { return this .m_list.At( this .DataTotal()- 1 ); } CMBookSnapshot *GetMBook( const long time_msc); int DataTotal( void ) const { return this .m_list.Total(); } void SetSymbol( const string symbol); void SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CMBookSeries *compared_obj=node; return ( this . Symbol ()==compared_obj. Symbol () ? 0 : this . Symbol ()>compared_obj. Symbol () ? 1 : - 1 ); } string Header( void ); void Print ( void ); void PrintShort( void ); CMBookSeries(){;} CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong AvailableUsedData( void ) const { return this .m_amount; } ulong RequiredUsedDays( void ) const { return this .m_required; } long MBookTime( const int index) const ; bool Refresh( const long time_msc); };

Hier können wir sehen:

die Standardmethoden zum Empfangen von Objekteigenschaften und Objektlisten nach bestimmten Eigenschaften,

die Methoden zum Platzieren einiger Eigenschaften,

die Methode des Vergleichs zweier Listenobjekte, um sie nur nach einem Symbolnamen zu sortieren,

die Methoden zur Rückgabe von Objektnamen und Klassenkonstruktoren.

Werfen wir einen Blick auf die Implementierung der Klassenmethoden.

Das Listensymbol wird in der Initialisierungsliste des parametrischen Konstruktors gesetzt, während die Liste im Methodenkörper gelöscht wird. Dafür wird das Flag einer nach Zeit in Millisekunden sortierten Liste gesetzt und die gewünschte Anzahl von DOM-Schnappschuss-Datentagen angegeben.



CMBookSeries::CMBookSeries( const string symbol, const uint required= 0 ) : m_symbol(symbol) { this .m_list.Clear(); this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); this .SetRequiredUsedDays(required); }

Die aktualisierte Methode der Liste der DOM-Schnappschüsse:

bool CMBookSeries::Refresh( const long time_msc) { if (!:: MarketBookGet ( this .m_symbol, this .m_book_info)) return false ; CMBookSnapshot *book= new CMBookSnapshot( this .m_symbol,time_msc, this .m_book_info); if (book== NULL ) return false ; this .m_list.Sort(SORT_BY_MBOOK_ORD_TIME_MSC); if (! this .m_list.InsertSort(book)) { delete book; return false ; } book.SetTimeToOrders(time_msc); if ( this .DataTotal()>MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL) { int total_del= this .m_list.Total()-MBOOKSERIES_MAX_DATA_TOTAL; for ( int i= 0 ;i<total_del;i++) this .m_list.Delete(i); } return true ; }

Die Methode wird aufgerufen, wenn OnBookEvent() aktiviert wird, und sie erhält die Aktivierungszeit dieser Ereignisfunktion. Wir verwenden MarketBookGet(), um das DOM-Struktur-Array zu erhalten. Die Struktur verwenden wir, um ein neues DOM-Schnappschuss-Objekt zu erstellen und es zur Liste der Schnappschuss-Reihen hinzuzufügen.

Die gesamte Logik ist in den Kommentaren zum Methodencode detailliert beschrieben. Ich glaube, sie ist klar.

Die Methode zum Einfügen eines Symbolnamens in die Liste der Schnappschuss-Reihen:

void CMBookSeries::SetSymbol( const string symbol) { if ( this .m_symbol==symbol) return ; this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); }

Hier ist alles transparent. Wenn NULL oder ein leerer String übergeben wird, wird das aktuelle Symbol verwendet, ansonsten das der Methode übergebene.



Die Methode, die die gewünschte Anzahl von Tagen für DOM-Schnappschuss-Reihen definiert:

void CMBookSeries::SetRequiredUsedDays( const uint required= 0 ) { this .m_required=(required< 1 ? MBOOKSERIES_DEFAULT_DAYS_COUNT : required); }

Wenn ein Nullwert übergeben wird, setzen wir die Standardanzahl von Tagen, andernfalls wird der der Methode übergebenen Wert verwendet. Die Methode wird noch nirgends verwendet.

Die Methode gibt das DOM-Schnappschuss-Objekt zum angegebenen Zeitpunkt zurück:

CMBookSnapshot *CMBookSeries::GetMBook( const long time_msc) { CMBookSnapshot *book= new CMBookSnapshot(); if (book== NULL ) return NULL ; book.SetTime(time_msc); this .m_list.Sort(); int index= this .m_list.Search(book); delete book; return this .m_list.At(index); }

Hier erzeugen wir ein temporäres DOM-Schnappschuss-Objekt, setzen seine benötigte Zeit, sowie das Sortier-Flag und verwenden die Methode Search(), um den Objektindex in der Liste mit der benötigten Zeit zu erhalten. Stellen wir sicher, dass wir das temporäre Objekt löschen und den Zeiger auf das gefundene Objekt per Index in der Liste zurückgeben.

Die Methode gibt die Zeit des DOM-Schnappschusses auf Basis des in Millisekunden Index zurück:

long CMBookSeries::MBookTime( const int index) const { CMBookSnapshot *book= this .m_list.At(index); return (book!= NULL ? book.Time() : 0 ); }

Holt den Zeiger auf das DOM-Schnappschuss-Objekt über den angegebenen Index und gibt dessen Zeit in Millisekunden oder NULL im Falle eines Fehlers zurück.



Die Methode gibt den Namen der DOM Schnappschuss-Reihe zurück:

string CMBookSeries::Header( void ) { return CMessage::Text(MSG_MBOOK_SERIES_TEXT_MBOOKSERIES)+ " \"" + this .m_symbol+ "\"" ; }

Die Methode gibt die Zeichenkette zurück, die aus der Beschreibung eines Objekts und eines Symbols besteht, zum Beispiel:

Reihe von "EURUSD" DOM-Schnappschüssen

Die Methode zeigt die Beschreibung der DOM-Schnappschuss-Reihen im Journal an:



void CMBookSeries:: Print ( void ) { string txt= ( CMessage::Text(MSG_TICKSERIES_REQUIRED_HISTORY_DAYS)+( string ) this .RequiredUsedDays()+ ", " + CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_ACTUAL_DEPTH)+( string ) this .DataTotal() ); :: Print ( this .Header(), ": " ,txt); }

Zunächst wird der Kopf mit der Beschreibung der Schnappschuss-Reihen, einer gewünschten Anzahl von Datentagen und einer Anzahl der tatsächlich gesammelten DOM-Schnappschüsse erstellt. Dann werden alle Anforderungen des Schnappschuss-Objekts in der Schleife angezeigt.

Damit ist die Erstellung des DOM-Schnappschuss-Objekts und der Objekt-Reihen-Klassen abgeschlossen.



Test

Um den Test durchzuführen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn in \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part64\ als TestDoEasyPart64.mq5.



Erstellen wir im EA das DOM-Schnappschuss-Reihen-Objekt für das aktuelle Symbol und fügen bei jeder Aktivierung von OnBoolEvent() für das aktuelle Symbol ein neues DOM-Schnappschuss-Objekt hinzu. Wir zeigen die Daten über die Anzahl der zur Liste hinzugefügten Schnappschuss-Objekte und zwei extreme Anforderungen des aktuellen Schnappschusses (die höchsten Verkaufs- und die niedrigsten Kauf-Anforderungen) im Chart-Kommentar an. Wenn wir zum ersten Mal DOM-Daten erhalten, geben wir sie im Terminaljournal aus.

Wir entfernen die eingebundene Anforderungs-Objektklassen aus dem Code der EA — sie sind jetzt in den neuen Klassendateien enthalten, die ich heute erstellt habe:



#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuy.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSell.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookBuyMarket.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MarketBookSellMarket.mqh>

Binden wir stattdessen die Klassendatei der DOM Schnappschuss-Reihe ein:

#property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <DoEasy\Objects\Book\MBookSeries.mqh>

Deklarieren wir in der Liste der globalen EA-Variablen das Objekt der Klasse DOM Schnappschuss-Reihen:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint distance_pending_request; uint bars_delay_pending_request; uint slippage; bool trailing_on; bool pressed_pending_buy; bool pressed_pending_buy_limit; bool pressed_pending_buy_stop; bool pressed_pending_buy_stoplimit; bool pressed_pending_close_buy; bool pressed_pending_close_buy2; bool pressed_pending_close_buy_by_sell; bool pressed_pending_sell; bool pressed_pending_sell_limit; bool pressed_pending_sell_stop; bool pressed_pending_sell_stoplimit; bool pressed_pending_close_sell; bool pressed_pending_close_sell2; bool pressed_pending_close_sell_by_buy; bool pressed_pending_delete_all; bool pressed_pending_close_all; bool pressed_pending_sl; bool pressed_pending_tp; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string array_used_symbols[]; string array_used_periods[]; bool testing; uchar group1; uchar group2; double g_point; int g_digits; CMBookSeries book_series;

Die gesamte Arbeit zur Erstellung der Liste der DOM Schnappschuss-Reihen wird in OnBoolEvent() ausgeführt:

void OnBookEvent ( const string & symbol) { static bool first= true ; CSymbol *sym=engine.GetSymbolCurrent(); if (sym== NULL || !sym.BookdepthSubscription()) return ; if (symbol==sym.Name()) { book_series.SetSymbol(sym.Name()); book_series.SetRequiredUsedDays(); if (!book_series.Refresh(sym.Time())) return ; CMBookSnapshot *book=book_series.GetLastMBook(); if (book== NULL ) return ; CMarketBookOrd *ord_0=book.GetMBookByListIndex( 0 ); CMarketBookOrd *ord_N=book.GetMBookByListIndex(book.DataTotal()- 1 ); if (ord_0== NULL || ord_N== NULL ) return ; Comment ( DFUN,sym.Name(), ": " ,TimeMSCtoString(book.Time()), ", symbol book size=" ,sym.TicksBookdepth(), ", last book data total: " ,book.DataTotal(), ", series books total: " ,book_series.DataTotal(), "

Max: " ,ord_N.Header(), "

Min: " ,ord_0.Header() ); if (first) { book_series. Print (); book. Print (); first= false ; } } }

Alle Code-Zeilen sind hier in den Kommentaren beschrieben. Ich hoffe, sie bedürfen keiner weiteren Erklärung.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Kommentaren stellen.

Kompilieren Sie den EA und starten Sie ihn auf einem Symbolchart, nachdem Sie zuvor in den Einstellungen die Arbeit auf zwei festgelegten Symbolen und dem aktuellen Zeitrahmen definiert haben:





Das Journal zeigt die Daten zu den erstellten DOM-Schnappschuss-Reihen und dem ersten Schnappschuss an:

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10428.13 USD, 1 : 100 , Hedge, MetaTrader 5 demo --- Initializing "DoEasy" library --- Working with predefined symbol list. The number of used symbols: 2 "AUDUSD" "EURUSD" Working with the current timeframe only: H1 AUDUSD symbol timeseries: - Timeseries "AUDUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 5121 EURUSD symbol timeseries: - Timeseries "EURUSD" H1: Requested: 1000 , Actual: 1000 , Created: 1000 , On the server: 6046 Tick series "AUDUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 176033 Tick series "EURUSD" : Requested number of days: 1 , Historical data created: 181969 Subscribed to Depth of Market AUDUSD Subscribed to Depth of Market EURUSD Library initialization time: 00 : 00 : 12.516 The "EURUSD" DOM snapshot series: Requested number of days: 1 , Actual history depth: 1 "EURUSD" DOM snapshot ( 2021.02 . 09 22 : 16 : 24.557 ): - Sell order: 1.21198 [ 250.00 ] - Sell order: 1.21193 [ 100.00 ] - Sell order: 1.21192 [ 50.00 ] - Sell order: 1.21191 [ 30.00 ] - Sell order: 1.21190 [ 6.00 ] - Buy order: 1.21188 [ 36.00 ] - Buy order: 1.21186 [ 50.00 ] - Buy order: 1.21185 [ 100.00 ] - Buy order: 1.21180 [ 250.00 ]

Die Nummer des letzten DOM-Schnappschusses, die Anzahl der Anforderungen für ein Symbol, die Anzahl der Anforderungen im aktuellen Schnappschuss und die Gesamtzahl der DOM-Schnappschüsse, die der DOM-Schnappschussliste hinzugefügt wurden, sollen in einem Symboldiagramm angezeigt werden:

Die Abbildung zeigt Daten des EAs, der bereits seit einiger Zeit in Betrieb ist (5019 Schnappschüsse wurden der Liste hinzugefügt)



Was kommt als Nächstes?

Im nächsten Artikel werde ich die Kollektion von DOM-Schnappschuss-Reihen erstellen, die es dem Nutzer ermöglichen, vollständig mit den DOMs beliebiger Symbole zu arbeiten, die ein aktives Abonnement des DOMs und aktivierten Broadcast haben.



Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit der Test-EA-Datei für MQL5 zum Testen und Herunterladen angehängt.

Die Klassen für die Arbeit mit dem DOM befinden sich in der Entwicklung, daher wird ihre Verwendung in benutzerdefinierten Programmen in diesem Stadium nicht empfohlen.

Schreiben Sie Ihre Fragen und Vorschläge in den Kommentaren.

