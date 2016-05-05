MetaTrader 5 / Handel
English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Handelssignale in MetaTrader 5: Eine bessere Alternative zu PAMM-Kontos!

Handelssignale in MetaTrader 5: Eine bessere Alternative zu PAMM-Kontos!

MetaTrader 5Handel |
1 658 114
MetaQuotes
MetaQuotes

Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass MetaTrader 5 nun über Handelssignale verfügt und Investoren und Managern damit ein leistungsfähiges Werkzeug bietet. Während Sie den Handelsoperationen eines erfolgreichen Händlers folgen, werden sie automatisch vom Terminal in Ihrem Konto reproduziert!

Handelssignale in MetaTrader 5

Mit immer neuen Funktionen und Optionen entwickelt sich das MetaTrader 5 Terminal immer weiter. Handelssignale stellen eine weitere wichtige Funktion für Händler dar. Die Standardfunktion, die ein automatisches Kopieren der Handelsoperationen eines anderen Händlers ermöglicht, steht nun allen Benutzern von MetaTrader 5 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine vorgefertigte, simple Lösung für all jene, die routinemäßig in andere investieren oder die Mittel eines anderen verwalten.

Die Nutzung von Handelssignalen in MetaTrader 5 wird so einfach wie möglich gemacht. Zusätzlich werden die Formalitäten zur Dokumentierung von Beziehungen zwischen Investoren und Managern vollständig beseitigt und alle Risiken vermindert. Es gibt so gut wie keine Einstellungen als solche und Signale von Ihrem Signalanbieter werden automatisch verarbeitet.

Sie müssen so gut wie nichts tun, um mit der Verwendung der Handelssignale in MetaTrader 5 zu beginnen:

  1. Erstellen Sie ein Konto auf MQL5.com.



    Erstellen Sie ein Konto auf MQL5.com

  2. Zahlen Sie eine kleine Geldsumme auf eine beliebige Art ein.



    Zahlen Sie eine kleine Geldsumme ein

     

  3. Geben Sie Ihre MQL5.com-Kontodaten direkt im Terminal ein.


    Geben Sie Ihre MQL5.com-Kontodaten direkt im Terminal ein


  4. Und abonnieren Sie ein Signal Ihrer Wahl.



    Abonnieren Sie ein Signal Ihrer Wahl

Ab diesem Zeitpunkt fängt Ihr Terminal an, Handelssignale des von Ihnen gewählten Signalanbieters zu empfangen. Und Sie sind nur einen kleinen Schritt davon entfernt, alle Handelsvorgänge automatisch reproduzieren zu können – die Funktion muss nur in den Einstellungen aktiviert werden!

Einstellungen von Handelssignalen


Nun kann Ihr Terminal Geld verdienen, ohne dass Sie es mitbekommen. Sie brauchen nur ein aktives Abonnement und müssen sicherstellen, dass Ihr Terminal verbunden ist. Zukünftige Versionen werden nur noch das Abonnement brauchen und benötigen keine Verbindung des Terminals.

Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Geld einem erfolgreichen Händler zur Verwaltung anzuvertrauen, stellen die Handelssignale in MetaTrader 5 die einfachste verfügbare Lösung dar. Sollten Sie ein erfolgreicher Händler sein, der bereit ist, seine Handelssignale mit anderen zu teilen, sind Sie bei MQL5.com natürlich ebenfalls sehr willkommen. Registrieren Sie sich als Signalanbieter, um konsistent zusätzliche Gewinne einzufahren!

Handelssignale in MetaTrader 5 – einfach, bequem und gewinnbringend.


Steigen Sie ein!



Einige nützliche Beiträge zu Signalen:

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/522

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (114)
[Gelöscht] | 14 Feb. 2021 in 03:44
Hallo zusammen
Ich möchte bitte wissen, wenn Sie sagen "Terminal muss eingeschaltet sein", ist es auf Telefon oder auf PC? Denn ich bin nicht wirklich mit metatrader auf Pc, ich werde es verwenden, um das Abonnement zu konfigurieren, aber ich bin nicht mit meinem PC mit mir die ganze Zeit.
Mein Handy ist immer bei mir.
Wenn ich also meinen PC ausschalte und mein mt5 android immer eingeschaltet ist, funktioniert die Kopie dann noch? Danke
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 14 Feb. 2021 in 17:41
Harimbola:
Hallo zusammen
Ich möchte bitte wissen, wenn Sie sagen "Terminal muss eingeschaltet sein", ist es auf Telefon oder auf PC? Denn ich bin nicht wirklich mit metatrader auf Pc, ich werde es verwenden, um das Abonnement zu konfigurieren, aber ich bin nicht bringen meinen PC mit mir die ganze Zeit.
Mein Telefon ist immer bei mir.
Wenn ich also meinen PC ausschalte und mein mt5 android immer eingeschaltet ist, funktioniert die Kopie dann noch? Danke

Stellen Sie sicher, dass Sie alles wie hier beschrieben gemacht haben:

Wie man MT4/MT5 Signal abonniert

https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)

https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)

Faith Namai
Faith Namai | 26 Mai 2021 in 16:17

Hallo Eleni.

Danke für deinen guten Rat. Bitte helfen Sie unten.

Ich habe versehentlich ein Signal auf meinem Demokonto abonniert. Ich wollte es auf meinem echten Konto abonnieren. Ich habe den VPS nicht gekauft und das Signal auch noch nicht migriert. Ich habe gelesen, dass ich mein Abonnement auf mein echtes Konto verschieben kann, aber das kann nur einmal pro Woche geschehen. Meine Frage ist also, ob ich das Signal in meinem Demokonto fertig einrichten muss, bevor ich es auf mein echtes Konto übertrage? Was würde außerdem passieren, wenn ich das Abo auf meinem Demokonto einfach kündige? Erhalte ich meine 30 Dollar zurück auf mein MQL5-Konto, oder ist das Geld weg, sobald es abonniert ist?


Außerdem riet der Signalanbieter, dass wir seinen Broker für genaue Ergebnisse und besseres Kopieren verwenden sollten. Ist es also möglich, das Abonnement auf einem echten Konto zu einem ganz anderen Broker zu verschieben? Bitte helfen Sie uns. Der Service Desk hat noch nicht geantwortet.

143761102
143761102 | 11 Jan. 2024 in 07:58
Ich muss mein Geld auf mein Bankkonto bringen
Juvenille Emperor Limited
Eleni Anna Branou | 11 Jan. 2024 in 10:46
143761102 #:
Ich muss mein Geld auf mein Bankkonto bringen

Wenn Sie Ihr Handelskonto Geld meinen, kontaktieren Sie Ihren Broker.

MQL5.com ist nicht ein Makler nicht hat nichts mit Ihrem echten Handelskonten oder Geld zu tun.

Wie man Handelssignale abonniert Wie man Handelssignale abonniert
Der Signal-Service zeigt Ihnen, wie sie mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5 sozial traden. Dieser Service ist in die Handelsplattform fest integriert und erlaubt es jedermann, mit Leichtigkeit die Aktionen professioneller Trader zu kopieren. Wählen Sie einen der vielen tausend Signalanbieter, schließen Sie mit nur wenigen Klicks ein Abo ab und die Trades dieses Anbieters werden auf Ihr Konto kopiert.
Schnelles Testen von Handelsideen im Diagramm Schnelles Testen von Handelsideen im Diagramm
Dieser Beitrag beschreibt eine Methode zum schnellen visuellen Testen von Handelsideen. Die Methode basiert auf der Kombination aus einem Preisdiagramm, einem Signalindikator und einem Indikator zur Bilanzberechnung. Ich möchte meine Methode zur Suche nach Handelsideen sowie die von mir genutzte Methode zum schnellen Testen dieser Ideen mit Ihnen teilen.
Wie man eine gute Beschreibung für ein Market-Produkt verfasst Wie man eine gute Beschreibung für ein Market-Produkt verfasst
MQL5 Market bietet zwar so manche Produkte an, allerdings lässt bei einigen davon die Beschreibung ein wenig zu wünschen übrig. Viele Texte bedürfen zweifellos verschiedener Verbesserungen, da eine ganze Reihe von Händlern nicht in der Lage ist, diese vollends zu verstehen. Dieser Artikel soll Ihnen dabei helfen, Ihr Produkt in einem möglichst positiven Licht dastehen zu lassen. Wir helfen Ihnen dabei, eine Produktbeschreibung zu verfassen, die ins Auge sticht und die Ihren Kunden leicht verständliche Informationen liefert.
Mit MetaTrader 5 via Named Pipes ohne DDLs kommunizieren Mit MetaTrader 5 via Named Pipes ohne DDLs kommunizieren
Viele Entwickler sehen sich mit demselben Problem konfrontiert: Wie kreiert man eine Sandboxumgebung für ein Handelsterminal ohne unsichere DLLs zu benutzen. Eine der leichtesten und zugleich sichersten Methoden besteht in der Verwendung standardisierter Named Pipes, die normale Dateioperationen gewährleisten. Diese ermöglichen eine Interprozessor-Client-Server basierte Kommunikation zwischen Programmen. Werfen Sie einen Blick auf die praktischen C++- und MQL5-Beispiele, einschließlich Server, Client, den Datenaustausch zwischen beiden sowie den Benchmark-Test.