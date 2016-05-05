Handelssignale in MetaTrader 5: Eine bessere Alternative zu PAMM-Kontos!

Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass MetaTrader 5 nun über Handelssignale verfügt und Investoren und Managern damit ein leistungsfähiges Werkzeug bietet. Während Sie den Handelsoperationen eines erfolgreichen Händlers folgen, werden sie automatisch vom Terminal in Ihrem Konto reproduziert!





Mit immer neuen Funktionen und Optionen entwickelt sich das MetaTrader 5 Terminal immer weiter. Handelssignale stellen eine weitere wichtige Funktion für Händler dar. Die Standardfunktion, die ein automatisches Kopieren der Handelsoperationen eines anderen Händlers ermöglicht, steht nun allen Benutzern von MetaTrader 5 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine vorgefertigte, simple Lösung für all jene, die routinemäßig in andere investieren oder die Mittel eines anderen verwalten.

Die Nutzung von Handelssignalen in MetaTrader 5 wird so einfach wie möglich gemacht. Zusätzlich werden die Formalitäten zur Dokumentierung von Beziehungen zwischen Investoren und Managern vollständig beseitigt und alle Risiken vermindert. Es gibt so gut wie keine Einstellungen als solche und Signale von Ihrem Signalanbieter werden automatisch verarbeitet.

Sie müssen so gut wie nichts tun, um mit der Verwendung der Handelssignale in MetaTrader 5 zu beginnen:

Erstellen Sie ein Konto auf MQL5.com.







Zahlen Sie eine kleine Geldsumme auf eine beliebige Art ein.











Geben Sie Ihre MQL5.com-Kontodaten direkt im Terminal ein.







Und abonnieren Sie ein Signal Ihrer Wahl.









Ab diesem Zeitpunkt fängt Ihr Terminal an, Handelssignale des von Ihnen gewählten Signalanbieters zu empfangen. Und Sie sind nur einen kleinen Schritt davon entfernt, alle Handelsvorgänge automatisch reproduzieren zu können – die Funktion muss nur in den Einstellungen aktiviert werden!













Nun kann Ihr Terminal Geld verdienen, ohne dass Sie es mitbekommen. Sie brauchen nur ein aktives Abonnement und müssen sicherstellen, dass Ihr Terminal verbunden ist. Zukünftige Versionen werden nur noch das Abonnement brauchen und benötigen keine Verbindung des Terminals.

Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Geld einem erfolgreichen Händler zur Verwaltung anzuvertrauen, stellen die Handelssignale in MetaTrader 5 die einfachste verfügbare Lösung dar. Sollten Sie ein erfolgreicher Händler sein, der bereit ist, seine Handelssignale mit anderen zu teilen, sind Sie bei MQL5.com natürlich ebenfalls sehr willkommen. Registrieren Sie sich als Signalanbieter, um konsistent zusätzliche Gewinne einzufahren!

Handelssignale in MetaTrader 5 – einfach, bequem und gewinnbringend.







