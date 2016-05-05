Handelssignale in MetaTrader 5: Eine bessere Alternative zu PAMM-Kontos!
Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass MetaTrader 5 nun über Handelssignale verfügt und Investoren und Managern damit ein leistungsfähiges Werkzeug bietet. Während Sie den Handelsoperationen eines erfolgreichen Händlers folgen, werden sie automatisch vom Terminal in Ihrem Konto reproduziert!
Mit immer neuen Funktionen und Optionen entwickelt sich das MetaTrader 5 Terminal immer weiter. Handelssignale stellen eine weitere wichtige Funktion für Händler dar. Die Standardfunktion, die ein automatisches Kopieren der Handelsoperationen eines anderen Händlers ermöglicht, steht nun allen Benutzern von MetaTrader 5 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine vorgefertigte, simple Lösung für all jene, die routinemäßig in andere investieren oder die Mittel eines anderen verwalten.
Die Nutzung von Handelssignalen in MetaTrader 5 wird so einfach wie möglich gemacht. Zusätzlich werden die Formalitäten zur Dokumentierung von Beziehungen zwischen Investoren und Managern vollständig beseitigt und alle Risiken vermindert. Es gibt so gut wie keine Einstellungen als solche und Signale von Ihrem Signalanbieter werden automatisch verarbeitet.
Sie müssen so gut wie nichts tun, um mit der Verwendung der Handelssignale in MetaTrader 5 zu beginnen:
- Erstellen Sie ein Konto auf MQL5.com.
- Zahlen Sie eine kleine Geldsumme auf eine beliebige Art ein.
- Geben Sie Ihre MQL5.com-Kontodaten direkt im Terminal ein.
- Und abonnieren Sie ein Signal Ihrer Wahl.
Ab diesem Zeitpunkt fängt Ihr Terminal an, Handelssignale des von Ihnen gewählten Signalanbieters zu empfangen. Und Sie sind nur einen kleinen Schritt davon entfernt, alle Handelsvorgänge automatisch reproduzieren zu können – die Funktion muss nur in den Einstellungen aktiviert werden!
Nun kann Ihr Terminal Geld verdienen, ohne dass Sie es mitbekommen. Sie brauchen nur ein aktives Abonnement und müssen sicherstellen, dass Ihr Terminal verbunden ist. Zukünftige Versionen werden nur noch das Abonnement brauchen und benötigen keine Verbindung des Terminals.
Wenn Sie also nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Geld einem erfolgreichen Händler zur Verwaltung anzuvertrauen, stellen die Handelssignale in MetaTrader 5 die einfachste verfügbare Lösung dar. Sollten Sie ein erfolgreicher Händler sein, der bereit ist, seine Handelssignale mit anderen zu teilen, sind Sie bei MQL5.com natürlich ebenfalls sehr willkommen. Registrieren Sie sich als Signalanbieter, um konsistent zusätzliche Gewinne einzufahren!
Handelssignale in MetaTrader 5 – einfach, bequem und gewinnbringend.
Steigen Sie ein!
Einige nützliche Beiträge zu Signalen:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/522
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Hallo zusammen
Stellen Sie sicher, dass Sie alles wie hier beschrieben gemacht haben:
Wie man MT4/MT5 Signal abonniert
https://www.mql5.com/en/forum/189731 (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5)
Hallo Eleni.
Danke für deinen guten Rat. Bitte helfen Sie unten.
Ich habe versehentlich ein Signal auf meinem Demokonto abonniert. Ich wollte es auf meinem echten Konto abonnieren. Ich habe den VPS nicht gekauft und das Signal auch noch nicht migriert. Ich habe gelesen, dass ich mein Abonnement auf mein echtes Konto verschieben kann, aber das kann nur einmal pro Woche geschehen. Meine Frage ist also, ob ich das Signal in meinem Demokonto fertig einrichten muss, bevor ich es auf mein echtes Konto übertrage? Was würde außerdem passieren, wenn ich das Abo auf meinem Demokonto einfach kündige? Erhalte ich meine 30 Dollar zurück auf mein MQL5-Konto, oder ist das Geld weg, sobald es abonniert ist?
Außerdem riet der Signalanbieter, dass wir seinen Broker für genaue Ergebnisse und besseres Kopieren verwenden sollten. Ist es also möglich, das Abonnement auf einem echten Konto zu einem ganz anderen Broker zu verschieben? Bitte helfen Sie uns. Der Service Desk hat noch nicht geantwortet.
Ich muss mein Geld auf mein Bankkonto bringen
Wenn Sie Ihr Handelskonto Geld meinen, kontaktieren Sie Ihren Broker.
MQL5.com ist nicht ein Makler nicht hat nichts mit Ihrem echten Handelskonten oder Geld zu tun.