Ein Expert Advisor mit GUI: Erstellen des Panels (Teil I)

Inhalt

Einführung

Trotz der aktiven Entwicklung des algorithmischen Handels bevorzugen viele Händler immer noch den manuellen Handel. Die Automatisierung von Routineaufgaben lässt sich jedoch kaum ganz vermeiden.

Der Artikel zeigt die Entwicklung eines Expert Advisor mit Signalen von mehreren Symbolen für den manuellen Handel. Als Beispiel verwenden wir die Signale der Stochastic aus der Standardauslieferung des Terminals. Sie können diesen Code verwenden, um eigene EAs mit grafischer Oberfläche (GUI) zu entwickeln: Jeder andere Indikator kann darin enthalten sein, ebenso wie die Ergebnisse bestimmter Berechnungen, um Entscheidungen zu treffen.

Für diejenigen, die Aufträge anderer Händler ausführen, kann der Artikel als Beispiel für eine technische Aufgabe dienen, die dem Kunden demonstriert werden soll. Dieses Beispiel kann Ihnen Zeit sparen, wenn Sie ein verständliches Pflichtenheft für die Entwicklung eines Programms mit GUI erstellen.

Hier sind die Themen, die in diesem Artikel ausführlich diskutiert werden.



Erstellen eines GUI.

Abrufen einer Liste von Symbolen mit bestimmten Eigenschaften.

Steuerung des Handelsbetriebs.

Schnelles Umschalten von Symbolen und Zeitrahmen auf Charts ohne die EA-Neuinitialisierung.

Verwaltung der Chart-Eigenschaften über die Benutzeroberfläche.

Empfang von Indikatorsignalen von mehreren Symbolen mit Farbanzeige.

Arbeiten mit offenen Positionen.

EasyAndFast Aktualisierung der Bibliothek.

Der Artikel soll in zwei Teilen veröffentlicht werden. In diesem Artikel betrachten wir die Entwicklung des Panels, während der nächste beschreibt, wie man es mit Funktionen füllt.



GUI Elemente

Wir beginnen die Entwicklung des EAs mit dem Aufbau einer GUI, die es den Benutzern ermöglicht, mit dem Programm zu interagieren und Daten zu visualisieren. Es ist möglich, ein GUI mit den Möglichkeiten der Standardbibliothek zu erstellen, aber in meinem Beispiel ist es auf Basis der EasyAndFast-Bibliothek implementiert. Seine reichhaltigen Funktionen ermöglichen es, sich auf die Funktionalität des Programms selbst zu konzentrieren, ohne durch die Verfeinerung seines grafischen Teils abgelenkt zu werden.

Lassen Sie uns zunächst die allgemeine GUI-Struktur skizzieren. Das folgende Diagramm zeigt das GUI-Fenster, das aus zwei Registerkarten besteht. Die Listen zeigen die Funktionen an, die darauf platziert werden sollen. Dies ist ein vereinfachtes Beispiel. Ein Kunde und ein Entwickler könnten dies im Gespräch näher ausarbeiten.





Abb. 1. Ansicht des General GUI mit Anmerkungen

Das GUI könnte viele Steuerelement haben. Daher listen wir sie in einer hierarchischen Ordnung, zu Anfang:

Aussehen der Kontrollelemente

Statusleiste für die Anzeige zusätzlicher Übersichtsinformationen



Die Gruppe der Karteireiter:



Handel :

:



Eingabefeld mit Ankreuzkästchen zum Filtern der Symbolliste







Taste "Anfordern", um mit der Erstellung der Liste der Symbole zu beginnen.







Taste für VERKAUFEN







Taste für KAUFEN







Eingabefeld für das Handelsvolumen







Taste zum Schließen aller offenen Positionen







Eingabefeld zur Einstellung eines Verkaufssignals







Eingabefeld zur Einstellung eines Kaufsignals







Tabelle der Symbole für den Handel







Diagramm zur Visualisierung von Symboldaten. Für mehr Komfort, ermöglichen wir die Verwaltung einiger Chart-Eigenschaften mit der folgenden Gruppe von Elementen:







Kombinationsfeld mit einer Auswahlliste zum Umschalten der Zeitrahmen









Kontrollkästchen zum Aktivieren/Deaktivieren der Zeitmaßstabes









Ankreuzkästchen zum Aktivieren/Deaktivieren der Preisstaffel









Eingabefeld für den Maßstab









Taste zum Aktivieren einer Einrückung









Ankreuzfeld zur Anzeige des Indikators





Positionen :

:



Tabelle der Positionen



Indikator für die Wiedergabe von Rahmen

Wir Deklarieren in der Hauptprogrammklasse (CProgram) die Methoden und Klasseninstanzen der oben genannten Elemente. Der Code der Methoden zum Erzeugen von Elementen wird in einer separaten Datei bereitgestellt und in die Datei mit einer MQL-Programmklasse eingebunden:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTabs m_tabs1; CTextEdit m_symb_filter; CTextEdit m_lot; CTextEdit m_up_level; CTextEdit m_down_level; CTextEdit m_chart_scale; CButton m_request; CButton m_chart_shift; CButton m_buy; CButton m_sell; CButton m_close_all; CComboBox m_timeframes; CCheckBox m_date_scale; CCheckBox m_price_scale; CCheckBox m_show_indicator; CTable m_table_positions; CTable m_table_symb; CStandardChart m_sub_chart1; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateSymbFilter( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateLot( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateUpLevel( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateDownLevel( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateChartScale( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateRequest( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateChartShift( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateBuy( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSell( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateCloseAll( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateComboBoxTF( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateDateScale( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreatePriceScale( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateShowIndicator( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreatePositionsTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateSymbolsTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateSubChart1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

Als nächstes betrachten wir die Zusammenstellung des GUI, die Methoden zum Erstellen ihrer Elemente und Eigenschaften.

Zusammenstellen des GUI

Wir werden die Elemente von zehn Typen in der GUI der entwickelten Anwendung verwenden.

Formular für Steuerungen ( CWindow )

) Statusleiste ( CStatusBar )

) Gruppe von Karteireiter ( CTabs )

) Eingabefeld ( CTextEdit )

) Taste ( CButton )

) Combobox mit Auswahlliste ( CComboBox )

) Ankreuzfeld ( CCheckBox )

) Tabelle ( CTable )

) Standardtabelle ( CStandardChart )

) Fortschrittsbalken (CProgressBar)

Wir werden mehr als ein Element in einigen Kategorien aus dieser Liste benötigen, also werden wir nur ein Element pro Gruppe berücksichtigen. Betrachten wir die Methoden ihrer Erstellung in der gleichen Reihenfolge.

Aussehen der Kontrollelemente

Unten ist der Code der Methode zur Erstellung eines Formulars, auf dem sich alle anderen Elemente befinden sollen. Zuerst müssen wir das Formular in die Liste der Programm-GUI-Elemente aufnehmen. Dazu rufen wir die Methode CWndContainer::AddWindow() auf, indem Sie ihr das Elementobjekt vom Typ CWindow übergeben. Wir bestimmen dann seine Eigenschaften, bevor wir das Formular erstellen. Wir stellen die folgenden Eigenschaften ein (in der gleichen Reihenfolge wie in der Liste unten):

Formulargröße (Breite und Höhe)

Schriftgröße der Kopfzeile

Bewegungsmodus des Formulars (innerhalb des Charts)

Modus der manuellen Größenanpassung des Formulars (durch Ziehen der Ränder)

Tasten des Formulars. Die Sichtbarkeit der einzelnen Tasten ist anpassbar. In diesem Fall werden die folgenden verwendet:

Schließen des Formulars. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, erscheint im Hauptformular des Programms das Bestätigungsfenster für das Schließen des Programms.



Maximieren/Minimieren des Formulars.



Tooltips Elemente. Diese Taste hat auch zwei Zustände. Wenn aktiviert, werden die angegebenen Tooltips in den Steuerelementen angezeigt.



Erweitern des Formulars auf den gesamten Chart. Dies kann durch erneutes Anklicken der Schaltfläche rückgängig gemacht werden.

Für jede Taste kann ein Tooltip gesetzt werden.

Nach dem Setzen der Eigenschaften rufen Sie die Formularerstellungsmethode - CWindow::CreateWindow() auf und übergeben diese:

Chart-ID,



Index der Unterfenster des Charts,



Text der Kopfzeile,

Anfangskoordinaten des Formulars.

bool CProgram::CreateWindow( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window1); m_window1.XSize( 750 ); m_window1.YSize( 450 ); m_window1.FontSize( 9 ); m_window1.IsMovable( true ); m_window1.ResizeMode( true ); m_window1.CloseButtonIsUsed( true ); m_window1.CollapseButtonIsUsed( true ); m_window1.TooltipsButtonIsUsed( true ); m_window1.FullscreenButtonIsUsed( true ); m_window1.GetCloseButtonPointer().Tooltip( "Close" ); m_window1.GetTooltipButtonPointer().Tooltip( "Tooltips" ); m_window1.GetFullscreenButtonPointer().Tooltip( "Fullscreen" ); m_window1.GetCollapseButtonPointer().Tooltip( "Collapse/Expand" ); if (!m_window1.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text, 1 , 1 )) return ( false ); return ( true ); }

Es wird empfohlen, das Programm zu kompilieren und das Ergebnis jedes Mal zu überprüfen, wen ein neuen Element dem GIU hinzugefügt wurde.

Abb. 2. Aussehen der Kontrollelemente Bildschirmfotos aller Zwischenschritte werden unten angezeigt.

Statusleiste

Der Code der Methode zur Erstellung einer Statusleiste beginnt mit der Angabe des Hauptelements, mit dem die daran gebundenen Elemente berechnet und in ihrer Größe ausgerichtet werden. Das spart Zeit bei der Entwicklung einer Anwendung: Eine ganze Gruppe von verwandten Elementen kann verschoben werden, indem nur die Koordinaten des Hauptelements geändert werden. Um das Element zu binden, wird sein Pointer an die Methode CElement::MainPointer() übergeben. In diesem Beispiel binden wir die Statusleiste an das Formular, daher wird das Formularobjekt der Methode übergeben.

Dann setzen wir die Eigenschaften der Statusleiste. Sie soll drei Abschnitte mit Informationen für Benutzer anzeigen.

Um keine Maße relativ zum Formular anzugeben, stellen wir sicher, dass sich die Breite automatisch ändert, wenn die Breite des Formulars geändert wird.

Die Abstand des rechten Randes des Elements beträgt 1 Pixel.

Wir binden die Statusleiste an den unteren Rand des Formulars, so dass sie automatisch an den unteren Rand angepasst wird, wenn sich die Formularhöhe ändert.

Wenn wir dann Punkte hinzufügen, stellen wir die Breite für jeden von ihnen ein.

Nachdem die Eigenschaften gesetzt sind, legen wir das Element an. Jetzt ist es bereit für die Arbeit, und wir können den Text in seinen Abschnitten während der Laufzeit ändern. In unserem Beispiel, setzen wir den Text "Für Hilfe, drücken Sie F1" im ersten Abschnitt .

Wir stellen am Ende der Methode sicher, dass der Pointer des erzeugten Elements in der allgemeinen Liste der GUI-Elemente gespeichert wird. Wir rufen dazu die Methode CWndContainer::AddToElementsArray() auf und übergeben ihr den Formularindex und das Elementobjekt. Da wir nur ein einziges Formular haben, ist sein Index 0.

bool CProgram::CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap) { #define STATUS_LABELS_TOTAL 3 m_status_bar.MainPointer(m_window1); m_status_bar.AutoXResizeMode( true ); m_status_bar.AutoXResizeRightOffset( 1 ); m_status_bar.AnchorBottomWindowSide( true ); int width[STATUS_LABELS_TOTAL]={ 0 , 200 , 110 }; for ( int i= 0 ; i<STATUS_LABELS_TOTAL; i++) m_status_bar.AddItem(width[i]); if (!m_status_bar.CreateStatusBar(x_gap,y_gap)) return ( false ); m_status_bar.SetValue( 0 , "For Help, press F1" ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_status_bar); return ( true ); }

Die verbleibende Elemente der Bibliothek EasyAndFast werden nach demselben Prinzip erstellt. Daher betrachten wir nur die anpassbaren Eigenschaften, die in unserem EA verwendet werden.





Fig. 3. Hinzufügen der Statusleiste

Gruppen von Karteireitern

Bestimmen wir in der Methode zum Anlegen der Gruppen von Karteireitern die folgenden Element-Eigenschaften:

Zentrieren der Texte auf dem Karteireiter.

Lokalisieren der Karteireiter im oberen Teil des Arbeitsbereiches.

Die Größe wird automatisch an den Bereich des Hauptelements (Formulars) angepasst. In diesem Fall ist es nicht notwendig, die Größe der Gruppen von Karteireitern anzugeben.

Wir stellen die Einzüge der rechten und unteren Kante des Hauptelements ein. Wenn das Formular seine Größe ändert, bleiben diese Abstände erhalten.

Beim Hinzufügen der folgenden Registerkarten werden auch der Name der Karteireiter und die Breite in die Methode übernommen.

Unten ist der Code der Methode:

bool CProgram::CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap) { #define TABS1_TOTAL 2 m_tabs1.MainPointer(m_window1); m_tabs1.IsCenterText( true ); m_tabs1.PositionMode(TABS_TOP); m_tabs1.AutoXResizeMode( true ); m_tabs1.AutoYResizeMode( true ); m_tabs1.AutoXResizeRightOffset( 3 ); m_tabs1.AutoYResizeBottomOffset( 25 ); string tabs_names[TABS1_TOTAL]={ "Trade" , "Positions" }; for ( int i= 0 ; i<TABS1_TOTAL; i++) m_tabs1.AddTab(tabs_names[i], 100 ); if (!m_tabs1.CreateTabs(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tabs1); return ( true ); }



Abb. 4. Hinzufügen der Gruppe von Karteireiter

Eingabefeld

Betrachten wir beispielsweise ein Eingabefeld, in dem ein Benutzer Währungen und/oder Währungspaare angeben kann, um die Symbolen in einer Tabelle aufzulisten. Sein Hauptelement ist eine Gruppe von Karteireiter. Hier müssen wir die Karteireiter angeben, auf der das Eingabefeld angezeigt werden soll. Dazu rufen wir die Methode CTabs::AddToElementsArray() auf und übergeben ihr den Registerindex und das angehängte Elementobjekt.

Betrachten wir nun die Eigenschaften für dieses Eingabefeld.

Standardmäßig ist im Eingabefeld "USD" eingetragen: Das Programm sammelt Symbole mit USD in der Tabelle. Währungen und/oder Symbole in diesem Eingabefeld sind durch Komma getrennt. Im Folgenden werde ich die Methode zur Bildung einer Liste von Symbolen durch kommagetrennte Zeilen in diesem Eingabefeld zeigen.

Das Eingabefeld enthält ein Ankreuzfeld. Nach dem Deaktivieren des Ankreuzfelds wird der Text im Eingabefeld ignoriert. Alle erkannten Währungspaare werden in die Symbolliste aufgenommen.

Die Breite des Eingabefelds ist gleich der gesamten Breite des Hauptelements und wird angepasst, wenn sich die Breite des Karteireiters ändert.

Die Taste Request befindet sich rechts neben dem Eingabefeld. Während das Programm läuft, können im Eingabefeld weitere Währungen und/oder Symbole angeben werden. Ein Klick auf diese Taste erstellt die Liste. Da die Breite des Eingabefelds sich automatisch ändern soll, während die Taste Request immer rechts davon stehen soll, ist darauf zu achten, dass die rechte Seite des Eingabefeldes einen Abstand vom rechten Rand des Hauptelements hat.

Das Element vom Typ CTextEdit besteht aus mehreren anderen Elementen. Deshalb, wenn ihre Eigenschaften geändert werden müssen, können die Zeiger abgefragt werden. Wir mussten einige Eigenschaften des Texteingabefeldes ändern (CTextBox). Betrachten wir sie in der gleichen Reihenfolge wie in der folgenden Codeliste.

Eingabefeld Einrückung vom linken Rand des Hauptelements ( CTextEdit ).

). Automatische Änderung der Breite relativ zum Hauptelement.

Beim Aktivieren des Eingabefeldes (durch Linksklick auf das Eingabefeld) wird der Text für einen schnellen Änderung vollautomatisch hervorgehoben.

Befindet sich überhaupt kein Text im Eingabefeld, wird Folgendes angezeigt: "Beispiel EURUSD, GBP, NOK".

Das Ankreuzfeld des Eingabefeldes ist standardmäßig aktiviert. Wir aktivieren sie dazu direkt nach dem Anlegen des Elements.

bool CProgram::CreateSymbolsFilter( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_symb_filter.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_symb_filter); m_symb_filter.SetValue( "USD" ); m_symb_filter.CheckBoxMode( true ); m_symb_filter.AutoXResizeMode( true ); m_symb_filter.AutoXResizeRightOffset( 90 ); m_symb_filter.GetTextBoxPointer().XGap( 100 ); m_symb_filter.GetTextBoxPointer().AutoXResizeMode( true ); m_symb_filter.GetTextBoxPointer().AutoSelectionMode( true ); m_symb_filter.GetTextBoxPointer().DefaultText( "Example: EURUSD,GBP,NOK" ); if (!m_symb_filter.CreateTextEdit(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); m_symb_filter.IsPressed( true ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_symb_filter); return ( true ); }

Zusätzlich zum Text des Eingabefelds gibt es ein numerisches in dem GUI. Zum Beispiel das Eingabefeld Lot (Volumen für Öffnungspositionen). Andere Eigenschaften dieses Typs sollten für Eingabefelder angegeben werden.



Gesamtbreite des Elements.

Maximaler einzugebender Wert.

Minimaler einzugebender Wert.

Schrittweite beim Umschalten mit den Tasten Inkrement und Dekrement.

Anzahl der Nachkommastellen.

Damit das Eingabefeld numerisch wird, sollten wir dies mit der Methode CTextEdit::SpinEditMode () spezifizieren.

spezifizieren. Standardwert nach dem Laden des Programms auf dem Chart.

Eingabefeldbreite.

Automatische Texthervorhebung im Eingabefeld beim Anklicken.

Verankerung des Eingabefeldes am rechten Rand des Elements.

Hier ist der Code dieser Methode:

bool CProgram::CreateLot( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_lot.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_lot); m_lot.XSize( 80 ); m_lot.MaxValue( 1000 ); m_lot.MinValue( 0.01 ); m_lot.StepValue( 0.01 ); m_lot.SetDigits( 2 ); m_lot.SpinEditMode( true ); m_lot.SetValue(( string ) 0.1 ); m_lot.GetTextBoxPointer().XSize( 50 ); m_lot.GetTextBoxPointer().AutoSelectionMode( true ); m_lot.GetTextBoxPointer().AnchorRightWindowSide( true ); if (!m_lot.CreateTextEdit(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_lot); return ( true ); }



Abb. 5. Ergänzen der Eingabefelder Das Bild sieht nicht sehr logisch aus, aber wenn man andere Elemente hinzufügt, stellt sich heraus, dass alles an seinem Platz ist.

Tasten

Fügen wir dem GUI des EAs ein paar Tasten hinzu. Wir betrachten die mit den meisten Eigenschaften: die Taste zum Öffnen von VERKAUFSPOSITION.

Tastenbreite.

Der Text der Taste ist sowohl vertikal als auch horizontal exakt zentriert.

Hintergrundfarbe der Schaltfläche.

Hintergrundfarbe beim Bewegen des Cursors.

Hintergrundfarbe bei Linksklick.

Textfarbe der Schaltfläche.

Textfarbe beim Bewegen des Cursors.

Textfarbe bei Linksklick.

Farbe des Tastenrahmens.

Rahmenfarbe beim Bewegen des Cursors.

Rahmenfarbe bei Linksklick.

Die gleichen Eigenschaften werden für die Schaltfläche KAUFEN mit Ausnahme der angegebenen Hintergrundfarben geändert.

bool CProgram::CreateSell( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_sell.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_sell); m_sell.XSize( 80 ); m_sell.IsCenterText( true ); m_sell.BackColor( C'255,51,51' ); m_sell.BackColorHover( C'255,100,100' ); m_sell.BackColorPressed( C'195,0,0' ); m_sell.LabelColor( clrWhite ); m_sell.LabelColorHover( clrWhite ); m_sell.LabelColorPressed( clrWhite ); m_sell.BorderColor( clrBlack ); m_sell.BorderColorHover( clrBlack ); m_sell.BorderColorPressed( clrBlack ); if (!m_sell.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sell); return ( true ); }



Abb. 6. Ergänzen von Tasten

Kombinationsfeld mit einer Auswahlliste

Um den Zeitrahmen zu ändern, erstellen wir ein Kombinationsfeld mit einer Auswahlliste. Wir definieren die Eigenschaften seiner Konfiguration.

Gesamtbreite des Elements.

Anzahl der Listenelemente (in unserem Fall sind es 21, es ist die Anzahl der Zeitfenster des Terminals).

Das Element soll an den rechten Teil des Registerkartenbereichs gebunden werden.

Breite der Taste des Kombinationsfelds.

Die Taste wird an den rechten Teil des Elements gebunden.

Jedem Listenelement werden Werte zugewiesen, und einige Eigenschaften werden danach über den Zeiger für die Liste gesetzt.

Hervorheben von Elementen beim Bewegen des Mauszeigers.

Hervorgehobenes Element. In unserem Fall ist dies der Punkt mit dem Index 18 (Zeitrahmen D1).

Im Folgenden finden Sie den Code der Methode zur Erstellung des Kombinationsfelds:

bool CProgram::CreateComboBoxTF( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { #define ITEMS_TOTAL2 21 m_timeframes.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_timeframes); m_timeframes.XSize( 115 ); m_timeframes.ItemsTotal(ITEMS_TOTAL2); m_timeframes.AnchorRightWindowSide( true ); m_timeframes.GetButtonPointer().XSize( 50 ); m_timeframes.GetButtonPointer().AnchorRightWindowSide( true ); string items_text[ITEMS_TOTAL2]={ "M1" , "M2" , "M3" , "M4" , "M5" , "M6" , "M10" , "M12" , "M15" , "M20" , "M30" , "H1" , "H2" , "H3" , "H4" , "H6" , "H8" , "H12" , "D1" , "W1" , "MN" }; for ( int i= 0 ; i<ITEMS_TOTAL2; i++) m_timeframes.SetValue(i,items_text[i]); CListView *lv=m_timeframes.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.SelectItem( 18 ); if (!m_timeframes.CreateComboBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_timeframes); return ( true ); }



Abb. 7. Ergänzen des Kombinationsfelds

Kontrollkästchen

Ein Ankreuzfeld ist das einfachste Element. Es müssen nur zwei Eigenschaften angegeben werden.

Die Breite.

Lage des rechten Teils des Hauptelements.

Nach dem Erzeugen des Elements können wir das Ankreuzfeld programmtechnisch aktivieren.

bool CProgram::CreateDateScale( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_date_scale.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_date_scale); m_date_scale.XSize( 70 ); m_date_scale.AnchorRightWindowSide( true ); if (!m_date_scale.CreateCheckBox(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); m_date_scale.IsPressed( true ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_date_scale); return ( true ); }



Abb. 8. Ergänzen des Ankreuzfelds

Tabelle

Das GUI soll zwei Tabellen erhalten. Betrachten wir diejenige, die die gebildete Liste von Symbolen und Signalen für Eröffnungspositionen enthält. Sie ist Teil des ersten Karteireiters. Deklarieren und initialisieren wir zunächst die Arrays für die Platzierung der Tabelleneigenschaften. Wir stellen die folgenden Eigenschaften ein.



Elementbreite.

Abmessungen der Tabelle (Anzahl der Spalten und Zeilen).

Spaltenbreite (Werte werden im Array übergeben).

Textausrichtung (Werte werden im Array übergeben).

Abstand des Textes von den Zellrändern.

Anzeige der Kopfzeile.

Möglichkeit, Zeilen zu markieren.

Möglichkeit der manuellen Größenanpassung von Spalten durch Ziehen im Kopfbereich.

Anzeige der Formatierung im Zebra-Stil.

Automatische Änderung der vertikalen Größe relativ zum Hauptelement.

Einrückung von der Unterkante des Hauptelements.

Die Texte der Überschriften sind nach dem Anlegen der Tabelle anzugeben:

bool CProgram::CreateSymbolsTable( const int x_gap, const int y_gap) { #define COLUMNS1_TOTAL 2 #define ROWS1_TOTAL 1 m_table_symb.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_table_symb); int width[COLUMNS1_TOTAL]={ 95 , 58 }; ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS1_TOTAL]={ ALIGN_LEFT , ALIGN_RIGHT }; int text_x_offset[COLUMNS1_TOTAL]={ 5 , 5 }; m_table_symb.XSize( 168 ); m_table_symb.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,ROWS1_TOTAL); m_table_symb.ColumnsWidth(width); m_table_symb.TextAlign(align); m_table_symb.TextXOffset(text_x_offset); m_table_symb.ShowHeaders( true ); m_table_symb.SelectableRow( true ); m_table_symb.ColumnResizeMode( true ); m_table_symb.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table_symb.AutoYResizeMode( true ); m_table_symb.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); if (!m_table_symb.CreateTable(x_gap,y_gap)) return ( false ); m_table_symb.SetHeaderText( 0 , "Symbol" ); m_table_symb.SetHeaderText( 1 , "Values" ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_table_symb); return ( true ); }

Die zweite Tabelle zeigt einige Eigenschaften der offenen Positionen. Zehn Spalten zeigen die folgenden Daten an.

Symbol der Position.

Anzahl der Positionen.

Gesamtvolumen aller offenen Positionen.

Volumen der KAUFPOSITIONEN.

Volumen der VERKAUFSPOSITIONEN.

Das aktuelle Gesamtergebnis aller offenen Positionen.

Das aktuelle Ergebnis aller offenen KAUFPOSITIONEN.

Das aktuelle Ergebnis aller offenen VERKAUFSPOSITIONEN.

Kontobelastung jedes einzelnen Symbols.

Medianpreis

Die folgenden Eigenschaften sollten zusätzlich in der zweiten Tabelle konfiguriert werden.



Bildabstände vom rechten und oberen Zellrand.

Fähigkeit, Werte zu sortieren.

Automatische Änderung der horizontalen Größe relativ zum Hauptelement.

Einrückung vom rechten Rand des Hauptelements.

Bilder in den Zellen der ersten Spalte symbolisieren die Taste, mit denen man eine Position oder alle schließen kann, wenn es sich um ein Hedge-Konto auf einem bestimmten Symbol handelt.

bool CProgram::CreatePositionsTable( const int x_gap, const int y_gap) { ... m_table_positions.TableSize(COLUMNS2_TOTAL,ROWS2_TOTAL); m_table_positions.ColumnsWidth(width); m_table_positions.TextAlign(align); m_table_positions.TextXOffset(text_x_offset); m_table_positions.ImageXOffset(image_x_offset); m_table_positions.ImageYOffset(image_y_offset); m_table_positions.ShowHeaders( true ); m_table_positions.IsSortMode( true ); m_table_positions.SelectableRow( true ); m_table_positions.ColumnResizeMode( true ); m_table_positions.IsZebraFormatRows( clrWhiteSmoke ); m_table_positions.AutoXResizeMode( true ); m_table_positions.AutoYResizeMode( true ); m_table_positions.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_table_positions.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); ... return ( true ); }





Abb. 9. Hinzufügen einer Tabelle zum ersten Karteireiter





Abb. 10. Hinzufügen einer Tabelle zum zweitem Karteireiter

Details zum Arbeiten mit den Tabellen in der Hauptprogrammdatei (CProgram) sind in einem der folgenden Artikelabschnitte zu erläutert.

Standardchart

Das Element vom Typ CStandardChart dient zur Visualisierung von Daten durch Symbole. Standardmäßig wird EURUSD D1 angezeigt. Es zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus.

Horizontales Blättern.

Automatische Breitenanpassung.

Automatische Höhenanpassung.

Einrückung vom rechten Rand des Hauptelements.

Einrückung von der Unterkante des Hauptelements.

Bei Bedarf ist es möglich, ein Array von Charts in einer horizontalen Zeile zu erstellen. Wir verwenden dazu die Methode CStandardChart::AddSubChart(), indem wir das Symbol und den Zeitrahmen als Argumente übergeben. In diesem Fall benötigen wir jedoch ein einziges Chart, während Symbole und Zeitrahmen über andere Steuerelemente umgeschaltet werden.

bool CProgram::CreateSubChart1( const int x_gap, const int y_gap) { m_sub_chart1.MainPointer(m_tabs1); m_tabs1.AddToElementsArray( 0 ,m_sub_chart1); m_sub_chart1.XScrollMode( true ); m_sub_chart1.AutoXResizeMode( true ); m_sub_chart1.AutoYResizeMode( true ); m_sub_chart1.AutoXResizeRightOffset( 125 ); m_sub_chart1.AutoYResizeBottomOffset( 2 ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURUSD" , PERIOD_D1 ); if (!m_sub_chart1.CreateStandardChart(x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sub_chart1); return ( true ); }



Abb. 11. Hinzufügen eines Charts

Fortschrittsanzeige

Der Fortschrittsbalken ermöglicht es dem Benutzer zu verstehen, was das Programm jetzt macht. Also, fügen wir ihn dem GUI hinzu. Nachfolgend die Eigenschaften für unser Beispiel (in der gleichen Reihenfolge wie im Code).



Gesamthöhe des Elements.

Die Anzeigehöhe (Fortschrittsbalkenlinie).

Balkenabstand von X.

Balkenabstand von Y.

Abstand des Haupttextbezeichnung von X.

Abstand des Haupttextbezeichnung von Y.

Abstand der prozentualen Textbeschriftung von X.

Abstand der prozentualen Textbeschriftung von Y.

Anzeige eines Dropdown-Steuerelements (zum automatischen Ausblenden).

Schriftart

Rahmenfarbe des Indikators.

Hintergrundfarbe des Indikators.

Anzeige der Zeile des Fortschrittsbalkens.

Automatische Breitenanpassung.

Einrückung vom rechten Rand des Hauptelements.

Die Beispiele von Fortschrittsanzeigen sind unten aufgeführt:



bool CProgram::CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text) { m_progress_bar.MainPointer(m_status_bar); m_progress_bar.YSize( 17 ); m_progress_bar.BarYSize( 14 ); m_progress_bar.BarXGap( 0 ); m_progress_bar.BarYGap( 1 ); m_progress_bar.LabelXGap( 5 ); m_progress_bar.LabelYGap( 2 ); m_progress_bar.PercentXGap( 5 ); m_progress_bar.PercentYGap( 2 ); m_progress_bar.IsDropdown( true ); m_progress_bar.Font( "Consolas" ); m_progress_bar.BorderColor( clrSilver ); m_progress_bar.IndicatorBackColor( clrWhiteSmoke ); m_progress_bar.IndicatorColor( clrLightGreen ); m_progress_bar.AutoXResizeMode( true ); m_progress_bar.AutoXResizeRightOffset( 2 ); if (!m_progress_bar.CreateProgressBar(text,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_progress_bar); return ( true ); }

Wir haben alle Steuerelemente beschrieben, die in unserem GUI des EAs verwendet werden sollen. Im Moment ist dies nur eine grafische Oberfläche. Im Weiteren werden wir alle notwendigen Methoden entwickeln, um die ursprünglichen Idee zu verwirklichen.

Aktualisierte Bibliothek EasyAndFast

In der Bibliothek EasyAndFast wurde die 'public' Methode CTable::SortData() in der CTable Klasse überarbeitet. Als zweites Argument können wir nun die Sortierrichtung der Tabelle (optionaler Parameter) angeben. Bisher hat der Aufruf der Methode CTable::SortData() die Sortierung in die entgegengesetzte Richtung gestartet. Außerdem wurden die Methoden zum Empfang von der aktuellen Sortierrichtung und dem sortierten Spaltenindex hinzugefügt. Wenn die Tabelle von einem Benutzer manuell sortiert wurde (durch Klicken auf einen Spaltenkopf) und die Daten in der Tabelle nicht in der gleichen Reihenfolge aktualisiert wurden, ist es möglich, sie wiederherzustellen, nachdem die aktuelle Sortierrichtung gefunden wurde.

class CTable : public CElement { public : ... void SortData( const uint column_index= 0 , const int direction= WRONG_VALUE ); int IsSortDirection( void ) const { return (m_last_sort_direction); } int IsSortedColumnIndex( void ) const { return (m_is_sorted_column_index); } ... }; void CTable::SortData( const uint column_index= 0 , const int direction= WRONG_VALUE ) { if (column_index>=m_columns_total) return ; uint first_index= 0 ; uint last_index=m_rows_total- 1 ; if (direction== WRONG_VALUE ) { if (m_is_sorted_column_index== WRONG_VALUE || column_index!=m_is_sorted_column_index || m_last_sort_direction==SORT_DESCEND) m_last_sort_direction=SORT_ASCEND; else m_last_sort_direction=SORT_DESCEND; } else { m_last_sort_direction=(ENUM_SORT_MODE)direction; } m_is_sorted_column_index=( int )column_index; QuickSort(first_index,last_index,column_index,m_last_sort_direction); }

Ein weiterer kleiner Zusatz wurde gemacht zur CKeysKlasse der CKeys::KeySymbol() Methode. Der Ziffernblock (ein separater Tastenblock auf der rechten Seite der Tastatur) wurde bisher nicht unterstützt. Jetzt können Sie auch Zahlen und Sonderzeichen aus diesem Bereich der Tastatur verwenden.

string CKeys::KeySymbol( const long key_code) { string key_symbol= "" ; if (key_code==KEY_SPACE) { key_symbol= " " ; } else if ((key_code>=KEY_A && key_code<=KEY_Z) || (key_code>=KEY_0 && key_code<=KEY_9) || (key_code>=KEY_NUMLOCK_0 && key_code<=KEY_NUMLOCK_SLASH) || (key_code>=KEY_SEMICOLON && key_code<=KEY_SINGLE_QUOTE)) { key_symbol=:: ShortToString (:: TranslateKey (( int )key_code)); } return (key_symbol); }

Neue Versionen der Klassen CTable und CKeys können am Ende des Artikels heruntergeladen werden.

Schlussfolgerung Dies war der erste Teil des Artikels. Wir haben diskutiert, wie man GUIs für Programme beliebiger Komplexität ohne großen Aufwand entwickelt. Sie können dieses Programm weiter entwickeln und für Ihre eigenen Zwecke nutzen. Im zweiten Teil des Artikels werde ich zeigen, wie man mit dem GUI arbeitet, und vor allem - wie man es mit Funktionalität füllt. Nachfolgend können Sie die Dateien zum Testen und detaillierten Studium des im Artikel enthaltenen Codes herunterladen. Dateiname Kommentar Nachfolgend können die Dateien zum Testen und detaillierten Studium des im Artikel enthaltenen Codes heruntergeladen werden. Der EA für eine manuelles Handeln mit dem GUI MQL5\Experts\TradePanel\Program.mqh Datei mit den Klassen des Programms MQL5\Experts\TradePanel\CreateGUI.mqh Datei mit den implementierte Methoden für die Entwicklung des GUI aus der Programmklasse aus Program.mqh MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Controls\Table.mqh Aktualisierte Klasse CTable MQL5\Include\EasyAndFastGUI\Keys.mqh Aktualisierte Klasse CKeys





