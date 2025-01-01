DokumentationKategorien
Operator for besteht aus drei Ausdrücken und durchgeführten Anweisung:

for(Ausdruck1; Ausdruck2; Ausdruck3)
   Anweisung;

Ausdruck1 beschreibt Zyklusinitialisierung. Ausdruck2 - Prüfung der Bedingung des Zyklussschlusses. Wenn die Bedingung richtig ist, wird der Operator des Körperzyklus for durchgeführt.  Alles wiederholt sich, bis der Ausdruck2 falsch wird. Wenn er falsch ist, ist der Zyklus zu Ende und die Steuerung wird an den nächsten Operator weitergegeben. Ausdruck3 wird nach jeder Iteration berechnet.

Operator for ist der folgenden Folge der Operatoren äquivalent:

Ausdruck1;
while(Ausdruck2)
  {
   Operator;
   Ausdruck3;
  };

 

Jeder der drei oder alle drei Ausdrücke im Operator for können fehlen, aber man darf nicht die sie trennenden Semikolon(;) weglassen. Wenn der Ausdruck2 weggelassen wird, gilt der immer für richtig. Operator for(;;) stellt infiniten Zyklus dar, äquivalent des Operators while(1) dar. Jeder Ausdruck1 und Ausdruck3 kann aus mehreren Ausdrücken bestehen, verbunden durch drn Operator Komma ','.

Hinweis

Wenn voraussichtlich eine große Anzahl von Iterationen in einem Zyklus behandelt wird, ist es ratsam, dass Sie die Tatsache der erzwungenen Beendigung des Programms mit der Funktion IsStopped() überprüfen.

Beispiele:

for(x=1;x<=7000; x++)
  {
   if(IsStopped())
      break;
   Print(MathPower(x,2));
  }
//--- anderes Beispiel
for(;!IsStopped();)
  {
   Print(MathPower(x,2));
   x++;
   if(x>10) break;
  }
//--- drittes Beispiel
for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

