Grafische Interfaces X: mehrzeiliges Textfeld (build 8)

Inhalt

Einführung

Um ein besseres Verständnis vom Zweck dieser Bibliothek zu erhalten, lesen Sie bitte den ersten Artikel: Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1). Sie finden eine Liste von Artikeln mit Verweisen am Ende jeden Kapitels. Dort können Sie auch die komplette, aktuelle Version der Bibliothek zum derzeitigen Entwicklungsstand herunterladen. Die Dateien müssen im gleichen Verzeichnis wie das Archiv platziert werden.

Dieser Artikel beschreibt ein neues Element: das mehrzeilige Textfeld. Anders als bei Grafikobjekten des Typs OBJ_EDIT ist die vorgestellte Version nicht durch eine Anzahl von Buchstaben beschränkt. Sie bietet auch die Möglichkeiten eines einfachen Texteditors. Das heißt, Texte sind mehrzeilig, und der Kursor kann mit Maus oder Tasten bewegt werden. Gibt es mehr Zeilen als darstellbar sind, erscheint eine Bildlaufleiste. Das mehrzeilige Textfeld wird vollständig wiedergegeben, und dessen Qualität ist so nahe den Möglichkeiten des Betriebssystem wie möglich.

Tastengruppen und Tastaturlayout

Bevor wir uns dem Code von CTextBox (Textfeld) zuwenden, beschäftigen wir uns zunächst mit der Tastatur, da über sie die Daten eingegeben werden. Auch werden wir das Erkennen des Drückens einer Taste in der ersten Version der Klassenelemente behandeln.

Die Tasten der Tastatur können in mehrere Gruppen unterteilt werden (siehe Fig. 1):



Kontrolltasten (orange)

Funktionstasten (pupur)

Alphanumerische Tasten (blau)

Navigationstasten (grün)

Numerische Tastatur (rot)

Fig. 1. Tastengruppierung (Tastaturlayout QWERTY).





Es gibt mehrere Latin-Tastaturlayouts für Englisch. Die bekannteste ist QWERTY. In unserem Fall, der russischen Sprache, verwenden wir das russische Layout - ЙЦУКЕН. QWERTY bleibt für Englisch und ist als zusätzliches Tastaturlayout definiert.

Ab der Version build 1510, verfügt MQL über die Funktion ::TranslateKey(). Von ihr erhalten wir das Zeichen der gedrückten Taste, das durch die gewählte Sprache und durch das gewählte Tastaturlayout des Betriebssystem bestimmt ist. Früher mussten extra Zeichenarrays für jede Sprach erstellt werden, welches einen erheblichen, zusätzlichen Aufwand erforderte. Jetzt ist alles viel einfacher.

Umgang mit Tastendruck-Ereignissen

Das Auftreten eines Tastendrucks wird durch die Systemfunktion ::OnChartEvent() unter der Verwendung des Identifikators CHARTEVENT_KEYDOWN:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam, "; symbol: " ,:: ShortToString (::TranslateKey(( int )lparam))); return ; } }

Er wird mit den folgenden drei Parameter, der Funktion übergeben:

long Parameter (lparam) – Code der gedrückten Taste, d.h. der ASCII -Code des Zeichens oder der Kontrolltaste.

Parameter (lparam) – Code der gedrückten Taste, d.h. der -Code des Zeichens oder der Kontrolltaste. dparam Parameter (dparam) – die Zahl der Tastendrücke wenn die Taste länger gedrückt wird. Der Wert ist immer gleich 1 . Wird diese Zahl seit dem Beginn des Tastendrucks benötigt, wird sie unabhängig berechnet.

Parameter (dparam) – die Zahl der Tastendrücke wenn die Taste länger gedrückt wird. Der Wert ist immer gleich . Wird diese Zahl seit dem Beginn des Tastendrucks benötigt, wird sie unabhängig berechnet. sparam Parameter (sparam) – Zeichenwert der Bit-Maske, die den Status der Tasten der Tastatur darstellt. Dieses Ereignis wird sofort bei einem Tastendruck ausgelöst. Wird die Taste gedrückt und gleich wieder losgelassen, wird hier der Scan-Code empfangen. Wird die Taste gedrückt und dann gehalten, wird ein Wert auf Basis des Scan-Codes + 16384 Bit gebildet.

Das Beispiel unten (Ausgabe im Log des Terminals) zeigt die Ergebnisse von Drücken und Loslassen der Tasten. Der Code der Taste ist 27(lparam), der Scan-Code zum Zeitpunkt des Drückens ist 1 (sparam), und wenn sie für ca. 500 Millisekunden gehalten wird, beginnt das Terminal einen Wert von 16385 (scan code + 16384 Bits).

2017.01 . 20 17 : 53 : 33.240 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 1 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.739 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.772 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.805 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.837 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.870 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 ...

Nicht alle Tasten erzeugen den Identifikator CHARTEVENT_KEYDOWN. Einige werden direkt vom Terminal benötigt, andere lösen ganz einfach kein Ereignis aus. Im Bild unten sind sie blau markiert:

Fig. 2. Vom Terminal benötigte Tasten, die kein CHARTEVENT_KEYDOWN Ereignis auslösen.

ASCII-Codes der Buchstaben und die Kontrolltasten

Weitere Informationen dazu von Wikipedia (hier): Der "Amerikanischer Standard-Code für den Informationsaustausch" (ASCII) ist eine [standardmäßige] 7-Bit-Zeichenkodierung. Der ASCII-Code dient der Textdarstellung für die Telekommunikation, und in Computern und anderen Geräten. Als Standard wurde er 1963 erstmals veröffentlicht.

Das Bild unten zeigt die ASCII-Codes einer Tastatur:

Fig. 3. ASCII-Codes der Tasten





Alle ASCII-Codes wurden in der Datei KeyCodes.mqh in Form einer Makrosubstitution (#define) platziert. Unten sehen Sie diesen Teil des Codes:

#define KEY_BACKSPACE 8 #define KEY_TAB 9 #define KEY_NUMPAD_5 12 #define KEY_ENTER 13 #define KEY_SHIFT 16 #define KEY_CTRL 17 #define KEY_BREAK 19 #define KEY_CAPS_LOCK 20 #define KEY_ESC 27 #define KEY_SPACE 32 #define KEY_PAGE_UP 33 #define KEY_PAGE_DOWN 34 #define KEY_END 35 #define KEY_HOME 36 #define KEY_LEFT 37 #define KEY_UP 38 #define KEY_RIGHT 39 #define KEY_DOWN 40 #define KEY_INSERT 45 #define KEY_DELETE 46 ...

Scancodes der Tasten

Weitere Informationen dazu von Wikipedia (hier): Ein Scancode ist in der Computertechnik eine Nummer, die von der Tastatur eines Rechners an diesen gesendet wird, wenn eine Taste gedrückt oder losgelassen wird. Eine Zahl, oder eine Reihe von Zahlen, wird jeder Taste einer Tastatur zugeordnet.

Das Bild unten zeigt die Scancodes der Tasten:

Fig. 4. Scancodes der Tasten.





So wie die ASCII-Codes sind auch die Scancodes in der Datei KeyCodes.mqh. Unten sehen Sie einen Teil dieser Liste:

... #define KEYSTATE_ON 16384 #define KEYSTATE_ESC 1 #define KEYSTATE_1 2 #define KEYSTATE_2 3 #define KEYSTATE_3 4 #define KEYSTATE_4 5 #define KEYSTATE_5 6 #define KEYSTATE_6 7 #define KEYSTATE_7 8 #define KEYSTATE_8 9 #define KEYSTATE_9 10 #define KEYSTATE_0 11 #define KEYSTATE_MINUS 12 #define KEYSTATE_EQUALS 13 #define KEYSTATE_BACKSPACE 14 #define KEYSTATE_TAB 15 #define KEYSTATE_Q 16 #define KEYSTATE_W 17 #define KEYSTATE_E 18 #define KEYSTATE_R 19 #define KEYSTATE_T 20 #define KEYSTATE_Y 21 #define KEYSTATE_U 22 #define KEYSTATE_I 23 #define KEYSTATE_O 24 #define KEYSTATE_P 25 ...

Hilfsklassen für die Tastatur

Für bequemeres Arbeiten mit der Tastatur wurde die Klasse CKeys implementiert. Sie befindet sich in der Datei Keys.mqh und lädt die Datei KeyCodes.mqh mit allen Tasten- und Zeichencodes.

#include <EasyAndFastGUI\KeyCodes.mqh> class CKeys { public : CKeys( void ); ~CKeys( void ); }; CKeys::CKeys( void ) { } CKeys::~CKeys( void ) { }

Zur Erkennung eines Tastendrucks von:

(1) Alphanumerisches Zeichen (inklusive dem Leerzeichen)

(2) Numerische Tasten des Ziffernblocks

oder (3) Sonderzeichen,



verwenden wir die Methode CKeys::KeySymbol(). Er wird als Wert für den long-Parameter des Ereignisses mit dem Identifikator CHARTEVENT_KEYDOWN übergeben, und es wird ein Zeichen im string-Format oder eine leeres Zeichen ('') zurückgegeben, wenn die gedrückte Taste nicht in den speziellen Bereich fällt.

class CKeys { public : string KeySymbol( const long key_code); }; string CKeys::KeySymbol( const long key_code) { string key_symbol= "" ; if (key_code==KEY_SPACE) { key_symbol= " " ; } else if ((key_code>=KEY_A && key_code<=KEY_Z) || (key_code>=KEY_0 && key_code<=KEY_9) || (key_code>=KEY_SEMICOLON && key_code<=KEY_SINGLE_QUOTE)) { key_symbol=:: ShortToString (::TranslateKey(( int )key_code)); } return (key_symbol); }

Jetzt benötigen wir noch eine Methode, um den Zustand der Kontrolltaste abzufragen. Sie wird in verschiedenen Situationen verwendet, in denen zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden und der Kursor im Textfeld bewegt wird.

Um den aktuellen Zustand der Kontrolltaste abzufragen, verwenden wir die Funktion ::TerminalInfoInteger(). Diese Funktion hat mehrere Identifikatoren, den aktuellen Zustand der Taste zu bestimmen. TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL ist der Identifikator der Kontrolltaste. Alle anderen Identifikatoren Finden Sie in der Hilfe zur MQL5 Sprache.

So ist es mit diesen Identifikatoren ganz einfach festzustellen, ob eine Taste gedrückt wurde. Wird eine Taste gedrückt, wird ein Wert kleiner als Null zurückgeliefert:

class CKeys { public : bool KeyCtrlState( void ); }; bool CKeys::KeyCtrlState( void ) { return (:: TerminalInfoInteger (TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL)< 0 ); }

Jetzt haben wir alles, um das Textfeld zu erstellen.

Das mehrzeilige Textfeld.

Das mehrzeilige Textfeld kann auch in Kombination mit anderen Textfeldern verwendet werden. Es gehört zur Gruppe zusammengesetzter Textfelder, da es Bildlaufleisten enthält. Darüber hinaus kann das mehrzeilige Textfeld sowohl für die Eingabe wie für die Anzeige von vorher gesichertem Text verwendet werden.

Textfelder zur Eingabe numerischer Werte (die Klasse CSpinEdit) oder eigenen Texten (CTextEdit) sind bereits besprochen worden. Sie verwenden Grafikobjekte des Typs OBJ_EDIT. Sie haben eine gravierende Einschränkung: nur 63 Zeichen können eingegeben werden können, und es muss einzeilig sein. Daher war die gestellte Aufgabe, das Erstellen eines Textfeldes ohne solcher Einschränkungen.





Fig. 5. Das mehrzeilige Textfeld.

Wenden wir uns nun der Klasse CTextBox zu, um das Textfeld zu erstellen.





Entwicklung der Klasse des Eingabefeldes

Wir erstellen eine Datei TextBox.mqh der Klasse CTextBox mit allen Standardmethoden für alle Textfelder der Bibliothek und laden sie folgende Dateien:

Mit den Basisklasse des Textfeldes — Element.mqh .

. Mit der Klasse der Bildlaufleiste — Scrolls.mqh .

. Mit der Klasse, die mit der Tastatur arbeitet — Keys.mqh .

. Mit der Klasse des Zeitzählers — TimeCounter.mqh .

. Mit der Klasse für die Darstellung auf dem Chart — Chart.mqh.

#include "Scrolls.mqh" #include "..\Keys.mqh" #include "..\Element.mqh" #include "..\TimeCounter.mqh" #include <Charts\Chart.mqh> class CTextBox : public CElement { private : CKeys m_keys; CChart m_chart; CTimeCounter m_counter; public : CTextBox( void ); ~CTextBox( void ); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} private : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); };





Eigenschaften und Aussehen

Wir brauchen noch ein Struktur, wir nennen sie KeySymbolOptions, mit den Arrays der Zeichen und Eigenschaften. In der aktuellen Version verwenden wir zwei dynamische Arrays:

In m_symbol [] werden alle Zeichen einzeln gespeichert.

[] werden alle Zeichen einzeln gespeichert. In m_width[] wird die Breite der Zeichen einzeln gesichert.

Eine Instanz dieser Klasse wird auch als dynamischer Array deklariert. Dessen Größe entspricht der Anzahl der Zeilen im Textfeld.

class CTextBox : public CElement { private : struct KeySymbolOptions { string m_symbol[]; int m_width[]; }; KeySymbolOptions m_lines[]; };

In der ersten Version dieses Textfeldes wird der Text in Form ganzer Zeilen ausgegeben. Deswegen muss die Zeile aus dem Array m_symbol[] erstellt werden. Die Methode CTextBox::CollectString() leistet diese Aufgabe, ihr muss dazu der Index der Zeile übergeben werden:

class CTextBox : public CElement { private : string m_temp_input_string; private : string CollectString( const uint line_index); }; string CTextBox::CollectString( const uint line_index) { m_temp_input_string= "" ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); for ( uint i= 0 ; i<symbols_total; i++) :: StringAdd (m_temp_input_string,m_lines[line_index].m_symbol[i]); return (m_temp_input_string); }

Als nächstes folgen die Eigenschaften des Textes im Textfeld, mit denen das Aussehen, ihr Zustand und Modus gestaltet werden kann:

Die Hintergrundfarbe in verschiedenen Zuständen

Textfarbe in verschiedenen Zuständen

Rahmenfarbe in verschiedenen Zuständen

Standardtext

Farbe des Standardtextes

Mehrzeilig

Nur-Lese Modus



class CTextBox : public CElement { private : color m_area_color; color m_area_color_locked; color m_text_color; color m_text_color_locked; color m_border_color; color m_border_color_hover; color m_border_color_locked; color m_border_color_activated; string m_default_text; color m_default_text_color; bool m_multi_line_mode; bool m_read_only_mode; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaColorLocked( const color clr) { m_area_color_locked=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorLocked( const color clr) { m_text_color_locked=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorHover( const color clr) { m_border_color_hover=clr; } void BorderColorLocked( const color clr) { m_border_color_locked=clr; } void BorderColorActivated( const color clr) { m_border_color_activated=clr; } void DefaultText( const string text) { m_default_text=text; } void DefaultTextColor( const color clr) { m_default_text_color=clr; } void MultiLineMode( const bool mode) { m_multi_line_mode=mode; } bool ReadOnlyMode( void ) const { return (m_read_only_mode); } void ReadOnlyMode( const bool mode) { m_read_only_mode=mode; } };

Das Textfeld selbst (Hintergrund, Text, Rahmen und blinkenden Textkursor) wird vollständig als ein einziges Grafikobjekt des Typs OBJ_BITMAP_LABEL gezeichnet. Eigentlich ist es daher nur ein Bild. Es wird in zwei Fällen neu gezeichnet:



Bei Arbeiten mit dem Element

nach einer bestimmten Zeitspanne, bei einem blinkenden Kursor, wenn das Textfeld aktiviert wurde.

Wenn der Mauskursor über dem Textfeld ist, ändert der Rahmen seine Farbe. Um unnötiges Neuzeichnen des Bildes zu verhindern, ist es notwendig den Moment abzupassen, wenn der Kursor den Rahmen des Textfeldes kreuzt. Dadurch wird das Textfeld nur einmal gezeichnet, dann nämlich, wenn der Kursor sich in das Textfeld oder aus dem Textfeld bewegt. Dafür wurden die Methoden CElementBase::IsMouseFocus() der Basisklasse dieses Textfeldes hinzugefügt. Sie lesen und setzen den Merker des Kreuzens:

class CElementBase { protected : bool m_is_mouse_focus; public : bool IsMouseFocus( void ) const { return (m_is_mouse_focus); } void IsMouseFocus( const bool focus) { m_is_mouse_focus=focus; } };

Um den Code einfach und lesbar zu halten, wurden zusätzliche, einfache Methoden ergänzt, die helfen, die Hintergrundfarbe des Textfeldes und Rahmen und Text relativ zum aktuellen Zustand des Textfeldes abzufragen:

class CTextBox : public CElement { private : uint AreaColorCurrent( void ); uint TextColorCurrent( void ); uint BorderColorCurrent( void ); }; uint CTextBox::AreaColorCurrent( void ) { uint clr=:: ColorToARGB ((m_text_box_state)? m_area_color : m_area_color_locked); return (clr); } uint CTextBox::TextColorCurrent( void ) { uint clr=:: ColorToARGB ((m_text_box_state)? m_text_color : m_text_color_locked); return (clr); } uint CTextBox::BorderColorCurrent( void ) { uint clr= clrBlack ; if (m_text_box_state) { if (m_text_edit_state) clr=m_border_color_activated; else clr=(CElementBase::IsMouseFocus())? m_border_color_hover : m_border_color; } else clr=m_border_color_locked; return (:: ColorToARGB (clr)); }

Von vielen Methoden der Klasse wird die Zeilenhöhe des Textfeldes in Pixel in Relation zur gewählten Schriftart und dessen Größe benötigt. Dafür verwenden Sie die Methode CTextBox::LineHeight():

class CTextBox : public CElement { private : uint LineHeight( void ); }; uint CTextBox::LineHeight( void ) { m_canvas.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); return (m_canvas.TextHeight( "|" )); }

Betrachten wir nun die Methoden des Zeichnens des Textfeldes. Beginnen wir mit der Methode CTextBox::DrawBorder() zum Zeichnen des Grenzen des Textfeldes. Ist die Gesamtgröße des Textfeldes größer als der sichtbare Teil, kann der sichtbare Bereich ausgeglichen werden (unter Verwendung der Bildlaufleiste oder des Kursors). Daher muss der Rahmen unter Berücksichtigung dieses Ausgleichs gezeichnet werden.

class CTextBox : public CElement { private : void DrawBorder( void ); }; void CTextBox::DrawBorder( void ) { uint clr=BorderColorCurrent(); int xo=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yo=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]=x; x1[ 1 ]=x_size+ xo ; x1[ 2 ]= xo ; x1[ 3 ]=x; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]=y; y1[ 1 ]=y; y1[ 2 ]=y_size+ yo ; y1[ 3 ]=y; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size+ xo ; x2[ 1 ]=x_size+ xo ; x2[ 2 ]=x_size+ xo ; x2[ 3 ]=x; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]=y; y2[ 1 ]=y_size+ yo ; y2[ 2 ]=y_size+ yo ; y2[ 3 ]=y_size+ yo ; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],clr); }

Die Methode CTextBox::DrawBorder() wird auch innerhalb der Methode CTextBox::ChangeObjectsColor() verwendet, wenn der Mauskursor über dem Textfeld ist und sich die Rahmenfarbe ändern soll (siehe im Code unten). Das zu erreichen, wird einfach der Rahmen neu gezeichnet (und nicht das ganze Feld) und das Bild aktualisiert. Die Methode CTextBox::ChangeObjectsColor() wird innerhalb des Event Handlers des Textfeldes aufgerufen. Das ist der Ort, an dem das Kreuzen der Feldgrenzen durch den Mauskursors erkannt wird, um zu häufiges Neuzeichnen zu vermeiden.

class CTextBox : public CElement { private : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CTextBox::ChangeObjectsColor( void ) { if (!CElementBase::MouseFocus()) { if (CElementBase::IsMouseFocus()) { CElementBase::IsMouseFocus( false ); DrawBorder(); m_canvas.Update(); } } else { if (!CElementBase::IsMouseFocus()) { CElementBase::IsMouseFocus( true ); DrawBorder(); m_canvas.Update(); } } }

Die Methode CTextBox::TextOut() soll Text auf einem Hintergrund ausgeben. Ganz zu Anfang wird der Hintergrund durch das Füllen mit der übergebenen Farbe gelöscht. Danach gibt es für das Programm zwei Möglichkeiten:

Ist eine mehrzeilige Darstellung deaktiviert, und hat die Zeile zugleich keine Zeichen, wird der Standardtext angezeigt (wenn angegeben). Er wird in der Mitte des Textfeldes angezeigt.

Ist eine mehrzeilige Darstellung deaktiviert, und hat die Zeile mindestens ein Zeichen, wird die Höhe der Zeile abgefragt und alle Zeilen werde mittels einer Schleife, aus dem Array der Zeichen zusammengesetzt und dargestellt . Die Abstände des Textes von der linken, oberen Ecke des Textfeldes sind standardmäßig vorgegeben. Diese sind 5 Pixel von der X-Achse und 4 Pixel von der Y-Achse . Diese Werte können mit der Methode CTextBox::TextXOffset() und CTextBox::TextYOffset() überschrieben werden.

class CTextBox : public CElement { private : int m_text_x_offset; int m_text_y_offset; public : void TextXOffset( const int x_offset) { m_text_x_offset=x_offset; } void TextYOffset( const int y_offset) { m_text_y_offset=y_offset; } private : void TextOut ( void ); }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_text_x_offset( 5 ) , m_text_y_offset( 4 ) { ... } void CTextBox:: TextOut ( void ) { m_canvas.Erase(AreaColorCurrent()); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_multi_line_mode || symbols_total> 0 ) { int line_height=( int )LineHeight(); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int x=m_text_x_offset; int y=m_text_y_offset+(( int )i*line_height); CollectString(i); m_canvas. TextOut (x,y,m_temp_input_string,TextColorCurrent(), TA_LEFT ); } } else { if (m_default_text!= "" ) m_canvas. TextOut (m_area_x_size/ 2 ,m_area_y_size/ 2 ,m_default_text,:: ColorToARGB (m_default_text_color), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

Für das Zeichnen des Textkursors müssen wir die Koordinaten ausrechnen. Für die Berechnung der X-Koordinate müssen wir die Indices der Zeile und des Zeichens kennen, wo der Kursor platziert werden soll. Das erledigt die Methode CTextBox::LineWidth(): Da die Breite jedes Zeichens im dynamischen Array m_width[] der Struktur KeySymbolOptions gespeichert wurde, bleibt nur die Zeichenbreiten an der angegebenen Stelle aufzusummieren.

class CTextBox : public CElement { private : uint LineWidth( const uint line_index, const uint symbol_index); }; uint CTextBox::LineWidth( const uint line_index, const uint symbol_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_width); uint s=(symbol_index<symbols_total)? symbol_index : symbols_total; uint width= 0 ; for ( uint i= 0 ; i<s; i++) width+=m_lines[l].m_width[i]; return (width); }

Die Methoden zur Abfrage der Koordinaten des Textkursors sind ganz einfach (siehe den Code unten). Die Koordinaten sind in den Variablen m_text_cursor_x und m_text_cursor_y gesichert. Die Berechnung der Koordinaten verwendet die aktuelle Position des Kursors sowie die Indices der Zeile und des Zeichens, wohin der Kursor bewegt werden soll. Die Variablen m_text_cursor_x_pos und m_text_cursor_y_pos sollen diese Werte aufnehmen.



class CTextBox : public CElement { private : int m_text_cursor_x; int m_text_cursor_y; uint m_text_cursor_x_pos; uint m_text_cursor_y_pos; private : void CalculateTextCursorX( void ); void CalculateTextCursorY( void ); }; void CTextBox::CalculateTextCursorX( void ) { int line_width=( int )LineWidth(m_text_cursor_x_pos,m_text_cursor_y_pos); m_text_cursor_x=m_text_x_offset+line_width; } void CTextBox::CalculateTextCursorY( void ) { int line_height=( int )LineHeight(); m_text_cursor_y=m_text_y_offset+ int (line_height*m_text_cursor_y_pos); }

Alles ist für die Umsetzung der Methode CTextBox::DrawCursor() zum Zeichnen des Textkursors bereit. In vielen anderen Texteditoren, kann festgestellt werden, dass der Textkursor teilweise über die Pixel anderer Zeichen reicht. Man sieht, dass der Textkursor sie nicht einfach überdeckt. Die überdeckten Pixel der Zeichen erscheinen in anderer Farbe. Das geschieht, um die Lesbarkeit der Zeichen zu erhalten.

Der Screenshot zum Beispiel zeigt ein 'd' und 'д', die jeweils einmal vom Kursor überdeckt und einmal nicht überdeckt werden.



Fig. 6. Beispiel des Textkursor das Zeichen 'd' überdeckend.

Fig. 7. Beispiel des Textkursor das Zeichen 'д' überdeckend





Damit der Kursor und das überdeckte Zeichen zu jeder Zeit vor jeder Hintergrundfarbe erkennbar bleiben, genügt es die Farbe der überlappten Pixel zu invertieren.

Betrachten wir nun die Methode CTextBox::DrawCursor(), die den Textkursor zeichnet. Die Breite des Kursors beträgt ein Pixel, und seine Höhe passt zur Zeilenhöhe. Zu Beginn holen wir uns die X-Koordinate und die Zeilenhöhe, an der der Kursor gezeichnet werden soll. Die Y-Koordinate berechnet sich in einer Schleife, da sie Pixel für Pixel gezeichnet wird. Erinnern wir uns, die Klasse CColors für das Arbeiten mit Farben wurde bereits vorher in der Basisklasse des Textfeldes deklariert. Daher erhalten wir die aktuelle Farbe des Pixels an einer bestimmten Stelle durch die Iteration nach der Berechnung der Y-Koordinate. Dann verwenden wir die Methode CColors::Negative(), um die Farbe zu invertieren und sie wieder am selben Ort zu platzieren.

class CTextBox : public CElement { private : void DrawCursor( void ); }; void CTextBox::DrawCursor( void ) { int line_height=( int )LineHeight(); CalculateTextCursorX(); for ( int i= 0 ; i<line_height; i++) { int y=m_text_y_offset+(( int )m_text_cursor_y_pos*line_height)+i; uint pixel_color=m_canvas.PixelGet(m_text_cursor_x,y); pixel_color= m_clr.Negative(( color )pixel_color); m_canvas.PixelSet(m_text_cursor_x,y,:: ColorToARGB (pixel_color)); } }

Jetzt haben wir die beiden Methoden CTextBox::DrawText() und CTextBox::DrawTextAndCursor(), um das Textfeld mit einem Kursor zu zeichnen.

The CTextBox::DrawText() method is to be used when it is only necessary to update the text in an inactive text box. Alles ist einfach hier. Ist das Textfeld nicht ausgeblendet, wird das Textfeld gezeigt, der Rahmen gezeichnet und das Bild aktualisiert.

class CTextBox : public CElement { private : void DrawText( void ); }; void CTextBox::DrawText( void ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; CTextBox:: TextOut (); DrawBorder(); m_canvas.Update(); }

Ist das Textfeld aktiviert, ist es notwendig, zusätzlich zum Text einen blinkenden Kursor zu zeigen - mit der Methode CTextBox::DrawTextAndCursor(). Für das Blinken müssen wir den aktuellen Status des Kursors, gezeigt/ausgeblendet, kennen. Jedes mal, wenn diese Methode aufgerufen wird, wird dieser Status umgekehrt. Sie bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Anzeige dann zu erzwingen, wenn der Wert true (das Argument show_state) der Methode übergeben wird. Diese unbedingte Anzeige ist für das Bewegen des Kursor im aktivierten Textfeld nötig. Tatsächlich wird das Blinken durch einen Timer des Textfeldes kontrolliert, mit einer Zeitspanne, die im Konstruktor des Timers bestimmt wird. Ihr Wert beträgt 200 Millisekunden. Der Zähler muss zurückgesetzt werden, jedes mal beim Aufruf der Methode CTextBox::DrawTextAndCursor().

class CTextBox : public CElement { private : void DrawTextAndCursor( const bool show_state= false ); }; CTextBox::CTextBox( void ) { m_counter.SetParameters( 16 , 200 ); } void CTextBox::OnEventTimer( void ) { ... if (m_counter.CheckTimeCounter()) { if (CElementBase::IsVisible() && m_text_edit_state) DrawTextAndCursor(); } } void CTextBox::DrawTextAndCursor( const bool show_state= false ) { static bool state= false ; state=(!show_state)? !state : show_state; CTextBox:: TextOut (); if (state) DrawCursor(); DrawBorder(); m_canvas.Update(); m_counter.ZeroTimeCounter(); }

Um ein mehrzeiliges Textfeld zu erstellen, benötigen wir drei private Methoden, zwei für die Bildlaufleisten und eine public Methode für externe Aufrufe aus der eigenen Klasse:

class CTextBox : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; CScrollV m_scrollv; CScrollH m_scrollh; public : bool CreateTextBox( const long chart_id, const int subwin, const int x_gap, const int y_gap); private : bool CreateCanvas( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateScrollH( void ); public : CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_scrollv)); } CScrollH *GetScrollHPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_scrollh)); } };

Vor dem Aufruf der Methode CTextBox::CreateCanvas(), die den Hintergrund erstellt, müssen wir dessen Größe berechnen. Eine Methode ähnlich der zur Anpassung von Tabellen mit dem Typ CCanvasTable werden wir anwenden. Skizzieren wir sie kurz. Es gibt die Größe des ganzen Bildes und die des sichtbaren Teils. Die Größe des Textfeldes ist gleich der des sichtbaren Teils. Werden der Textkursor oder die Bildlaufleisten bewegt, ändern sich die Koordinaten des Bildes, während die Koordinaten des sichtbaren Teils (das sind auch die Koordinaten des Textfeldes) unverändert bleiben.

Die Größe bezüglich der Y-Achse ist ganz einfach das Produkt aus der Anzahl der Zeilen und ihrer Höhe. Es werden auch der Abstand von den Kanten des Textfeldes und die Größe der Bildlaufleiste hier berücksichtigt. Für die Berechnung der Größe bezüglich der X-Achse, benötigen wir die längste Zeile des ganzen Arrays. Das wird von der Methode CTextBox::MaxLineWidth() durchgeführt. Hier wird über alle Zeilen in einer Schleife iteriert und jede Zeilenlänge, die größer als alle vorherigen ist, wird gesichert und am Ende zurückgegeben.

class CTextBox : public CElement { private : uint MaxLineWidth( void ); }; uint CTextBox::MaxLineWidth( void ) { uint max_line_width= 0 ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); uint line_width=LineWidth(symbols_total,i); if (line_width>max_line_width) max_line_width=line_width; } return (max_line_width); }

Die Methode CTextBox::CalculateTextBoxSize() zur Berechnung der Größe des Textfeldes ist unten aufgeführt. Sie wird von den Methoden CTextBox::ChangeWidthByRightWindowSide() und CTextBox::ChangeHeightByBottomWindowSide() aufgerufen. Ihr Zweck ist die automatischen Anpassung der Größe des Textfeldes, wenn die entsprechenden Eigenschaften durch den Entwickler definiert wurden.

class CTextBox : public CElement { private : int m_area_x_size; int m_area_y_size; int m_area_visible_x_size; int m_area_visible_y_size; private : void CalculateTextBoxSize( void ); }; void CTextBox::CalculateTextBoxSize( void ) { int max_line_width= int ((m_text_x_offset* 2 )+MaxLineWidth()+m_scrollv.ScrollWidth()); m_area_x_size=(max_line_width>m_x_size)? max_line_width : m_x_size; m_area_visible_x_size=m_x_size; int line_height=( int )LineHeight(); int lines_total=:: ArraySize (m_lines); int lines_height= int ((m_text_y_offset* 2 )+(line_height*lines_total)+m_scrollh.ScrollWidth()); m_area_y_size=(m_multi_line_mode && lines_height>m_y_size)? lines_height : m_y_size; m_area_visible_y_size=m_y_size; }

Alle Größen wurden berechnet. Jetzt müssen sie angewendet werden. Das erledigt die Methode CTextBox::ChangeTextBoxSize(). Ihre Argumente werden falls nötig spezifiziert, um den sichtbaren Teil an den Anfang zusetzen oder am augenblicklichen Ort zu belassen. Weiters ändert diese Methode die Bildlaufleiste und stellt die endgültige Größe des sichtbaren Teils relativ zu den Schieberegler her. Der Code dieser Methoden wird nicht weiter besprochen, da er in früheren Artikeln bereits besprochen wurde.

class CTextBox : public CElement { private : void ChangeTextBoxSize( const bool x_offset= false , const bool y_offset= false ); }; void CTextBox::ChangeTextBoxSize( const bool is_x_offset= false , const bool is_y_offset= false ) { m_canvas.XSize(m_area_x_size); m_canvas.YSize(m_area_y_size); m_canvas.Resize(m_area_x_size,m_area_y_size); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_XSIZE ,m_area_visible_x_size); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_YSIZE ,m_area_visible_y_size); int x_different=m_area_x_size-m_area_visible_x_size; int y_different=m_area_y_size-m_area_visible_y_size; int x_offset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_XOFFSET ,(!is_x_offset)? 0 : (x_offset<=x_different)? x_offset : x_different); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_YOFFSET ,(!is_y_offset)? 0 : (y_offset<=y_different)? y_offset : y_different); ChangeScrollsSize(); ShiftData(); }

Die folgenden Variablen und Methoden dienen zur Abfrage und Kontrolle des Zustandes des Textfeldes:

Die Methode CTextBox::TextEditState () fragt den Zustand des Textfeldes ab.

() fragt den Zustand des Textfeldes ab. Der Aufruf der Methode CTextBox::TextBoxState() sperrt/entsperrt das Textfeld. Ein gesperrtes Textfeld wird in den Nur-Lese-Zustand überführt. Die Farben von Hintergrund, Rahmen und Text werden entsprechenden gesetzt (das kann durch den Nutzer bereits vor dem Erstellen des Textfeldes geschehen).

class CTextBox : public CElement { private : bool m_read_only_mode; bool m_text_edit_state; bool m_text_box_state; public : bool TextEditState( void ) const { return (m_text_edit_state); } bool TextBoxState( void ) const { return (m_text_box_state); } void TextBoxState( const bool state); }; void CTextBox::TextBoxState( const bool state) { m_text_box_state=state; if (!m_text_box_state) { m_canvas.Z_Order(- 1 ); m_read_only_mode= true ; } else { m_canvas.Z_Order(m_text_edit_zorder); m_read_only_mode= false ; } DrawText(); }

Handhabung des Textkursors

Das editierbare Textfeld wird durch eine Klick aktiviert. Sofort werden die Koordinaten des Ortes des Klicks festgestellt und der Textkursor an diese Stelle gesetzt. Das erledigt die Methode CTextBox::OnClickTextBox(). Aber bevor wir sie beschreiben, wenden wir uns einigen Hilfsmethoden zu, die nicht nur von ihr, sondern auch von vielen anderen der Klasse CTextBox aufgerufen werden.

Die Methode CTextBox::SetTextCursor(), die die Werte der Position des Textkursors aktualisiert. Im einzeiligen Modus ist die Position der Y-Achse immer 0.

class CTextBox : public CElement { private : uint m_text_cursor_x_pos; uint m_text_cursor_y_pos; private : void SetTextCursor( const uint x_pos, const uint y_pos); }; void CTextBox::SetTextCursor( const uint x_pos, const uint y_pos) { m_text_cursor_x_pos=x_pos; m_text_cursor_y_pos=(!m_multi_line_mode)? 0 : y_pos; }

Methoden der Steuerung der Bildlaufleisten. Ähnliche Methoden sind bereits in früheren Artikeln dieser Serie beschrieben worden, daher wird der Code hier nicht aufgeführt. Nur zur Erinnerung: Wird eine Parameter nicht übergeben, wird der Schieberegler auf die letzte Position bewegt, also an das Ende der Liste, des Textes oder Dokumentes.

class CTextBox : public CElement { public : void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE ); void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE ); };

CTextBox::DeactivateTextBox() wird für das Deaktivieren des Textfeldes benötigt. Ein neue Funktion, von den Entwicklern zur Verfügung gestellt, sollte nicht unerwähnt bleiben. Ein zusätzlicher Chart-Name (CHART_KEYBOARD_CONTROL) wurde der Enumeration ENUM_CHART_PROPERTY hinzugefügt. Durch sie kann der Chart durch die Tasten 'Left', 'Right', 'Home', 'End', 'Page Up', 'Page Down' und '+' and '-' zum Vergrößern/Verkleinern verändert werden. Daher müssen, wenn das Textfeld aktiviert ist, diese Chartfunktionen unterdrückt werden, damit diese Tasten das Bearbeiten des Textfeldes nicht stören oder unterbrechen. Wird das Textfeld deaktiviert, muss daher diese Funktion der Tasten wiederhergestellt werden.

Hier ist es notwendig, das Textfeld neu zu zeichnen, und im nicht-mehrzeiligen Modus den Textkursor und die Schieberegler der Bildlaufleisten an den Anfang der Zeile zu setzen.

class CTextBox : public CElement { private : void DeactivateTextBox( void ); }; void CTextBox::DeactivateTextBox( void ) { if (!m_text_edit_state) return ; m_text_edit_state= false ; m_chart.SetInteger(CHART_KEYBOARD_CONTROL, true ); DrawText(); if (!m_multi_line_mode) { SetTextCursor( 0 , 0 ); HorizontalScrolling( 0 ); } }

Während der Kontrolle des Textkursors ist es notwendig abzufangen, wenn er die Grenzen des sichtbaren Teils überschreitet. Wenn das passiert, muss der Kursor wieder im sichtbaren Teil platziert werden. Auch dafür werden weitere, wiederverwendbare Methoden benötigt. Die erlaubten Grenzen des Textfeldes müssen unter Berücksichtigung des mehrzeiligen Modus und der Existenz der Bildlaufleiste berechnet werden.

Um zu berechnen, um wie viel der sichtbare Teil verschoben werden muss, muss der aktuelle Abstand als erstes ermittelt werden:

class CTextBox : public CElement { private : int m_x_limit; int m_y_limit; int m_x2_limit; int m_y2_limit; private : void CalculateBoundaries( void ); void CalculateXBoundaries( void ); void CalculateYBoundaries( void ); }; void CTextBox::CalculateBoundaries( void ) { CalculateXBoundaries(); CalculateYBoundaries(); } void CTextBox::CalculateXBoundaries( void ) { int x =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XDISTANCE ); int xoffset =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); m_x_limit =( x+xoffset )-x; m_x2_limit =(m_multi_line_mode)? ( x+xoffset +m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth()-m_text_x_offset)-x : ( x+xoffset +m_x_size-m_text_x_offset)-x; } void CTextBox::CalculateYBoundaries( void ) { if (!m_multi_line_mode) return ; int y =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YDISTANCE ); int yoffset =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_y_limit =( y+yoffset )-y; m_y2_limit =( y+yoffset +m_y_size-m_scrollh.ScrollWidth())-y; }

Zur genauen Berechnung der Position der Bildlaufleiste relativ zur aktuellen Position des Kursors, verwenden wir die folgende Funktion:

class CTextBox : public CElement { private : int CalculateScrollThumbX( void ); int CalculateScrollThumbX2( void ); int CalculateScrollThumbY( void ); int CalculateScrollThumbY2( void ); }; int CTextBox::CalculateScrollThumbX( void ) { return (m_text_cursor_x-m_text_x_offset); } int CTextBox::CalculateScrollThumbX2( void ) { return ((m_multi_line_mode)? m_text_cursor_x-m_x_size+m_scrollv.ScrollWidth()+m_text_x_offset : m_text_cursor_x-m_x_size+m_text_x_offset* 2 ); } int CTextBox::CalculateScrollThumbY( void ) { return (m_text_cursor_y-m_text_y_offset); } int CTextBox::CalculateScrollThumbY2( void ) { m_canvas.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); int line_height=m_canvas.TextHeight( "|" ); return (m_text_cursor_y-m_y_size+m_scrollh.ScrollWidth()+m_text_y_offset+line_height); }

Gestalten wir es so, dass ein Klick auf das Textfeld ein Ereignis hervorruft, das explizit anzeigt, dass das Textfeld aktiviert wurde. Wie benötigen auch das Ereignis des im Textfeld bewegten Kursors. Wir fügen neue Bezeichner der Datei Defines.mqh hinzu:

ON_CLICK_TEXT_BOX Aktivierung des Textfeldes.

Aktivierung des Textfeldes. ON_MOVE_TEXT_CURSOR Bewegung des Textkursors.

... #define ON_CLICK_TEXT_BOX ( 31 ) #define ON_MOVE_TEXT_CURSOR ( 32 )

Die augenblickliche Position des Textkursors wird als eine Zeichenkette für eine zusätzliche Information durch diese beiden Bezeichner gesichert. Das existiert bereits in vielen anderen Texteditoren, auch im MetaEditor. Der Screenshot unten zeigt ein Beispiel einer erstellten Zeichenkette, um sie in der Statuszeile des Codeeditors anzuzeigen.





Fig. 8. Position des Textkursor im MetaEditor.

Unten ist der Code der Methode CTextBox::TextCursorInfo(), die eine Zeichenkette, so wie im Screenshot oben, zurückgibt. Ebenso sehen Sie weitere Methoden, die die Anzahl der Zeilen und die der Zeichen der angegebenen Zeile, so wie die aktuelle Position des Textkursors zurückgibt.

class CTextBox : public CElement { private : uint TextCursorLine( void ) { return (m_text_cursor_y_pos); } uint TextCursorColumn( void ) { return (m_text_cursor_x_pos); } uint LinesTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_lines)); } uint ColumnsTotal( const uint line_index); string TextCursorInfo( void ); }; uint CTextBox::ColumnsTotal( const uint line_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint check_index=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[check_index].m_symbol); return (symbols_total); } string CTextBox::TextCursorInfo( void ) { string lines_total =( string )LinesTotal(); string columns_total =( string )ColumnsTotal(TextCursorLine()); string text_cursor_line = string (TextCursorLine()+ 1 ); string text_cursor_column = string (TextCursorColumn()+ 1 ); string text_box_info= "Ln " +text_cursor_line+ "/" +lines_total+ ", " + "Col " +text_cursor_column+ "/" +columns_total; return (text_box_info); }

Jetzt haben wir alles beisammen, um die Methode CTextBox::OnClickTextBox() beschreiben zu können, die zu Anfang dieses Kapitel erwähnt wurde (siehe den Code unten). Hier wird ganz am Anfang der Name des Objektes geprüft, das mit der linken Maustaste geklickt wurde. Stellt sich heraus, der Klick erfolgte nicht auf dem Textfeld, wird eine Nachricht gesendet, dass die Bearbeitung beendet wurde (ON_END_EDIT Ereigniskennung), falls das Textfeld noch aktiv sein sollte. Danach wird das Textfeld deaktiviert und die Methode verlassen.

War aber der Klick auf dem Textfeld, erfolgen zwei weitere Prüfungen. Das Programm wird verlassen, wenn der Nur-Lese-Modus aktiviert ist, oder wenn das Textfeld blockiert ist. Ist eine der beiden Prüfungen falsch, wird mit dem Hauptteil der Methode fortgesetzt.

Zu allererst wird die Chartbearbeitung mit der Tastatur ausgeschaltet. Dann erfragen wir (1) den aktuellen Abstand des sichtbaren Teils des Textfeldes, und bestimmen (2) die relativen Koordinaten des Punktes, an dem der Klick passierte. Die Berechnung in der Hauptschleife der Methode benötigt ebenfalls die Zeilenhöhe.

Suchen wir zuerst die Zeile des Mausklicks in diesem Teil. Die Suche des Zeichens beginnt erst, wenn die Y -Koordinate des Klicks zwischen der oberen und unteren Grenze der Zeile. Falls es sich ergibt, dass diese Linie keine Zeichen enthält, wird der Kursor und die horizontale Bildlaufleiste an den Anfang der Zeile gesetzt. Damit beendet sich die Schleife.

Gibt es in der Zeile Buchstaben, beginnt die nächste Schleife, in der wir das Zeichen suchen, das geklickt wurde. Das Prinzip der Suche entspricht praktisch der der Zeilen. Der einzig Unterschied ist, dass die Zeichenbreite bei jeder Iteration abgefragt wird, da die Zeichen verschiedener Schrifttypen nicht immer die gleiche Breite haben. Wurde das geklickte Zeichen gefunden, wird der Textkursor gesetzt und die Suche beendet. Wurde das Zeichnen in dieser Zeile nicht gefunden und das letzte Zeichen erreicht, stellen wir den Kursor an die letzte Stelle dieser Zeile und beenden die Suche.

Als nächstes, im mehrzeiligen Modus, muss überprüft werde, ob der Textkursor (zumindest teilweise) die Grenzen des sichtbaren Teils auf der Y-Achse überschreitet. Ist das der Fall, wird der sichtbare Teil relativ zur Position des Textkursors angepasst. Danach wird der Merker des Textfeldes aktiviert und es neu gezeichnet.

Ganz am Ende der Methode CTextBox::OnClickTextBox() wird ein Ereignis erzeugt, das anzeigt, dass das Textfeld aktiviert wurde (ON_CLICK_TEXT_BOX Ereigniskennung). Um eine eindeutige Identifikation zu garantieren, wird (1) die Kennung und (2) der Index des Textfeldes und — zusätzlich — (3) eine Informationen über die Position des Kursors gesendet.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnClickTextBox( const string clicked_object); }; bool CTextBox::OnClickTextBox( const string clicked_object) { if (m_canvas.Name()!=clicked_object) { if (m_text_edit_state) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); DeactivateTextBox(); return ( false ); } if (m_read_only_mode || !m_text_box_state) return ( true ); m_chart.SetInteger(CHART_KEYBOARD_CONTROL, false ); int xoffset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yoffset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int x =m_mouse.X()-m_canvas.X()+xoffset; int y =m_mouse.Y()-m_canvas.Y()+yoffset; int line_height=( int )LineHeight(); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint l= 0 ; l<lines_total; l++) { int x_offset=m_text_x_offset; int y_offset=m_text_y_offset+(( int )l*line_height); bool y_pos_check= (l<lines_total- 1 )?(y>=y_offset && y<y_offset+line_height) : y>=y_offset ; if (!y_pos_check) continue ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_width); if (symbols_total< 1 ) { SetTextCursor( 0 ,l); HorizontalScrolling( 0 ); break ; } for ( uint s= 0 ; s<symbols_total; s++) { if (x>=x_offset && x<x_offset+m_lines[l].m_width[s]) { SetTextCursor(s,l); l=lines_total; break ; } x_offset+=m_lines[l].m_width[s]; if (s==symbols_total- 1 && x>x_offset) { SetTextCursor(s+ 1 ,l); l=lines_total; break ; } } } if (m_multi_line_mode) { CalculateYBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); else { if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); } } m_text_edit_state= true ; DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_TEXT_BOX,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }





Zeichen eingeben

Wir betrachten jetzt die Methode CTextBox::OnPressedKey(). Sie behandelt Tastendrücke und, wenn der Tastendruck einem Buchstaben gilt, muss er der Zeile hinzugefügt werden, dort wo sich der Kursor befindet. Weitere Methoden werden benötigt, um den Array der Struktur KeySymbolOptions zu vergrößern, und den in das Textfeld eingegebene Zeichen dem Array hinzuzufügen, so wie die Breite dieses Zeichens.

Eine recht einfach Methode CTextBox::ArraysResize() wird für die Größenänderung des Arrays in verschiedenen Methoden der Klasse CTextBox verwendet:

class CTextBox : public CElement { private : void ArraysResize( const uint line_index, const uint new_size); }; void CTextBox::ArraysResize( const uint line_index, const uint new_size) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; :: ArrayResize (m_lines[line_index].m_width,new_size); :: ArrayResize (m_lines[line_index].m_symbol,new_size); }

Die Methode CTextBox::AddSymbol() fügt das neue Zeichen des Textfeldes ein. Betrachten wir sie genauer. Beim Einfügen eines neuen Zeichens, muss die Arraygröße um ein Element erhöht werden. Die aktuelle Position des Textkursor kann an jeder Stelle der Zeichenkette stehen. Daher müssen, bevor ein Zeichen dem Array hinzugefügt werden kann, zunächst alle Zeichen ab der Position des Textkursor um eins nach rechts verschoben werden. Danach kann das eingegebene Zeichen an der Position des Textkursors eingetragen werden. Am Ende der Methode wird der Textkursor dann noch um eins nach rechts verschoben.

class CTextBox : public CElement { private : void AddSymbol( const string key_symbol); }; void CTextBox::AddSymbol( const string key_symbol) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total+ 1 ); for ( uint i=symbols_total; i>m_text_cursor_x_pos; i--) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i- 1 ]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i- 1 ]; } int width=m_canvas.TextWidth(key_symbol); m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[m_text_cursor_x_pos] =key_symbol; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos] =width; m_text_cursor_x_pos++; }

Der Code unten zeigt die Methode CTextBox::OnPressedKey(). Ist das Textfeld aktiv, denn versuchen wir das Zeichen, das als Tastencodes der Methode übergeben wurde, zu bekommen. Wenn die gedrückte Taste kein Zeichen hat, verlässt das Programm die Methode. Gibt es aber ein Zeichen, dann wird es dem Array gemäß den Eigenschaften hinzugefügt. Das Textfeld könnte durch das Einfügen eines Zeichens seine Größe ändern, es müssen daher diese Werte neu berechnet werden. Danach erfragen wir die Grenzen des Textfeldes und die augenblickliche Position des Textkursors. Ist der Kursor jenseits der rechten Kante des Textfeldes, muss die Position des Schiebereglers der horizontalen Bildlaufleiste angepasst werden. Danach wird das Textfeld mit einer unbedingten (true) Anzeige des Kursors neu gezeichnet. Ganz am Ende der Methode CTextBox::OnPressedKey() wird ein Ereignis über die Bewegung des Textkursors (ON_MOVE_TEXT_CURSOR) mit dem Identifikator des Textfeldes, dem Index des Elementes und zusätzlichen Informationen über die Position des Kursors.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKey( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKey( const long key_code) { if (!m_text_edit_state) return ( false ); string pressed_key=m_keys.KeySymbol(key_code); if (pressed_key== "" ) return ( false ); AddSymbol(pressed_key); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize( true , true ); CalculateXBoundaries(); CalculateTextCursorX(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Die 'Backspace'-Taste

Betrachten wir nun die Situation, wenn durch drücken der 'Backspace'-Taste ein Zeichen gelöscht wird. In diesem Fall ruft der Event Handler des mehrzeiligen Textfeldes die Methode CTextBox::OnPressedKeyBackspace() auf. Sie benötigt weitere Methoden, die bisher nicht beschrieben wurden. Stellen wir zuerst deren Code vor.

Zeichen werden mit der Methode CTextBox::DeleteSymbol() gelöscht. Zu Beginn wird überprüft, ob es mindestens ein Zeichen in der Zeile gibt. Wenn nicht, wird der Textkursor an den Anfang der Zeile gestellt, und die Methode wird verlassen. Gibt es aber welche, wird die Position des vorgehenden Zeichens abgefragt. Dies ist der Index des ersten Zeichens derer, die um eins nach rechts verschoben werden. Danach wird auch der Textkursor um eins nach links bewegt. Am Ende der Methode wird die Größe des Arrays um eins vermindert.

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteSymbol( void ); }; void CTextBox::DeleteSymbol( void ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (symbols_total< 1 ) { SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); return ; } int check_pos=( int )m_text_cursor_x_pos- 1 ; if (check_pos< 0 ) return ; for ( uint i=check_pos; i<symbols_total- 1 ; i++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i+ 1 ]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i+ 1 ]; } m_text_cursor_x_pos--; ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total- 1 ); }

Befindet sich der Textkursor am Zeilenanfang, und es ist nicht die erste Zeile, muss die aktuelle Zeile gelöscht werden, und die anderen Zeilen müssen um eins nach oben verschoben werden. Gibt es Zeichen in der zu löschenden Zeile, müssen diese der Zeile über ihr angehängt werden. Eine weitere Methode wird benötigt — CTextBox::ShiftOnePositionUp(). Auch brauchen wir die Hilfsmethode CTextBox::LineCopy(), die das Kopieren von Zeilen erleichtert.

class CTextBox : public CElement { private : void LineCopy( const uint destination, const uint source); }; void CTextBox::LineCopy( const uint destination, const uint source) { :: ArrayCopy (m_lines[destination].m_width,m_lines[source].m_width); :: ArrayCopy (m_lines[destination].m_symbol,m_lines[source].m_symbol); }

Der Code der Methode CTextBox::ShiftOnePositionUp() ist unten aufgeführt. In der ersten Schleife dieser Methode werden alle Zeilen unter der aktuellen Position des Kursors um eines nach oben geschoben. Bei der ersten Iteration muss überprüft werden, ob die Zeile Zeichen hat und, ist das der Fall, sichere sie, um sie der vorherigen Zeile hinten anzuhängen. Nachdem nun alle Zeilen verschoben sind, wird der Array der Zeilen um eins vermindert. Der Textkursor wird auf das Ende der vorherigen Zeile gestellt.

Im letzten Block der Methode CTextBox::ShiftOnePositionUp() werden die Zeichen der gelöschten Zeile der vorherigen Zeile angehängt. Gibt es eine Zeile, die angehängt werden muss, verwenden wir die Funktion ::StringToCharArray(), um sie in ein Hilfsarray des Typs uchar, dem Typ der Zeichencodes, zu kopieren. Dann wird der Array der aktuellen Zeile um die Zahl der zu ergänzenden Zeichen erhöht. Am Ende werden dann die Zeichen und ihre Eigenschaften dem Array hinzugefügt. Die Umwandlung der Zeichencodes aus dem Hilfsarray mit dem Typ uchar wird von der Funktion ::CharToString() durchgeführt.

class CTextBox : public CElement { private : void ShiftOnePositionUp( void ); }; void CTextBox::ShiftOnePositionUp( void ) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i=m_text_cursor_y_pos; i<lines_total- 1 ; i++) { if (i==m_text_cursor_y_pos) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); m_temp_input_string=(symbols_total> 0 )? CollectString(i) : "" ; } uint next_index=i+ 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,next_index); } uint new_size=lines_total- 1 ; :: ArrayResize (m_lines,new_size); m_text_cursor_y_pos--; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); m_text_cursor_x_pos=symbols_total; CalculateTextCursorX(); if (m_temp_input_string!= "" ) { uchar array[]; int total=:: StringToCharArray (m_temp_input_string,array)- 1 ; symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); new_size=symbols_total+total; ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,new_size); for ( uint i=m_text_cursor_x_pos; i<new_size; i++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] = :: CharToString (array[i-m_text_cursor_x_pos]) ; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_canvas.TextWidth(m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i]); } } }

Haben die Hilfsmethoden ihre Arbeit erledigt, erscheint der Coder der Hauptmethode CTextBox::OnPressedKeyBackspace() nicht mehr so kompliziert. Hier, ganz am Anfang, wird geprüft, ob die 'Backspace'-Taste gedrückt wurde, und ob das Textfeld aktiv ist. Wurden die Prüfungen bestanden, wird die Position des Textkursors abgefragt. Ist diese aktuell nicht am Anfang der Zeile, wird das vorherige Zeichen gelöscht. Ist sie jedoch der Anfang der Zeile und das ist nicht die erste Zeile, dann verschiebe alle nachfolgenden Zeilen um eins nach oben und lösche die aktuelle Zeile.

Danach wird die neue Größe des Textfeldes berechnet und gesetzt. Die Grenzen und Koordinaten des Textkursors werden abgefragt. Der Schieberegler der Bildlaufleiste wird angepasst, wenn der Textkursor außerhalb der sichtbaren Teils ist. Zum Schluss wird das Textfeld neu gezeichnet mit einer unbedingten Darstellung des Textkursors und eins Nachricht über den veränderten Textkursor wird erstellt.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyBackspace( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyBackspace( const long key_code) { if (key_code!=KEY_BACKSPACE || !m_text_edit_state) return ( false ); if (m_text_cursor_x_pos> 0 ) DeleteSymbol(); else if (m_text_cursor_y_pos> 0 ) { ShiftOnePositionUp(); } CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize( true , true ); CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorX(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); else VerticalScrolling(m_scrollv.CurrentPos()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Die Entertaste

Wenn im mehrzeiligen Modus die Entertaste gedrückt wird, muss eine neue Zeile eingefügt werden, und alle Zeilen unter der aktuellen Position des Textkursor müssen um eins nach unten geschoben werden. Dieses Verschieben der Zeilen benötigt eine eigene Hilfsmethode CTextBox:hiftOnePositionDown(), so wie auch eine weitere Methode um Zeilen zu löschen - CTextBox::ClearLine().

class CTextBox : public CElement { private : void ClearLine( const uint line_index); }; void CTextBox::ClearLine( const uint line_index) { :: ArrayFree (m_lines[line_index].m_width); :: ArrayFree (m_lines[line_index].m_symbol); }

Betrachten wir nun den Algorithmus der Methode CTextBox::ShiftOnePositionDown() im Detail. Zunächst muss die Zahl der Zeichen der Zeile gesichert werden, in der die Entertaste gedrückt wurde. Dies, wie auch die Position des Textkursor, bestimmen das Vorgehen in der Methode CTextBox::ShiftOnePositionDown(). Danach wird der Textkursor in die neue Zeile bewegt und die Größe des Zeilenarrays um eins erhöht. Dann werden alle Zeilen unter der aktuellen in einer Schleife beginnend mit der letzten um eins nach unten verschoben. In der letzten Iteration, wenn die Zeile, in der die Entertaste gedrückt wurde, keine Zeichen hat, muss die Zeile gelöscht werden, in der sich aktuell der Textkursor befindet. Die gelöschte Zeile ist eine Kopie der Zeile, deren Inhalt sich ja bereits in der nächsten Zeile befindet.

Zu Beginn hatten wir die Zeichenzahl der Zeile, in der die Entertaste gedrückt wurde, gesichert. Falls in dieser Zeile Zeichen sind, muss die Position des Textkursors im Augenblick des Tastendrucks festgestellt werden. Ist sie nicht das Ende der Zeile, muss die Anzahl der Zeichen, die in die neue Zeile verschoben werden müssen, ab der aktuellen Position des Textkursors bis zum Zeilenende berechnet werden. Dafür verwenden wir einen Hilfsarray, in den die Zeichen kopiert werden, die später in der neuen Zeile stehen werden.

class CTextBox : public CElement { private : void ShiftOnePositionDown( void ); }; void CTextBox::ShiftOnePositionDown( void ) { uint pressed_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); m_text_cursor_y_pos++; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint new_size=lines_total+ 1 ; :: ArrayResize (m_lines,new_size); for ( uint i=lines_total; i>m_text_cursor_y_pos; i--) { uint prev_index=i- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,prev_index); if (prev_index==m_text_cursor_y_pos && pressed_line_symbols_total< 1 ) ClearLine(prev_index); } if (pressed_line_symbols_total> 0 ) { uint prev_line_index=m_text_cursor_y_pos- 1 ; string array[]; uint new_line_size=pressed_line_symbols_total-m_text_cursor_x_pos; :: ArrayResize (array,new_line_size); for ( uint i= 0 ; i<new_line_size; i++) array[i]=m_lines[prev_line_index].m_symbol[m_text_cursor_x_pos+i]; ArraysResize(prev_line_index,pressed_line_symbols_total-new_line_size); ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,new_line_size); for ( uint k= 0 ; k<new_line_size; k++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[k] =array[k]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[k] =m_canvas.TextWidth(array[k]); } } }

Jetzt ist alles vorbereitet für die Bearbeitung eines Tastendrucks der Entertaste. Wenden wir uns der Methode CTextBox::OnPressedKeyEnter() zu. Ganz am Anfang wird überprüft, ob die Entertaste gedrückt wurde und das Textfeld aktiv ist. Wurden die Prüfungen bestanden und das Textfeld hat nur eine einzige Zeile, wird ihre Bearbeitung beendet. Es wird eine Ereignis mit den Identifikator ON_END_EDIT erzeugt und die Methode verlassen.

Ist der mehrzeilige Modus aktiv, werden alle unteren Zeilen ab der Position des Textkursors um eins nach unten verschoben. Danach wird die Größe des Textfeldes angepasst und es wird überprüft, ob sich der Textkursor unterhalb des sichtbaren Teils befindet. Zusätzlich wird der Textkursor an den Beginn der Zeile gestellt. Zuletzt wird das Textfeld neu gezeichnet und eine Nachricht gesendet, dass der Textkursor verschoben wurde.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyEnter( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyEnter( const long key_code) { if (key_code!=KEY_ENTER || !m_text_edit_state) return ( false ); if (!m_multi_line_mode) { DeactivateTextBox(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( false ); } ShiftOnePositionDown(); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); CalculateYBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); HorizontalScrolling( 0 ); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Die Tasten 'Left' und 'Right'

Durch das Drücken der Tasten 'Left' oder 'Right' wird der Kursor um ein Zeichen in die entsprechenden Richtung verschoben. Dafür benötigen wir zunächst eine weitere Methode CTextBox::CorrectingTextCursorXPos(), die die Position des Textkursor anpasst. Diese Methode wird auch von anderen Methoden dieser Klasse verwendet.

class CTextBox : public CElement { private : void CorrectingTextCursorXPos( const int x_pos= WRONG_VALUE ); }; void CTextBox::CorrectingTextCursorXPos( const int x_pos= WRONG_VALUE ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width); uint text_cursor_x_pos= 0 ; if (x_pos!= WRONG_VALUE ) text_cursor_x_pos=(x_pos>( int )symbols_total- 1 )? symbols_total : x_pos; else text_cursor_x_pos=symbols_total; m_text_cursor_x_pos=(symbols_total< 1 )? 0 : text_cursor_x_pos; CalculateTextCursorX(); }

Der Code unten ist der der Methode CTextBox::OnPressedKeyLeft() für die Taste 'Left'. Durch das Drücken einer anderen Taste oder, wenn das Textfeld nicht aktiv ist, wird die Methode verlassen, aber auch dann, wenn die 'Ctrl'-Taste zeitgleich gedrückt wurde. Das gleichzeitige Drücken von Tasten mit der der 'Ctrl'-Taste wird in einem späteren Teil des Artikels betrachtet.

Nach bestandenen, ersten Prüfungen kommen wir zur Position des Textkursors. Steht der Kursor nicht am Anfang der Zeile, dann wird zum vorherigen Zeichen verschoben. Steht er am Anfang der Zeile und ist es nicht die erste Zeile, wird der Textkursor ans Ende der vorherigen Zeile gestellt. Danach muss der Schieberegler der horizontalen und vertikalen Bildlaufleiste angepasst, das Textfeld neu gezeichnet und eine Nachricht über den verschobenen Textkursor verschickt werden.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyLeft( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); if (m_text_cursor_x_pos> 0 ) { m_text_cursor_x-=m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos- 1 ]; m_text_cursor_x_pos--; } else { if (m_text_cursor_y_pos> 0 ) { m_text_cursor_y_pos--; CorrectingTextCursorXPos(); } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos==symbols_total && m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Kommen wir nun zur Methode CTextBox::OnPressedKeyRight() für den Tastendruck auf 'Right'. Zuerst wird der Tastendruck, die 'Ctrl'-Taste geprüft und, ob das Textfeld aktiv ist. Dann wird abgefragt, ob der Textkursor am Zeilenende steht. Falls nicht, wird der Textkursor um eine Zeichen nach rechts bewegt. Falls er doch am Zeilenende steht, dann prüfe, ob das die letzte Zeile ist. Falls nicht, stelle den Textkursor an den Anfang der nächsten Zeile.

Dann muss (1) der Schieberegler der Bildlaufleiste angepasst werden, wenn der Textkursor außerhalb des sichtbaren Teils ist, (2) das Textfeld neu gezeichnet werden und (3) eine Nachricht über den veränderten Textkursor gesendet werden.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyRight( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyRight( const long key_code) { if (key_code!=KEY_RIGHT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width); if (m_text_cursor_x_pos<symbols_total) { m_text_cursor_x+=m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos]; m_text_cursor_x_pos++; } else { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); if (m_text_cursor_y_pos<lines_total- 1 ) { m_text_cursor_x=m_text_x_offset; SetTextCursor( 0 ,++m_text_cursor_y_pos); } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); else { if (m_text_cursor_x_pos== 0 ) HorizontalScrolling( 0 ); } if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Die Tasten 'Up' und 'Down'

Das Drücken der Tasten 'Up' oder 'Down' bewirkt, dass der Textkursor sich von Zeile zu Zeile nach oben oder unten bewegt. Die Methoden CTextBox::OnPressedKeyUp() und CTextBox::OnPressedKeyDown() erledigen genau diese Aufgaben. Er wird nur der Code von einer der beiden hier aufgezeigt, da sie sich nur in zwei Zeilen unterscheiden.

Zu Beginn müssen drei Überprüfungen bestanden werden. Die Methode wird verlassen, wenn (1) es ein einzeiliges Textfeld ist, wenn (2) eine andere Taste gedrückt wurde oder, wenn (3) das Textfeld nicht aktiv ist. Ist der Textkursor augenblickliche nicht in der ersten Zeile, dann wird er in die vorherige Zeile gestellt (die nächste im Falle der Methode CTextBox::OnPressedKeyDown()) und es werden die Anzahl der Zeichen angepasst, wenn er jenseits des Zeilenendes platziert werden würde.

Danach wird, wenn der Textkursor außerhalb des sichtbaren Teils wäre, unter Umständen der Schieberegler der Bildlaufleiste angepasst. Der einzige Unterschied zwischen beiden Methoden ist jetzt, dass die Methode CTextBox::OnPressedKeyUp() das Überschreiten der Obergrenze , während die Methode CTextBox::OnPressedKeyDown() das Unterschreiten der Untergrenze prüft. Ganz am Ende wird das Textfeld aktualisiert und die Meldung über das Verschieben des Textkursor gesendet.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyUp( const long key_code); bool OnPressedKeyDown( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyUp( const long key_code) { if (!m_multi_line_mode) return ( false ); if (key_code!=KEY_UP || !m_text_edit_state) return ( false ); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); if (m_text_cursor_y_pos- 1 <lines_total) { m_text_cursor_y_pos--; CorrectingTextCursorXPos(m_text_cursor_x_pos); } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }





Die Tasten 'Home' und 'End'

Ein Tastendruck auf 'Home' oder 'End' bewegt den Textkursor an den Beginn oder an das Ende der Zeile. Die Methoden CTextBox::OnPressedKeyHome() und CTextBox::OnPressedKeyEnd() erledigen genau diese Aufgaben. Ihr Code ist unten aufgeführt und er bedarf keiner weiteren Erläuterungen, da er ziemlich einfach und ausführlich kommentiert ist.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyHome( const long key_code); bool OnPressedKeyEnd( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyHome( const long key_code) { if (key_code!=KEY_HOME || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); HorizontalScrolling( 0 ); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); } bool CTextBox::OnPressedKeyEnd( const long key_code) { if (key_code!=KEY_END || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,m_text_cursor_y_pos); CalculateTextCursorX(); CalculateXBoundaries(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Gleichzeitiges Drücken einer Taste mit der Ctrl-Taste

Betrachten wir nun die Methoden für die Handhabung der folgenden Tastenkombinationen:

'Ctrl' + 'Left' – Bewegen des Textkursor von Wort zu Wort nach links.

'Ctrl' + 'Right' – Bewegen des Textkursor von Wort zu Wort nach rechts.

'Ctrl' + 'Home' – Bewegen des Textkursor an den Anfang der ersten Zeile.

'Ctrl' + 'End' – Bewegen des Textkursor an das Ende der letzten Zeile.

Als Beispiel wird aber nur eine der Methoden erläutert — CTextBox::OnPressedKeyCtrlAndLeft(), mit der der Textkursor von Wort zu Wort nach links springt. Zu Beginn wird überprüft, ob 'Ctrl' und 'Left' zugleich gedrückt wurden. Wurde einer der beiden Tasten nicht gedrückt, wird die Methode verlassen. Weiters muss das Textfeld aktiv sein.

Falls der Textkursor aktuell am Anfang einer Zeile steht, die nicht die erste ist, stelle ihn ans Ende der vorherigen Zeile. Steht der Textkursor nicht am Zeilenanfang, dann muss der Anfang einer Unterbrechung einer Reihe von Zeichen gefunden werden. Das Leerzeichen (' ') dient als Unterbrechung. Jetzt bewegen wir uns in einer Schleife von rechts nach links, und sobald eine Kombination aus einem aktuellen Nicht-Leerzeichen und folgendem Leerzeichen gefunden wurde, ist das die Startposition und der Textkursor wird hier hin gestellt.

Danach, wie in allen anderen Methoden, wird überprüft, ob der Textkursor außerhalb des sichtbaren Teils des Textfeldes ist, um dann den Schieberegler und die Bildlaufleiste anzupassen. Zuletzt wird das Textfeld neu gezeichnet und eine Nachricht gesendet, dass der Textkursor verschoben wurde.

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyCtrlAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndEnd( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyCtrlAndLeft( const long key_code) { if (!(key_code==KEY_LEFT && m_keys.KeyCtrlState()) || !m_text_edit_state) return ( false ); string SPACE= " " ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos== 0 && m_text_cursor_y_pos> 0 ) { uint prev_line_index=m_text_cursor_y_pos- 1 ; symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_line_index].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,prev_line_index); } else { for ( uint i=m_text_cursor_x_pos; i<=symbols_total; i--) { if (i==symbols_total) continue ; if (i== 0 ) { SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); break ; } else { if (i!=m_text_cursor_x_pos && m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i]!=SPACE && m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i- 1 ]==SPACE) { SetTextCursor(i,m_text_cursor_y_pos); break ; } } } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorX(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos==symbols_total && m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Das Studium der anderen Methoden dieses Kapitels bleibt dem Leser überlassen.

Integration des Textfeldes in die Bibliothek

Damit ein mehrzeiliges Textfeld korrekt arbeitet, wird ein privater Array in der Struktur WindowElements der Klasse CWndContainer benötigt. Laden Sie die Datei mit der Klasse CTextBox in die Datei WndContainer.mqh:

#include "Controls\TextBox.mqh"

Hinzufügen der Struktur WindowElements dem privaten Array für das neue Textfeld:

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTextBox *m_text_boxes[]; }; WindowElements m_wnd[]; };

Da die Textfelder des Typs CTextBox zusammengesetzt sind und andere Typen verwendet werden (hier die Bildlaufleiste), wird eine Methode benötigt, die die Pointer zu diesen Textfeldern für die entsprechenden, privaten Arrays bereithält. Der Code unten zeigt die Methode CWndContainer::AddTextBoxElements(), die das bewältigt. Diese Methode wird am selben Ort wie die anderen aufgerufen, das ist CWndContainer::AddToElementsArray().

class CWndContainer { private : bool AddTextBoxElements( const int window_index,CElementBase &object); }; bool CWndContainer::AddTextBoxElements( const int window_index,CElementBase &object) { if ( dynamic_cast <CTextBox *>(&object)== NULL ) return ( false ); CTextBox *tb=:: GetPointer (object); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); if (i== 0 ) { CScrollV *sv=tb.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; AddToObjectsArray(window_index,sv); AddToRefArray(sv,m_wnd[window_index].m_scrolls); } else if (i== 1 ) { CScrollH *sh=tb.GetScrollHPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sh; AddToObjectsArray(window_index,sh); AddToRefArray(sh,m_wnd[window_index].m_scrolls); } } AddToRefArray(tb,m_wnd[window_index].m_text_boxes); return ( true ); }

Jetzt muss noch die Methode CWndEvents::OnTimerEvent() ergänzt werden. Erinnern wir uns, die grafische Benutzerinterface wird nur dann neu gezeichnet, wenn sich der Kursor bewegt und wird zeitweise ausgesetzt, nachdem die Mausbewegung sich beendete. Es sollte eine Ausnahme für die Elemente des Typs CTextBox gemacht werden. Andernfalls, wenn das Eingabefeld aktiviert ist, würde der Textkursor nicht blinken.

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (m_mouse.GapBetweenCalls()> 300 && !m_mouse.LeftButtonState()) { int text_boxes_total=CWndContainer::TextBoxesTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<text_boxes_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_text_boxes[e].OnEventTimer(); return ; } if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

Jetzt können wir eine MQL-Anwendung erstellen, mit der das mehrzeilige Textfeld getestet werden kann.

Anwendung zum Testen des Textfeldes

Für den Test erstellen wir eine MQL-Anwendung mit einer grafischen Benutzerinterface mit zwei Textfeldern. Eine im einzeiligen, die andere im mehrzeiligen Modus. Zusätzlich zu diesen Textfeldern verfügt die grafische Benutzerinterface über ein Hauptmenü mit Statuszeile. Im zweiten Teil dieses Textfeldes wird die Position des Textkursors des mehrzeilige Textfeldes angezeigt.

Wir erstellen zwei Instanzen der Klasse CTextBox und deklarieren zwei Methoden zum Erstellen der Textfelder:

class CProgram : public CWndEvents { protected : CTextBox m_text_box1; CTextBox m_text_box2; protected : bool CreateTextBox1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTextBox2( const int x_gap, const int y_gap); };

Der Code unten ist der der zweiten Methode, um ein mehrzeiliges Textfeld zu erzeugen. Um den mehrzeiligen Modus zu aktivieren, verwenden wir die Methode CTextBox::MultiLineMode(). Mit der Methode CElementBase::AutoXResizeXXX() wird die Größe automatisch angepasst. Als Beispiel fügen wir den Inhalt dieses Artikels in das mehrzeilige Textfeld. Dafür bereiten wir einen Array mit Zeilen vor, der später in einer Schleife unter Verwendung der Methoden der Klasse CTextBox eingefügt werden kann.

bool CProgram::CreateTextBox2( const int x_gap, const int y_gap) { m_text_box2.WindowPointer(m_window); m_text_box2.FontSize( 8 ); m_text_box2.Font( "Calibri" ); m_text_box2.AreaColor( clrWhite ); m_text_box2.TextColor( clrBlack ); m_text_box2.MultiLineMode( true ); m_text_box2.AutoXResizeMode( true ); m_text_box2.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_text_box2.AutoYResizeMode( true ); m_text_box2.AutoYResizeBottomOffset( 24 ); string lines_array[]= { "Einführung" , "Tastengruppen und Tastaturlayout" , "Umgang mit Tastendruck-Ereignissen" , "ASCII-Codes der Zeichen und Kontrolltasten" , "Scancodes der Tasten" , "Hilfsklassen für die Tastatur" , "Das mehrzeilige Textfeld" , "Entwicklung der Klasse des Eingabefeldes CTextBox" , "Eigenschaften und Aussehen" , "Handhabung des Textkursors" , "Zeicheneingabe" , "Die Taste 'Backspace'" , "Die Taste 'Enter'" , "Die Tasten 'Left' und 'Right'" , "Die Tasten 'Up' und 'Down'" , "Die Taste 'Home' und 'End'" , "Zeitgleicher Tastendruck einer Taste mit 'Ctrl'" , "Integration des Textfeldes in die Bibliothek" , "Anwendungsbeispiel des Textfeldes" , "Abschluss" }; int lines_total=:: ArraySize (lines_array); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { if (i== 0 ) m_text_box2.AddText( 0 ,lines_array[i]); else m_text_box2.AddLine(lines_array[i]); } if (!m_text_box2.CreateTextBox(m_chart_id,m_subwin,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_text_box2); m_status_bar.ValueToItem( 1 ,m_text_box2.TextCursorInfo()); return ( true ); }

Fügen Sie den folgenden Code dem Event Handler der MQL-Anwendung hinzu, um Nachrichten des Textfeldes erhalten zu können:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_TEXT_BOX || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_MOVE_TEXT_CURSOR) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_text_box2.Id()) { m_status_bar.ValueToItem( 1 ,sparam); } m_chart.Redraw(); return ; } }

Nach der Kompilierrung der Anwendung und ihrem Start auf dem Chart erscheint folgendes:

Fig. 9. Grafische Benutzerinterface mit dem Beispiel eines Textfeldes

Die Testanwendung dieses Artikels kann mittel des Links unten heruntergeladen werden, für ein weiteres Studium.

Schlussfolgerung

Zur Zeit schaut das Schema der Bibliothek zum Erstellen einer grafische Benutzerinterface wie folgt aus:

Fig. 10. Struktur der Bibliothek im augenblicklichen Entwicklungszustand.

In der nächsten Version der Bibliothek, wird manches weiterentwickelt und neue Funktionen den bereits bestehenden hinzugefügt. Unten könne Sie die letzten Versionen der Bibliothek und der Dateien zum Testen herunterladen.