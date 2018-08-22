Die Visualisierung von Optimierungsergebnissen nach dem ausgewählten Kriterium

Inhalt

Einleitung

Wir entwickeln die Anwendung für die Arbeit mit Optimierungsergebnissen weiter, an der wir in den vorherigen Artikeln gearbeitet haben. Schauen wir uns ein Beispiel an, in welchem die Tabelle der besten Ergebnisse bereits nach der Optimierung von Parametern erstellt werden kann, indem man ein anderes Kriterium über das grafische Interface angibt. Im vorherigen Artikel habe ich gezeigt, wie man mit Datenkategorien arbeitet: sie in ein Array von Rahmen speichert und dann extrahiert. So haben wir mit statistischen Kennzahlen, Salden-Arrays von Symbolen und Drawdowns gearbeitet.

Nach der Optimierung können wir diese Daten auf separaten Charts sehen, indem wir die entsprechenden Zeilen in der Tabelle auswählen. Aber Perfektion kennt keine Grenzen. Um die nach einem oder dem anderen Kriterium ausgewählten Ergebnisse zu sehen, wäre es praktisch, wenn wir alle Salden auf einem separaten Chart sehen könnten. Das Markieren von Zeilen in der Tabelle wird eine markierte Saldenkurve auf diesem Gesamtchart bilden. So können wir das Optimierungsergebnis besser einschätzen.

Auf Wunsch einiger Mitglieder der Community zeige ich, wie man das Auswählen von Zeilen in der Tabelle mit der Tastatur steuern kann. Dafür müssen wir die Klasse CTable in unserer Bibliothek erweitern.

Entwicklung des grafischen Interfaces

In der vorherigen Version der Anwendung gab es drei Registerkarten im grafischen Interface: Frames, Results und Balance.

Auf dem Reiter Frames befinden sich Elemente für die Arbeit und Ansicht aller Ergebnisse während und nach der Optimierung.

Den zweiten (Results) und den dritten Reiter (Balance) vereinen wir. Jetzt wenn wir eine Zeile in der Tabelle auswählen, können wir das Ergebnis direkt im Chart sehen, so brauchen wir den Reiter nicht zu wechseln.

Auf der Registerkarte Results platzieren wir eine weitere Gruppe von Tabs: Balances und Favorites. Im Tab Balances befinden sich die Charts für die Ansicht von Multi-Symbol-Salden und Drawdowns sowie die Liste der Symbole, die getestet wurden. Im Reiter Favorites platzieren wirden Chart mit allen besten Ergebnissen aus der Tabelle. Des Weiteren fügen wir ein Element vom Typ CComboBox (Dropdown-Liste) hinzu. Es hilft uns, ein Kriterium für die Auswahl der besten Ergebnissen aus der Liste der Rahmen auszusuchen.

Die komplette Hierarchie der Elemente des grafischen Interfaces sieht jetzt wie folgt aus:

Aussehen der Kontrollelemente

Statusleiste für die Anzeige zusätzlicher Übersichtsinformationen

Die erste Gruppe der Reiter:

Frames :

:

Nach der Eingabe der Anzahl der angezeigten Salden der Ergebnisse beim erneuten Scrollen nach der Optimierung





Verzögerung in Millisekunden beim Scrollen durch die Ergebnisse





Taste zum Starten des erneuten Scrollens durch die Ergebnisse





Grafische Darstellung der vorgegebenen Anzahl von Saldenergebnissen





Grafik aller Ergebnisse



Results :

:

Tabelle der besten Ergebnisse





Combobox mit einer Dropdown-Liste für die Auswahl des Kriteriums, nach dem die Tabelle gebildet wird





Die zweite Gruppe der Reiter:





Balance :

:





Grafik des Multi-Symbol-Saldos für das ausgewählte Ergebnis









Chart für die Anzeige der Drawdowns des ausgewählten Ergebnisses









Liste der Salden der Symbole, die beim Testen verwendet wurden







Favorites :

:





Grafik der besten Ergebnissen aus der Tabelle

Fortschrittsanzeige der erneuten Wiedergabe von Rahmen

Der Code der Methoden zur Erstellung dieser Elemente ist als separate Include-Datei für die Verwendung mit der MQL-Programmklasse verfügbar:

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTabs m_tabs1; CTabs m_tabs2; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CComboBox m_criterion; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CGraph m_graph3; CGraph m_graph4; CGraph m_graph5; CTable m_table_main; CTable m_table_symbols; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTabs2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateCriterion( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph3( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph4( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph5( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateMainTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateSymbolsTable( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

Auswahl der Optimierungsergebnisse

Um alle besten Optimierungsergebnisse auf einer Grafik anzuzeigen, wird eine Methode benötigt, die true solange zurückgibt, bis die in den Parametern gesetzte Anzahl der Ergebnisse gefunden wird. Sobald sie gefunden werden, gibt die Methode false zurück. Das ist die Methode CFrameGenerator::UpdateBestResultsGraph(), die unten angeführt wird. Standardmäßig werden die 100 besten Optimierungsergebnisse gezeichnet.

In der Methode wird eine doppelte Schleife verwendet. Die erste Schleife ist auf die Anzahl der angezeigten besten Ergebnisse und auf die Anzahl der Zeilen in der Tabelle begrenzt, um die Überschreitung der Grenzen des Bereichs in der Struktur von Arrays der Tabelle auszuschließen. Bei jeder Iteration dieser Schleife bewegen wir den Rahmenzeiger auf den Listenanfang.

Wenn wir über die Rahmen in der zweiten Schleife iterieren, suchen wir nach der Durchlaufnummer, die wir früher in der Struktur der Arrays gespeichert haben. Die Struktur der Arrays vor dem Aufruf der Methode CFrameGenerator::UpdateBestResultsGraph() muss nach dem angegebenen Kriterium sortiert werden. Nachdem die Durchlaufnummer gefunden wurde, erhalten wir die Parameter des Expert Advisors in diesem Durchlauf und deren Anzahl. Danach erhalten wir den Ergebnissaldo des aktuellen Durchlaufs aus seinem Datenarray (m_data[]). Man darf nicht vergessen, dass die Daten des Gesamtsaldos im Array des Rahmens nach den statistischen Kennzahlen enthalten sind, und die Arraygröße gleich dem Wert im double-Parameter des Rahmens ist. Dieses Array, genauso wie die Datenreihe, wird auf die Grafik der Salden der besten Ergebnisse gesetzt. Wenn das Endergebnis dieses Tests größer als die Ersteinzahlung ist, wird die Linie in grün dargestellt , im Gegensatz — rot. Die Größe der Reihe wird in einem separaten Array gespeichert, damit man nach dem Ende der Schleife die Reihe mit der kleinsten Anzahl der Elemente für das Setzen der Grenzen der X-Achse bestimmen kann. Und schließlich muss der Rahmenzähler um 1 erhöht werden, damit man beim nächsten Mal die Schleife fortsetzen könnte, ohne diesen Durchlauf zu berücksichtigen.

Wenn die Schleife komplett durchlaufen wurde:

der Rahmenzähler wird auf Null gesetzt,



es wird die Datenreihe mit der größten Anzahl der Elemente festgestellt,



der Grafik der besten Ergebnisse werden die Parameter gesetzt, und sie wird aktualisiert.

Danach gibt die Methode CFrameGenerator::UpdateBestResultsGraph() false zurück. Das bedeutet, dass die Auswahl der Ergebnisse abgeschlossen ist.

class CFrameGenerator { private : int m_best_results_total; public : bool UpdateBestResultsGraph( void ); }; CFrameGenerator::CFrameGenerator( void ) : m_best_results_total( 100 ) { } bool CFrameGenerator::UpdateBestResultsGraph( void ) { for ( int i=( int )m_frames_counter; i< m_best_results_total && i<m_rows_total; i++) { :: FrameFirst (); while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_pass!=( ulong )m_columns[ 0 ].m_rows[i]) continue ; GetParametersTotal(); double serie[]; :: ArrayCopy (serie,m_data, 0 ,STAT_TOTAL,( int )m_value); CCurve *curve=m_graph_best.CurveGetByIndex(i); curve.Name(( string )m_pass); curve.Color((m_data[m_profit_index]>= 0 )? :: ColorToARGB ( clrLimeGreen ) : :: ColorToARGB ( clrRed )); curve.Update(serie); m_curve_max[i]=:: ArraySize (serie); m_frames_counter++; return ( true ); } } m_frames_counter= 0 ; double x_max=m_curve_max[:: ArrayMaximum (m_curve_max)]; CAxis *x_axis=m_graph_best.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(x_max); x_axis.DefaultStep(( int )(x_max/ 8.0 )); m_graph_best.CalculateMaxMinValues(); m_graph_best.CurvePlotAll(); m_graph_best.Update(); return ( false ); }

Um die Ergebnisse zu finden, müssen wir über alle Rahmen in der Gesamtliste iterieren. Das ist zeitaufwendig. Um den Stand der Suche zu verfolgen, verwenden wir das Element "Fortschrittsanzeige" (CProgressBar). Dafür wurde die Methode CProgram::GetBestOptimizationResults() in der Klasse der Anwendung (CProgram) implementiert. Hier, in der while-Schleife wird als Bedingung die Methode CFrameGenerator::UpdateBestResultsGraph() aufgerufen. Vor dem Beginn der Schleife machen wir den Fortschrittsbalken (Progress Bar) sichtbar. Da die Methode CFrameGenerator::UpdateBestResultsGraph() den Rahmenzähler verwendet, kann man seinen aktuellen Wert abfragen. Nach dem Ende der Schleife muss die Progress Bar ausgeblendet werden.

class CProgram : public CWndEvents { private : void GetBestOptimizationResults( void ); }; void CProgram::GetBestOptimizationResults( void ) { m_progress_bar.Show(); int best_results_total=m_frame_gen.BestResultsTotal(); while ( m_frame_gen.UpdateBestResultsGraph() && !:: IsStopped ()) { m_progress_bar.LabelText( "Selection of results: " + string (m_frame_gen.CurrentFrame())+ "/" + string (best_results_total)); m_progress_bar.Update(( int )m_frame_gen.CurrentFrame(),best_results_total); } m_progress_bar.Hide(); }

Die Methode CProgram::GetBestOptimizationResults() muss in der Methode des Abschlusses der Optimierung aufgerufen werden. So kann der Benutzer sehen, dass das Programm ausgeführt wird und nicht eingefroren ist. Andere Methoden wurden in den vorherigen Artikeln betrachtet, deswegen gehen wir darauf nicht ein.

void CProgram::OnTesterDeinitEvent( void ) { m_frame_gen.OnTesterDeinitEvent(); GetBestOptimizationResults(); IsLockedGUI( true ); CalculateProfitsAndLosses(); GetFrameDataToTable(); CWndEvents::InitializeCore(); }

Direkt nach dem Abschluss der Optimierung oder nachdem ein Stopp erzwungen wurde, erscheint neben der Statusleiste der Fortschrittsbalken. Er zeigt dem Benutzer, dass die Ergebnisse ausgewählt werden:

Abb. 1. Visualisierung des Prozesses der Auswahl der Ergebnisse.

Um sich die Visualisierung der Salden aller ausgewählten Ergebnisse anzuschauen, muss man die Registerkarte Results, und dann Favorites öffnen. Standardmäßig werden der Tabelle die 100 besten Ergebnisse nach dem Kriterium Profit hinzugefügt. Jederzeit kann man ein anderes Kriterium für die Auswahl der hundert besten Ergebnisse aus der Dropdown-Liste Criterion auswählen. Darauf gehen wir noch ein, und jetzt schauen wir uns die Methoden zum Gestalten dieses Prozesses an.

Abb. 2. Grafik der besten Optimierungsergebnisse.

Markieren einer Zeile in der Tabelle durch das Programm

Bis jetzt war es möglich, eine Zeile mit dem linken Mausklick auszuwählen. Aber manchmal muss das durch das Programm getan werden — zum Beispiel, mit den Tasten Up, Down, Home und End. Für das Auswählen einer Zeile wurde der Klasse CTable die öffentliche Methode CTable::SelectRow() hinzugefügt. Ihr Code ist ähnlich der privaten Methode CTable::RedrawRow(). Die Methode wird zum Neuzeichnen von Zeilen nach den Ereignissen des Mausklicks und zum Bewegen des Mauszeigers über der Tabelle verwendet, wenn der Modus der Auswahl einer Zeile, sobald sich der Mauszeiger darüber befindet, aktiviert ist.

Der Großteil des Codes kann in den beiden Methoden verwendet werden. Deswegen habe ich ihn in eine separate Methode, CTable::DrawRow(), verschoben. Folgendes muss der Methode übergeben werden:

Array der Indizes für das Bestimmen der Reihenfolge, in welcher die Elemente neu gezeichnet werden,

aktueller Index der ausgewählten Zeile,



Index der vorherigen ausgewählten Zeile,



Modus der Verwendung der Methode — Programmmodus (false) oder benutzerdefinierter Modus (true).



Hintergrund, Gitter, Abbildungen und Text

void CTable::DrawRow( int &indexes[], const int item_index, const int prev_item_index, const bool is_user= true ) { int x1= 0 ,x2=m_table_x_size- 2 ; int y1[ 2 ]={ 0 },y2[ 2 ]={ 0 }; uint rows_total = 0 ; uint columns_total =m_columns_total- 1 ; if (!is_user) rows_total=(prev_item_index!= WRONG_VALUE && item_index!=prev_item_index)? 2 : 1 ; else rows_total=(item_index!= WRONG_VALUE && prev_item_index!= WRONG_VALUE && item_index!=prev_item_index)? 2 : 1 ; for ( uint r= 0 ; r<rows_total; r++) { y1[r] =m_rows[indexes[r]].m_y+ 1 ; y2[r] =m_rows[indexes[r]].m_y2- 1 ; bool is_item_focus= false ; if (!m_lights_hover) is_item_focus=(indexes[r]==item_index && item_index!= WRONG_VALUE ); else is_item_focus=(item_index== WRONG_VALUE )?(indexes[r]==prev_item_index) :(indexes[r]==item_index); m_table.FillRectangle(x1,y1[r],x2,y2[r],RowColorCurrent(indexes[r],(is_user)? is_item_focus : false )); } for ( uint r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( uint c= 0 ; c<columns_total; c++) m_table.Line(m_columns[c].m_x2,y1[r],m_columns[c].m_x2,y2[r],:: ColorToARGB (m_grid_color)); } for ( uint r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (ImagesTotal(c,indexes[r])> 0 && m_columns[c].m_text_align== ALIGN_LEFT ) CTable::DrawImage(c,indexes[r]); } } int x= 0 ,y= 0 ; uint text_align= 0 ; for ( uint c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x =TextX(c); text_align =TextAlign(c, TA_TOP ); for ( uint r= 0 ; r<rows_total; r++) { y=m_rows[indexes[r]].m_y+m_label_y_gap; m_table. TextOut (x,y,m_columns[c].m_rows[indexes[r]].m_short_text,TextColor(c,indexes[r]),text_align); } } }

In der Methode werden die Koordinaten für das Neuzeichnen der Zeilen definiert und alle ihre Elemente werden eingezeichnet:

Der Methode CTable::SelectRow() muss nur ein Argument übergeben werden — der Index der Zeile, die ausgewählt werden muss. Zuerst prüfen wir, ob der Index den Bereich der Tabelle überschreitet und ob die Zeile mit diesem Index bereits ausgewählt ist. Danach bestimmen wir den aktuellen und den vorherigen Index der ausgewählten Zeile und die Reihenfolge des Neuzeichnens. Der Methode CTable::DrawRow() übergeben wir die erhaltenen Werte. Wenn wir die Indizes an den Grenzen des sichtbaren Bereichs der Tabelle erhalten, können wir feststellen, an welche Position der Schieberegler der Scrollbar bewegt werden muss.

void CTable::SelectRow( const int row_index) { if (!CheckOutOfRange( 0 ,( uint )row_index)) return ; if (m_selected_item==row_index) return ; m_prev_selected_item =(m_selected_item== WRONG_VALUE )? row_index : m_selected_item; m_selected_item =row_index; int indexes[ 2 ]; if (m_prev_selected_item== WRONG_VALUE ) indexes[ 0 ]=m_selected_item; else { indexes[ 0 ] =(m_selected_item>m_prev_selected_item)? m_prev_selected_item : m_selected_item; indexes[ 1 ] =(m_selected_item>m_prev_selected_item)? m_selected_item : m_prev_selected_item; } DrawRow(indexes,m_selected_item,m_prev_selected_item, false ); VisibleTableIndexes(); if (row_index== 0 ) { VerticalScrolling( 0 ); } else if (( uint )row_index>=m_rows_total- 1 ) { VerticalScrolling( WRONG_VALUE ); } else if (row_index<( int )m_visible_table_from_index) { VerticalScrolling(m_scrollv.CurrentPos()- 1 ); } else if (row_index>=( int )m_visible_table_to_index- 1 ) { VerticalScrolling(m_scrollv.CurrentPos()+ 1 ); } }

Die aktualisierte Version der Klasse CTable kann am Ende des Artikels heruntergeladen werden. Die aktuellste Version der Bibliothek EasyAndFast ist in Code Base verfügbar.

Hilfsmethoden für die Arbeit mit den Daten von Rahmen

In der Version der Anwendung, die im vorherigen Artikel vorgestellt wurde, wurden beim Auswählen einer Zeile in der Tabelle der Ergebnisse Multi-Symbol-Salden und Drawdowns in Charts angezeigt. Um zu verstehen, zu welchem Symbol eine Kurve auf dem Multi-Symbol-Chart gehört, wurden die Namen der Kurven separat angezeigt, auf dem Chart rechts. In der aktuellen Version wird die Größe des Charts auf der Y-Achse fixiert. Wenn es zu viele Symbole in den Tests gibt, passen sie alle in den ausgewählten Bereich nicht rein. Deshalb platzieren wir eine Liste vom Typ CTable mit der Scrollbar von den Grafiken rechts. Die Liste beinhaltet alle Namen der Salden.

Für die Abfrage der Symbole wird die Methode CProgram::GetFrameSymbolsToTable() verwendet. Nachdem die Daten eines Rahmen erhalten wurden, ergibt sich die Möglichkeit, die Symbole des Ergebnisses vom string-Parameter abzufragen. Übergeben wir das String-Array und erhalten die Liste der Symbole. Wenn es mehr als ein Symbol gibt, muss man die Anzahl der Salden um ein Element erhöhen und das erste für den Gesamtsaldo reservieren.

Danach legen wir die Größe der Tabelle fest. Hier wird nur eine Spalte benötigt, die Anzahl der Zeilen ist gleich der Anzahl der Kurven auf der Grafik. Setzen wir die Spaltenbreite und eine Überschrift. In der Schleife füllen wir die Tabelle mit den Namen der Salden aus. Um zu verstehen, welche Kurve zu welchem Namen gehört, verknüpfen wir sie mit Farbkomponente. Um die vorgenommenen Änderungen anzuzeigen, müssen die Elemente aktualisiert werden.

void CProgram::GetFrameSymbolsToTable( void ) { string symbols[]; int symbols_total =m_frame_gen.CopySymbols(symbols); int balances_total =(symbols_total> 1 )? symbols_total+ 1 : symbols_total; m_table_symbols.Rebuilding( 1 ,balances_total, true ); int width[]={ 111 }; m_table_symbols.ColumnsWidth(width); m_table_symbols.SetHeaderText( 0 , "Balances" ); for ( uint r= 0 ; r<m_table_symbols.RowsTotal(); r++) { uint clr=m_graph3.GetGraphicPointer().CurveGetByIndex(r).Color(); m_table_symbols.TextColor( 0 ,r,:: ColorToARGB (clr)); m_table_symbols.SetValue( 0 ,r,(symbols_total> 1 )?(r< 1 )? "BALANCE" : symbols[r- 1 ]: symbols[r], 0 ); } m_table_symbols.Update( true ); m_table_symbols.GetScrollHPointer().Update( true ); m_table_symbols.GetScrollVPointer().Update( true ); }

Es wäre praktisch, wenn beim Auswählen eines Ergebnisses in der Tabelle auch seine Kurve auf der Grafik hervorgehoben würde. Dafür schreiben wir die Methode CProgram::SelectCurve(). Der Methode übergeben wir die Durchlaufnummer für die Suche nach der benötigten Kurve im Chart. Die Namen der Kurven entsprechen den Durchlaufnummern, zu welchen sie gehören. Deswegen kann man sie finden, indem man einfach die übergebene Nummer eines Durchlaufs mit der Nummer im Namen der Kurve in einer Schleife vergleicht. Sobald die benötigte Kurve gefunden wurde, speichern wir ihren Index und beenden die Schleife.

Nun muss die gefundene Kurve in die obere Schicht übertragen werden. Wenn wir die Kurve hervorheben, nur indem wir ihre Farbe ändern, kann sie sich unter allen anderen verlieren. Deshalb müssen wir die gefundene Kurve und die letzte eingezeichnete Kurve tauschen.

Dafür fragen wir die Zeiger dieser zwei Kurven nach Indizes ab. Danach kopieren wir ihre Namen und Datenarrays. Anschließend tauschen wir sie. Für die letzte Kurve setzen wir die Linienbreite und Farbe. Stellen wir sie in schwarz dar, um sie hervorzuheben. Damit die Änderungen in Kraft treten, muss der Chart aktualisiert werden.

void CProgram::SelectCurve( const ulong pass) { CGraphic *graph=m_graph5.GetGraphicPointer(); ulong curve_index = 0 ; int curves_total =graph.CurvesTotal(); for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) { if (pass==( ulong )graph.CurveGetByIndex(i).Name()) { curve_index=i; break ; } } CCurve *selected_curve =graph.CurveGetByIndex(( int )curve_index); CCurve *last_curve =graph.CurveGetByIndex(( int )curves_total- 1 ); double y1[],y2[]; string name1=selected_curve.Name(); string name2=last_curve.Name(); selected_curve.GetY(y1); last_curve.GetY(y2); last_curve.Name(name1); selected_curve.Name(name2); last_curve.Update(y1); selected_curve.Update(y2); last_curve.LinesWidth( 2 ); last_curve.Color( clrBlack ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

Jetzt wenn wir eine Zeile in der Tabelle auswählen, sehen wir die entsprechende Saldenkurve auf dem Chart.

Abb. 3. Markieren der Kurven im Chart.





Die Verarbeitung von Ereignissen bei der Arbeit mit dem grafischen Interface

Es bleibt nur noch die Methoden zur Verarbeitung von Ereignissen zu betrachten, die bei der Arbeit mit dem grafischen Interface unserer Anwendung erzeugt werden. Hier sind diese Methoden:



Auswählen einer Zeile der Tabelle mit der linken Maustaste.

Auswahl der Ergebnisse in der Tabelle mit der Tastatur.

Auswahl eines Kriteriums für die Auswahl der Ergebnisse in der Dropdown-Liste.

Wenn wir eine Zeile auswählen, indem wir mit der Maus auf der Zeile klicken, wird das benutzerdefinierte Ereignis ON_CLICK_LIST_ITEM erzeugt. Für die Verarbeitung des Ereignisses wird die Methode CProgram::TableRowSelection() aufgerufen. Der Methode wird der long-Parameter des Ereignisses übergeben. Dieser Parameter stellt den Identifikator des Elements dar, aus dem dieses Ereignis erzeugt wurde. Wenn der Identifikator nicht zum Element gehört, verlässt das Programm die Methode und überprüft das nächste Element im Event Handler der Elemente der Anwendung. Wenn der Identifikator mit dem Identifikator der Tabelle der Ergebnisse übereinstimmt, erhalten wir die Durchlaufnummer aus der ersten Spalte der Tabelle. Deswegen um die Durchlaufnummer zu erhalten, muss man einfach die Indizes der Spalte und der ausgewählten Reihe angeben, indem man der Methode CTable::GetValue() diese Werte übergibt.

Wir haben die Durchlaufnummer erhalten. Nun können wir die Daten und dann die Symbole aus diesem Rahmen abfragen, die in diesem Ergebnis enthalten sind. Fügen wir sie der Tabelle auf der ersten Registerkarte der zweiten Gruppe hinzu. Am Ende markieren wir die Saldenkurve auf der Grafik aller Ergebnisse.

bool CProgram::TableRowSelection( const long element_id) { if (element_id!=m_table_main.Id()) return ( false ); ulong pass=( ulong )m_table_main.GetValue( 0 ,m_table_main.SelectedItem()); m_frame_gen.GetFrameData(pass); GetFrameSymbolsToTable(); SelectCurve(pass); return ( true ); }

Wenn das benutzerdefinierte Ereignis ON_CLICK_LIST_ITEM eintrifft, wird die Auswahl des Kriteriums für die Auswahl der Ergebnisse in der Dropdown-Liste der Combobox (CComboBox) verarbeitet. Dafür ist die Methode CProgram::ShowResultsBySelectedCriteria() zuständig. Nach einer erfolgreichen Prüfung des Bezeichners des Elements erhalten wir den Index des ausgewählten Punktes in der Dropdown-Liste. In dieser Version werden drei Kriterien angeboten:

Result — benutzerdefiniertes Ergebnis, das die Funktion OnTester() zurückgibt.

— benutzerdefiniertes Ergebnis, das die Funktion OnTester() zurückgibt. Profit — Gesamtgewinn des Ergebnisses des Tests.

— Gesamtgewinn des Ergebnisses des Tests. Recovery factor — Erholungsfaktor.

Danach bestimmen wir den Index der Spalte mit den Daten, die zum ausgewählten Kriterium gehören. Der erste Punkt gehört zur Spalte mit dem Index 1, der zweite — zur Spalte mit dem Index 2, der dritte — zur Spalte mit dem Index 5. Danach erhalten wir die Rahmen mit den besten Ergebnissen nach dem ausgewählten Kriterium. Dafür muss die Methode CFrameGenerator::OnChangedSelectionCriteria() aufgerufen werden, indem wir ihr den Index der Spalte übergeben. Nun ist alles bereit, um die Salden der besten Ergebnisse im Chart zu erhalten. Dieser Prozess wird durch die Fortschrittsanzeige visualisiert. Der letzte Aufruf — das Erhalten aller Daten in die Tabelle der besten Ergebnisse.

bool CProgram::ShowResultsBySelectedCriteria( const long element_id) { if (element_id!=m_criterion.Id()) return ( false ); int index=m_criterion.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); int column_index=(index< 1 )? 1 : (index== 1 )? 2 : 5 ; m_frame_gen.OnChangedSelectionCriteria(column_index); GetBestOptimizationResults(); GetFrameDataToTable(); return ( true ); }

Im Event Handler werden die oben betrachteten Methoden nach dem Eintreffen des Ereignisses ON_CLICK_LIST_ITEM nacheinander aufgerufen, bis eine von ihnen true zurückgibt.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (TableRowSelection(lparam)) return ; if (ShowResultsBySelectedCriteria(lparam)) return ; return ; } ... }

So sieht der Prozess der Auswahl aus der Dropdown-Liste, das Erhalten der Daten und das Zeichnen auf dem Chart aus:



Abb. 4. Auswahl der Ergebnisse nach dem angegebenen Kriterium.

Um eine Zeile mit der Tastatur auszuwählen, benötigen wir die Methode CProgram::SelectingResultsUsingKeys(). Der Methode muss der Code der gedrückten Taste übergeben werden. Er wird im long-Parameter des Ereignisses CHARTEVENT_KEYDOWN erhalten. Am Anfang der Methode erhalten wir den Index der aktuell ausgewählten Zeile in der Tabelle. Weiter stellen wir im switch-Operator fest, welche Taste gedrückt wurde. Hier ist ein Beispiel für die Verarbeitung des Drückens von vier Tasten:

KEY_UP — wenn die Taste Up gedrückt ist, reduzieren wir den Index der ausgewählten Zeile um 1. Es wird die nächste Zeile von oben ausgewählt.

— wenn die Taste gedrückt ist, reduzieren wir den Index der ausgewählten Zeile um 1. Es wird die nächste Zeile von oben ausgewählt. KEY_DOWN — wenn die Down -Taste gedrückt ist, erhöhen wir den aktuellen Index der ausgewählten Zeile um 1. Es wird die nächste Zeile von unten ausgewählt.

— wenn die -Taste gedrückt ist, erhöhen wir den aktuellen Index der ausgewählten Zeile um 1. Es wird die nächste Zeile von unten ausgewählt. KEY_HOME — wenn die Taste Home gedrückt ist, setzen wir den Index der ersten Zeile der Tabelle.

— wenn die Taste gedrückt ist, setzen wir den Index der ersten Zeile der Tabelle. KEY_END — wenn die Taste End gedrückt ist, setzen wir den Index der letzten Zeile der Tabelle.

Weiter müssen Prüfungen durchgeführt werden. Das Programm verlässt die Methode wenn:

die Zeile nicht ausgewählt ist,



dieselbe Zeile ausgewählt ist,

wenn die Grenzen der Liste überschritten wurden.



Nach bestandenen Prüfungen wird die angegebene Zeile in der Tabelle markiert, die vertikale Scrollbar wird bewegt, wenn nötig.



Nachdem die Zeile ausgewählt ist, passiert Folgendes.

Wir erhalten die Nummer des Durchlaufs aus der ersten Spalte der Tabelle . Erhalten wir die Daten nach der Nummer des Durchlaufs. Fügen die Symbole der Liste neben dem Multisymbol-Chart. Heben wir die Kontostand-Kurve auf dem Chart aller ausgewählten Ergebnisse hervor.

Der Code der Methode CProgram::SelectingResultsUsingKeys():

bool CProgram::SelectingResultsUsingKeys( const long key) { int selected_row=m_table_main.SelectedItem(); switch (( int )key) { case KEY_UP : selected_row--; break ; case KEY_DOWN : selected_row++; break ; case KEY_HOME : selected_row= 0 ; break ; case KEY_END : selected_row=( int )m_table_main.RowsTotal()- 1 ; break ; } if (selected_row== WRONG_VALUE || selected_row==m_table_main.SelectedItem() || selected_row< 0 || selected_row>=( int )m_table_main.RowsTotal()) return ( false ); m_table_main.SelectRow(selected_row); m_table_main.Update(); m_table_main.GetScrollVPointer().Update( true ); ulong pass=( ulong )m_table_main.GetValue( 0 ,m_table_main.SelectedItem()); m_frame_gen.GetFrameData(pass); GetFrameSymbolsToTable(); SelectCurve(pass); return ( true ); }

Die Methode CProgram::SelectingResultsUsingKeys() wird beim Eintreffen des Ereignisses des Drückens der Tastatur (CHARTEVENT_KEYDOWN) im Event Handler des Programms aufgerufen:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (SelectingResultsUsingKeys(lparam)) return ; return ; } ... }

Es funktioniert wie folgt:

Abb. 5. Auswählen der Zeilen der Tabelle mit der Tastatur.

Fazit

Der Artikel zeigt noch einen Fall, wo die Bibliothek der grafischen Interfaces EasyAndFast hilfreich sein kann. Es ist offensichtlich, dass die visuelle Komponente für die Analyse von Testergebnissen sehr wichtig ist. Der umfassende Einblick in die Arrays der Ergebnisse der Tests kann neue Denkanstöße und Ideen geben. Einige von ihnen wurden bereits von den Mitgliedern der MQL-Community vorgeschlagen.

Im Array der Rahmen können beispielsweise komplette Testberichte und nicht nur statistische Kennzahlen und Saldendaten gespeichert werden. Eine weitere Idee, die im Forum diskutiert wurde: ein benutzerdefiniertes Kriterium bei der Auswahl der Ergebnisse zu verwenden. Man kann zum Beispiel mehrere Dropdown-Listen oder Checkboxen für die Bildung des benutzerdefinierten Kriteriums nutzen, das nach der in den Einstellungen angegebenen Formel berechnet wird. Man kann sich schwer vorstellen, wie man das alles ohne grafisches Interface implementieren könnte.

Die Ideen, die Sie in den Kommentaren zum Artikel hinterlassen, können in einer der nächsten Versionen umgesetzt werden. Deshalb schlagen Sie bitte Ihre Varianten vor, wie die Anwendung für die Arbeit mit Optimierungsergebnissen weiterentwickelt werden kann.

Unten können Sie die Dateien für Tests herunterladen, um den im Artikel angeführten Code zu studieren.