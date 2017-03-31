Grafische Interfaces X: Neue Möglichkeiten der Tabellendarstellung (build 9)

Inhalt





Einführung

Der ertse Artikel Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) beschreibt im Detail den Zweck der Bibliothek. Sie finden eine Liste von Artikeln mit Verweisen am Ende jeden Kapitels. Dort können Sie auch die komplette, aktuelle Version der Bibliothek zum derzeitigen Entwicklungsstand herunterladen. Die Dateien müssen im gleichen Verzeichnis wie das Archiv platziert werden.

Bis jetzt war CTable die fortschrittlichste Tabellenart in dieser Bibliothek. Diese Tabelle ist zusammengestellt aus editierbaren Boxen des Typs OBJ_EDIT Typ, aber eine weitere Entwicklung ist problematisch. Es wäre zum Beispiel schwierig, manuell die Spaltenbreite durch das Verschieben der Grenze eines Spaltenkopfes zu ändern, da es unmöglich ist, die sichtbaren Teile einzelner Grafikobjekte der Tabelle zu kontrollieren. Hier wurde die Grenze erreicht.

Beim augenblicklichen Stand der Bibliothek ist daher sinnvoller, die Entwicklung von dargestellten Tabellen des Typs CCanvasTable voranzutreiben. Informationen zu den bisherigen Versionen und Updates dargestellter Tabellen finden Sie hier:



Die Bildschirmfotos zeigen die letzten Versionen dargestellter Tabellen. Wie man sieht, sie sind komplett starr. Es ist eine einfaches Gitter mit Daten. Die Textpositionierung wird je Zelle definiert. Bis auf die Bildlaufleiste und einer automatischen Größenanpassung reagiert die Tabelle nicht auf Größenänderungen.

Fig. 1. Die vorherigen Version einer Tabellendarstellung.

Um das zu ändern, erweitern wir die Tabelle mit neuen Eigenschaften. Folgendes wird durch das aktuelle Update hinzugefügt:



Formatierung im Zebra-Stil

Aus- und Abwahl von Tabellenspalten durch Mausklicks

Spaltenköpfe, die ihre Farbe wechseln, wenn die Maus über ihnen ist und sie geklickt werden



Automatisches Anpassen der Textbreite an die Spaltenbreite, wenn es nicht genug Platz gibt

Ändern einer Spaltenbreite durch das Verschieben der Spaltengrenze



Formatierung im Zebra-Stil

Die Tabelle CTable des letzten Artikels kann ja bereits im Zebra-Stil angezeigt werden. Das erleichtert die Übersicht von Tabellen mit vielen Zellen. Das werden wir auch für die Tabellendarstellung übernehmen.



Verwenden wir die Methode CCanvasTable::IsZebraFormatRows() dafür. Sie verwendet die zweite Farbe der Tabellenstils, während die Zellen allgemein mit der Ersten gezeichnet werden.

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_is_zebra_format_rows; public : void IsZebraFormatRows( const color clr) { m_is_zebra_format_rows=clr; } };

Die Methode der Darstellung unterscheidet sich von denen anderer Tabellen. CCanvasTable färbt normalerweise den ganzen Hintergrund (Leinwand der Zeichnung) in der allgemeinen Farbe der Zellen. Im Zebra-Modus beginnt eine Schleife. Bei jeder Iteration werden die Koordinaten berechnet und die Bereiche alternierend in eine der beiden Farben gezeichnet. Das wird von der Methode FillRectangle() erledigt, die für das Ausfüllen von Rechtecken verwendet wird.

class CCanvasTable : public CElement { public : void DrawRows( void ); }; void CCanvasTable::DrawRows( void ) { if (m_is_zebra_format_rows== clrNONE ) { m_table.Erase(:: ColorToARGB (m_cell_color)); return ; } int x1= 0 ,x2=m_table_x_size; int y1= 0 ,y2= 0 ; for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { y1=(r*m_cell_y_size)-r; y2=y1+m_cell_y_size; uint clr=:: ColorToARGB ((r% 2 != 0 )? m_is_zebra_format_rows : m_cell_color); m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,clr); } }

Die Farbe der Zeile wird von Ihnen gewählt. Im Ergebnis schaut die Tabelle dann so aus:

Fig. 2. Tabellendarstellung im Zebra-Stil.

Auswahl und Abwahl von Tabellenzeilen

Die Zeilenauswahl benötigt zusätzliche Variablen und Methoden:

Die Farben des Hintergrundes und des Textes der ausgewählten Zeile

Index und Text

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_selected_row_color; color m_selected_row_text_color; int m_selected_item; string m_selected_item_text; public : int SelectedItem( void ) const { return (m_selected_item); } string SelectedItemText( void ) const { return (m_selected_item_text); } private : void DrawRows( void ); };

Die wählbaren Zeilen können mit der Methode CCanvasTable::SelectableRow() aus-/abgewählt werden:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_selectable_row; public : void SelectableRow( const bool flag) { m_selectable_row=flag; } };

Eine neue Methode wird für das Zeichnen nutzerdefinierter Bereiche benötigt, um eine Zeile auszuwählen. Der Code dieser Methode CCanvasTable::DrawSelectedRow() folgt unten. Sie berechnet die Koordinaten des gewählten Bereiches der Leinwand, der dann als Rechteck ausgemalt wird.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawSelectedRow( void ); }; void CCanvasTable::DrawSelectedRow( void ) { int y_offset=(m_selected_item*m_cell_y_size)-m_selected_item; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x1= 0 ; y1=y_offset; x2=m_table_x_size; y2=y_offset+m_cell_y_size- 1 ; m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_row_color)); }

Die Hilfsmethode CCanvasTable::TextColor() wird benötigt, um den Text neu zu zeichnen, das wiederum die Textfarbe der Zelle bestimmt:

class CCanvasTable : public CElement { private : uint TextColor( const int row_index); }; uint CCanvasTable::TextColor( const int row_index) { uint clr=:: ColorToARGB ((row_index==m_selected_item)? m_selected_row_text_color : m_cell_text_color); return (clr); }

Um eine Tabellenzeile auszuwählen, muss sie doppelt geklickt werden Das verlangt nach der Methode CCanvasTable::OnClickTable(), die über den Identifikator CHARTEVENT_OBJECT_CLICK der Ereignisbehandlung des Steuerelementes aufgerufen wird.



Mehrere Dinge müssen zu Beginn der Methode überprüft werden. Das Programm verlässt die Methode, wenn:

Zeilenauswahl deaktiviert ist;

die Bildlaufleiste aktiv ist;

Ein Klick außerhalb der Tabelle erfolgte.



Nach bestandenen Prüfungen werden die Koordinaten des Klicks berechnet, dafür wird der aktuelle Abstand zu den Kanten der Hintergrundes und der Y-Koordinate des Mauskursor benötigt. Danach wird die geklickte Zeile in einer Schleife bestimmt. Wurde die Zeile gefunden, muss überprüft werden, ob es die aktuell ausgewählte ist, und wenn ja — deaktivieren. Wurde die Zeile ausgewählt, muss ihr Index und der Text vom Beginn der Spalte gesichert werden. Nach der Beendigung der Schleife zur Suche der Zeile wird die Tabelle neu gezeichnet. Es wird eine Nachricht folgenden Inhalts verschickt:



Identifikator des Ereignisses ON_CLICK_LIST_ITEM

Identifikator des Steuerelementes

Index der gewählten Zeile

Text der gewählten Zeile.

class CCanvasTable : public CElement { private : bool OnClickTable( const string clicked_object); }; bool CCanvasTable::OnClickTable( const string clicked_object) { if (!m_selectable_row) return ( false ); if (m_scrollv.ScrollState() || m_scrollh.ScrollState()) return ( false ); if (m_table.Name()!=clicked_object) return ( false ); int xoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yoffset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int y=m_mouse.Y()-m_table.Y()+yoffset; for ( int r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { int y_offset=(r*m_cell_y_size)-r; bool y_pos_check=(y>=y_offset && y<y_offset+m_cell_y_size); if (!y_pos_check) continue ; if (r==m_selected_item) { m_selected_item = WRONG_VALUE ; m_selected_item_text = "" ; break ; } m_selected_item =r; m_selected_item_text =m_vcolumns[ 0 ].m_vrows[r]; break ; } DrawTable(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LIST_ITEM,CElementBase::Id(),m_selected_item,m_selected_item_text); return ( true ); }

Eine Tabellendarstellung mit einer ausgewählten Zeile sieht so aus:





Fig. 3. Demonstration der Aus- und Abwahl einer Zeile in der Tabellendarstellung.

Spaltenköpfe

Jede Tabelle ohne Spaltenköpfe sieht aus wie ein leeres Blatt. Die Spaltenköpfe werde in der gleichen Art wie die Tabelle gezeichnet, aber vor einem anderen Hintergrund. Dafür wird eine weitere Instanz der Klasse CRectCanvas der Klasse CCanvasTable hinzugefügt und eine eigene Methode für den Hintergrund geschrieben. Der Code dieser Methode wird hier nicht weiter erwähnt: Er ist praktisch ident mit dem für das Erstellen einer Tabelle. Der einzige Unterschied ist vorgegebenen Größen und die Lage des Objektes.

class CCanvasTable : public CElement { private : CRectCanvas m_headers; private : bool CreateHeaders( void ); };

Betrachten wir nun die Eigenschaften der Spaltenköpfe. Sie können vor dem Erstellen der Tabelle konfiguriert werden.

Anzeigeart der Spaltenköpfe der Tabelle.

Größe (Höhe) der Spaltenköpfe.

Hintergrundfarbe der Spaltenköpfe in verschiedenen Zuständen.

Textfarbe der Spaltenköpfe.

Variablen und Methoden bezüglich dieser Eigenschaften:

class CCanvasTable : public CElement { private : bool m_show_headers; int m_header_y_size; color m_headers_color; color m_headers_color_hover; color m_headers_color_pressed; color m_headers_text_color; public : void ShowHeaders( const bool flag) { m_show_headers=flag; } void HeaderYSize( const int y_size) { m_header_y_size=y_size; } void HeadersColor( const color clr) { m_headers_color=clr; } void HeadersColorHover( const color clr) { m_headers_color_hover=clr; } void HeadersColorPressed( const color clr) { m_headers_color_pressed=clr; } void HeadersTextColor( const color clr) { m_headers_text_color=clr; } };

Es wird eine Methode zur Bestimmung der Namen der Spaltenköpfe benötigt. Zusätzlich auch ein Array zur Sicherung dieser Werte. Die Arraygröße ist gleich der Spaltenzahl und wird in der gleichen Methode CCanvasTable::TableSize() beim Bestimmen der Tabellengröße gesetzt.

class CCanvasTable : public CElement { private : string m_header_text[]; public : void SetHeaderText( const int column_index, const string value ); }; void CCanvasTable::SetHeaderText( const uint column_index, const string value ) { uint csize=::ArraySize(m_vcolumns); if (csize< 1 || column_index>=csize) return ; m_header_text[column_index]= value ; }

Die Textausrichtung innerhalb der Zellen und Spaltenköpfe verwenden beide die Methode CCanvasTable::TextAlign(). Die Methode zur Ausrichtung gemäß der X-Achse in den Tabellenzellen stimmt überein mit der der Spaltenköpfe , und die Ausrichtung gemäß der Y-Achse wird durch einen übergebenen Wert bestimmt. In dieser Version wird der Text der Spaltenköpfe gemäß der Y-Achse mittig positioniert — TA_VCENTER, und die Zellen erhalten einen Abstand von der Oberkante der Zelle — TA_TOP.

class CCanvasTable : public CElement { private : uint TextAlign( const int column_index, const uint anchor); }; uint CCanvasTable::TextAlign( const int column_index, const uint anchor ) { uint text_align= 0 ; switch (m_vcolumns[column_index].m_text_align) { case ALIGN_CENTER : text_align= TA_CENTER | anchor ; break ; case ALIGN_RIGHT : text_align= TA_RIGHT | anchor ; break ; case ALIGN_LEFT : text_align= TA_LEFT | anchor ; break ; } return (text_align); }

In vielen Tabellen und Betriebssystemen ändert sich der Pointer, wenn er sich über den Spaltengrenzen befindet. Die Abbildung zeigt dies am Beispiel einer Tabelle des Fensters der Toolbox des MetaTrader 5 Handelsterminals. Wenn man jetzt diesen neuen Kursor klickt, verändert er den Änderungsmodus der Spaltenbreite. Die Hintergrundfarbe dieses Spaltenkopfes ändert sich auch.

Fig. 4. Mauszeiger über der Grenze eines Spaltenkopfes.

Erstellen wir ein gleiches Verhalten mit der Bibliothek. Im Anhang am Ende des Artikels gibt es ein Verzeichnis mit allen Bildern. Wir fügen neue Identifikatoren der Enumeration ENUM_MOUSE_POINTER von Zeigern in der Datei Enums.mqh hinzu, um eine Anpassung bezüglich der X- und Y-Achse zu ermöglichen:

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_X_RESIZE_RELATIVE = 5 , MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 6 , MP_X_SCROLL = 7 , MP_Y_SCROLL = 8 , MP_TEXT_SELECT = 9 };

Es müssen geeignete Erweiterungen der Klasse CPointer vorgenommen werden, um die Verwendung dieser Zeigerarten durch die Kontrollklasse zu ermöglichen.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" class CPointer : public CElement { private : void SetPointerBmp( void ); }; void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { ... case MP_X_RESIZE_RELATIVE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_rel.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE_RELATIVE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_rel.bmp" ; break ; ... } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Both images must be set for the cursor!" ); }

Weiter Variablen werden jetzt noch benötigt:

Um zu bestimmen, wenn die Grenzen eines Spaltenkopfes verändert wird

Um festzustellen, wenn der Mauszeiger eine Grenze zwischen zwei Spalten überschreitet. So können wir die Belastung reduzieren, da nur dann die die Texte neu geschrieben werden, wenn die benachbarte Region berührt wird.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_prev_header_index_focus; int m_column_resize_control; };

Die Methode CCanvasTable::HeaderColorCurrent() fragt die aktuelle Farbe des Spaltenkopfes ab, abhängig vom Modus, der Position des Mauszeigers und der linken Maustaste. Der Fokus des Spaltenkopfes wird bestimmt durch die Methode CCanvasTable::DrawHeaders(), die den Hintergrund des Spaltenkopfes ausfüllt und der Prüfergebnis übergeben wird.

class CCanvasTable : public CElement { private : uint HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus); }; uint CCanvasTable::HeaderColorCurrent( const bool is_header_focus ) { uint clr= clrNONE ; if (! is_header_focus || !m_headers.MouseFocus()) clr=m_headers_color; else { bool condition=(m_mouse.LeftButtonState() && m_column_resize_control== WRONG_VALUE ); clr=(condition)? m_headers_color_pressed : m_headers_color_hover; } return (:: ColorToARGB (clr)); }

Der Code der Methode CCanvasTable::DrawHeaders() ist unten aufgeführt. Hier, wenn die Maus sich nicht im Bereich eines Spaltenkopfes befindet, wird der gesamte Hintergrund mit der angebenden Farbe ausgemalt. Stehen Spaltenköpfe im Fokus, dann muss abgefragt werden, welcher im Fokus steht. Dafür müssen die relativen Koordinaten des Mauskursors und, in einer Schleife, die Spaltenköpfe, die im Fokus stehen, bestimmt werden. Zusätzlich wird hier auch der Modus der Änderung der Spaltenbreite behandelt. Dafür wird ein weiterer Abstand für die Berechnung in diesem Modus verwendet. Wurde der Fokus gefunden, muss der Spaltenindex gesichert werden.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_sep_x_offset; private : void DrawHeaders( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeaders( void ) { if (!m_headers.MouseFocus()) { m_headers.Erase(:: ColorToARGB (m_headers_color)); return ; } bool is_header_focus= false ; int x= 0 ; int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2=m_header_y_size; if (:: CheckPointer (m_mouse)!= POINTER_INVALID ) { int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; } m_headers.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (is_header_focus=x>x1+((i!= 0 )? sep_x_offset : 0 ) && x<=x2+sep_x_offset) m_prev_header_index_focus=i; m_headers.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,HeaderColorCurrent(is_header_focus)); x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

Ist jetzt der Hintergrund der Spaltenköpfe ausgefüllt, ist es notwendig das Gitter (Begrenzungslinien) zu zeichnen. Die Methode CCanvasTable::DrawHeadersGrid() wird dafür verwendet. Zuerst wird der gemeinsame Rahmen gezeichnet, und dann, in einer Schleife, die Trennungslinien.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawHeadersGrid( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeadersGrid( void ) { uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color); int x1= 0 ,x2= 0 ,y1= 0 ,y2= 0 ; x2=m_table_x_size- 1 ; y2=m_header_y_size- 1 ; m_headers.Rectangle(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1=m_vcolumns[ 0 ].m_width; for ( int i= 1 ; i<m_columns_total; i++) { m_headers.Line(x1,y1,x2,y2,clr); x2=x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

Und zuletzt, das Zeichnen der Texte der Spaltenköpfe. Diese Aufgabe bewältigt die Methode CCanvasTable::DrawHeadersText(). Hier muss in einer Schleife über alle Spaltenköpfe iteriert werden, um die Koordinaten des Textes zu bestimmen und die Ausrichtung bei jedem Durchlauf. Der Name des Spaltenkopfes wird als letzte Operation in der Schleife geschrieben. Auch die Textanpassung relativ zur Spaltenbreite findet hier statt. Die Methode CCanvasTable::CorrectingText() wird hierzu verwendet. Im nächsten Kapitel wird sie detailliert beschrieben.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawHeadersText( void ); }; void CCanvasTable::DrawHeadersText( void ) { int x= 0 ,y=m_header_y_size/ 2 ; int column_offset = 0 ; uint text_align = 0 ; uint clr=:: ColorToARGB (m_headers_text_color); m_headers.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x=TextX(c,column_offset); text_align=TextAlign(c, TA_VCENTER ); m_headers. TextOut (x,y, CorrectingText(c, 0 , true ) ,clr,text_align); } }

Alle aufgelisteten Methoden des Zeichnens werden von der Methode CCanvasTable::DrawTableHeaders() aufgerufen. Die Ausführung wird blockiert, wenn die Anzeige der Spaltenköpfe nicht aktiviert ist.

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawTableHeaders( void ); }; void CCanvasTable::DrawTableHeaders( void ) { if (!m_show_headers) return ; DrawHeaders(); DrawHeadersGrid(); DrawHeadersText(); }

Der Fokus auf einen Spaltenkopf wird von der Methode CCanvasTable::CheckHeaderFocus() überprüft. Das Programm verlässt die Methode in zwei Fällen:



wenn der Anzeige der Spaltenköpfe nicht aktiviert ist

oder wenn die Breitenänderung einer Spalte begonnen hat.



Danach werden die relativen Koordinaten des Kursors auf dem Hintergrund abgefragt. Die Schleife sucht den Fokus eines Spaltenkopfes und prüft, ob er sich seit dem letzten Aufruf dieser Methode geändert hat. Wird ein neuer Fokus erkannt (der Moment des Kreuzens der Spaltengrenzen), dann ist es notwendig den vorher gesicherten Index des Spaltenkopfes zurückzusetzen und die Schleife zu stoppen.

class CCanvasTable : public CElement { private : void CheckHeaderFocus( void ); }; void CCanvasTable::CheckHeaderFocus( void ) { if (!m_show_headers || m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) return ; int x1= 0 ,x2= 0 ; int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; int sep_x_offset=(m_column_resize_mode)? m_sep_x_offset : 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (( x>x1+sep_x_offset && x<=x2+sep_x_offset ) && m_prev_header_index_focus!=i ) { m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; break ; } x1+=m_vcolumns[i].m_width; } }

Die Spaltenköpfe werden bei jedem Lauf nur dann neu gezeichnet, wenn die Grenzen gekreuzt wurden. Das verringert die CPU-Last. Die Methode CCanvasTable::ChangeHeadersColor() bewältigt diese Aufgabe. Die Methode wird verlassen, wenn die Anzeige der Spaltenköpfe deaktiviert ist oder die Spaltenbreiten verschoben werden. Wurden diese Prüfungen zu Beginn der Methode bestanden, dann wird der Fokus auf die Spaltenköpfe überprüft und diese werden neu gezeichnet.

class CCanvasTable : public CElement { private : void ChangeHeadersColor( void ); }; void CCanvasTable::ChangeHeadersColor( void ) { if (!m_show_headers) return ; if (m_column_resize.IsVisible() && m_mouse.LeftButtonState()) { if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) m_column_resize_control=m_prev_header_index_focus; return ; } if (!m_headers.MouseFocus()) { if (m_prev_header_index_focus!= WRONG_VALUE ) { m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; DrawTableHeaders(); m_headers.Update(); } } else { CheckHeaderFocus(); if (m_prev_header_index_focus== WRONG_VALUE ) { DrawTableHeaders(); m_headers.Update(); } } }

Unten ist der Code der Methode CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus(). Sie wird für die Bestimmung des Fokus auf die Grenzen zwischen den Spaltenköpfen benötigt, und sie ist verantwortlich den Kursor bei der Änderung der Spaltenbreite zu zeigen/verbergen. Es gibt zwei Prüfungen am Anfang der Methode. Die Methode wird verlassen, wenn die Änderung der Spaltenbreite deaktiviert ist. Ist sie aktiviert und die Spaltenbreite wird gerade verändert, dann ist es notwendig, die Koordinaten des Mauskursors zu aktualisieren und die Methode zu verlassen.

Wurde nicht begonnen die Spaltenbreite zu ändern, dann, wenn der Kursor im Bereich des Spaltenkopfes ist, wird versucht den Fokus auf eine der Grenzen zu richten, in einer Schleife. Wurde der Fokus gefunden, werden die Koordinaten des Mauskursors aktualisiert, sichtbar gemacht und die Methode verlassen. Wurde der Fokus nicht gefunden, dann wird der Zeiger ausgeblendet.

class CCanvasTable : public CElement { private : void CheckColumnResizeFocus( void ); }; void CCanvasTable::CheckColumnResizeFocus( void ) { if (!m_column_resize_mode) return ; if (m_column_resize_control!= WRONG_VALUE ) { m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); return ; } bool is_focus= false ; if (m_headers.MouseFocus()) { int x1= 0 ,x2= 0 ; int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; for ( int i= 0 ; i<m_columns_total; i++) { x1=x2+=m_vcolumns[i].m_width; if (is_focus=x>x1-m_sep_x_offset && x<=x2+m_sep_x_offset) break ; } if (is_focus) { m_column_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); m_column_resize.Show(); return ; } } if (!m_headers.MouseFocus() || !is_focus) m_column_resize.Hide(); }

Das Endergebnis sieht wie folgt aus:

Fig. 5. Spaltenköpfe der Spalten.

Anpassung der Länge einer Zeichenkette relativ zur Spaltenbreite

Damit der Text nicht in eine benachbarte Zelle ragt, war es früher notwendig, um das zu erreichen, eine Spaltenbreite manuell zu verändern und neu zu kompilieren. Das ist natürlich unbequem.



Also passen wir jetzt die Textlänge automatisch der Zelle an. Der vorher angepasste Text wird nicht noch einmal angepasst, wenn die Tabelle neu gezeichnet wird. Ergänzen wir die Struktur mit den Tabelleneigenschaften um einen Array zur Textsicherung.

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTOptions { string m_vrows[]; string m_text[]; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; }; CTOptions m_vcolumns[]; };

Im Ergebnis wird m_vrows[] den ganzen Text aufnehmen, während der Array m_text[] die angepasste Version des Textes enthält.

Die Methode CCanvasTable::CorrectingText() ist verantwortlich für die Anpassung der Länge der Texte sowohl im Spaltenkopf wie in den Zellen. Nach der Identifikation des relevanten Textes , wird die Breite abgefragt. Danach wird geprüft, ob der ganze Text in die Zelle passt, unter Berücksichtigung der Abstände zu den Kanten der Zelle. Passt es, wird der Text im Array m_text[] gesichert und die Methode verlassen. In der aktuellen Version wird der angepasste Text der Zellen gesichert, nicht der der Spaltenköpfe.

Passt der Text nicht, dann müssen die überstehenden Zeichen gekürzt und ein ('…'), eine Ellipse, ergänzt werden. Die Ellipse symbolisiert, dass der angezeigte Text gekürzt wurde. Dieses Vorgehen ist einfach umzusetzen:

1) Abfragen der Textlänge.



2) Dann Iterieren über alle Zeichen in einer Schleife, beginnend mit dem letzten Zeichen, um das letzte Zeichen zu löschen und in einer Hilfsvariablen zwischenzuspeichern.



Ist kein Zeichen mehr übrig, wird eine leere Zeichenkette zurückgegeben.



4) Solange es noch Zeichen gibt, frage die Breite des aktuellen Textes ab, inklusive der Ellipse.



5) Prüfen, ob der Text jetzt in die Zelle passt, unter Berücksichtigung der individuellen Abstände zu den Kanten der Zelle.



6) Passt alles, sichern in einer lokalen Variablen der Methode und verlassen der Schleife.



7) Danach sichern des angepassten Textes im Array m_text[] und die Methode verlassen.

class CCanvasTable : public CElement { private : string CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false ); }; string CCanvasTable::CorrectingText( const int column_index, const int row_index, const bool headers= false ) { string corrected_text=(headers)? m_header_text[column_index]: m_vcolumns[column_index].m_vrows[row_index]; int x_offset=m_text_x_offset* 2 ; CRectCanvas *obj=(headers)? :: GetPointer (m_headers) : :: GetPointer (m_table); int full_text_width=obj.TextWidth(corrected_text); if (full_text_width<=m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset) { if (!headers) m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text; return (corrected_text); } else { string temp_text= "" ; int total=:: StringLen (corrected_text); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { temp_text=:: StringSubstr (corrected_text, 0 ,i); if (temp_text== "" ) { corrected_text= "" ; break ; } int text_width=obj.TextWidth(temp_text+ "..." ); if (text_width<m_vcolumns[column_index].m_width-x_offset) { corrected_text=temp_text+ "..." ; break ; } } } if (!headers) m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]=corrected_text; return (corrected_text); }

Die Verwendung angepasster Zeichenketten während des Neuzeichnens von Tabellen, ist besonders beim Ändern der Spaltenbreite wichtig. Aber statt den Text aller Zellen der Tabelle zu ändern, genügt es, nur die Zellen der Spalte zu ändern, die gerade geändert wird. Das verringert die CPU-Last.

class CCanvasTable : public CElement { private : string Text( const int column_index, const int row_index); }; string CCanvasTable::Text( const int column_index, const int row_index) { string text= "" ; if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) text=CorrectingText(column_index,row_index); else { if (column_index==m_column_resize_control) text=CorrectingText(column_index,row_index); else text=m_vcolumns[column_index].m_text[row_index]; } return (text); }

Die Methode() prüft, ob es notwendig ist, den Text einer bestimmten Spalte zu ändern oder, ob es genügt, den vorher angepassten Text zurückzugeben. Ihr Code schaut folgendermaßen aus:

Die Methode CCanvasTable::ChangeColumnWidth() führt die Änderung der Spaltenbreite durch.



Die minimale Spaltenbreite beträgt 30 Pixel. Die Methode wird verlassen, wenn der die Spaltenköpfe ausgeblendet werden. Nach bestandener Prüfung wird der Fokus auf die Grenzen der Spaltenköpfe überprüft. Ergibt diese Prüfung, dass der Prozess noch nicht begonnen/beendet wurde, werden die Hilfsvariablen gelöscht und die Methode verlassen. Ist der Prozess im Gang, wird die relative X-Koordinate abgefragt. Wenn der Prozess gerade begonnen hat, dann müssen die aktuelle X-Koordinate des Kursors (die Variable x_fixed) und die Breite der sich verändernden Breite (die Variable prev_width) gesichert werden. Die lokalen Variablen dafür sind definiert als static. Daher wird jedes Mal, wenn die Methode zu Beginn der Methode ihre Werte gesichert, bis sie am Ende des Vorgangs gelöscht werden.

Jetzt wird die neue Spaltenbreite berechnet. Passiert es, dass die minimale Spaltenbreite erreicht wurde, wird die Methode verlassen. Sonst wird die neue Breite dieser Spalte in der Struktur der Eigenschaften der Tabelle gesichert. Danach werden die Dimensionen der Tabelle erneut berechnet und angewendet, und die Tabelle wird am Ende der Methode neu gezeichnet.

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_min_column_width; private : void ChangeColumnWidth( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_min_column_width( 30 ) { ... } void CCanvasTable::ChangeColumnWidth( void ) { if (!m_show_headers) return ; CheckColumnResizeFocus(); static int x_fixed = 0 ; static int prev_width = 0 ; if (m_column_resize_control== WRONG_VALUE ) { x_fixed = 0 ; prev_width = 0 ; return ; } int xoffset=( int )m_headers.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int x=m_mouse.X()-m_headers.X()+xoffset; if (x_fixed< 1 ) { x_fixed =x; prev_width =m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width; } int new_width=prev_width+(x-x_fixed); if (new_width<m_min_column_width) return ; m_vcolumns[m_column_resize_control].m_width=new_width; CalculateTableSize(); ChangeTableSize(); DrawTable(); }

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

Fig. 5. Anpassung der Textlängen relativ zur variablen Spaltenbreite.

Ereignisbehandlung

Die Farbgebung der Objekte der Tabellen und Änderung der Spaltenbreite wird vom Steuerelement über den Ereignisbehandlung der Maus (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) durchgeführt.

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; if (!CElementBase::CheckSubwindowNumber()) return ; CElementBase::CheckMouseFocus(); m_headers.MouseFocus(m_mouse.X()>m_headers.X() && m_mouse.X()<m_headers.X2() && m_mouse.Y()>m_headers.Y() && m_mouse.Y()<m_headers.Y2()); if (m_scrollv.ScrollBarControl() || m_scrollh.ScrollBarControl()) { ShiftTable(); return ; } ChangeObjectsColor(); ChangeColumnWidth(); return ; } ... }

Ein neuer Identifikator für die Ereignisbehandlung wird für den veränderten Status der linken Maustaste benötigt. Damit können wir sich wiederholende Prüfungen übergehen, und das Ereignis gleichzeitig in mehrere Codeblocks der Ereignisbehandlung bearbeiten. Add the ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON identifier to the Define.mqh file:

#define ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON ( 33 )

Weiters wurde die Methode CMouse::CheckChangeLeftButtonState() der Klasse hinzugefügt, um damit die aktuellen Parameter der Maus abzufragen (CMouse). Das erlaubt die Bestimmung des geänderten Zustandes der linken Maustaste. Diese Methode wird von der Ereignisbehandlung der Klasse aufgerufen. Hat sich der Zustand der linken Maustaste geändert, sendet diese Methode eine Nachricht mit dem Identifikator ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON. Diese Nachricht kann später von allen empfangen und bearbeitet werden.

class CMouse { private : bool CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state); }; void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =CheckChangeLeftButtonState(sparam); ... } } bool CMouse::CheckChangeLeftButtonState( const string mouse_state) { bool left_button_state=( bool ) int (mouse_state); if (m_left_button_state!=left_button_state) :: EventChartCustom (m_chart.ChartId(),ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON, 0 , 0.0 , "" ); return (left_button_state); }

Die Ereignisbehandlung des Identifikators ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON wird in der Klasse CCanvasTable benötigt:

um Variablen zu löschen;

die Bildlaufleiste anzupassen ;

; die Tabelle neu zu zeichnen :

void CCanvasTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) { if (!m_show_headers) return ; if (!m_mouse.LeftButtonState()) { m_column_resize_control= WRONG_VALUE ; m_column_resize.Hide(); HorizontalScrolling(m_scrollh.CurrentPos()); } m_prev_header_index_focus= WRONG_VALUE ; ChangeObjectsColor(); } }

Die animierten Bildschirmfotos des Artikels zeigen das Verhalten einer MQL-Anwendung, die mittels des Links unten für weiteres Experimentieren herunter geladen werden kann.

Schlussfolgerung

Die letzte Aktualisierung der Bibliothek verbessert die Tabellendarstellung des Typs CCanvasTable. Dies ist nicht die letzte Version der Tabelle. Sie wird weiterentwickelt und neue Funktionen werden hinzugefügt werden.

Das aktuelle Schema der Bibliothek zur Erstellung eines grafischen Interfaces ist unten aufgeführt.

Fig. 6. Struktur der Bibliothek im augenblicklichen Entwicklungszustand.

Unten könne Sie die letzten Versionen der Bibliothek und der Dateien zum Testen herunterladen.