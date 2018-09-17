Ein Expert Advisor mit GUI: Hinzufügen von Funktionen (Teil II)

Inhalt

Einführung

Im vorherigen Artikel zeigte ich, wie schnell ein grafisches Interface (GUI) für einen EA entwickelt werden kann. Jetzt werden wir das bereits entwickelte GUI mit den Funktionen des EAs verbinden.

Erhalt von Symbol- und Indikatordaten

Zuerst müssen wir uns darum kümmern, die Symbol- und Indikatordaten zu erhalten. Lassen Sie uns die Symbole als Tabelle darstellen, die sich auf die Filterwerte im Eingabefeld Symbols filter stützt. Dies geschieht mit der Methode CProgram::GetSymbols().

Wir markieren zu Beginn der Methode mit dem Fortschrittsbalken, dass gerade die Symbole empfangen werden. Zunächst ist die Gesamtzahl der Symbole unbekannt. Wir stellen daher den Fortschrittsbalken auf 50% ein. Als nächstes geben wir den Array des Symbole frei. Wenn wir mit der Anwendung arbeiten, müssen wir möglicherweise eine weitere Symbolliste erstellen, deshalb sollten wir das jedes Mal tun, wenn die Methode CProgram::GetSymbols() aufgerufen wird.

Der Filter im Eingabefeld Symbols filter wird nur verwendet, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, während das Eingabefeld einige kommagetrennte Textzeichen enthält. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden diese Zeichen als separate Elemente in das Array aufgenommen, so dass sie später bei der Suche nach notwendigen Symbolen verwendet werden können. Wir entfernen die Sonderzeichen an den Enden der einzelnen Elemente, falls erforderlich.

Der nächste Schritt ist die Schleife zum Sammeln der Forex-Symbole. Sie durchläuft die vollständige Liste aller auf dem Server verfügbaren Symbole. Zu Beginn jeder Iteration erhalten wir den Namen des Symbols und entfernen ihn aus dem Fenster Market Watch. Somit stimmen die Listen in der Programmoberfläche und in diesem Fenster überein. Als nächstes prüfen wir, ob ein empfangenes Symbol zur Kategorie der Forexsymbole gehört. Wenn alle Symbole für die Arbeit benötigt werden, kommentieren wir diese Bedingung einfach aus oder löschen sie. In diesem Artikel werden wir nur mit Forexsymbolen arbeiten.

Wenn der Namensfilter aktiviert ist, überprüfen wir im Zyklus, ob der Name des bei dieser Iteration empfangenen Symbols mit Textzeichen aus dem Eingabefeld Symbols filter übereinstimmt. Wenn es keine Übereinstimmung gibt, fügen wir das Symbol zum Array hinzu.

Wenn keine Symbole gefunden werden, wird nur das aktuelle Symbol des Hauptdiagramms dem Array hinzugefügt. Danach werden alle dem Array hinzugefügten Symbole im Fenster Market Watch sichtbar.

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_symbols[]; private : void GetSymbols( void ); }; void CProgram::GetSymbols( void ) { m_progress_bar.LabelText( "Get symbols..." ); m_progress_bar.Update( 1 , 2 ); :: Sleep ( 5 ); :: ArrayFree (m_symbols); string elements[]; if (m_symb_filter.IsPressed()) { string text=m_symb_filter.GetValue(); if (text!= "" ) { ushort sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (text,sep,elements); int elements_total=:: ArraySize (elements); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { :: StringTrimLeft (elements[e]); :: StringTrimRight (elements[e]); } } } int symbols_total=:: SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { string symbol_name=:: SymbolName (i, false ); :: SymbolSelect (symbol_name, false ); if (:: SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) continue ; if (m_symb_filter.IsPressed()) { bool check= false ; int elements_total=:: ArraySize (elements); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (:: StringFind (symbol_name,elements[e])>- 1 ) { check= true ; break ; } } if (!check) continue ; } int array_size=:: ArraySize (m_symbols); :: ArrayResize (m_symbols,array_size+ 1 ); m_symbols[array_size]=symbol_name; } int array_size=:: ArraySize (m_symbols); if (array_size< 1 ) { :: ArrayResize (m_symbols,array_size+ 1 ); m_symbols[array_size]=:: Symbol (); } int selected_symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); for ( int i= 0 ; i<selected_symbols_total; i++) :: SymbolSelect (m_symbols[i], true ); }

Kommen wir nun dazu, die Indikator-Handles für alle ausgewählten Symbole mit der Methode CProgram::GetHandles() zu erzeugen. Zuerst setzen wir die Größe des Handle-Arrays auf die Größe des Symbol-Arrays. Die Handles werden mit dem Zeitrahmen erstellt, der in der Combobox Timeframes angegeben ist. Da die Combobox es erlaubt, eine Zeichenkette zu übernehmen, sollte er anschließend in einen geeigneten Typ (ENUM_TIMEFRAMES) umgewandelt werden. Füllen wir nun das Handle-Array in der Schleife aus. In diesem Fall ist dies der Indikator Stochastic mit seinen Standardwerten. Wir aktualisieren die Fortschrittsanzeige bei jeder Iteration. Wir erinnern uns an den ersten Handle-Index des Graphen, der am Ende der Methode angezeigt wird.

class CProgram : public CWndEvents { private : int m_handles[]; int m_current_handle_index; private : void GetHandles( void ); }; void CProgram::GetHandles( void ) { int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); :: ArrayResize (m_handles,symbols_total); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { m_handles[i]=:: iStochastic (m_symbols[i],StringToTimeframe(tf), 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); m_progress_bar.LabelText( "Get handles: " + string (symbols_total)+ "/" + string (i)+ " [" +m_symbols[i]+ "] " +((m_handles[i]!= WRONG_VALUE )? "ok" : "wrong" )+ "..." ); m_progress_bar.Update(i,symbols_total); :: Sleep ( 5 ); } m_current_handle_index= 0 ; }

Die Werte der Indikatoren werden mit der Methode CProgram::GetIndicatorValues() abgefragt. Beschreiben wir den Algorithmus. Wir legen zunächst die Größe des Arrays für die Indikatorwerte fest, die der Größe des Handle-Arrays entspricht; gehen dann in der Hauptschleife durch das Handle-Array und machen fünf Versuche, bei jeder Iteration die Indikatorendaten zu holen. Wir überprüfen sicherheitshalber die Gültigkeit des Handles und versuchen, sie erneut zu abzufragen, wenn es nicht vorher nicht gelungen ist. Wir aktualisieren den Fortschrittsbalken am Ende der Hauptschleife, damit wir den aktuellen Programmstand sehen können.

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_values[]; private : void GetIndicatorValues( void ); }; void CProgram::GetIndicatorValues( void ) { int handles_total=:: ArraySize (m_handles); :: ArrayResize (m_values,handles_total); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); for ( int i= 0 ; i<handles_total; i++) { int attempts= 0 ; int received= 0 ; while (attempts< 5 ) { if (m_handles[i]== WRONG_VALUE ) { m_handles[i]=:: iStochastic (m_symbols[i],StringToTimeframe(tf), 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); continue ; } double values[ 1 ]; received=:: CopyBuffer (m_handles[i], 1 , 0 , 1 ,values); if (received> 0 ) { m_values[i]=values[ 0 ]; break ; } attempts++; :: Sleep ( 100 ); } m_progress_bar.LabelText( "Get values: " + string (handles_total)+ "/" + string (i)+ " [" +m_symbols[i]+ "] " +((received> 0 )? "ok" : "wrong" )+ "..." ); m_progress_bar.Update(i,handles_total); :: Sleep ( 5 ); } }

Nachdem die Symbolliste erstellt und die Indikatordaten empfangen wurden, fügen wir die Werte des Arrays der Tabelle auf der Registerkarte Trade hinzu. Die Methode CProgram::RebuildingTables() macht das. Die Anzahl der Symbole kann sich ändern. Daher wird die Tabelle bei jedem Aufruf dieser Methode komplett neu angeordnet.

Zuerst werden alle Zeilen, außer der Backup-Zeile, aus ihr entfernt. Anschließend werden der Tabelle wieder Zeilen entsprechend der Anzahl der Symbole hinzugefügt. Dann gehen wir sie in einer Schleife durch und addieren die zuvor in separaten Arrays empfangenen Werte. Zusätzlich zu den Werten selbst müssen wir noch den Text farblich hervorheben, um zu sehen, welche Signale sich aufgrund der Indikatorwerte bereits gebildet haben. Werte unterhalb von Stochastic werden als Kaufsignale blau hervorgehoben, während Werte oberhalb des Indikatormaximums rot als Verkaufssignale dargestellt werden. Der Fortschrittsbalken wird bei jeder Iteration aktualisiert, während das Programm arbeitet. Am Ende der Methode aktualisieren wir die Tabelle und die Bildlaufleisten.

void CProgram::RebuildingTables( void ) { m_table_symb.DeleteAllRows(); int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); for ( int i= 0 ; i<symbols_total- 1 ; i++) m_table_symb.AddRow(i); uint rows_total=m_table_symb.RowsTotal(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )rows_total; r++) { m_table_symb.SetValue( 0 ,r,m_symbols[r]); m_table_symb.SetValue( 1 ,r,:: DoubleToString (m_values[r], 2 )); color clr=(m_values[r]>( double )m_up_level.GetValue())? clrRed :(m_values[r]<( double )m_down_level.GetValue())? C'85,170,255' : clrBlack ; m_table_symb.TextColor( 0 ,r,clr); m_table_symb.TextColor( 1 ,r,clr); m_progress_bar.LabelText( "Initialize tables: " + string (rows_total)+ "/" + string (r)+ "..." ); m_progress_bar.Update(r,rows_total); :: Sleep ( 5 ); } m_table_symb.Update( true ); m_table_symb.GetScrollVPointer().Update( true ); m_table_symb.GetScrollHPointer().Update( true ); }

Alle oben beschriebenen Methoden werden in der Methode CProgram::RequestData() aufgerufen. Sie erhält ein einziges Argument, um damit die ID des Steuerelements zu überprüfen - die Schaltfläche Request. Nach dieser Prüfung blenden wir die Tabelle vorübergehend aus und machen den Fortschrittsbalken sichtbar. Dann werden alle oben beschriebenen Methoden nacheinander aufgerufen, um die Daten zu erhalten und in die Tabelle zu schreiben. Dann blenden wir den Fortschrittsbalken aus, platzieren den Zeitrahmen aus der Combobox auf dem Diagramm und machen die letzten Änderungen sichtbar.

bool CProgram::RequestData( const long id) { if (id!=m_request.Id()) return ( false ); m_table_symb.Hide(); m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); GetSymbols(); GetHandles(); GetIndicatorValues(); RebuildingTables(); m_progress_bar.Hide(); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Period (StringToTimeframe(tf)); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_table_symb.Show(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Erhalt von Daten über die offenen Positionen

Wenn der EA auf dem Chart gestartet wird, müssen wir sofort feststellen, ob es offene Positionen gibt, um diese Daten mit der Tabelle der Registerkarte Positionen anzuzeigen. Die Liste aller Positionen finden Sie auf dem Karteireiter Trade im Fenster Toolbox. Um eine einzelne Position durch ein Symbol zu schließen, klicken Sie auf das Kreuz in der Tabellenzelle der Spalte Profit. Wenn es mehrere Positionen desselben Symbols (hedging account) gibt und wir alle schließen müssen, benötigen wir mehrere Schritte. In der Positionstabelle der GUI sollte eine Zeile (für jedes Symbol) Gesamtdaten über das aktuelle Ergebnis, die Einlagenbelastung und den Durchschnittspreis enthalten. Außerdem können wir alle Positionen zu einem bestimmten Symbol mit einem einzigen Klick schließen.

Zuerst betrachten wir die Methode CProgram::GetPositionsSymbols() zum Empfangen der Liste der Symbole nach offenen Positionen. Ein leeres dynamisches Array zum Empfangen von Symbolen wird an dieses übergeben. Wir gehen dann in einer Schleife durch alle offenen Positionen. Bei jeder Iteration wird der Symbolname der Position abgerufen und mit dem Trennzeichen "," zur Zeichenkettenvariablen hinzugefügt. Bevor wir einen Symbolnamen hinzufügen, überprüfen wir, ob er bereits in der Zeile vorhanden ist.

Nachdem wir die Schleife abgeschlossen und die Symbolzeile gebildet haben, erhalten wir die Zeilenelemente in dem übergebenen Array und geben die Anzahl der empfangenen Symbole zurück.

int CProgram::GetPositionsSymbols( string &symbols_name[]) { string symbols= "" ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<positions_total; i++) { string position_symbol=:: PositionGetSymbol (i); if (position_symbol== "" ) continue ; if (:: StringFind (symbols,position_symbol, 0 )== WRONG_VALUE ) :: StringAdd (symbols,(symbols== "" )? position_symbol : "," +position_symbol); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (symbols,u_sep,symbols_name); return (symbols_total); }

Jetzt, da wir das Symbol-Array haben, können wir Daten über jede Position sammeln, indem wir einfach einen Symbolnamen angeben. Betrachten wir die Methoden zum Empfangen von Werten in allen Datenspalten der Positionstabelle.

Um die Anzahl der Positionen eines bestimmten Symbols zu erhalten, verwenden wir die Methode CProgram::PositionsTotal(). Es durchläuft alle Positionen in einer Schleife und zählt nur die Positionen, die dem im Methodenargument angegebenen Symbol entsprechen.

int CProgram:: PositionsTotal ( const string symbol) { int pos_counter= 0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; pos_counter++; } return (pos_counter); }

Das Positionsvolumen kann mit der Methode CProgram::PositionsVolumeTotal() ermittelt werden. Neben dem Symbol, mit dem das Gesamtvolumen der Positionen, erhalten wird, ist es auch möglich, deren Typ an die Methode zu übergeben. Obwohl der Typ ein optionales Argument in dieser Methode ist. Standardmäßig wird der Wert WRONG_VALUE angegeben. Wenn kein Typ angegeben ist, wird die Prüfung nicht verwendet und die Methode gibt das Gesamtvolumen aller Positionen zurück.

double CProgram::PositionsVolumeTotal( const string symbol, const ENUM_POSITION_TYPE type= WRONG_VALUE ) { double volume_counter= 0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; if (type!= WRONG_VALUE ) { if (type!=( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) continue ; } volume_counter+=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } return (volume_counter); }

Die Methode CProgram::PositionsFloatingProfitTotal() ermöglicht die Abfrage des gesamten variablen Gewinns der Positionen eines bestimmten Symbols. Der kumulierte Swap für Positionen wird bei der Berechnung berücksichtigt. Die Art der Positionen, für die wir den variablen Gewinn erhalten müssen, kann hier auch als optionales Argument angegeben werden. So wird die Methode universell einsetzbar.

double CProgram::PositionsFloatingProfitTotal( const string symbol, const ENUM_POSITION_TYPE type= WRONG_VALUE ) { double profit_counter= 0.0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; if (type!= WRONG_VALUE ) { if (type!=( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) continue ; } profit_counter+=:: PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )+:: PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); } return (profit_counter); }

Der Durchschnittspreis wird mit der Methode CProgram::PositionAveragePrice() berechnet. Ermitteln wir den Preis und das Volumen für die Position jedes Symbols in der Schleife. Dann summieren wir das Produkt dieser Werte, sowie das Volumen der Positionen (separat). Nach Abschluss der Schleife teilen Sie die Summe des Produkts aus Preisen und Mengen in die Summe der Mengen, um den Durchschnittspreis der Positionen des angegebenen Symbols zu erhalten. Dies ist der Wert, der die beschriebene Methode zurückgibt.

double CProgram::PositionAveragePrice( const string symbol) { double sum_mult = 0.0 ; double sum_volumes = 0.0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; double pos_price =:: PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_volume =:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); sum_mult+=(pos_price*pos_volume); sum_volumes+=pos_volume; } if (sum_volumes<= 0 ) return ( 0.0 ); return (:: NormalizeDouble (sum_mult/sum_volumes,( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); }

Betrachten wir den Parameter der Einlagenbelastung. Um das zu erhalten, ist die universelle Methode CProgram::DepositLoad() erforderlich. Abhängig von den übergebenen Argumenten ist es möglich, Werte in verschiedenen Darstellungen zu erhalten: in Währungseinlagen und in %. Außerdem ist es möglich, die gesamte Pfandmenge für alle offenen Positionen oder nur für ein bestimmtes Symbol zu erhalten.

Das Verfahren hat vier Argumente. Drei von ihnen sind optional. Wenn das erste Argument false ist, gibt die Methode den Wert in einer Kontowährung zurück. Wenn true übergeben wird, wird der Wert in Prozent relativ zur freien Marge zurückgegeben.

Wenn Sie die aktuelle Einzahlungslast für ein bestimmtes Symbol ermitteln müssen, wird für die Berechnung ein Bestandspreis benötigt, falls die Kontowährung von der Basiswährung des Symbols abweicht. Wenn es mehrere offene Positionen auf einem Symbol gibt, sollte ein Durchschnittspreis überschritten werden.

double CProgram::DepositLoad( const bool percent_mode, const double price= 0.0 , const string symbol= "" , const double volume= 0.0 ) { double margin= 0.0 ; if (symbol== "" || volume== 0.0 ) margin=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); else { double leverage =(( double ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )== 0 )? 1 : ( double ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); double contract_size =:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); string account_currency =:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string base_currency =:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); if (account_currency==base_currency) margin=(volume*contract_size)/leverage; else margin=(volume*contract_size)/leverage*price; } double equity=(:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )== 0 )? 1 : :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return ((!percent_mode)? margin : (margin/equity)* 100 ) ; }

Alle Methoden zum Empfangen von Parametern werden der Tabelle durch Aufruf der Methode CProgram::SetValuesToPositionsTable() hinzugefügt. Die Anordnung der notwendigen Symbole sollte an die Methode übergeben werden. Wir stellen zunächst sicher, dass das übergebene Array nicht kleiner als die Anzahl der Tabellenzeilen ist. Anschließend übergeben wir alle Tabellenzeilen, die Parameter empfangen, und füllen diese nacheinander in die Tabellenzellen ein. Zusätzlich zu den Werten sollten wir auch die Textfarbe einstellen: grün für ein positives Ergebnis, rot - für ein negatives und grau - für Null. Bitte beachten Sie, dass pro Symbol, getrennt durch "/" in Geld und prozentualen Begriffen, eine Einzahlungsladung angezeigt wird.

void CProgram::SetValuesToPositionsTable( string &symbols_name[]) { uint symbols_total =:: ArraySize (symbols_name); uint rows_total =m_table_positions.RowsTotal(); if (symbols_total<rows_total) return ; for ( uint r= 0 ; r<rows_total; r++) { int positions_total = PositionsTotal (symbols_name[r]); double pos_volume =PositionsVolumeTotal(symbols_name[r]); double buy_volume =PositionsVolumeTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_BUY ); double sell_volume =PositionsVolumeTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_SELL ); double pos_profit =PositionsFloatingProfitTotal(symbols_name[r]); double buy_profit =PositionsFloatingProfitTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_BUY ); double sell_profit =PositionsFloatingProfitTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_SELL ); double average_price =PositionAveragePrice(symbols_name[r]); string deposit_load =:: DoubleToString (DepositLoad( false ,average_price,symbols_name[r],pos_volume), 2 )+ "/" + :: DoubleToString (DepositLoad( true ,average_price,symbols_name[r],pos_volume), 2 )+ "%" ; m_table_positions.SetValue( 0 ,r,symbols_name[r]); m_table_positions.SetValue( 1 ,r,( string )positions_total); m_table_positions.SetValue( 2 ,r,:: DoubleToString (pos_volume, 2 )); m_table_positions.SetValue( 3 ,r,:: DoubleToString (buy_volume, 2 )); m_table_positions.SetValue( 4 ,r,:: DoubleToString (sell_volume, 2 )); m_table_positions.SetValue( 5 ,r,:: DoubleToString (pos_profit, 2 )); m_table_positions.SetValue( 6 ,r,:: DoubleToString (buy_profit, 2 )); m_table_positions.SetValue( 7 ,r,:: DoubleToString (sell_profit, 2 )); m_table_positions.SetValue( 8 ,r,deposit_load); m_table_positions.SetValue( 9 ,r,:: DoubleToString (average_price,( int ):: SymbolInfoInteger (symbols_name[r], SYMBOL_DIGITS ))); m_table_positions.TextColor( 3 ,r,(buy_volume> 0 )? clrBlack : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 4 ,r,(sell_volume> 0 )? clrBlack : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 5 ,r,(pos_profit!= 0 )? (pos_profit> 0 )? clrGreen : clrRed : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 6 ,r,(buy_profit!= 0 )? (buy_profit> 0 )? clrGreen : clrRed : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 7 ,r,(sell_profit!= 0 )?(sell_profit> 0 )? clrGreen : clrRed : clrLightGray ); } }

Für die Aktualisierung der Tabelle nach der Implementierung der Änderungen sollten wir eine eigene Methode bereitstellen, da sie im Programm mehrfach aufgerufen werden soll.

void CProgram::UpdatePositionsTable( void ) { m_table_positions.Update( true ); m_table_positions.GetScrollVPointer().Update( true ); m_table_positions.GetScrollHPointer().Update( true ); }

Die Initialisierung der Positionstabelle erfolgt in der Methode CProgram::InitializePositionsTable(). Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Methoden werden darin aufgerufen. Zuerst erhalten wir Symbole der offenen Positionen im Array. Dann bereiten wir die Tabelle vor — entfernen alle Zeilen und fügen so viele neue hinzu, wie der Array der Symbole enthält. Wenn offene Positionen vorhanden sind, müssen wir zunächst die ersten Spaltenzellen als Buttons bezeichnen. Dazu setzen wir den entsprechenden Typ (CELL_BUTTON) und fügen ein Bild ein. Danach werden die Werte in den Zellen gesetzt und die Tabelle aktualisiert.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\close_black.bmp" void CProgram::InitializePositionsTable( void ) { string symbols_name[]; int symbols_total=GetPositionsSymbols(symbols_name); m_table_positions.DeleteAllRows(); for ( int i= 0 ; i<symbols_total- 1 ; i++) m_table_positions.AddRow(i); if (symbols_total> 0 ) { string button_images[ 1 ]={ "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\close_black.bmp" }; for ( uint r= 0 ; r<( uint )symbols_total; r++) { m_table_positions.CellType( 0 ,r,CELL_BUTTON); m_table_positions.SetImages( 0 ,r,button_images); } SetValuesToPositionsTable(symbols_name); } UpdatePositionsTable(); }

Initialisieren der Tabellen mit den Daten

Die Symbol- und Positionstabellen sollten unmittelbar nach der Erstellung der Programmoberfläche initialisiert werden. Das Ereignis ON_END_CREATE_GUI der Ereignisbehandlung zeigt an, dass seine Bildung abgeschlossen ist. Um die Symboltabelle zu initialisieren, rufen wir die Methode CProgram::RequestData() auf, die wir oben bereits beschrieben haben. Für die erfolgreiche Arbeit der Methode übergeben wir ihr die ID des Button-Elements Request.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_CREATE_GUI) { RequestData(m_request.Id()); InitializePositionsTable(); return ; } }

Jetzt schaut die Tabelle der Symbole nach dem Start auf dem Chart so aus:

Abb. 1. Initialisierte Symboltabelle

Wenn es auf dem Konto bei Programmstart bereits offenen Positionen gibt, dann schaut die Tabelle der Positionen so aus:

Abb. 2. Initialisierte Positionstabelle

Aktualisieren der Tabellen in Echtzeit

Der Preis bewegt sich ständig, daher sollten die Daten in den Tabellen während einer Handelssitzung ständig neu berechnet werden. Die Tabelle ist in bestimmten Abständen zu aktualisieren, die im Timer des Programms eingestellt sind. Um die Aktualisierung von Elementen mit unterschiedlichen Intervallen zu ermöglichen, können wir CTimeCounter Typ Objekte verwenden. Diese Klasse befindet sich in der Bibliothek EasyAndFast. Um es im Projekt zu verwenden, einfach die Datei mit ihrem Inhalt einbinden:

... #include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh> ...

Unser EA benötigt drei Zeitzähler für die Aktualisierung der Daten, im Fortschrittsbalken und in den Tabellen.

Der zweite und dritte Punkt werden in der Statusleiste mit einem Timer aktualisiert. Der zweite zeigt die Einzahlungsbelastung des gesamten Kontos an, während der dritte die aktuelle Uhrzeit des Handelsservers anzeigt. Stellen Sie das Zeitintervall für diesen Zähler auf 500 ms ein.

Die aktuellen Indikatorwerte für alle Symbole sind in der Symboltabelle zu aktualisieren. Da es viele Symbole geben kann, ist es nicht empfehlenswert, dies zu häufig zu wiederholen, also stellen wir das Intervall auf 5000 ms ein.

Die Positionstabelle enthält Parameter in Abhängigkeit von den aktuellen Kursen. Deshalb müssen wir auch hier von Zeit zu Zeit aktualisieren, um über relevante Daten zu verfügen. Verwenden wir ein Intervall von 1000 ms für diesen Zähler.

Um die Zähler einzustellen, deklarieren wir einfach Objekte vom Typ CTimeCounter und setzen deren Parameter im Konstruktor (siehe Auflistung unten). Der erste Parameter ist eine Timerfrequenz, während der zweite ein Zeitintervall ist. Die Methode CTimeCounter::CheckTimeCounter() gibt nach der Übergabe 'true' zurück. Danach setzt sich der Zähler zurück und beginnt erneut zu zählen.

class CProgram : public CWndEvents { private : ... CTimeCounter m_counter1; CTimeCounter m_counter2; CTimeCounter m_counter3; ... }; CProgram::CProgram( void ) { m_counter1.SetParameters( 16 , 500 ); m_counter2.SetParameters( 16 , 5000 ); m_counter3.SetParameters( 16 , 1000 ); ... }

Wir fügen den unten angezeigten Code hinzu, um die Statusleiste im ersten Block des Zählers des Programmtimers zu aktualisieren. Um die implementierten Änderungen anzuzeigen, dürfen wir nicht vergessen, jeden Punkt separat zu aktualisieren.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { ... if (m_counter1.CheckTimeCounter()) { m_status_bar.SetValue( 1 , "Deposit load: " +:: DoubleToString (DepositLoad( false ), 2 )+ "/" +:: DoubleToString (DepositLoad( true ), 2 )+ "%" ); m_status_bar.SetValue( 2 ,:: TimeToString (:: TimeTradeServer (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); m_status_bar.GetItemPointer( 1 ).Update( true ); m_status_bar.GetItemPointer( 2 ).Update( true ); } ... }

Um die Aktualisierung der Tabelle zu beschleunigen, in der nur die Indikatorwerte aktualisiert werden sollen, verwenden wir die separate Methode — CProgram::UpdateSymbolsTable(). Bevor wir sie aufrufen, sollten wir zuerst das Array der Indikatorwerte aktualisieren. Die Methode CProgram::UpdateSymbolsTable() wird anschließend aufgerufen. Die Überprüfung auf einen Arrayüberlauf wird hier bei jeder Iteration durchgeführt. Wenn die Prüfung bestanden ist, aktualisieren wir die Zellen der zweiten Tabellenspalte und passen die Textfarbe an. Der Empfang von Daten und die Initialisierung der Tabellen werden durch den Fortschrittsbalken angezeigt.

void CProgram::UpdateSymbolsTable( void ) { uint values_total=:: ArraySize (m_values); uint rows_total=m_table_symb.RowsTotal(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )rows_total; r++) { if (r>values_total- 1 || values_total< 1 ) break ; m_table_symb.SetValue( 1 ,r,:: DoubleToString (m_values[r], 2 )); color clr=(m_values[r]>( double )m_up_level.GetValue())? clrRed :(m_values[r]<( double )m_down_level.GetValue())? C'85,170,255' : clrBlack ; m_table_symb.TextColor( 0 ,r,clr, true ); m_table_symb.TextColor( 1 ,r,clr, true ); m_progress_bar.LabelText( "Initialize tables: " + string (rows_total)+ "/" + string (r)+ "..." ); m_progress_bar.Update(r,rows_total); :: Sleep ( 5 ); } m_table_symb.Update(); }

Der Block des zweiten Zeitzählers zur Aktualisierung der Tabelle ist unten dargestellt. So erhält das Programm für alle Symbole die aktuellen Werte der Anzeige und aktualisiert die Tabelle alle 5 Sekunden.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { ... if (m_counter2.CheckTimeCounter()) { m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); GetIndicatorValues(); UpdateSymbolsTable(); m_progress_bar.Hide(); m_chart.Redraw(); } ... }

Um die Positionstabelle im Timer zu aktualisieren, erhalten wir zunächst die Symbole der offenen Positionen. Dann aktualisieren wir die Tabelle mit den entsprechenden Daten. Wir sortieren nach der gleichen Spalte und Richtung wie vor dem Update. Das wenden wir auf die Tabelle an, um die implementierten Änderungen anzuzeigen.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { ... if (m_counter3.CheckTimeCounter()) { string symbols_name[]; int symbols_total=GetPositionsSymbols(symbols_name); SetValuesToPositionsTable(symbols_name); m_table_positions.SortData(( uint )m_table_positions.IsSortedColumnIndex(),m_table_positions.IsSortDirection()); UpdatePositionsTable(); } }

Verarbeiten der Ereignisse des Steuerelements

In diesem Abschnitt werden wir die Methoden zur Behandlung von Ereignissen betrachten, die bei der Interaktion mit der grafischen Oberfläche unseres EA erzeugt werden. Wir haben bereits die Methode CProgram::RequestData() zur Abfrage der Symbol- und Indikatordaten besprochen. Wenn dies nicht die erste Initialisierung ist, wird die Methode beim Anklicken der Schaltfläche Request jederzeit während der Programmausführung aufgerufen. Klickt man auf die Schaltfläche, wird ein Benutzerdefiniertes Ereignis mit der ID ON_CLICK_BUTTON generiert.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (RequestData(lparam)) return ; return ; } ... }

Das gif-Bild unten zeigt Folgendes. Die Tabelle enthält die Liste der Devisensymbole, die USD enthalten. Dann erstellen wir schnell die Liste der Symbole, die EUR enthalten. Dazu geben wir im Eingabefeld Symbols filter "EUR" ein und klicken auf Request. Wenn wir alle Symbole mit USD und EUR auf dem Server verfügbar machen möchten, sollten wir diese durch Komma trennen: "USD,EUR".

Abb. 3. Bilden der Liste der Forex-Symbole

Das Bilden der Liste der Forex-Symbole und das Erhalten der Indikator-Handles erfolgt für den in der Combobox Timeframes angegebenen Zeitrahmen. Wenn wir einen anderen Zeitraum in der Auswahlliste auswählen, sollten wir die neuen Handles erhalten und die Tabellenwerte aktualisieren. Um dies zu erreichen, benötigen wir die Methode CProgram::ChangePeriod(). Wenn die ID der Combobox angekommen ist, aktualisieren wir zunächst den Zeitrahmen im Objektdiagramm. Dann holen wir uns die Handles und Indikatorendaten für alle Tabellensymbole. Danach wird die Tabelle aktualisiert, um die vorgenommenen Änderungen anzuzeigen.

bool CProgram::ChangePeriod( const long id) { if (id!=m_timeframes.Id()) return ( false ); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Period (StringToTimeframe(tf)); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); GetHandles(); GetIndicatorValues(); UpdateSymbolsTable(); m_progress_bar.Hide(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Bei der Auswahl eines Elementes aus der Auswahlliste wird ein Nutzerereignis mit der ID ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM erzeugt:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (ChangePeriod(lparam)) return ; return ; } ... }

Und so schaut es aus, nach dem Ändern des Zeitrahmens und dem Erhalt der neuen Daten:

Abb. 4. Ändern des Zeitrahmens

Überlegen wir nun, wie man schnell ein Symbol in einem Objektdiagramm ändern kann. Die Symbolnamen stehen bereits in der ersten Spalte der Symboltabelle. Daher ist es möglich, zwischen ihnen zu wechseln, indem man einfach die Tabellenzeilen markiert. Die Methode CProgram::ChangeSymbol() wird durch Anklicken einer benötigten Zeile aufgerufen. Hier wird zunächst die ID der Symboltabelle überprüft. Nun, Überprüfen wir, ob die Tabellenzeile markiert ist, da die Zeilenhervorhebung durch einen erneuten Klick deaktiviert wird. Wenn Prüfungen bestanden werden, speichern wir den markierten Zeilenindex als Handle. Mit ihm kann der Indikator dann in einem Diagramm platziert werden (siehe unten).

Nachdem wir ein Symbol aus der ersten Tabellenspalte mit einem hervorgehobenen Zeilenindex erhalten haben, übertragen wir es in das Objektdiagramm. Die vollständige Symbolbeschreibung wird im ersten Abschnitt der Statusleiste als Zusatzinformation angezeigt. Wenn wir die Markierung der Tabellenzeile deaktivieren, wird der Text für den Standardtext geändert.

bool CProgram::ChangeSymbol( const long id) { if (id!=m_table_symb.Id()) return ( false ); if (m_table_symb.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "For Help, press F1" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } m_current_handle_index=m_table_symb.SelectedItem(); string symbol=m_table_symb.GetValue( 0 ,m_current_handle_index); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Symbol (symbol); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_status_bar.SetValue( 0 ,:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Beim Hervorheben einer Tabellenzeile wird ein benutzerdefiniertes Ereignis mit der ID ON_CLICK_LIST_ITEM erzeugt. Die Symbole können auch mit den Tasten «Up», «Down», «Home» und «End». geändert werden. In diesem Fall wird das Ereignis CHARTEVENT_KEYDOWN erzeugt. Seine Handhabungsmethode wurde im vorherigen Artikel besprochen, so dass es keinen Sinn macht, hier darauf einzugehen.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (ChangeSymbol(lparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (SelectingResultsUsingKeys(lparam)) return ; return ; } ... }

Das Ergebnis dieser Ereignisbehandlung sieht dann so aus:



Abb. 5. Symbolwechsel

Manchmal müssen wir den Indikator sehen, der verwendet wird, um Signale zu erhalten. Mit dem Kontrollkästchen Show indicator können wir das aktivieren. Die Methode CProgram::ShowIndicator() ist für die Interaktion verantwortlich. Überprüfungen der Element-ID und eines Arrayüberlaufs des Handle-Arrays sollten auch hier übergeben werden. Eine Diagramm-ID wird benötigt, um den Indikator dem entsprechenden Chart hinzuzufügen oder zu entfernen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, fügen wir den Indikator dem Chart hinzu. Da wir immer nur einen einzigen Indikator verwenden, wird der Subfensterindex auf 1 gesetzt. Für komplexere Fälle sollte die Anzahl der Indikatoren in einem Chart definiert werden.

bool CProgram::ShowIndicator( const long id) { if (id!=m_show_indicator.Id()) return ( false ); int handles_total=:: ArraySize (m_handles); if (m_current_handle_index< 0 || m_current_handle_index>handles_total- 1 ) return ( true ); long sub_chart_id=m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).GetInteger( OBJPROP_CHART_ID ); int subwindow = 1 ; if (m_show_indicator.IsPressed()) { :: ChartIndicatorAdd (sub_chart_id, subwindow ,m_handles[m_current_handle_index]); } else { :: ChartIndicatorDelete (sub_chart_id, subwindow , ChartIndicatorName (sub_chart_id, subwindow , 0 )); } m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Beim Ändern des Kontrollkästchens wird das Nutzerereignis ON_CLICK_CHECKBOX erzeugt:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_CHECKBOX) { if (ShowIndicator(lparam)) return ; return ; } }

Und so schaut die Verwendung aus:

Abb. 6. Darstellung des Indikators

Zwei weitere Steuerelemente in der EA-GUI beziehen sich ebenfalls auf den Indikator. Dies sind digitale Eingabefelder für den Indikator Stochastisch: Aufwärtsebene und Abwärtsebene. Standardmäßig sind sie auf 80 und 20 eingestellt. Überschreiten die Indikatorwerte irgendeines Symbols diese Grenzen nach oben und unten, wird der Text in den Zellen der Symboltabelle von schwarz auf blau für die obere Ebene und auf rot - für die untere Ebene - geändert. Wenn wir die Werte in diesen Eingabefeldern ändern, ändert sich beim nächsten Update auch die Farbanzeige (alle fünf Sekunden).

So funktioniert es, wenn Sie Werte von 80/20 auf 90/10 und zurück ändern:

Abb. 7. Ändern der Ebenen des Indikators

Mehrere Steuerelemente sind für die Arbeit mit den Chart-Eigenschaften gedacht. Das sind:

Die Kontrollkästchen Date scale und Price scale zur Verwaltung der Sichtbarkeit der Maßstäbe des Charts;



und zur Verwaltung der Sichtbarkeit der Maßstäbe des Charts; Das Eingabefeld Chart scale zur Verwaltung des Maßstab des Charts



zur Verwaltung des Maßstab des Charts und die Schaltfläche Chart shift, um den Abstand der rechten Seite des Charts zu aktivieren.

Die Methoden zur Behandlung von Ereignissen aus den Kontrollkästchen Date scale und Price scale sind sehr ähnlich. In beiden Fällen wird eine entsprechende Chart-Eigenschaft aktiviert oder deaktiviert, abhängig vom Status des Kontrollkästchens. Die Methode CStandardChart::ResetCharts() verschiebt das Diagramm an das Ende.

bool CProgram::DateScale( const long id) { if (id!=m_date_scale.Id()) return ( false ); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).DateScale(m_date_scale.IsPressed()); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::PriceScale( const long id) { if (id!=m_price_scale.Id()) return ( false ); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).PriceScale(m_price_scale.IsPressed()); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Die Methode CProgram::ChartScale() wird verwendet, um den Maßstab des Charts zu verwalten. Hier wird der Wert, wenn er im Eingabefeld geändert wurde, dem Chart zugeordnet.

bool CProgram::ChartScale( const long id) { if (id!=m_chart_scale.Id()) return ( false ); if (( int )m_chart_scale.GetValue()!=m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).Scale()) m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).Scale(( int )m_chart_scale.GetValue()); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Eine Änderung des Wertes im Eingabefeld Chart scale wird beim Eintreffen der Nutzerereignisse mit den IDs ON_CLICK_BUTTON und ON_END_EDIT veranlasst.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (ChartScale(lparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (ChartScale(lparam)) return ; return ; } }

Der Code der Methode CProgram::ChartShift() zum Aktivieren des rechten Abstands im Chart ist unten dargestellt. Nach der Überprüfung der ID des Elements holen wir uns die ID des Charts, und verwenden sie als Zugriffsschlüssel , um den Abstand (CHART_SHIFT) festzulegen.

bool CProgram::ChartShift( const long id) { if (id!=m_chart_shift.Id()) return ( false ); long sub_chart_id=m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).GetInteger( OBJPROP_CHART_ID ); :: ChartSetInteger (sub_chart_id, CHART_SHIFT , true ); m_sub_chart1.ResetCharts(); return ( true ); }

Hier ist, wie es aussieht:

Abb. 8. Verändern der Charteigenschaften

Methoden zur Durchführung von Handelsoperationen

Ich werde Ihnen anhand von Beispielen zeigen, wie wir die Handelsmethoden schnell mit dem EA-GUI verbinden können. Unser EA wird nicht nur Daten visualisieren, sondern auch Handelsoperationen durchführen. Es ist bequemer zu arbeiten, wenn alles an einem Ort ist, und Sie können schnell die Charts wechseln und bei Bedarf handeln. Als Beispiel werden wir die Standardfunktionen der Bibliothek für den Handel verwenden. Auch andere Handelsbibliotheken können einbezogen werden.

Include the Trade.mqh file with the CTrade class to the project and declare the instance of the class:

#include <Trade\Trade.mqh> class CProgram : public CWndEvents { private : CTrade m_trade; };

Setzen wir den asynchronen Handelsmodus, so dass das Programm nicht auf das Ergebnis jeder Handelsoperation warten muss. Außerdem legen wir den maximal zulässigen Schlupf fest. Das bedeutet, dass die Positionen innerhalb der Abweichung von dem in einem Handelsoperation festgelegten Preis ausgeführt werden.

CProgram::CProgram( void ) { ... m_trade.SetAsyncMode( true ); m_trade.SetDeviationInPoints( INT_MAX ); }

Ein Klick auf die Schaltflächen Buy und Sell sind mit ähnlichen Methoden zu bedienen - CProgramm::OnBuy() und CProgramm::OnSell(). Das Positionsvolumen wird aus dem Eingabefeld Lot empfangen. Das gehandelte Symbol verwendet das des Objektcharts. Dies ist die Mindestanzahl von Maßnahmen, die erforderlich sind, um eine Handelsoperation abzuschließen. Die Klasse CTrade bietet die Methoden CTrade::Buy() und CTrade::Sell(). Beim Aufruf der Methoden können nur zwei dieser Argumente übergeben werden.

bool CProgram::OnBuy( const long id) { if (id!=m_buy.Id()) return ( false ); double lot =:: NormalizeDouble (( double )m_lot.GetValue(), 2 ); string symbol =m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Symbol (); m_trade.Buy(lot,symbol); return ( true ); } bool CProgram::OnSell( const long id) { if (id!=m_sell.Id()) return ( false ); double lot =:: NormalizeDouble (( double )m_lot.GetValue(), 2 ); string symbol =m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Symbol (); m_trade.Sell(lot,symbol); return ( true ); }

Es sollte eine separate Methode implementiert werden, um alle Positionen gleichzeitig oder die eines bestimmten Symbols zu schließen, da die Klasse CTrade die nicht hat. Wird ein Symbol (optionaler Parameter) an die Methode übergeben, werden nur die Positionen dieses Symbols geschlossen. Wird kein Symbol angegeben, werden alle Positionen geschlossen.

bool CProgram::CloseAllPosition( const string symbol= "" ) { int total=:: PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { string pos_symbol=:: PositionGetSymbol (i); if (symbol!= "" ) if (symbol!=pos_symbol) continue ; ulong position_ticket=:: PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); :: ResetLastError (); if (!m_trade.PositionClose(position_ticket)) :: Print ( __FUNCTION__ , ": > An error occurred when closing a position: " ,:: GetLastError ()); } return ( true ); }

Das Schließen aller Positionen ist an die Schaltfläche "Close all positions" gebunden. Deren Klick ruft die Methode CProgram::OnCloseAllPositions() auf. Um versehentliche Klicks auf diese Schaltfläche zu vermeiden, öffnet sich ein Bestätigungsfenster.



bool CProgram::OnCloseAllPositions( const long id) { if (id!=m_close_all.Id()) return ( false ); int mb_id=:: MessageBox ( "Are you sure you want to close

all positions?" , "Close positions" , MB_YESNO | MB_ICONWARNING ); if (mb_id== IDYES ) CloseAllPosition(); return ( true ); }

Das schaut dann so aus:

Abb. 9. Alle Positionen schließen

Positionen eines bestimmten Symbols können auf der Registerkarte Positionen geschlossen werden. Es wurden Schaltflächen mit Kreuzen in den Zellen der ersten Spalte der Positionstabelle hinzugefügt. Mit ihnen können wir alle Positionen eines Symbols, das in der entsprechenden Zeile angezeigt wird, gleichzeitig schließen. Durch Anklicken der Schaltflächen wird ein Nutzerereignis mit der ID ON_CLICK_BUTTON erzeugt. Aber das Element vom Typ CTable hat Scrollbalken, und ihre Schaltflächen erzeugen die gleichen Ereignisse, während die ID des Elements die gleiche ist. Das bedeutet, dass wir den Parameter der Zeichenkette (sparam) eines Ereignisses kontrollieren müssen, um eine versehentliche Behandlung eines Klicks auf andere Schaltflächen des Elements zu vermeiden. Im Parameter der Zeichenkette definieren wir den Typ des Elements, auf das ein Klick erfolgt ist. Für Bildlaufleisten ist dies der Wert "scroll". Trifft ein Ereignis mit einem solchen Wert ein, beendet das Programm die Methode. Danach müssen wir prüfen, ob noch offene Positionen vorhanden sind.

Wenn alle Prüfungen bestanden sind, müssen wir den Zeilenindex, über den das Symbol in der ersten Tabellenspalte definiert ist, aus der Beschreibung des Parameters der Zeichenkette extrahieren. Um versehentliche Klicks auf die Schaltflächen zu vermeiden, wird zunächst ein Bestätigungsfenster der Aktionen geöffnet. Klicken von Yes schließt Positionen nur für ein bestimmtes Symbol.

bool CProgram::OnCloseSymbolPositions( const long id, const string desc) { if (id!=m_table_positions.Id()) return ( false ); if (:: StringFind (desc, "scroll" , 0 )!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (:: PositionsTotal ()< 1 ) return ( true ); string str_elements[]; ushort sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (desc,sep,str_elements); int row_index =( int )str_elements[ 1 ]; string symbol =m_table_positions.GetValue( 0 ,row_index); int mb_id=:: MessageBox ( "Are you sure you want to close

all positions on symbol " +symbol+ "?" , "Close positions" , MB_YESNO | MB_ICONWARNING ); if (mb_id== IDYES ) CloseAllPosition(symbol); return ( true ); }

Hier ist, wie es aussieht:

Abb. 10. Schließen aller Positionen des angegebenen Symbols

Alle oben beschriebenen Handelsoperationen werden beim Auftreten des Ereignisses ON_CLICK_BUTTON bearbeitet:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (OnBuy(lparam)) return ; if (OnSell(lparam)) return ; if (OnCloseAllPositions(lparam)) return ; if (OnCloseSymbolPositions(lparam,sparam)) return ; return ; } ... }

Jede Handelsoperation sollte der Positionstabelle hinzugefügt werden. Um dies zu erreichen, müssen wir die Handelsgeschehnisse und die Handelsgeschichte des Kontos verfolgen. Wenn sich die Anzahl der Positionen geändert hat, sollte die Tabelle neu gebildet werden. Mit der Methode CProgram::IsLastDealTicket() wird überprüft, ob sich die Historie geändert hat. Zeit und letztes Deal-Ticket sollten nach jeder Überprüfung gespeichert werden. Wir sparen die Zeit, um nicht ständig die gesamte Handelshistorie abzufragen. Das Ticket ermöglicht es uns zu überprüfen, ob sich die Anzahl der Deals in der Historie geändert hat. Da das Geschäft mehrere Handelsgeschehnisse auslöst, gibt diese Methode wahr nur einmal zurück.

class CProgram : public CWndEvents { private : datetime m_last_deal_time; ulong m_last_deal_ticket; private : bool IsLastDealTicket( void ); }; CProgram::CProgram( void ) : m_last_deal_time( NULL ), m_last_deal_ticket( WRONG_VALUE ) { ... } bool CProgram::IsLastDealTicket( void ) { if (!:: HistorySelect (m_last_deal_time, UINT_MAX )) return ( false ); int total_deals=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (deal_ticket==m_last_deal_ticket) return ( false ); else { datetime deal_time=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); m_last_deal_time =deal_time; m_last_deal_ticket =deal_ticket; return ( true ); } } return ( false ); }

Die Methode CProgram::IsLastDealTicket() wird von der Ereignisbehandlung des Handels aufgerufen. Wird die Historie geändert, wird die Tabelle der Positionen erneuert:

void CProgram::OnTradeEvent( void ) { if (IsLastDealTicket()) { InitializePositionsTable(); } }

Hier ist, wie es aussieht:

Abb. 11. Änderungen der Tabelle beim Schließen der Positionen eines Symbols

Schlussfolgerung

Wir haben diskutiert, wie man GUIs für Programme beliebiger Komplexität ohne großen Aufwand entwickelt. Sie können dieses Programm weiter entwickeln und für Ihre eigenen Zwecke nutzen. Die Idee kann weiter verbessert werden, wenn nutzerdefinierte Indikatoren und Ergebnisberechnungen hinzugefügt werden.

Im Market gibt es bereits das fertige Programm Trading Exposure für diejenigen, die nicht den Code ändern und ihn kompilieren wollen.

Beigefügt sind Dateien zum Testen und weiterführender Untersuchungen des Codes aus diesem Artikel.