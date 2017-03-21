グラフィカルインタフェースX: マルチラインテキストボックス(ビルド8)

コンテンツ

はじめに

このライブラリの目的をより良く理解するためにはシリーズ初めのグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）稿をお読みください。各章の末尾では、記事へのリンクの完全なリストを参照し開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

この記事では、新しい、マルチラインテキストボックスについて検討します。ターミナルが備えたOBJ_EDIT型のグラフィカルオブジェクトとは異なり、ここで説明されるバージョンには入力文字数の制限がありません。テキストボックスをシンプルなテキストエディタに切り替えることもできます。つまり、複数の行の入力が可能で、テキストカーソルはマウスとキーの両方で移動できます。行がコントロールの可視領域をオーバーフローすると、スクロールバーが表示されます。マルチラインテキストボックスは完全にレンダリングされ、その品質はオペレーティングシステムの似たようなのコントロールに可能な限り近いものです。

キーグループとキーボードレイアウト

CTextBox（テキストボックス）型のコントロールのコードを説明する前に、データ入力の手段となるキーボードを簡単に説明する必要があります。また、コントロールクラスの最初のバージョンでどちらのキーが処理されることかを示します。

キーボードのキーはいくつかのグループに分けられます（図1の表記を参照）。



コントロールキー（橙色）

ファンクションキー（紫）

英数字キー（青）

ナビゲーションキー（緑）

数字キーパッド（赤）

図1 キーグループ（QWERTYキーボードレイアウト）





英語のためには複数のラテン語キーボードレイアウトがあります。最も一般的なのはQWERTYです。私たちの場合、主な言語はロシア語なので、ロシア語のレイアウトであるЙЦУКЕНを使います。QWERTYは英語のために残され、追加のものとして選択されます。

MQL言語にはビルド1510から::TranslateKey()関数が含まれています。これは、渡された押されたキーのコードから文字を取得するために使用でき、オペレーティングシステムで設定された言語とレイアウトに対応します。これまでは、各言語の文字配列を手動で生成する必要があり、そのために大量の作業が必要でした。今ではすべてがはるかに簡単です。

キー押下イベントの処理

キーの押下イベントは::OnChartEvent()システム関数でCHARTEVENT_KEYDOWN識別子を使って追跡できます。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam, "; symbol: " ,:: ShortToString (::TranslateKey(( int )lparam))); return ; } }

次の値は、他の3つのパラメータとして関数に渡されます。

long parameter (lparam) – 押下されたキーのコ―ド、つまり文字やコントロールキーの ASCII コ―ド。

parameter (lparam) – 押下されたキーのコ―ド、つまり文字やコントロールキーの コ―ド。 dparam parameter (dparam) – キーが押された状態で保持されている間に生成されたキーの押下の数。この値は常に 1 に等しいです。キーが押された瞬間から呼び出し回数を取得する必要がある場合は、計算は独立して行われます。

parameter (dparam) – キーが押された状態で保持されている間に生成されたキーの押下の数。この値は常に に等しいです。キーが押された瞬間から呼び出し回数を取得する必要がある場合は、計算は独立して行われます。 sparam parameter (sparam) – ビットマスクの文字列値で、キーボードのキーの状態を記述します。このイベントは、キーを押すとすぐに生成されます。キーが押され、長押しされずにすぐに放されると、スキャンコードの値はここで受信されます。キーが長押しされた場合、値はスキャンコード+ 16384 ビットに基づいて生成されます。

たとえば、以下のリスト（端末ログに出力）は、Escキーを押したままの結果が示します。このキーのコードは27>(lparam)で押された時のスキャンコードは1(sparam)で、約500ミリ秒長押しされると、ターミナルは16385（スキャンコード+ 16384 ビット）の値を生成し始めます。

2017.01 . 20 17 : 53 : 33.240 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 1 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.739 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.772 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.805 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.837 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 2017.01 . 20 17 : 53 : 33.870 id: 0 ; lparam: 27 ; dparam: 1.0 ; sparam: 16385 ...

全てのキーがCHARTEVENT_KEYDOWN識別子のイベントを生成するわけではありません。それらのうちのいくつかはターミナルのニーズに割り当てられ、他のいくつかは単にキー押下イベントを生成しません。これらは下の図で青で強調表示されています。

図2 ターミナルに使用されていてCHARTEVENT_KEYDOWNイベントを生成しないキー

文字とコントロールキーのASCIIコード

ウィキペディアの情報（ さらに見る）： ASCIIはAmerican Standard Code for Information Interchange（情報交換のためのアメリカンスタンダードコード）の略記で、文字エンコーディング標準です。ASCIIコードは、コンピュータ、通信機器、およびその他のデバイスのテキストを表します。標準の最初の版は1963年に出版されました。

下の図は、キーボードキーのASCIIコードを示しています。

図3 キーのASCIIコード





すべてのASCIIコードはマクロ置換（#define ）形式でKeyCodes.mqhに格納されています。下のリストは、これらのコードの一部を示しています。

#define KEY_BACKSPACE 8 #define KEY_TAB 9 #define KEY_NUMPAD_5 12 #define KEY_ENTER 13 #define KEY_SHIFT 16 #define KEY_CTRL 17 #define KEY_BREAK 19 #define KEY_CAPS_LOCK 20 #define KEY_ESC 27 #define KEY_SPACE 32 #define KEY_PAGE_UP 33 #define KEY_PAGE_DOWN 34 #define KEY_END 35 #define KEY_HOME 36 #define KEY_LEFT 37 #define KEY_UP 38 #define KEY_RIGHT 39 #define KEY_DOWN 40 #define KEY_INSERT 45 #define KEY_DELETE 46 ...

キースキャンコード

下の図はキースキャンコードを示しています。

図4 キースキャンコード





ASCIIコードと同様に、スキャンコードはKeyCodes.mqhファイルに含まれています。下のリストはリストの一部を示します。

... #define KEYSTATE_ON 16384 #define KEYSTATE_ESC 1 #define KEYSTATE_1 2 #define KEYSTATE_2 3 #define KEYSTATE_3 4 #define KEYSTATE_4 5 #define KEYSTATE_5 6 #define KEYSTATE_6 7 #define KEYSTATE_7 8 #define KEYSTATE_8 9 #define KEYSTATE_9 10 #define KEYSTATE_0 11 #define KEYSTATE_MINUS 12 #define KEYSTATE_EQUALS 13 #define KEYSTATE_BACKSPACE 14 #define KEYSTATE_TAB 15 #define KEYSTATE_Q 16 #define KEYSTATE_W 17 #define KEYSTATE_E 18 #define KEYSTATE_R 19 #define KEYSTATE_T 20 #define KEYSTATE_Y 21 #define KEYSTATE_U 22 #define KEYSTATE_I 23 #define KEYSTATE_O 24 #define KEYSTATE_P 25 ...

キーボード操作の補助クラス

キーボードの操作をより便利にするためにCKeysクラスが実装されています。これは Keys.mqhクラスに含まれており、すべてのキーと文字コードを含む KeyCodes.mqh ファイルを含みます。

#include <EasyAndFastGUI\KeyCodes.mqh> class CKeys { public : CKeys( void ); ~CKeys( void ); }; CKeys::CKeys( void ) { } CKeys::~CKeys( void ) { }

下記のうちどちらのキー押下かを決定するには

(1) 英数字（スペースを含む）

(2) 数字パッド文字

または (3) 特殊文字



CKeys::KeySymbol() メソッドを使用します。 CHARTEVENT_KEYDOWN識別子を持つイベントのlongパラメータの値が渡されると、文字列形式の文字が返されます。 押されたキーが指定された範囲に属していない場合は空の文字列（ ''）が返されます。

class CKeys { public : string KeySymbol( const long key_code); }; string CKeys::KeySymbol( const long key_code) { string key_symbol= "" ; if (key_code==KEY_SPACE) { key_symbol= " " ; } else if ((key_code>=KEY_A && key_code<=KEY_Z) || (key_code>=KEY_0 && key_code<=KEY_9) || (key_code>=KEY_SEMICOLON && key_code<=KEY_SINGLE_QUOTE)) { key_symbol=:: ShortToString (::TranslateKey(( int )key_code)); } return (key_symbol); }

最後に、Ctrlキーの現在の状態を判断するメソッドが必要になります。これは、テキストボックス内のテキストカーソルを移動するときに2つのキーを同時に押すさまざまな組み合わせで使用されます。

Ctrlキーの現在の状態を取得するには、ターミナルのシステム関数 ::TerminalInfoInteger()を使用します。この関数には、キーの現在の状態を検出するための複数の識別子があります。CtrキーにはTERMINAL_KEYSTATE_CONTROL識別子が使われます。このタイプの他のすべての識別子は、MQL5言語リファレンスにあります。

識別子を使用してキーが押されたかどうかを判断するのは非常に簡単です。キーが押された場合、戻り値はゼロ未満になります。

class CKeys { public : bool KeyCtrlState( void ); }; bool CKeys::KeyCtrlState( void ) { return (:: TerminalInfoInteger (TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL)< 0 ); }

これで、テキストボックスを作成する準備が整いました。

マルチラインテキストボックス

マルチラインテキストボックスは、複合コントロールでも使用できます。マルチラインテキストボックスはスクロールバーを含むので、複合コントロールのグループに属します。さらに、マルチラインテキストボックスは、テキストの入力および以前に保存したテキストをファイルから表示するのに使用できます。

数値を入力するためのエディットボックス（CSpinEditクラス）やカスタムテキスト（CTextEdit）は、すでに検討されました。これらにはOBJ_EDIT型のグラフィックオブジェクトが使われました。これには、入力できるのは63で入力が1行に収まらなければならないという重大な制限を伴います。したがって、現在の課題は、そのような制限を持たないテキストエディットボックスを作成することです。





図5 マルチラインテキストボックス

このコントロールを作成するためのCTextBoxクラスを詳しく見ていきましょう。





コントロール作成のためのCTextBoxクラスの開発

TextBox.mqhファイルを作成してライブラリのすべてのコントロールの標準メソッドを含むCTextBoxクラスを加え、 下記のファイルをインクルードします。

コントロールの基本クラス — Element.mqh

スクロールバークラス — Scrolls.mqh

キーボード操作のためのクラス — Keys.mqh

タイムカウンタ操作のためのクラス — TimeCounter.mqh

MQLが位置するチャート操作のためのクラス — Chart.mqh

#include "Scrolls.mqh" #include "..\Keys.mqh" #include "..\Element.mqh" #include "..\TimeCounter.mqh" #include <Charts\Chart.mqh> class CTextBox : public CElement { private : CKeys m_keys; CChart m_chart; CTimeCounter m_counter; public : CTextBox( void ); ~CTextBox( void ); virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} private : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); };





プロパティと外観

文字の配列とそのプロパティを持つ構造体が必要なのでKeySymbolOptionsと名付けます。現在のバージョンでは、2つの動的配列が含まれます。

m_symbol [] は文字列のすべての文字を別々に含みます。

[] は文字列のすべての文字を別々に含みます。 m_width[] 配列は文字列のすべての文字の幅を別々に含みます。

このクラスのインスタンスもまた動的配列として宣言されます。そのサイズは常にテキストボックス内の行数と等しくなります。

class CTextBox : public CElement { private : struct KeySymbolOptions { string m_symbol[]; int m_width[]; }; KeySymbolOptions m_lines[]; };

この最初のバージョンでは、テキストは行全体として出力されます。したがって、行が出力される前にm_symbol[]配列からまとめられる必要があります。この目的にはCTextBox::CollectString() メソッドが役立ちます。それに行インデックスを渡す必要があります。

class CTextBox : public CElement { private : string m_temp_input_string; private : string CollectString( const uint line_index); }; string CTextBox::CollectString( const uint line_index) { m_temp_input_string= "" ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); for ( uint i= 0 ; i<symbols_total; i++) :: StringAdd (m_temp_input_string,m_lines[line_index].m_symbol[i]); return (m_temp_input_string); }

次に、テキストエディットボックスのプロパティを列挙します。これは、このコントロールの外観、状態、動作モードをカスタマイズするために使用できます。

異なる状態での背景色

異なる状態でのテキストの色

異なる状態でのフレームの色

デフォルトテキスト

デフォルトテキスト色

マルチラインモード

読み込み専用モード



class CTextBox : public CElement { private : color m_area_color; color m_area_color_locked; color m_text_color; color m_text_color_locked; color m_border_color; color m_border_color_hover; color m_border_color_locked; color m_border_color_activated; string m_default_text; color m_default_text_color; bool m_multi_line_mode; bool m_read_only_mode; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaColorLocked( const color clr) { m_area_color_locked=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorLocked( const color clr) { m_text_color_locked=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorHover( const color clr) { m_border_color_hover=clr; } void BorderColorLocked( const color clr) { m_border_color_locked=clr; } void BorderColorActivated( const color clr) { m_border_color_activated=clr; } void DefaultText( const string text) { m_default_text=text; } void DefaultTextColor( const color clr) { m_default_text_color=clr; } void MultiLineMode( const bool mode) { m_multi_line_mode=mode; } bool ReadOnlyMode( void ) const { return (m_read_only_mode); } void ReadOnlyMode( const bool mode) { m_read_only_mode=mode; } };

テキストボックス自体（背景、テキスト、フレーム、および点滅するテキストカーソル）はOBJ_BITMAP_LABEL型の単一のグラフィックオブジェクトに完全に描画されます。本質的には、これは単なる絵です。再描画は2つのケースでなされます。



コントロールとやり取りするとき

テキストボックスがアクティブになったときにカーソルが点滅するとき指定された時間間隔で

マウスカーソルがテキストボックス領域を移動すると、そのフレームの色が変わります。画像をあまり頻繁に再描画しないようにするには、カーソルがテキストボックスフレームを横切る瞬間を追跡する必要があります。これによって、コントロールはテキストボックス領域にカーソルが出入りする瞬間に一度だけ再描画されます。これらの目的のために、コントロールの基本クラスに CElementBase::IsMouseFocus() メソッドが追加されました。これらは、交差点を示すフラグを設定/取得するために使用されます。

class CElementBase { protected : bool m_is_mouse_focus; public : bool IsMouseFocus( void ) const { return (m_is_mouse_focus); } void IsMouseFocus( const bool focus) { m_is_mouse_focus=focus; } };

コードを簡潔で読みやすくするために追加の単純なメソッドが実装されています。これらはコントロールの現在の状態に相対したテキストボックスの背景、フレーム、テキストの色を取得するのに役立ちます。

class CTextBox : public CElement { private : uint AreaColorCurrent( void ); uint TextColorCurrent( void ); uint BorderColorCurrent( void ); }; uint CTextBox::AreaColorCurrent( void ) { uint clr=:: ColorToARGB ((m_text_box_state)?m_area_color : m_area_color_locked); return (clr); } uint CTextBox::TextColorCurrent( void ) { uint clr=:: ColorToARGB ((m_text_box_state)?m_text_color : m_text_color_locked); return (clr); } uint CTextBox::BorderColorCurrent( void ) { uint clr= clrBlack ; if (m_text_box_state) { if (m_text_edit_state) clr=m_border_color_activated; else clr=(CElementBase::IsMouseFocus())?m_border_color_hover : m_border_color; } else clr=m_border_color_locked; return (:: ColorToARGB (clr)); }

このクラスの多くのメソッドでは、テキストボックスの行の高さの値を、指定されたフォントとそのサイズに関連するピクセル単位で取得する必要があります。これらの目的にはCTextBox::LineHeight()メソッドを使用します。

class CTextBox : public CElement { private : uint LineHeight( void ); }; uint CTextBox::LineHeight( void ) { m_canvas.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); return (m_canvas.TextHeight( "|" )); }

次に、コントロールを描画するメソッドについて考えてみます。テキストボックスの境界線を描画するために設計されたCTextBox::DrawBorder()メソッドから始めます。テキストボックスの合計サイズが可視部分より大きい場合は、表示領域をオフセットすることができます（スクロールバーまたはカーソルを使用）。したがってフレームはこれらのオフセットを考慮して描画される必要があります。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawBorder( void ); }; void CTextBox::DrawBorder( void ) { uint clr=BorderColorCurrent(); int xo=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yo=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]=x; x1[ 1 ]=x_size+ xo ; x1[ 2 ]= xo ; x1[ 3 ]=x; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]=y; y1[ 1 ]=y; y1[ 2 ]=y_size+ yo ; y1[ 3 ]=y; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size+ xo ; x2[ 1 ]=x_size+ xo ; x2[ 2 ]=x_size+ xo ; x2[ 3 ]=x; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]=y; y2[ 1 ]=y_size+ yo ; y2[ 2 ]=y_size+ yo ; y2[ 3 ]=y_size+ yo ; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],clr); }

CTextBox::DrawBorder() メソッドはまたCTextBox::ChangeObjectsColor()メソッドでも使用されます。マウスカーソルでテキストボックスの枠の色を変更するだけです（下のコードを参照）。これを行うには、単に（テキストボックス全体ではなく）フレームを再描画して、画像を更新します。CTextBox::ChangeObjectsColor() はコントロールのイベントハンドラで呼び出されます。あまりにも頻繁な再描画を避けるために、マウスカーソルがコントロールの境界を横切るのを追跡するのはここです。

class CTextBox : public CElement { private : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CTextBox::ChangeObjectsColor( void ) { if (!CElementBase::MouseFocus()) { if (CElementBase::IsMouseFocus()) { CElementBase::IsMouseFocus( false ); DrawBorder(); m_canvas.Update(); } } else { if (!CElementBase::IsMouseFocus()) { CElementBase::IsMouseFocus( true ); DrawBorder(); m_canvas.Update(); } } }

CTextBox::TextOut()メソッドはキャンバスにテキストを出力するために設計されています。ここでは、最初に、キャンバスを指定された色で塗りつぶしてクリアします。次に、プログラムには2方向に迎えます。

マルチラインモードが無効で行内に文字がない場合は、デフォルトのテキストが表示されます（指定されている場合）。標示はエディットボックスの中央です。

マルチラインモードが無効になっている場合、または行に少なくとも1文字が含まれている場合は、行の高さを取得して、すべての行を文字配列から作成してからループで表示します。 テキストボックス領域の左上隅からのテキストオフセットは、デフォルトで定義されています。 X軸沿いでは5ピクセル、Y軸沿いでは4 ピクセルです。 これらの値は CTextBox::TextXOffset() 及び CTextBox::TextYOffset() メソッドを使用してオーバーライドできます。

class CTextBox : public CElement { private : int m_text_x_offset; int m_text_y_offset; public : void TextXOffset( const int x_offset) { m_text_x_offset=x_offset; } void TextYOffset( const int y_offset) { m_text_y_offset=y_offset; } private : void TextOut ( void ); }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_text_x_offset( 5 ) , m_text_y_offset( 4 ) { ... } void CTextBox:: TextOut ( void ) { m_canvas.Erase(AreaColorCurrent()); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_multi_line_mode || symbols_total> 0 ) { int line_height=( int )LineHeight(); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int x=m_text_x_offset; int y=m_text_y_offset+(( int )i*line_height); CollectString(i); m_canvas. TextOut (x,y,m_temp_input_string,TextColorCurrent(), TA_LEFT ); } } else { if (m_default_text!= "" ) m_canvas. TextOut (m_area_x_size/ 2 ,m_area_y_size/ 2 ,m_default_text,:: ColorToARGB (m_default_text_color), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

テキストカーソルを描画するには、座標の計算メソッドが必要です。X座標を計算するには、行のインデックスとカーソルが置かれる文字のインデックスを指定する必要があります。これはCTextBox::LineWidth()メソッドを使用して行います。各文字の幅は KeySymbolOptions 構造体の m_width[] 動的配列に格納されているため、することは指定された位置までの文字の幅を合計するだけです。

class CTextBox : public CElement { private : uint LineWidth( const uint line_index, const uint symbol_index); }; uint CTextBox::LineWidth( const uint line_index, const uint symbol_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)?line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_width); uint s=(symbol_index<symbols_total)?symbol_index : symbols_total; uint width= 0 ; for ( uint i= 0 ; i<s; i++) width+=m_lines[l].m_width[i]; return (width); }

テキストカーソル座標を取得するメソッド は非常に単純な形を取ります（以下のコードを参照）。座標はm_text_cursor_x及びm_text_cursor_yフィールドに格納されています。座標の計算には、カーソルの現在の位置と、カーソルが移動する行および文字のインデックスが使用されます。m_text_cursor_x_pos及びm_text_cursor_y_posフィールドはこれらの値の格納に使われます。



class CTextBox : public CElement { private : int m_text_cursor_x; int m_text_cursor_y; uint m_text_cursor_x_pos; uint m_text_cursor_y_pos; private : void CalculateTextCursorX( void ); void CalculateTextCursorY( void ); }; void CTextBox::CalculateTextCursorX( void ) { int line_width=( int )LineWidth(m_text_cursor_x_pos,m_text_cursor_y_pos); m_text_cursor_x=m_text_x_offset+line_width; } void CTextBox::CalculateTextCursorY( void ) { int line_height=( int )LineHeight(); m_text_cursor_y=m_text_y_offset+ int (line_height*m_text_cursor_y_pos); }

テキストカーソルを描画するCTextBox::DrawCursor()メソッドの準備が整いました。多くの他のテキストエディタでは、テキストカーソルが一部の文字のピクセルと部分的に重なっていることがわかります。テキストカーソルは単にそれらを隠すだけではないこともわかります。文字ののカバーされたピクセルは異なる色で描かれます。これは、文字の可読性を維持するために行われます。

たとえば、次のスクリーンショットは、テキストエディタで 'd'と 'д'文字が重なっていてもカーソルによっては重なっていないことを示しています。



図6 'd'文字のピクセルをオーバーラップするテキストカーソルの例

図7 'д'文字のピクセルをオーバーラップするテキストカーソルの例





カーソルとオーバーラップした文字がいつでも背景が何色でも見えるようにするには、カーソルによってオーバーラップされたピクセルの色を反転させるだけで十分です。

ここでテキストカーソルを描画するCTextBox::DrawCursor()メソッドを考察しましょう。カーソルの幅は1ピクセルに等しく、その高さは行の高さに一致します。一番初めに、カーソルを描画するX座標と行の高さを取得します。Y座標はピクセル単位で描画されるためループで計算されます。色を操作するためのCColorsクラスのインスタンスはコントロールのCElementBase基本クラスで事前に宣言されています。したがって、指定された座標における現在のピクセルの色がY座標の計算後に各反復で取得されます。そして、CColors::Negative()メソッドは色を反転し、同じ場所に配置します。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawCursor( void ); }; void CTextBox::DrawCursor( void ) { int line_height=( int )LineHeight(); CalculateTextCursorX(); for ( int i= 0 ; i<line_height; i++) { int y=m_text_y_offset+(( int )m_text_cursor_y_pos*line_height)+i; uint pixel_color=m_canvas.PixelGet(m_text_cursor_x,y); pixel_color= m_clr.Negative(( color )pixel_color); m_canvas.PixelSet(m_text_cursor_x,y,:: ColorToARGB (pixel_color)); } }

テキスト付きのテキストボックスを描画するためにCTextBox::DrawText() 及びCTextBox::DrawTextAndCursor()メソッドが実装されています。

CTextBox::DrawText() メソッドは非アクティブなテキストボックス内のテキストを更新するだけでよい場合に使用されます。ここではすべて簡単です。コントロールが隠されていない場合は、テキストを表示し、フレームを描画して画像を更新します。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawText( void ); }; void CTextBox::DrawText( void ) { if (!CElementBase::IsVisible()) return ; CTextBox:: TextOut (); DrawBorder(); m_canvas.Update(); }

テキストに加えてテキストボックスがアクティブな場合はCTextBox::DrawTextAndCursor() メソッドの点滅するテキストカーソルを表示する必要があります。点滅するには、カーソルを表示/非表示にする状態を決定する必要があります。このメソッドが呼び出されるたびに状態が反転されます。また、メソッドにtrue値（show_state 引数）が渡されたときに表示を強制する機能も提供されました。テキストボックスがアクティブのときにカーソルを動かすと強制表示が必要になります。実際には、カーソルの点滅は、タイムカウンタのクラスコンストラクタで指定された間隔でコントロールのタイマーで実行されます。ここではその値は200ミリ秒です。CTextBox::DrawTextAndCursor() が呼ばれるたびにカウンタのリセットが必要です。

class CTextBox : public CElement { private : void DrawTextAndCursor( const bool show_state= false ); }; CTextBox::CTextBox( void ) { m_counter.SetParameters( 16 , 200 ); } void CTextBox::OnEventTimer( void ) { ... if (m_counter.CheckTimeCounter()) { if (CElementBase::IsVisible() && m_text_edit_state) DrawTextAndCursor(); } } void CTextBox::DrawTextAndCursor( const bool show_state= false ) { static bool state= false ; state=(!show_state)?!state : show_state; CTextBox:: TextOut (); if (state) DrawCursor(); DrawBorder(); m_canvas.Update(); m_counter.ZeroTimeCounter(); }

マルチラインテキストボックスの作成には、スクロールバーを作成するための2つのプライベートメソッドと1つのパブリック メソッドが必要になります：

class CTextBox : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; CScrollV m_scrollv; CScrollH m_scrollh; public : bool CreateTextBox( const long chart_id, const int subwin, const int x_gap, const int y_gap); private : bool CreateCanvas( void ); bool CreateScrollV( void ); bool CreateScrollH( void ); public : CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_scrollv)); } CScrollH *GetScrollHPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_scrollh)); } };

CTextBox::CreateCanvas()メソッドを呼び出してテキストボックスを作成する前にはそのサイズの計算が必要です。ここではCCanvasTable型のレンダーテーブルに実装されているのと同様のメソッドが適用されます。簡単に見てみましょう。画像には全体のサイズと可視部分のサイズがあります。コントロールのサイズは、画像の可視部分のサイズと同じです。テキストカーソルやスクロールバーを移動すると、画像の座標が変化し、可視部分の座標（これは制御座標でもあります）は変わりません。

Y軸に沿ったサイズは、単純に行の数に高さを乗算することによって計算できます。テキストボックスの端からのマージンとスクロールバーのサイズもここで考慮されます。 X軸に沿ったサイズを計算するには、配列全体の最大線幅を知る必要があります。これはCTextBox::MaxLineWidth()メソッドで行われます。ここでは、サイクル内のlines配列を反復処理し、前の行より大きい場合は行の全幅を格納し、値を返します。

class CTextBox : public CElement { private : uint MaxLineWidth( void ); }; uint CTextBox::MaxLineWidth( void ) { uint max_line_width= 0 ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); uint line_width=LineWidth(symbols_total,i); if (line_width>max_line_width) max_line_width=line_width; } return (max_line_width); }

コントロールサイズを計算するCTextBox::CalculateTextBoxSize()メソッドのコ―ドが下記に示されています。このメソッドはCTextBox::ChangeWidthByRightWindowSide()及びCTextBox::ChangeHeightByBottomWindowSide()メソッド内でも呼び出されます。これらのメソッドの目的は、フォームサイズに応じてコントロールを自動的にサイズ変更することです（そのようなプロパティが開発者によって定義されている場合）。

class CTextBox : public CElement { private : int m_area_x_size; int m_area_y_size; int m_area_visible_x_size; int m_area_visible_y_size; private : void CalculateTextBoxSize( void ); }; void CTextBox::CalculateTextBoxSize( void ) { int max_line_width= int ((m_text_x_offset* 2 )+MaxLineWidth()+m_scrollv.ScrollWidth()); m_area_x_size=(max_line_width>m_x_size)?max_line_width : m_x_size; m_area_visible_x_size=m_x_size; int line_height=( int )LineHeight(); int lines_total=:: ArraySize (m_lines); int lines_height= int ((m_text_y_offset* 2 )+(line_height*lines_total)+m_scrollh.ScrollWidth()); m_area_y_size=(m_multi_line_mode && lines_height>m_y_size)?lines_height : m_y_size; m_area_visible_y_size=m_y_size; }

サイズが計算されました。これからはそれを適用します。これはCTextBox::ChangeTextBoxSize()メソッドで行います。ここでのメソッドの引数は、可視領域を最初に移動する必要があるかそのままにする必要があるかを指定します。さらに、このメソッドはスクロールバーのサイズを変更し、スクロールバーのサムに対して最終的な可視領域の調整を実行します。同様のケースが以前の記事で既に説明されているので、これらのメソッドのコードについては、ここでは説明しません。

class CTextBox : public CElement { private : void ChangeTextBoxSize( const bool x_offset= false , const bool y_offset= false ); }; void CTextBox::ChangeTextBoxSize( const bool is_x_offset= false , const bool is_y_offset= false ) { m_canvas.XSize(m_area_x_size); m_canvas.YSize(m_area_y_size); m_canvas.Resize(m_area_x_size,m_area_y_size); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_XSIZE ,m_area_visible_x_size); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_YSIZE ,m_area_visible_y_size); int x_different=m_area_x_size-m_area_visible_x_size; int y_different=m_area_y_size-m_area_visible_y_size; int x_offset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_XOFFSET ,(!is_x_offset)? 0 : (x_offset<=x_different)?x_offset : x_different); m_canvas.SetInteger( OBJPROP_YOFFSET ,(!is_y_offset)? 0 : (y_offset<=y_different)?y_offset : y_different); ChangeScrollsSize(); ShiftData(); }

次のフィールドとメソッドは、コントロールの状態を管理して現在の状態を取得するためのものです。

CTextBox::TextEditState ()メソッドはコントロールの状態を取得します。

()メソッドはコントロールの状態を取得します。 CTextBox::TextBoxState() メソッドの呼び出しはコントロールをブロック/ブロック解除します。ブロックされたコントロールは読み取り専用モードに移行します。対応する色は、背景、フレーム、およびテキストに設定されます（これは、コントロールを作成する前にユーザによって行われることができます）。

class CTextBox : public CElement { private : bool m_read_only_mode; bool m_text_edit_state; bool m_text_box_state; public : bool TextEditState( void ) const { return (m_text_edit_state); } bool TextBoxState( void ) const { return (m_text_box_state); } void TextBoxState( const bool state); }; void CTextBox::TextBoxState( const bool state) { m_text_box_state=state; if (!m_text_box_state) { m_canvas.Z_Order(- 1 ); m_read_only_mode= true ; } else { m_canvas.Z_Order(m_text_edit_zorder); m_read_only_mode= false ; } DrawText(); }

テキストカーソルの管理

テキストエディットボックスは、クリックするとアクティブ化されます。クリックされた場所の座標が直ちに決定され、そこにテキストカーソルが移動されます。これを行うのはCTextBox::OnClickTextBox()メソッドです。しかし、その説明に移る前に、最初にCTextBoxクラスの他のメソッドと同様に、その中で呼び出されるいくつかの補助メソッドを検討してみましょう。

CTextBox::SetTextCursor()メソッドはテキストカーソル位置の値を更新します。シングルラインモードではY座標に沿った位置は常に0に等しくなります。

class CTextBox : public CElement { private : uint m_text_cursor_x_pos; uint m_text_cursor_y_pos; private : void SetTextCursor( const uint x_pos, const uint y_pos); }; void CTextBox::SetTextCursor( const uint x_pos, const uint y_pos) { m_text_cursor_x_pos=x_pos; m_text_cursor_y_pos=(!m_multi_line_mode)? 0 : y_pos; }

スクロールバー制御メソッド。同様の方法については、シリーズの前回の記事ですでに説明しましたので、ここではコードを表示しません。簡単な注意点：パラメータが渡されない場合、サムは最終位置、つまりリスト/テキスト/ドキュメントの最後に移動されます。

class CTextBox : public CElement { public : void VerticalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE ); void HorizontalScrolling( const int pos= WRONG_VALUE ); };

テキストボックスの非アクティブ化には CTextBox::DeactivateTextBox()が必要です。ここで、ターミナルの開発者が開発した新機能を記述する必要があります。もう1つの識別子（CHART_KEYBOARD_CONTROL）がENUM_CHART_PROPERTY列挙体に追加されました。'Left'、 'Right'、 'Home'、'End'、'Page Up'、'Page Down'キーによるチャートの管理、およびチャートの'+' 及び'-'ズームキーを有効化/無効化します。 したがって、テキストボックスがアクティブになっているときは、一覧表示されたキーが傍受されてテキストボックスの操作が中断されないように、チャート管理機能を無効にする必要があります。テキストボックスが非アクティブになったら、キーボードを使用してチャート管理を再度有効にする必要があります。

ここでテキストボックスを再描画する必要があります。マルチラインモードでない場合は、テキストカーソルとスクロールバーのサムを行の先頭に移動します。

class CTextBox : public CElement { private : void DeactivateTextBox( void ); }; void CTextBox::DeactivateTextBox( void ) { if (!m_text_edit_state) return ; m_text_edit_state= false ; m_chart.SetInteger(CHART_KEYBOARD_CONTROL, true ); DrawText(); if (!m_multi_line_mode) { SetTextCursor( 0 , 0 ); HorizontalScrolling( 0 ); } }

テキストカーソルを管理するときは、可視領域の境界を越えているかどうかを確認する必要があります。交差が発生した場合は、カーソルを再度視界領域に戻す必要があります。この目的のために、再利用可能な追加のメソッドが必要です。テキストボックスの許容境界はマルチラインモードとスクロールバーの存在を考慮して計算される必要があります。

可視領域をどのくらいシフトするかを計算するには最初に現在のオフセット値を見つけなければなりません：

class CTextBox : public CElement { private : int m_x_limit; int m_y_limit; int m_x2_limit; int m_y2_limit; private : void CalculateBoundaries( void ); void CalculateXBoundaries( void ); void CalculateYBoundaries( void ); }; void CTextBox::CalculateBoundaries( void ) { CalculateXBoundaries(); CalculateYBoundaries(); } void CTextBox::CalculateXBoundaries( void ) { int x =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XDISTANCE ); int xoffset =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); m_x_limit =( x+xoffset )-x; m_x2_limit =(m_multi_line_mode)?( x+xoffset +m_x_size-m_scrollv.ScrollWidth()-m_text_x_offset)-x : ( x+xoffset +m_x_size-m_text_x_offset)-x; } void CTextBox::CalculateYBoundaries( void ) { if (!m_multi_line_mode) return ; int y =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YDISTANCE ); int yoffset =( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_y_limit =( y+yoffset )-y; m_y2_limit =( y+yoffset +m_y_size-m_scrollh.ScrollWidth())-y; }

現在のカーソル位置に対してスクロールバーを正確に配置するには、次のメソッドを使用します。

class CTextBox : public CElement { private : int CalculateScrollThumbX( void ); int CalculateScrollThumbX2( void ); int CalculateScrollThumbY( void ); int CalculateScrollThumbY2( void ); }; int CTextBox::CalculateScrollThumbX( void ) { return (m_text_cursor_x-m_text_x_offset); } int CTextBox::CalculateScrollThumbX2( void ) { return ((m_multi_line_mode)?m_text_cursor_x-m_x_size+m_scrollv.ScrollWidth()+m_text_x_offset : m_text_cursor_x-m_x_size+m_text_x_offset* 2 ); } int CTextBox::CalculateScrollThumbY( void ) { return (m_text_cursor_y-m_text_y_offset); } int CTextBox::CalculateScrollThumbY2( void ) { m_canvas.FontSet(CElementBase::Font(),-CElementBase::FontSize()* 10 , FW_NORMAL ); int line_height=m_canvas.TextHeight( "|" ); return (m_text_cursor_y-m_y_size+m_scrollh.ScrollWidth()+m_text_y_offset+line_height); }

テキストボックスをクリックされるとそれがアクティブ化されたことを明示的に示すイベントが生成されるようにします。また、テキストボックス内のカーソルの移動に対応するイベントを受け取る必要があります。Defines.mqhファイルに新しい識別子を追加します。

テキストボックスのアクティブ化イベントのための ON_CLICK_TEXT_BOX

テキストカーソル移動イベントのための ON_MOVE_TEXT_CURSOR

... #define ON_CLICK_TEXT_BOX ( 31 ) #define ON_MOVE_TEXT_CURSOR ( 32 )

これらの識別子を使用して、テキストカーソルの現在の位置は文字列パラメータに追加情報として配置されます。これはMetaEditorを含む多くのテキストエディタで実装されています。下のスクリーンショットは、コードエディタのステータスバーに表示する文字列を生成する例を示しています。





図8 MetaEditor内のテキストカーソルの位置

下のリストは、上のスクリーンショットのような形式の文字列を返すCTextBox::TextCursorInfo()メソッドのコードを示しています。行数、指定された行の文字数、およびテキストカーソルの現在位置を取得するために使用できる追加のメソッドも示されています。

class CTextBox : public CElement { private : uint TextCursorLine( void ) { return (m_text_cursor_y_pos); } uint TextCursorColumn( void ) { return (m_text_cursor_x_pos); } uint LinesTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_lines)); } uint ColumnsTotal( const uint line_index); string TextCursorInfo( void ); }; uint CTextBox::ColumnsTotal( const uint line_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint check_index=(line_index<lines_total)?line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[check_index].m_symbol); return (symbols_total); } string CTextBox::TextCursorInfo( void ) { string lines_total =( string )LinesTotal(); string columns_total =( string )ColumnsTotal(TextCursorLine()); string text_cursor_line = string (TextCursorLine()+ 1 ); string text_cursor_column = string (TextCursorColumn()+ 1 ); string text_box_info= "Ln " +text_cursor_line+ "/" +lines_total+ ", " + "Col " +text_cursor_column+ "/" +columns_total; return (text_box_info); }

これでこのセクションの冒頭で説明された CTextBox::OnClickTextBox()メソッドの説明を準備する準備が整いました（下記のコ―ドを参照）。ここで、いちばん最初に、マウスの左ボタンがクリックされたオブジェクトの名前のチェックがあります。クリックされたのがテキストボックスでないことが判明した場合は、テキストボックスがまだアクティブな場合に備えて、編集が終了したというメッセージ（ON_END_EDITイベント識別子）を送信します。その後、テキストボックスを無効にしてメソッドを終了します。

クリックされたのがこのテキストボックスであった場合、さらに2つのチェックが続きます。読み取り専用モードが有効な場合やコントロールがブロックされている場合にはプログラムはメソッドを終了します。いずれかの条件がfalseの場合は、メソッドのメインコードに移動します。

まず、キーボードによるチャート管理が無効になります。次に（1）コントロールの可視領域の現在のオフセットを取得し（2クリックが発生した）ポイントの相対座標を決定します。このメソッドのメインループでの計算には行の高さも必要です。

ループではまずクリックが発生した行を検索します。文字の検索は、クリックの計算されたY座標が行の上境界と下境界の間にある場合にのみ開始されます。この行に文字が含まれていないことが判明した場合は、テキストカーソルと水平スクロールバーを行の先頭に移動する必要があります。ループはこれで停止します。

行に文字が含まれている場合は、2回目のループが始まり、クリックが発生した文字が検索されます。ここでの検索原理は、行の場合とほとんど同じです。唯一の違いは、すべてのフォントがすべての文字に対して同じ幅を持つわけではないので、各反復で文字幅が取得されることです。クリックされた文字が見つかった場合は、テキストカーソルを文字位置に設定して検索を完了します。この行で文字が見つからず最後の文字に達した場合は、文字が存在しないままにカーソルを行の最後の位置に移動し、検索を完了します。

次に、マルチラインモードが有効になっている場合はテキストカーソルを管理するときは、可視領域の境界を越えているかどうかを確認する必要があります。Y軸に沿ったテキストボックスの可視領域の境界をテキストカーソルが（少なくとも部分的に）超えているかどうかを確認する必要があります。超えている場合は、テキストカーソルの位置を基準にして表示領域を調整します。その後、テキストボックスをアクティブとしてフラグしてから再描画します。

CTextBox::OnClickTextBox()メソッドの最後には、テキストボックスがアクティブになったことを示すイベント（ON_CLICK_TEXT_BOX イベント識別子）を生成します。明確な識別を提供するには、（1）コントロールの識別子（2）コントロールのインデックス、さらに（3）カーソル位置に関する情報を送信します。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnClickTextBox( const string clicked_object); }; bool CTextBox::OnClickTextBox( const string clicked_object) { if (m_canvas.Name()!=clicked_object) { if (m_text_edit_state) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); DeactivateTextBox(); return ( false ); } if (m_read_only_mode || !m_text_box_state) return ( true ); m_chart.SetInteger(CHART_KEYBOARD_CONTROL, false ); int xoffset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int yoffset=( int )m_canvas.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int x =m_mouse.X()-m_canvas.X()+xoffset; int y =m_mouse.Y()-m_canvas.Y()+yoffset; int line_height=( int )LineHeight(); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint l= 0 ; l<lines_total; l++) { int x_offset=m_text_x_offset; int y_offset=m_text_y_offset+(( int )l*line_height); bool y_pos_check= (l<lines_total- 1 )?(y>=y_offset && y<y_offset+line_height) : y>=y_offset ; if (!y_pos_check) continue ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_width); if (symbols_total< 1 ) { SetTextCursor( 0 ,l); HorizontalScrolling( 0 ); break ; } for ( uint s= 0 ; s<symbols_total; s++) { if (x>=x_offset && x<x_offset+m_lines[l].m_width[s]) { SetTextCursor(s,l); l=lines_total; break ; } x_offset+=m_lines[l].m_width[s]; if (s==symbols_total- 1 && x>x_offset) { SetTextCursor(s+ 1 ,l); l=lines_total; break ; } } } if (m_multi_line_mode) { CalculateYBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); else { if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); } } m_text_edit_state= true ; DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_TEXT_BOX,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }





文字の入力

次にCTextBox::OnPressedKey()メソッドを考察しましょう。それはキーの押下を処理し、押されたキーに文字が含まれていることが判明した場合、テキストカーソルの現在位置で行に追加しなければなりません。KeySymbolOptions 構造体の配列のサイズを増やしてテキストボックスに入力された文字を配列に追加し、追加された配列要素に文字と文字の幅を追加するメソッドが必要になります 。

CTextBoxクラスの多数のメソッドの配列のサイズ変更には、単純なCTextBox::ArraysResize()メソッドが使用されます。

class CTextBox : public CElement { private : void ArraysResize( const uint line_index, const uint new_size); }; void CTextBox::ArraysResize( const uint line_index, const uint new_size) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)?line_index : lines_total- 1 ; :: ArrayResize (m_lines[line_index].m_width,new_size); :: ArrayResize (m_lines[line_index].m_symbol,new_size); }

CTextBox::AddSymbol()メソッドは新たに入力された文字をテキストボックスに追加するためのものです。より慎重に見てみましょう。新しい文字を入力するときは、配列サイズを1つ増やす必要があります。テキストカーソルの現在位置は文字列の任意の文字であることができます。したがって、配列に文字を追加する前に、現在のテキストカーソルの位置の右にあるすべての文字のインデックスを1つシフトする必要があります。その後、入力された文字をテキストカーソルの位置に格納します。メソッドの最後にはテキストカーソルを右に一文字でシフトします。

class CTextBox : public CElement { private : void AddSymbol( const string key_symbol); }; void CTextBox::AddSymbol( const string key_symbol) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total+ 1 ); for ( uint i=symbols_total; i>m_text_cursor_x_pos; i--) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i- 1 ]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i- 1 ]; } int width=m_canvas.TextWidth(key_symbol); m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[m_text_cursor_x_pos] =key_symbol; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos] =width; m_text_cursor_x_pos++; }

下記はCTextBox::OnPressedKey()メソッドのコ―ドを示します。テキストボックスがアクティブな場合はメソッドに渡されたキーコードによって文字を取得しようとします。押されたキーに文字が含まれていない場合、プログラムはメソッドを終了します。文字がある場合は、そのプロパティと共に配列に追加します。文字を入力するときにテキストボックスのサイズが変更された可能性があるため、新しい値が計算されて設定されます。その後、テキストボックスの境界線とテキストカーソルの現在の座標を取得します。カーソルがテキストボックスの右端を超えている場合は、水平スクロールバーのサムの位置を調整します。その後 テキストボックスは再描画されテキストカーソルの表示は強制（ true ）されます.。CTextBox::OnPressedKey()メソッドの最後には、コントロール識別子、コントロールインデックス及びテキストカーソルの位置に関する追加情報を持ったテキストカーソル移動イベント（ON_MOVE_TEXT_CURSOR）が生成されます。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKey( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKey( const long key_code) { if (!m_text_edit_state) return ( false ); string pressed_key=m_keys.KeySymbol(key_code); if (pressed_key== "" ) return ( false ); AddSymbol(pressed_key); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize( true , true ); CalculateXBoundaries(); CalculateTextCursorX(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Backspaceキーの押下の処理

ここで、Backspaceキーを押して文字を削除した場合を考えてみましょう。この場合、マルチラインテキストボックスのイベントハンドラはCTextBox::OnPressedKeyBackspace()メソッドを呼び出します。その操作には以前は考慮されていなかった追加メソッドが必要です。まず、コードが示されます。

文字はCTextBox::DeleteSymbol()メソッドを使用して削除されます。最初は、現在の行に少なくとも1文字が含まれているかどうかを確認します。これ以上ない場合は、テキストカーソルを行頭に置いてメソッドを終了します。文字がまだいくつかある場合は、前の文字の位置を取得します。これは、すべての文字を1要素だけ右にシフトする基点となるインデックスになります。その後、テキストカーソルも1つ左に移動します。メソッドの最後には配列サイズが1で減少されます。

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteSymbol( void ); }; void CTextBox::DeleteSymbol( void ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (symbols_total< 1 ) { SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); return ; } int check_pos=( int )m_text_cursor_x_pos- 1 ; if (check_pos< 0 ) return ; for ( uint i=check_pos; i<symbols_total- 1 ; i++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i+ 1 ]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i+ 1 ]; } m_text_cursor_x_pos--; ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total- 1 ); }

テキストカーソルが行の先頭にあって行が最初の行でない場合は、現在の行を削除してすべての下の行を1つ上に移動する必要があります。削除された行に文字が含まれている場合は、1つ上の位置にある行に追加する必要があります。この操作にはもう一つのCTextBox::ShiftOnePositionUp()追加メソッドが使用されます。補助的なCTextBox::LineCopy()メソッドも行のコピーを若干容易にすることために必要です。

class CTextBox : public CElement { private : void LineCopy( const uint destination, const uint source); }; void CTextBox::LineCopy( const uint destination, const uint source) { :: ArrayCopy (m_lines[destination].m_width,m_lines[source].m_width); :: ArrayCopy (m_lines[destination].m_symbol,m_lines[source].m_symbol); }

下記はCTextBox::ShiftOnePositionUp()メソッドのコ―ドです。メソッドの最初のループでは、カーソルの現在位置以下のすべての行を1つ上にシフトします。最初の反復では、行に文字が含まれているかどうかをチェックする必要があります。含まれている文字は前の行に追加するように格納します。行がシフトされたら、行の配列は1要素だけ減少します。テキストカーソルは、前の行の最後に移動されます。

CTextBox::ShiftOnePositionUp()メソッドの最後のブロックは 削除された行の文字を前の行に追加するためのものです。追加する行がある場合は ::StringToCharArray()関数を使用して、文字コードの形でuchar型の一時配列に転送します。次に、現在の行の配列を、追加された文字数だけ増やします。また、仕上げ操作として、文字とそのプロパティを交互に配列に追加します。uchar型の一時配列からの文字コードの変換は:CharToString()関数を使用して実行されます。

class CTextBox : public CElement { private : void ShiftOnePositionUp( void ); }; void CTextBox::ShiftOnePositionUp( void ) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i=m_text_cursor_y_pos; i<lines_total- 1 ; i++) { if (i==m_text_cursor_y_pos) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); m_temp_input_string=(symbols_total> 0 )?CollectString(i) : "" ; } uint next_index=i+ 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,next_index); } uint new_size=lines_total- 1 ; :: ArrayResize (m_lines,new_size); m_text_cursor_y_pos--; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); m_text_cursor_x_pos=symbols_total; CalculateTextCursorX(); if (m_temp_input_string!= "" ) { uchar array[]; int total=:: StringToCharArray (m_temp_input_string,array)- 1 ; symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); new_size=symbols_total+total; ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,new_size); for ( uint i=m_text_cursor_x_pos; i<new_size; i++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i] = :: CharToString (array[i-m_text_cursor_x_pos]) ; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[i] =m_canvas.TextWidth(m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i]); } } }

すべての補助メソッドが準備されると、CTextBox::OnPressedKeyBackspace()主要メソッドのコードは複雑すぎるとは思われません。ここでは最初にBackspaceキーが押されたかとテキストボックスがアクティブになっているかどうかを確認します。チェックを通過したら、テキストカーソルの現在位置を見ます。テキストカーソルが現時点で行頭にない場合は前の文字を削除します。しかし、テキストカーソルが現時点で最初の行以外の行頭にある場合はすべての下の行を1つ上にシフトして、現在の行を削除します。

その後、テキストボックスの新しいサイズが計算されて設定されます。テキストカーソルの境界と座標が取得されます。テキストカーソルが表示されている領域を離れる場合は、スクロールバーのサムを調整します。最後に、テキストカーソルを強制的に表示してコントロールを再描画し、カーソルの移動に関するメッセージを生成します。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyBackspace( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyBackspace( const long key_code) { if (key_code!=KEY_BACKSPACE || !m_text_edit_state) return ( false ); if (m_text_cursor_x_pos> 0 ) DeleteSymbol(); else if (m_text_cursor_y_pos> 0 ) { ShiftOnePositionUp(); } CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize( true , true ); CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorX(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); else VerticalScrolling(m_scrollv.CurrentPos()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Enterキーの押下の処理

マルチラインモードが有効でEnterキーが押されている場合は、新しい行を追加してテキストカーソルの現在の位置より下の行おをすべて1つ下にシフトする必要があります。ここでの行のシフトには、別の CTextBox::ShiftOnePositionDown()補助メソッドと行をクリアするためのCTextBox::ClearLine().追加メソッドが必要です。

class CTextBox : public CElement { private : void ClearLine( const uint line_index); }; void CTextBox::ClearLine( const uint line_index) { :: ArrayFree (m_lines[line_index].m_width); :: ArrayFree (m_lines[line_index].m_symbol); }

次に CTextBox::ShiftOnePositionDown()メソッドのアルゴリズムを詳細に調べてみましょう。まず、Enterキーが押された行の文字数を格納する必要があります。これは、テキストカーソルが位置していた行の位置とともにCTextBox::ShiftOnePositionDown() メソッドのアルゴリズムがどのように処理されるかを定義します。その後、テキストカーソルを新しい行に移動し、行配列のサイズを1要素だけ増やします。現在の行から始まるすべての行は、配列の末尾から始まって1ループでで1つ下にシフトされなければなりません。最後の反復では、Enterキーが押された行に文字が含まれていない場合は、テキストカーソルが現在位置している行をクリアする必要があります。クリアされた行は、行のコピーであり、その内容は1つ下にシフトした結果として次の行に既に存在しています。

このメソッドの始めに、Enterキーが押された行の文字数を格納しました。行に文字が含まれていることが判明した場合は、その時点でテキストカーソルがどこにあったかを知る必要があります。そして、それが行の最後ではないことが判明した場合は、新しい行に移動するテキストカーソルの現在の位置から行の終わりまでの文字数を計算する必要があります。 これらの目的のためにはここでは一時配列が使用され、文字はコピーされた後で新しい行に移動されます行。

class CTextBox : public CElement { private : void ShiftOnePositionDown( void ); }; void CTextBox::ShiftOnePositionDown( void ) { uint pressed_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); m_text_cursor_y_pos++; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint new_size=lines_total+ 1 ; :: ArrayResize (m_lines,new_size); for ( uint i=lines_total; i>m_text_cursor_y_pos; i--) { uint prev_index=i- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,prev_index); if (prev_index==m_text_cursor_y_pos && pressed_line_symbols_total< 1 ) ClearLine(prev_index); } if (pressed_line_symbols_total> 0 ) { uint prev_line_index=m_text_cursor_y_pos- 1 ; string array[]; uint new_line_size=pressed_line_symbols_total-m_text_cursor_x_pos; :: ArrayResize (array,new_line_size); for ( uint i= 0 ; i<new_line_size; i++) array[i]=m_lines[prev_line_index].m_symbol[m_text_cursor_x_pos+i]; ArraysResize(prev_line_index,pressed_line_symbols_total-new_line_size); ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,new_line_size); for ( uint k= 0 ; k<new_line_size; k++) { m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[k] =array[k]; m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[k] =m_canvas.TextWidth(array[k]); } } }

Enterキーの押下さを処理する用意が整いました。ここでCTextBox::OnPressedKeyEnter()メソッドを考察します。最初に、Enterキーが押されてテキストボックスがアクティブになっていることを確認します。次に、すべての条件が満たされててテキストボックスが単行であれば、作業を終了します。これにはON_END_EDIT識別子を持つイベントを送信して無効化します。

マルチラインモードが有効になっている場合はテキストカーソルの現在位置から下の行はすべて1つ下にシフトされます。その後、テキストボックスのサイズが調整され テキストカーソルが可視領域の下限を超えたかどうかが確認されます。さらに、テキストカーソルは行の先頭に置かれます。メソッドの最後に、テキストボックスが再描画され、テキストカーソルが移動されたというメッセージが送信されます。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyEnter( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyEnter( const long key_code) { if (key_code!=KEY_ENTER || !m_text_edit_state) return ( false ); if (!m_multi_line_mode) { DeactivateTextBox(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_END_EDIT,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( false ); } ShiftOnePositionDown(); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); CalculateYBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); HorizontalScrolling( 0 ); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

LeftおよびRightキーの押下の処理

LeftまたはRightキーを押すと、テキストカーソルが対応する方向に1文字移動します。これを実現するには、第一に追加のCTextBox::CorrectingTextCursorXPos() メソッドが必要になります。これによってテキストカーソルの位置が調整されます。このメソッドは、クラスの他のメソッドでも使用されます。

class CTextBox : public CElement { private : void CorrectingTextCursorXPos( const int x_pos= WRONG_VALUE ); }; void CTextBox::CorrectingTextCursorXPos( const int x_pos= WRONG_VALUE ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width); uint text_cursor_x_pos= 0 ; if (x_pos!= WRONG_VALUE ) text_cursor_x_pos=(x_pos>( int )symbols_total- 1 )?symbols_total : x_pos; else text_cursor_x_pos=symbols_total; m_text_cursor_x_pos=(symbols_total< 1 )? 0 : text_cursor_x_pos; CalculateTextCursorX(); }

以下のコードは、Leftキーの押下を処理するCTextBox::OnPressedKeyLeft() メソッドのコードを示しています。押されたのが別のキーであった場合、テキストボックスがアクティブでない場合、またはCtrlキーも押された場合は、プログラムはメソッドを終了します。Ctrlキーを使用した同時押下キーの処理は、記事の別のセクションで考慮されます。

最初の条件が満たされた場合はテキストカーソルの位置を確認します。行頭にない,場合は、テキストカーソルを1つ前の文字にシフトします。行頭にあってこの行が一番初めの行でない場合は、テキストカーソルを前の行の末尾に移動する必要があります。その後、水平スクロールバーと垂直スクロールバーのサムを調整し、テキストボックスを再描画して、テキストカーソルの移動に関するメッセージを送信します。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyLeft( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); if (m_text_cursor_x_pos> 0 ) { m_text_cursor_x-=m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos- 1 ]; m_text_cursor_x_pos--; } else { if (m_text_cursor_y_pos> 0 ) { m_text_cursor_y_pos--; CorrectingTextCursorXPos(); } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos==symbols_total && m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

ここでRightキーの押下を処理するための CTextBox::OnPressedKeyRight()メソッドのコードについて考えてみましょう。ここでは、押されたキーのコード、テキストボックスの状態、Ctrlキーのチェックもメソッドの最初に渡されなければなりません。その後テキストカーソルが行末にあるかを確認します。そうでない場合は、テキストカーソルを右に1文字移動します。テキストカーソルが行の最後にある場合は、この行が最後かどうかを確認します。そうでない場合は、テキストカーソルを次の行の先頭に移動します。

次に、（1）テキストカーソルがテキストボックスの可視領域を越える場合にスクロールバーのサムを調整し、（2）コントロールを再描画し、（3）テキストカーソルの移動に関するメッセージを送信します。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyRight( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyRight( const long key_code) { if (key_code!=KEY_RIGHT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width); if (m_text_cursor_x_pos<symbols_total) { m_text_cursor_x+=m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_width[m_text_cursor_x_pos]; m_text_cursor_x_pos++; } else { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); if (m_text_cursor_y_pos<lines_total- 1 ) { m_text_cursor_x=m_text_x_offset; SetTextCursor( 0 ,++m_text_cursor_y_pos); } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); else { if (m_text_cursor_x_pos== 0 ) HorizontalScrolling( 0 ); } if (m_text_cursor_y+( int )LineHeight()>=m_y2_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

UpおよびDownキーの押下の処理

UpキーとDownキーを押すと、テキストカーソルが上下に移動します。CTextBox::OnPressedKeyUp()及びCTextBox::OnPressedKeyDown() メソッドは、これらのキーの押下を処理するように設計されています。それらの間の唯一の違いは単に2行のコードにあるので、ここではそのうちの1つだけのコードを提供します。

コードの初めでは3つの条件が満たされる必要があります。（1）単一行のテキストボックスである場合、（2）別のキーが押された場合、または（3）テキストボックスがアクティブでない場合にはプログラムはメソッドを終了します。テキストカーソルの現在位置が最初の行にない場合は、テキストカーソルを前の行に移動し（ CTextBox :: OnPressedKeyDown() メソッドの次の行まで）行配列の範囲を超えた場合は文字数が調整されます。

その後、テキストカーソルがテキストボックスの可視領域外にあるかどうかを確認し、必要に応じてスクロールバーのサムを調整します。両メソッドの唯一の違いはここにあり、CTextBox::OnPressedKeyUp() メソッドが上部境界の超過を確認するのに比べてCTextBox::OnPressedKeyDown() メソッドは下部境界の超過を確認します。最後に、テキストボックスが再描画され、テキストカーソルの移動に関するメッセージが送信されます。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyUp( const long key_code); bool OnPressedKeyDown( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyUp( const long key_code) { if (!m_multi_line_mode) return ( false ); if (key_code!=KEY_UP || !m_text_edit_state) return ( false ); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); if (m_text_cursor_y_pos- 1 <lines_total) { m_text_cursor_y_pos--; CorrectingTextCursorXPos(m_text_cursor_x_pos); } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }





HomeおよびEndキーの押下の処理

HomeキーとEndキーを 押すと、テキストカーソルが行の初めと終わりに移動します。CTextBox::OnPressedKeyHome() 及びCTextBox::OnPressedKeyEnd() メソッドは、これらのイベントを処理するように設計されています。コードは以下に示されています。それは非常に簡単で詳細なコメントが書かれているので、これ以上の説明は必要ありません。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyHome( const long key_code); bool OnPressedKeyEnd( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyHome( const long key_code) { if (key_code!=KEY_HOME || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); HorizontalScrolling( 0 ); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); } bool CTextBox::OnPressedKeyEnd( const long key_code) { if (key_code!=KEY_END || m_keys.KeyCtrlState() || !m_text_edit_state) return ( false ); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,m_text_cursor_y_pos); CalculateTextCursorX(); CalculateXBoundaries(); if (m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

キーのCtrlキーとの同時の押下の処理

次に、以下のキーの組み合わせを処理する方法について考えてみましょう。

'Ctrl' + 'Left' – テキストカーソルを単語の左側の単語に移動します。

'Ctrl' + 'Right' – テキストカーソルを単語の右側の単語に移動します。

'Ctrl' + 'Home' – テキストカーソルを最初の行の先頭に移動します。

'Ctrl' + 'End' – テキストカーソルを最後の行の最後に移動します。

これらのメソッドのうちで、例として、テキストカーソルを単語から左の単語に移動するCTextBox::OnPressedKeyCtrlAndLeft()メソッドのみが考慮されます。この方法の初めにはCtrlキーとLeftキーの同時押下が確認されます。これらのキーのいずれかが押されていない場合、プログラムはメソッドを終了します。また、テキストボックスをアクティブ化する必要があります。

現在のテキストカーソルの位置が行頭にあって行が最初の行ではない場合には、前の行の末尾に移動します。テキストカーソルが現在の行の先頭にない場合、途切れることのない文字列の先頭を見つける必要があります。スペース文字(' ') は割り込み文字として機能します。ここでは、ループで、現在の行に沿って右から左に移動し、組み合わせが見つかると、次の文字がスペースで現在の文字がその他の任意の文字であって、それが始点でない場合は、テキストカーソルをその位置に設定します。

その後、テキストカーソルがテキストボックスの可視領域外にあるかどうかを確認し、必要に応じてスクロールバーのサムを調整します。最後には、テキストボックスが再描画され、テキストカーソルが移動されたというメッセージが送信されます。

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyCtrlAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlAndEnd( const long key_code); }; bool CTextBox::OnPressedKeyCtrlAndLeft( const long key_code) { if (!(key_code==KEY_LEFT && m_keys.KeyCtrlState()) || !m_text_edit_state) return ( false ); string SPACE= " " ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos== 0 && m_text_cursor_y_pos> 0 ) { uint prev_line_index=m_text_cursor_y_pos- 1 ; symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_line_index].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,prev_line_index); } else { for ( uint i=m_text_cursor_x_pos; i<=symbols_total; i--) { if (i==symbols_total) continue ; if (i== 0 ) { SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); break ; } else { if (i!=m_text_cursor_x_pos && m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i]!=SPACE && m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol[i- 1 ]==SPACE) { SetTextCursor(i,m_text_cursor_y_pos); break ; } } } } CalculateBoundaries(); CalculateTextCursorX(); CalculateTextCursorY(); if (m_text_cursor_x<=m_x_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX()); else { symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_text_cursor_x_pos==symbols_total && m_text_cursor_x>=m_x2_limit) HorizontalScrolling(CalculateScrollThumbX2()); } if (m_text_cursor_y<=m_y_limit) VerticalScrolling(CalculateScrollThumbY()); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

このセクションの冒頭で一覧できる他のすべてのメソッドの研究は、読者に任されています。

コントロールのライブラリエンジンへの統合

マルチラインテキストボックスが正しく動作するためには CWndContainerクラスの WindowElements構造体にプライベート配列が必要です。CTextBoxクラスを持つファイルをWndContainer.mqhファイルにインクルードします。

#include "Controls\TextBox.mqh"

新しいコントロールのためのプライベート配列をWindowElements構造体に追加します。

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTextBox *m_text_boxes[]; }; WindowElements m_wnd[]; };

CTextBox 型のコントロールはコンポジットであり、他のコントロール（この場合はスクロールバー）のコントロールを含んでいるため、これらのコントロールへのポインタが対応するプライベート配列に配布されるメソッドが必要です。以下のリストは、この目的のために設計されたCWndContainer::AddTextBoxElements() メソッドのコードを示しています。このメソッドは、他の同様のメソッドと同じ場所、つまり CWndContainer::AddToElementsArray()で呼び出されます。

class CWndContainer { private : bool AddTextBoxElements( const int window_index,CElementBase &object); }; bool CWndContainer::AddTextBoxElements( const int window_index,CElementBase &object) { if ( dynamic_cast <CTextBox *>(&object)== NULL ) return ( false ); CTextBox *tb=:: GetPointer (object); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); if (i== 0 ) { CScrollV *sv=tb.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; AddToObjectsArray(window_index,sv); AddToRefArray(sv,m_wnd[window_index].m_scrolls); } else if (i== 1 ) { CScrollH *sh=tb.GetScrollHPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sh; AddToObjectsArray(window_index,sh); AddToRefArray(sh,m_wnd[window_index].m_scrolls); } } AddToRefArray(tb,m_wnd[window_index].m_text_boxes); return ( true ); }

ここでCWndEvents::OnTimerEvent() メソッドに特定の追加を行う必要があります。グラフィカルインターフェイスはマウスカーソルが移動したときにのみ再描画され、マウスカーソルの移動が停止してから一定時間停止することを覚えておいてください。CTextBox型のコントロールは例外です。そうしないと、テキストボックスがアクティブになったときにテキストカーソルが点滅しません。

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (m_mouse.GapBetweenCalls()> 300 && !m_mouse.LeftButtonState()) { int text_boxes_total=CWndContainer::TextBoxesTotal(m_active_window_index); for ( int e= 0 ; e<text_boxes_total; e++) m_wnd[m_active_window_index].m_text_boxes[e].OnEventTimer(); return ; } if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

さて、マルチラインテキストボックスの検証を可能にするテストMQLアプリケーションを作成しましょう。

コントロールを検証するためのアプリケーション

検証をのために、2つのテキストボックスを含むグラフィカルインタフェースを持つMQLアプリケーションを作成します。 。そのうちの1つはシングルライン、もう1つはマルチラインになります。この例でのグラフィカルインタフェースには、これらのテキストボックスに加えてコンテキストメニューとステータスバーを持つメインメニューが含まれています。ステータスバーの2番目の項目は、マルチラインテキストボックスのテキストカーソルの位置をブロードキャストします。

CTextBox クラスインスタンスを2つ作成し、テキストボックスを作成するための2つのメソッドを宣言します。

class CProgram : public CWndEvents { protected : CTextBox m_text_box1; CTextBox m_text_box2; protected : bool CreateTextBox1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTextBox2( const int x_gap, const int y_gap); };

下のリストは、マルチラインテキストボックスを作成する2番目のメソッドのコードを示しています。マルチラインモードの有効化にはCTextBox::MultiLineMode()メソッドを使います。領域の自動的なフォームサイズに合わせた調整はCElementBase::AutoXResizeXXX()メソッドを使用して行う必要があります。例として、本稿の内容をマルチラインテキストボックスに追加しましょう。これを行うには CTextBoxクラスの特別なメソッドを使用して後でループで追加できる行の配列を準備します。

bool CProgram::CreateTextBox2( const int x_gap, const int y_gap) { m_text_box2.WindowPointer(m_window); m_text_box2.FontSize( 8 ); m_text_box2.Font( "Calibri" ); m_text_box2.AreaColor( clrWhite ); m_text_box2.TextColor( clrBlack ); m_text_box2.MultiLineMode( true ); m_text_box2.AutoXResizeMode( true ); m_text_box2.AutoXResizeRightOffset( 2 ); m_text_box2.AutoYResizeMode( true ); m_text_box2.AutoYResizeBottomOffset( 24 ); string lines_array[]= { "Introduction" , "Key groups and keyboard layouts" , "Handling the keypress event" , "ASCII codes of characters and control keys" , "Key Scan Codes" , "Auxiliary class for working with the keyboard" , "The Multiline Text box control" , "Developing the CTextBox class for creating the control" , "Properties and appearance" , "Managing the text cursor" , "Entering a character" , "Handling the pressing of the Backspace key" , "Handling the pressing of the Enter key" , "Handling the pressing of the Left and Right keys" , "Handling the pressing of the Up and Down keys" , "Handling the pressing of the Home and End keys" , "Handling the simultaneous pressing of keys in combination with the Ctrl key" , "Integration of the control in the library engine" , "Application for testing the control" , "Conclusion" }; int lines_total=:: ArraySize (lines_array); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { if (i== 0 ) m_text_box2.AddText( 0 ,lines_array[i]); else m_text_box2.AddLine(lines_array[i]); } if (!m_text_box2.CreateTextBox(m_chart_id,m_subwin,x_gap,y_gap)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_text_box2); m_status_bar.ValueToItem( 1 ,m_text_box2.TextCursorInfo()); return ( true ); }

テキストボックスからメッセージを受け取るために、MQLアプリケーションのイベントハンドラに次のコードを追加します。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_TEXT_BOX || id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_MOVE_TEXT_CURSOR) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_text_box2.Id()) { m_status_bar.ValueToItem( 1 ,sparam); } m_chart.Redraw(); return ; } }

アプリケーションをコンパイルしてチャートに読み込むと次のことがわかります。

図9 テキストボックスのデモンストレーションによるグラフィカルインターフェイス

本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードしてください。

おわりに

このグラフィカルインタフェース作成ライブラリの概略は現在以下の通りに見えます。

図10 開発の現段階でのライブラリの構造

次のライブラリバージョンはさらに開発され、既に実装されているコントロールには新しい機能が追加されます。テスト用のライブラリとファイルの最新バージョンは以下でダウンロードできます。