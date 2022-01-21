Websockets für MetaTrader 5 — Unter Verwendung der Windows API

Einführung

Im Artikel Websockets für MetaTrader 5 haben wir die Grundlagen des Websocket-Protokolls besprochen und einen Client erstellt, der sich auf die in MQL5 implementierten Sockets stützt. Dieses Mal werden wir die Windows-API nutzen, um einen Websocket-Client für MetaTrader 5-Programme zu erstellen. Dies ist die nächstbeste Option, da keine zusätzliche Software erforderlich ist, sondern alles vom Betriebssystem bereitgestellt wird. Wir werden den Client als Klasse implementieren und Tests durchführen, indem wir die Websocket-API von Binary.com nutzen, um Live-Tick-Daten in MT5 einzuspeisen.





Websockets unter Windows



Wenn es um die Windows API und das Internet geht, sind MQL5-Entwickler meist mit der Windows Internet (WinINeT) Bibliothek vertraut. Sie implementiert unter anderem Internetprotokolle wie das File Transfer Protocol (FTP) und HTTP. Ähnlich ist es mit der Bibliothek Windows HTTP Services (WinHTTP). Dabei handelt es sich um eine spezielle Bibliothek für das HTTP-Protokoll mit Funktionen, die für die serverseitige Entwicklung nützlich sind. Einige der von WinHTTP bereitgestellten Funktionen sind Dienstprogramme für die Handhabung von Websocket-Verbindungen.

Das Websocket-Protokoll wurde in Windows-Betriebssystemen ab Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 eingeführt. Windows 7 und ältere Betriebssysteme haben keine native Unterstützung dafür. Die in diesem Artikel beschriebenen Programme funktionieren nicht auf Rechnern mit diesen älteren Betriebssystemen.

Die Bibliothek Winhttp



Um eine Websocket-Client-Verbindung mit Winhttp zu erstellen, benötigen wir die unten aufgeführten Funktionen:

WinHttpOpen

initialisiert die Bibliothek und bereitet sie für die Verwendung durch eine Anwendung vor.

WinHttpConnect

legt den Domänennamen des Servers fest, mit dem die Anwendung kommunizieren möchte.

WinHttpOpenRequest

erstellt ein HTTP-Anfrage-Handle.

WinHttpSetOption

setzt verschiedene Konfigurationsoptionen für eine HTTP-Verbindung.

WinHttpSendRequest

sendet eine Anfrage an einen Server.

WinHttpReceiveResponse

empfängt die Antwort eines Servers nach dem Senden einer Anforderung.

WinHttpWebSocketCompleteUpgrade

bestätigt, dass die vom Server empfangene Antwort das Websocket-Protokoll erfüllt.

WinHttpCloseHandle

wird verwendet, um zuvor verwendete Ressourcen-Deskriptoren zu verwerfen.

WinHttpWebSocketSend

wird verwendet, um Daten über eine Websocket-Verbindung zu senden.

WinHttpWebSocketReceive

empfängt Daten über eine Websocket-Verbindung.

WinHttpWebSocketClose

schließt eine WebSocket-Verbindung.

WinHttpWebSocketQueryCloseStatus

prüft die vom Server gesendete Schließstatusmeldung.



Alle in der Bibliothek verfügbaren Funktionen werden von Microsoft dokumentiert. Eine detaillierte Beschreibung aller Funktionen, ihrer Eingabeparameter und Rückgabetypen können Sie sich über die entsprechenden Links oben anschauen.

Der Client, den wir für mt5 erstellen werden, arbeitet im synchronen Modus. Das bedeutet, dass Funktionsaufrufe die Ausführung blockieren, bis sie zurückkehren. Zum Beispiel wird ein Aufruf von WinHttpWebSocketReceive() den ausführenden Thread blockieren, bis Daten zum Lesen verfügbar sind. Behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn Sie mt5-Anwendungen erstellen.

Die winhttp-Funktionen werden in der Include-Datei winhttp.mqh deklariert und importiert.

#include <WinAPI\errhandlingapi.mqh> #define WORD ushort #define DWORD ulong #define BYTE uchar #define INTERNET_PORT WORD #define HINTERNET long #define LPVOID uint & #define WINHTTP_ERROR_BASE 12000 #define ERROR_WINHTTP_OUT_OF_HANDLES (WINHTTP_ERROR_BASE + 1 ) #define ERROR_WINHTTP_TIMEOUT (WINHTTP_ERROR_BASE + 2 ) #define ERROR_WINHTTP_INTERNAL_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 4 ) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_URL (WINHTTP_ERROR_BASE + 5 ) #define ERROR_WINHTTP_UNRECOGNIZED_SCHEME (WINHTTP_ERROR_BASE + 6 ) #define ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED (WINHTTP_ERROR_BASE + 7 ) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_OPTION (WINHTTP_ERROR_BASE + 9 ) #define ERROR_WINHTTP_OPTION_NOT_SETTABLE (WINHTTP_ERROR_BASE + 11 ) #define ERROR_WINHTTP_SHUTDOWN (WINHTTP_ERROR_BASE + 12 ) #define ERROR_WINHTTP_LOGIN_FAILURE (WINHTTP_ERROR_BASE + 15 ) #define ERROR_WINHTTP_OPERATION_CANCELLED (WINHTTP_ERROR_BASE + 17 ) #define ERROR_WINHTTP_INCORRECT_HANDLE_TYPE (WINHTTP_ERROR_BASE + 18 ) #define ERROR_WINHTTP_INCORRECT_HANDLE_STATE (WINHTTP_ERROR_BASE + 19 ) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CONNECT (WINHTTP_ERROR_BASE + 29 ) #define ERROR_WINHTTP_CONNECTION_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 30 ) #define ERROR_WINHTTP_RESEND_REQUEST (WINHTTP_ERROR_BASE + 32 ) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED (WINHTTP_ERROR_BASE + 44 ) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_BEFORE_OPEN (WINHTTP_ERROR_BASE + 100 ) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_BEFORE_SEND (WINHTTP_ERROR_BASE + 101 ) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_AFTER_SEND (WINHTTP_ERROR_BASE + 102 ) #define ERROR_WINHTTP_CANNOT_CALL_AFTER_OPEN (WINHTTP_ERROR_BASE + 103 ) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND (WINHTTP_ERROR_BASE + 150 ) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE (WINHTTP_ERROR_BASE + 152 ) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_HEADER (WINHTTP_ERROR_BASE + 153 ) #define ERROR_WINHTTP_INVALID_QUERY_REQUEST (WINHTTP_ERROR_BASE + 154 ) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_ALREADY_EXISTS (WINHTTP_ERROR_BASE + 155 ) #define ERROR_WINHTTP_REDIRECT_FAILED (WINHTTP_ERROR_BASE + 156 ) #define ERROR_WINHTTP_AUTO_PROXY_SERVICE_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 178 ) #define ERROR_WINHTTP_BAD_AUTO_PROXY_SCRIPT (WINHTTP_ERROR_BASE + 166 ) #define ERROR_WINHTTP_UNABLE_TO_DOWNLOAD_SCRIPT (WINHTTP_ERROR_BASE + 167 ) #define ERROR_WINHTTP_UNHANDLED_SCRIPT_TYPE (WINHTTP_ERROR_BASE + 176 ) #define ERROR_WINHTTP_SCRIPT_EXECUTION_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 177 ) #define ERROR_WINHTTP_NOT_INITIALIZED (WINHTTP_ERROR_BASE + 172 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE (WINHTTP_ERROR_BASE + 175 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_DATE_INVALID (WINHTTP_ERROR_BASE + 37 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_CN_INVALID (WINHTTP_ERROR_BASE + 38 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_INVALID_CA (WINHTTP_ERROR_BASE + 45 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_REV_FAILED (WINHTTP_ERROR_BASE + 57 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CHANNEL_ERROR (WINHTTP_ERROR_BASE + 157 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_INVALID_CERT (WINHTTP_ERROR_BASE + 169 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_REVOKED (WINHTTP_ERROR_BASE + 170 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_CERT_WRONG_USAGE (WINHTTP_ERROR_BASE + 179 ) #define ERROR_WINHTTP_AUTODETECTION_FAILED (WINHTTP_ERROR_BASE + 180 ) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_COUNT_EXCEEDED (WINHTTP_ERROR_BASE + 181 ) #define ERROR_WINHTTP_HEADER_SIZE_OVERFLOW (WINHTTP_ERROR_BASE + 182 ) #define ERROR_WINHTTP_CHUNKED_ENCODING_HEADER_SIZE_OVERFLOW (WINHTTP_ERROR_BASE + 183 ) #define ERROR_WINHTTP_RESPONSE_DRAIN_OVERFLOW (WINHTTP_ERROR_BASE + 184 ) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_CERT_NO_PRIVATE_KEY (WINHTTP_ERROR_BASE + 185 ) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_CERT_NO_ACCESS_PRIVATE_KEY (WINHTTP_ERROR_BASE + 186 ) #define ERROR_WINHTTP_CLIENT_AUTH_CERT_NEEDED_PROXY (WINHTTP_ERROR_BASE + 187 ) #define ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE_PROXY (WINHTTP_ERROR_BASE + 188 ) #define ERROR_WINHTTP_RESERVED_189 (WINHTTP_ERROR_BASE + 189 ) #define ERROR_WINHTTP_HTTP_PROTOCOL_MISMATCH (WINHTTP_ERROR_BASE + 190 ) #define WINHTTP_ERROR_LAST (WINHTTP_ERROR_BASE + 188 ) enum WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE { WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE = 0 , WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_FRAGMENT_BUFFER_TYPE = 1 , WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_MESSAGE_BUFFER_TYPE = 2 , WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_FRAGMENT_BUFFER_TYPE = 3 , WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_BUFFER_TYPE = 4 }; enum _WINHTTP_WEB_SOCKET_CLOSE_STATUS { WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS = 1000 , WINHTTP_WEB_SOCKET_ENDPOINT_TERMINATED_CLOSE_STATUS = 1001 , WINHTTP_WEB_SOCKET_PROTOCOL_ERROR_CLOSE_STATUS = 1002 , WINHTTP_WEB_SOCKET_INVALID_DATA_TYPE_CLOSE_STATUS = 1003 , WINHTTP_WEB_SOCKET_EMPTY_CLOSE_STATUS = 1005 , WINHTTP_WEB_SOCKET_ABORTED_CLOSE_STATUS = 1006 , WINHTTP_WEB_SOCKET_INVALID_PAYLOAD_CLOSE_STATUS = 1007 , WINHTTP_WEB_SOCKET_POLICY_VIOLATION_CLOSE_STATUS = 1008 , WINHTTP_WEB_SOCKET_MESSAGE_TOO_BIG_CLOSE_STATUS = 1009 , WINHTTP_WEB_SOCKET_UNSUPPORTED_EXTENSIONS_CLOSE_STATUS = 1010 , WINHTTP_WEB_SOCKET_SERVER_ERROR_CLOSE_STATUS = 1011 , WINHTTP_WEB_SOCKET_SECURE_HANDSHAKE_ERROR_CLOSE_STATUS = 1015 }; #define WINHTTP_WEB_SOCKET_MAX_CLOSE_REASON_LENGTH 123 #define WINHTTP_FLAG_SECURE 0x00800000 #define WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY 0 #define WINHTTP_OPTION_SECURITY_FLAGS 31 #define WINHTTP_OPTION_SECURE_PROTOCOLS 84 #define WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET 114 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_CLOSE_TIMEOUT 115 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_KEEPALIVE_INTERVAL 116 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_RECEIVE_BUFFER_SIZE 122 #define WINHTTP_OPTION_WEB_SOCKET_SEND_BUFFER_SIZE 123 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_UNKNOWN_CA 0x00000100 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_DATE_INVALID 0x00002000 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_CN_INVALID 0x00001000 #define SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_WRONG_USAGE 0x00000200 #define ERROR_INVALID_PARAMETER 87 L #define ERROR_INVALID_OPERATION 4317 L #import "winhttp.dll" HINTERNET WinHttpOpen( string ,DWORD, string , string ,DWORD); HINTERNET WinHttpConnect(HINTERNET, string ,INTERNET_PORT,DWORD); HINTERNET WinHttpOpenRequest(HINTERNET, string , string , string , string , string ,DWORD); bool WinHttpSetOption(HINTERNET,DWORD,LPVOID[],DWORD); bool WinHttpQueryOption(HINTERNET,DWORD,LPVOID[],DWORD&); bool WinHttpSetTimeouts(HINTERNET, int , int , int , int ); HINTERNET WinHttpSendRequest(HINTERNET, string ,DWORD,LPVOID[],DWORD,DWORD,DWORD); bool WinHttpReceiveResponse(HINTERNET,LPVOID[]); HINTERNET WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(HINTERNET,DWORD&); bool WinHttpCloseHandle(HINTERNET); DWORD WinHttpWebSocketSend(HINTERNET,WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE,BYTE&[],DWORD); DWORD WinHttpWebSocketReceive(HINTERNET,BYTE&[],DWORD,DWORD&,WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE&); DWORD WinHttpWebSocketClose(HINTERNET, ushort ,BYTE&[],DWORD); DWORD WinHttpWebSocketQueryCloseStatus(HINTERNET, ushort &,BYTE&[],DWORD,DWORD&); #import





Verwendung der winhttp-Funktionen



Um einen Websocket-Client mit diesen Funktionen einzurichten, müssen wir zuerst WinHttpOpen() aufrufen, um die Bibliothek zu initialisieren. Die Funktion gibt ein Sitzungshandle zurück, das in nachfolgenden Aufrufen anderer winhttp-Bibliotheksfunktionen verwendet werden kann.

#include<winhttp.mqh> HINTERNET sessionhandle,connectionhandle,requesthandle,websockethandle; void OnStart () { sessionhandle=connectionhandle=requesthandle=websockethandle= NULL ; sessionhandle=WinHttpOpen( "MT5 app" ,WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY, NULL , NULL , 0 ); if (sessionhandle== NULL ) { Print ( "WinHttpOpen error" + string (kernel32:: GetLastError ())); return ; }

Der zweite Schritt ist die Erstellung eines Verbindungshandles. Dies geschieht mit Hilfe von WinHttpConnect(). Hier geben wir die Serveradresse und die Portnummer an. Es ist wichtig zu beachten, dass an dieser Stelle nur der Domänenname des Servers benötigt wird, nicht aber das Schema oder der Pfad. Die öffentliche IP-Adresse kann ebenfalls verwendet werden, wenn sie bekannt ist. Die meisten Fehler, die bei der Verwendung von winhttp auftreten, hängen mit der Übergabe einer falsch formatierten Serveradresse zusammen. Wenn zum Beispiel die vollständige Serveradresse wss://ws.example.com/path lautet, erwartet WinHttpConnect() nur ws.example.com.

connectionhandle=WinHttpConnect(sessionhandle,server,Port, 0 ); if (connectionhandle== NULL ) { Print ( "WinHttpConnect error " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; }

Nachdem das Verbindungshandle erfolgreich erstellt wurde, verwenden wir es, um ein Anfragehandle zu erstellen, indem wir WinHttpOpenRequest() aufrufen. Hier spezifizieren wir die Pfadkomponente, falls vorhanden, aus der Serveradresse und setzen auch die Option, die Verbindung sicher zu machen oder nicht.

requesthandle=WinHttpOpenRequest(connectionhandle, "GET" ,path, NULL , NULL , NULL ,(ExtTLS)?WINHTTP_FLAG_SECURE: 0 ); if (requesthandle== NULL ) { Print ( "WinHttpOpenRequest error " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (connectionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; }

Sobald das erledigt ist und wir ein gültiges Anfrage-Handle haben, bereiten wir uns auf den Websocket-Handshake-Prozess vor, indem wir WinHttpSetOption() aufrufen.

uint nullpointer[]= {}; if (!WinHttpSetOption(requesthandle,WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET,nullpointer, 0 )) { Print ( "WinHttpSetOption upgrade error " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (requesthandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if (connectionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; }

Damit werden die erforderlichen Kopfzeilen zu einer HTTP-Anforderung hinzugefügt, wie sie im Websocket-Protokoll festgelegt sind. Der Websocket-Handshake wird durch den Aufruf von WinHttpSendRequest() und anschließend WinHttpReceiveResponse() eingeleitet, um den Empfang einer Antwort auf unsere Anfrage zu bestätigen.

if (!WinHttpSendRequest(requesthandle, NULL , 0 ,nullpointer, 0 , 0 , 0 )) { Print ( "WinHttpSendRequest error " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (requesthandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if (connectionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; } if (!WinHttpReceiveResponse(requesthandle,nullpointer)) { Print ( "WinHttpRecieveResponse no response " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (requesthandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if (connectionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; }

WinHttpWebSocketCompleteUpgrade() prüft die Antwort und stellt sicher, dass sie mit dem Websocket-Protokoll übereinstimmt. Wenn dies der Fall ist, gibt die Funktion das begehrte Websocket-Handle zurück.

ulong nv= 0 ; websockethandle=WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(requesthandle,nv); if (websockethandle== NULL ) { Print ( "WinHttpWebSocketCompleteUpgrade error " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (requesthandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if (connectionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; } WinHttpCloseHandle(requesthandle); requesthandle= NULL ;

Von nun an ist unser Websocket-Client voll funktionsfähig und wir können WinHttpWebSocketSend() zum Senden und WinHttpWebSocketReceive() zum Empfangen von Daten verwenden, da das Websocket-Handle erstellt wurde und das Request-Handle nicht mehr benötigt wird, da unsere HTTP-Verbindung zu einer Websocket-Verbindung aufgerüstet wurde. Anschließend können wir alle mit dem Anforderungshandle verbundenen Ressourcen durch den Aufruf von WinHttpCloseHandle() freigeben.

bool WebsocketSend( const string message) { BYTE msg_array[]; StringToCharArray (message,msg_array, 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayRemove (msg_array, ArraySize (msg_array)- 1 , 1 ); DWORD len=( ArraySize (msg_array)); ulong send=WinHttpWebSocketSend(websockethandle,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE,msg_array,len); if (send) return ( false ); return ( true ); } bool WebSocketRecv( uchar &rxbuffer[], ulong &bytes_read) { WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE rbuffertype=- 1 ; BYTE rbuffer[ 65539 ]; ulong rbuffersize= ulong ( ArraySize (rbuffer)); ulong done= 0 ; ulong transferred= 0 ; ZeroMemory (rxbuffer); ZeroMemory (rbuffer); bytes_read= 0 ; int called= 0 ; do { called++; ulong get=WinHttpWebSocketReceive(websockethandle,rbuffer,rbuffersize,transferred,rbuffertype); if (get) { return ( false ); } ArrayCopy (rxbuffer,rbuffer,( int )done, 0 ,( int )transferred); done+=transferred; transferred= 0 ; ZeroMemory (rbuffer); } while (rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_FRAGMENT_BUFFER_TYPE || rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_FRAGMENT_BUFFER_TYPE); Print ( "Buffer type is " + EnumToString (rbuffertype)+ " bytes read " + IntegerToString (done)+ " looped " + IntegerToString (called)); bytes_read=done; return ( true ); }

Durch den Aufruf von WinHttpWebSocketClose() wird eine Websocket-Verbindung geschlossen. Sobald eine Verbindung geschlossen ist, sollten alle damit verbundenen Handles durch den Aufruf von

deinitialisiert werden, für jedes einzeln mit WinHttpCloseHandle().

BYTE closearray[]= {}; ulong close=WinHttpWebSocketClose(websockethandle,WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS,closearray, 0 ); if (close) { Print ( "websocket close error " + string (kernel32:: GetLastError ())); if (requesthandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(requesthandle); if (websockethandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(websockethandle); if (connectionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(connectionhandle); if (sessionhandle!= NULL ) WinHttpCloseHandle(sessionhandle); return ; }

Die CWebsocket-Klasse



Die Datei websocket.mqh enthält die Klasse CWebsocket, die einen Wrapper für die Funktionen der Winhttp-Bibliothek darstellt, die für die Aktivierung eines Websocket-Clients benötigt werden.

Die Datei beginnt mit einer Include-Direktive, um alle Funktionen und Deklarationen aufzunehmen, die aus den Windows-API-Bibliotheken importiert werden.

#include<winhttp.mqh> #define WEBSOCKET_ERROR_FIRST WINHTTP_ERROR_LAST+ 1000 #define WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED WEBSOCKET_ERROR_FIRST+ 1 #define WEBSOCKET_ERROR_EMPTY_SEND_BUFFER WEBSOCKET_ERROR_FIRST+ 2 #define WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED WEBSOCKET_ERROR_FIRST+ 3 enum ENUM_WEBSOCKET_STATE { CLOSED = 0 , CLOSING, CONNECTING, CONNECTED };

Um eine Verbindung zu einem Websocket-Server herzustellen, ist Connect() die erste Methode, die aufgerufen wird.

Parameter von Connect():

_serveraddress — die vollständige Adresse des Servers (Typ:string),



_port — die Portnummer des Servers (type:ushort),

_appname — dies ist ein String-Parameter, der gesetzt werden kann, um eine Anwendung eindeutig

unter Verwendung des Websocket-Clients zu identifizieren. Er wird als einer der Header in der anfänglichen

http-Anfrage (Typ:String) gesendet.

unter Verwendung des Websocket-Clients zu identifizieren. Er wird als einer der Header in der anfänglichen http-Anfrage (Typ:String) gesendet. _secure — ein boolescher Wert, der festlegt, ob eine sichere Verbindung verwendet werden soll oder nicht (type:boolean).

Die Methode Connect() ruft die privaten Methoden initialize() und upgrade() auf. Die private Methode initialize() verarbeitet die vollständige Serveradresse und zerlegt sie in Domänenname und Pfadkomponenten. Schließlich erzeugt createSessionConnection() die Sitzungs- und Verbindungshandles. Die Methode upgrade() kommt ins Spiel, um die Anfrage- und Websocket-Handles zu erstellen, bevor der neue Status der Client-Verbindung festgelegt wird.

bool CWebsocket::Connect( const string _serveraddress, const INTERNET_PORT _port= 443 , const string _appname= NULL , bool _secure= true ) { if (clientState==CONNECTED) { if ( StringCompare (_serveraddress,serveraddress, false )) Abort(); else return ( true ); } if (!initialize(_serveraddress,_port,appname,_secure)) return ( false ); return (upgrade()); } bool CWebsocket::initialize( const string _serveraddress, const ushort _port, const string _appname, bool _secure) { if (initialized) return ( true ); if (_secure) isSecure= true ; if (_port== 0 ) { if (isSecure) serverPort= 443 ; else serverPort= 80 ; } else { serverPort=_port; isSecure=_secure; if (serverPort== 443 && !isSecure) isSecure= true ; } if (_appname!= NULL ) appname=_appname; else appname= "Mt5 app" ; serveraddress=_serveraddress; int dot= StringFind (serveraddress, "." ); int ss=(dot> 0 )? StringFind (serveraddress, "/" ,dot):- 1 ; serverPath=(ss> 0 )? StringSubstr (serveraddress,ss+ 1 ): "/" ; int sss= StringFind (serveraddress, "://" ); if (sss< 0 ) sss=- 3 ; serverName= StringSubstr (serveraddress,sss+ 3 ,ss); initialized=createSessionConnection(); return (initialized); } bool CWebsocket::createSessionConnection( void ) { hSession=WinHttpOpen(appname,WINHTTP_ACCESS_TYPE_DEFAULT_PROXY, NULL , NULL , 0 ); if (hSession== NULL ) { setErrorDescription(); return ( false ); } hConnection=WinHttpConnect(hSession,serverName,serverPort, 0 ); if (hSession== NULL ) { setErrorDescription(); reset(); return ( false ); } return ( true ); } bool CWebsocket::upgrade( void ) { clientState=CONNECTING; hRequest=WinHttpOpenRequest(hConnection, "GET" ,serverPath, NULL , NULL , NULL ,(isSecure)?WINHTTP_FLAG_SECURE: 0 ); if (hRequest== NULL ) { setErrorDescription(); reset(); return ( false ); } uint nullpointer[]= {}; if (!WinHttpSetOption(hRequest,WINHTTP_OPTION_UPGRADE_TO_WEB_SOCKET,nullpointer, 0 )) { setErrorDescription(); reset(); return ( false ); } if (!WinHttpSendRequest(hRequest, NULL , 0 ,nullpointer, 0 , 0 , 0 )) { setErrorDescription(); reset(); return ( false ); } if (!WinHttpReceiveResponse(hRequest,nullpointer)) { setErrorDescription(); reset(); return ( false ); } ulong nv= 0 ; hWebSocket=WinHttpWebSocketCompleteUpgrade(hRequest,nv); if (hWebSocket== NULL ) { setErrorDescription(); reset(); return ( false ); } WinHttpCloseHandle(hRequest); hRequest= NULL ; clientState=CONNECTED; return ( true ); }

Wenn die Methode Connect() den Wert true zurückgibt, können wir mit dem Senden von Daten über den Websocket-Client beginnen. Um dies zu erleichtern, gibt es zwei Methoden, die verwendet werden können.

Die Methode SendString() nimmt als Eingabe eine Zeichenkette und die Methode Send() nimmt ein vorzeichenloses Zeichenarray als einzigen Funktionsparameter. Beide geben bei Erfolg true zurück und rufen die private Methode clientsend() auf, die alle Sendevorgänge für die Klasse abwickelt.

bool CWebsocket::clientsend(BYTE &txbuffer[],WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype) { DWORD len=( ArraySize (txbuffer)); if (len<= 0 ) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_EMPTY_SEND_BUFFER); return ( false ); } ulong send=WinHttpWebSocketSend(hWebSocket,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE,txbuffer,len); if (send) { setErrorDescription(); return ( false ); } return ( true ); } bool CWebsocket::SendString( const string msg) { if (!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return ( false ); } if (clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return ( false ); } if ( StringLen (msg)<= 0 ) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_EMPTY_SEND_BUFFER); return ( false ); } BYTE msg_array[]; StringToCharArray (msg,msg_array, 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayRemove (msg_array, ArraySize (msg_array)- 1 , 1 ); DWORD len=( ArraySize (msg_array)); return (clientsend(msg_array,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE)); } bool CWebsocket::Send(BYTE &buffer[]) { if (!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return ( false ); } if (clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return ( false ); } return (clientsend(buffer,WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_MESSAGE_BUFFER_TYPE)); }

Um vom Server gesendete Daten zu lesen, können wir entweder Read() oder ReadString() verwenden. Die Methoden geben die Größe der empfangenen Daten zurück. ReadString() benötigt einen String, der als Referenz übergeben wird und in den die empfangenen Daten geschrieben werden. Read() hingegen schreibt in ein Array mit vorzeichenlosen Zeichen.

void CWebsocket::clientread(BYTE &rbuffer[], ulong &bytes) { WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE rbuffertype=- 1 ; ulong done= 0 ; ulong transferred= 0 ; ZeroMemory (rbuffer); ZeroMemory (rxbuffer); bytes= 0 ; do { ulong get=WinHttpWebSocketReceive(hWebSocket,rxbuffer,rxsize,transferred,rbuffertype); if (get) { setErrorDescription(); return ; } ArrayCopy (rbuffer,rxbuffer,( int )done, 0 ,( int )transferred); done+=transferred; ZeroMemory (rxbuffer); transferred= 0 ; } while (rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_UTF8_FRAGMENT_BUFFER_TYPE || rbuffertype==WINHTTP_WEB_SOCKET_BINARY_FRAGMENT_BUFFER_TYPE); bytes=done; return ; } ulong CWebsocket::Read(BYTE &buffer[]) { if (!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return ( false ); } if (clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return ( false ); } ulong bytes_read_from_socket= 0 ; clientread(buffer,bytes_read_from_socket); return (bytes_read_from_socket); } ulong CWebsocket::ReadString( string &_response) { if (!initialized) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_INITIALIZED); return ( false ); } if (clientState!=CONNECTED) { setErrorDescription(WEBSOCKET_ERROR_NOT_CONNECTED); return ( false ); } ulong bytes_read_from_socket= 0 ; BYTE buffer[]; clientread(buffer,bytes_read_from_socket); _response=(bytes_read_from_socket)? CharArrayToString (buffer): NULL ; return (bytes_read_from_socket); }

Wenn der Websocket-Client nicht mehr benötigt wird, kann die Verbindung zum Server entweder mit Close() oder Abort() geschlossen werden. Die Abort()-Methode unterscheidet sich von der Close()-Methode dadurch, dass sie nicht nur eine Websocket-Verbindung schließt, sondern darüber hinaus die Werte einiger Klasseneigenschaften zurücksetzt und auf ihren Standardzustand zurücksetzt.

void CWebsocket::Close( void ) { if (clientState==CLOSED) return ; clientState=CLOSING; BYTE nullpointer[]= {}; ulong result=WinHttpWebSocketClose(hWebSocket,WINHTTP_WEB_SOCKET_SUCCESS_CLOSE_STATUS,nullpointer, 0 ); if (result) setErrorDescription(); reset(); return ; } void CWebsocket::Abort( void ) { Close(); serveraddress=serverName=serverPath= NULL ; serverPort= 0 ; isSecure= false ; last_error= 0 ; StringFill (errormsg, 0 ); return ; }

ClientState() fragt den aktuellen Zustand des Websocket-Clients ab.

DomainName(), Port() und ServerPath() geben den Domainnamen, den Port bzw. die Pfadkomponente der aktuellen Verbindung zurück.

LastErrorMessage() kann verwendet werden, um den letzten Fehler als detaillierte Zeichenkette zu erhalten. Ein Aufruf von LastError() hingegen liefert den Fehlercode als ganzzahligen Wert.

string LastErrorMessage( void ) { return (errormsg); } uint LastError( void ) { return (last_error); } ENUM_WEBSOCKET_STATE ClientState( void ) { return (clientState); } string DomainName( void ) { return (serverName); } INTERNET_PORT Port( void ) { return (serverPort); } string ServerPath( void ) { return (serverPath); }

Die gesamte Klasse ist unten aufgelistet.

class CWebsocket { private : ENUM_WEBSOCKET_STATE clientState; HINTERNET hSession; HINTERNET hConnection; HINTERNET hWebSocket; HINTERNET hRequest; string appname; string serveraddress; string serverName; INTERNET_PORT serverPort; string serverPath; bool initialized; BYTE rxbuffer[]; bool isSecure; ulong rxsize; string errormsg; uint last_error; bool initialize( const string _serveraddress, const INTERNET_PORT _port, const string _appname, bool _secure); bool createSessionConnection( void ); bool upgrade( void ); void reset( void ); bool clientsend(BYTE &txbuffer[],WINHTTP_WEB_SOCKET_BUFFER_TYPE buffertype); void clientread(BYTE &rxbuffer[], ulong &bytes); void setErrorDescription( uint error= 0 ); public : CWebsocket( void ):clientState( 0 ), hSession( NULL ), hConnection( NULL ), hWebSocket( NULL ), hRequest( NULL ), serveraddress( NULL ), serverName( NULL ), serverPort( 0 ), initialized( false ), isSecure( false ), rxsize( 65539 ), errormsg( NULL ), last_error( 0 ) { ArrayResize (rxbuffer,( int )rxsize); ArrayFill (rxbuffer, 0 ,rxsize, 0 ); StringInit (errormsg, 1000 ); } ~CWebsocket( void ) { Close(); ArrayFree (rxbuffer); } bool Connect( const string _serveraddress, const INTERNET_PORT _port= 443 , const string _appname= NULL , bool _secure= true ); void Close( void ); bool SendString( const string msg); bool Send(BYTE &buffer[]); ulong ReadString( string &response); ulong Read(BYTE &buffer[]); void Abort( void ); void ResetLastError ( void ) { last_error= 0 ; StringFill (errormsg, 0 ); :: ResetLastError (); } string LastErrorMessage( void ) { return (errormsg); } uint LastError( void ) { return (last_error); } ENUM_WEBSOCKET_STATE ClientState( void ) { return (clientState); } string DomainName( void ) { return (serverName); } INTERNET_PORT Port( void ) { return (serverPort); } string ServerPath( void ) { return (serverPath); } };

Nun, da wir unsere Websocket-Klasse haben, können wir uns ein Beispiel für ihre Verwendung ansehen.





Testen der CWebsocket-Klasse



Zum Testen werden wir eine mt5-Programm erstellen, das ein nutzerdefiniertes Symbol von Binary.com abruft. Wenn es in einen Chart geladen wird, wird die Historie heruntergeladen und öffnet einen neuen Chart für das nutzerdefinierte Symbol, der mit Live-Tick-Daten aktualisiert wird.

Es wird zwei Versionen geben: BinaryCustomSymboWithTickHistory.ex5 verwendet die Tick-Historie, während die andere Version BinaryCustomSymbolWithBarHistory.ex5 die OHLC-Balken-Historie herunterlädt. Beide werden einen ähnlichen Code haben.



Binary.com bietet eine gut dokumentierte API, die es Entwicklern ermöglicht, Schnittstellen zu erstellen, die mit ihren Systemen interagieren. Die API basiert auf Websockets, wobei Abfragen und Antworten im json-Format bereitgestellt werden.





Die Anwendung wird als Expert Advisor implementiert, der die Hilfe von drei wichtigen Bibliotheken in Anspruch nimmt:



Die erste ist websocket.mqh zur Verarbeitung von Websocket-Verbindungen,



die zweite ist JAson.mqh für die Arbeit mit json formatierten Daten, verfasst von Alexey Sergeev und erhältlich im github repository von vivazzi

die dritte Bibliothek, die wir benötigen, ist FileTxt.mqh für die Handhabung von Dateioperationen.

Der EA wird die folgenden vom Nutzer einstellbaren Eingaben haben:



binary_appid - dies ist ein String-Parameter, der benötigt wird, um unserer Anwendung Zugriff auf die API zu gewähren. Eine App-ID kann durch Befolgen der Anweisungen auf dem Entwicklerportal erworben werden. Das Abonnieren des Tickstreams eines Symbols erfordert keine Benutzerauthentifizierung auf Binary.com, daher ist es nicht notwendig, ein API-Token anzugeben.

binary_symbol - dies ist eine Enumeration, die es dem Nutzer ermöglicht, das Symbol auszuwählen, das er in mt5 importieren möchte.

binary_timeframe - dies ist der Zeitrahmen des Charts, der geöffnet wird, sobald die Datenhistorie heruntergeladen und dem mt5 hinzugefügt wurden.



#include<websocket.mqh> #include<JAson.mqh> #include<Files/FileTxt.mqh> #define BINARY_URL "ws.binaryws.com/websockets/v3?app_id=" #define BINARY_SYMBOL_SETTINGS "binarysymbolset.json" #define BINARY_SYMBOL_BASE_PATH "Binary.com\\" enum ENUM_BINARY_SYMBOL { BINARY_1HZ10V= 0 , BINARY_1HZ25V, BINARY_1HZ50V, BINARY_1HZ75V, BINARY_1HZ100V, BINARY_1HZ200V, BINARY_1HZ300V, BINARY_BOOM300N, BINARY_BOOM500, BINARY_BOOM1000, BINARY_CRASH300N, BINARY_CRASH500, BINARY_CRASH1000, BINARY_cryBTCUSD, BINARY_cryETHUSD, BINARY_frxAUDCAD, BINARY_frxAUDCHF, BINARY_frxAUDJPY, BINARY_frxAUDNZD, BINARY_frxAUDUSD, BINARY_frxBROUSD, BINARY_frxEURAUD, BINARY_frxEURCAD, BINARY_frxEURCHF, BINARY_frxEURGBP, BINARY_frxEURJPY, BINARY_frxEURNZD, BINARY_frxEURUSD, BINARY_frxGBPAUD, BINARY_frxGBPCAD, BINARY_frxGBPCHF, BINARY_frxGBPJPY, BINARY_frxGBPNOK, BINARY_frxGBPNZD, BINARY_frxGBPUSD, BINARY_frxNZDJPY, BINARY_frxNZDUSD, BINARY_frxUSDCAD, BINARY_frxUSDCHF, BINARY_frxUSDJPY, BINARY_frxUSDMXN, BINARY_frxUSDNOK, BINARY_frxUSDPLN, BINARY_frxUSDSEK, BINARY_frxXAUUSD, BINARY_frxXAGUSD, BINARY_frxXPDUSD, BINARY_frxXPTUSD, BINARY_JD10, BINARY_JD25, BINARY_JD50, BINARY_JD75, BINARY_JD100, BINARY_OTC_AEX, BINARY_OTC_AS51, BINARY_OTC_DJI, BINARY_OTC_FCHI, BINARY_OTC_FTSE, BINARY_OTC_GDAXI, BINARY_OTC_HSI, BINARY_OTC_N225, BINARY_OTC_NDX, BINARY_OTC_SPC, BINARY_OTC_SSMI, BINARY_OTC_SX5E, BINARY_R_10, BINARY_R_25, BINARY_R_50, BINARY_R_75, BINARY_R_100, BINARY_RDBEAR, BINARY_RDBULL, BINARY_stpRNG, BINARY_WLDAUD, BINARY_WLDEUR, BINARY_WLDGBP, BINARY_WLDUSD, BINARY_WLDXAU }; input string binary_appid= "" ; input ENUM_BINARY_SYMBOL binary_symbol=BINARY_R_100; input ENUM_TIMEFRAMES binary_timeframe= PERIOD_M1 ;



Der Expert Advisor besteht aus zwei Klassen, CCustomSymbol und CBinarySymbol.





Die Klasse CCustomSymbol



CCustomSymbol ist eine Klasse für die Arbeit mit benutzerdefinierten Symbolen aus externen Quellen. Sie ist inspiriert von der SYMBOL-Bibliothek von fxsaber. Sie bietet Methoden zum Bearbeiten und Abrufen der Eigenschaften von Symbolen sowie zum Öffnen und Schließen der entsprechenden Charts neben anderen Funktionen. Noch wichtiger ist, dass sie drei virtuelle Methoden bereitstellt, die von untergeordneten Klassen überschrieben werden können, um Variationen bei der Implementierung eines benutzerdefinierten Symbols zu ermöglichen.

class CCustomSymbol { protected : string m_symbol_name; datetime m_history_start; datetime m_history_end; bool m_new; ENUM_TIMEFRAMES m_chart_tf; public : CCustomSymbol( void ) { m_symbol_name= NULL ; m_chart_tf= PERIOD_M1 ; m_history_start= 0 ; m_history_end= 0 ; m_new= false ; } ~CCustomSymbol( void ) { } virtual bool Initialize( const string sy, string sy_path= NULL , ENUM_TIMEFRAMES chart_tf= PERIOD_M1 ) { m_symbol_name=sy; m_chart_tf=chart_tf; return (InitSymbol(sy_path)); } string Name( void ) const { return (m_symbol_name); } bool SetHistoryStartDate( const datetime startime) { if (startime>= TimeLocal ()) { Print ( "Invalid history start time" ); return ( false ); } m_history_start=startime; return ( true ); } datetime GetHistoryStartDate( void ) { return (m_history_start); } bool SetProperty( const ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE Property, double Value) const { return (:: CustomSymbolSetDouble (m_symbol_name, Property, Value)); } bool SetProperty( const ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER Property, long Value) const { return (:: CustomSymbolSetInteger (m_symbol_name, Property, Value)); } bool SetProperty( const ENUM_SYMBOL_INFO_STRING Property, string Value) const { return (:: CustomSymbolSetString (m_symbol_name, Property, Value)); } long GetProperty( const ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER Property) const { return (:: SymbolInfoInteger (m_symbol_name, Property)); } double GetProperty( const ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE Property) const { return (:: SymbolInfoDouble (m_symbol_name, Property)); } string GetProperty( const ENUM_SYMBOL_INFO_STRING Property) const { return (:: SymbolInfoString (m_symbol_name, Property)); } bool Delete( void ) { return (( bool )(GetProperty( SYMBOL_CUSTOM )) && DeleteAllCharts() && :: CustomSymbolDelete (m_symbol_name) && SymbolSelect (m_symbol_name, false )); } virtual void AddTick( void ) { return ; } virtual bool UpdateHistory( void ) { return ( false ); } protected : bool SymbolExists( void ) { return ( SymbolSelect (m_symbol_name, true )); } void OpenChart( void ) { long Chart = :: ChartFirst (); bool opened= false ; while (Chart != - 1 ) { if ((:: ChartSymbol (Chart) == m_symbol_name)) { ChartRedraw (Chart); if ( ChartPeriod (Chart)==m_chart_tf) opened= true ; } Chart = :: ChartNext (Chart); } if (!opened) { long id = ChartOpen (m_symbol_name,m_chart_tf); if (id == 0 ) { Print ( "Can't open new chart for " + m_symbol_name + ", code: " + ( string ) GetLastError ()); return ; } else { Sleep ( 1000 ); ChartSetSymbolPeriod (id, m_symbol_name, m_chart_tf); ChartSetInteger (id, CHART_MODE , CHART_CANDLES ); } } } bool DeleteAllCharts( void ) { long Chart = :: ChartFirst (); while (Chart != - 1 ) { if ((Chart != :: ChartID ()) && (:: ChartSymbol (Chart) == m_symbol_name)) if (! ChartClose (Chart)) { Print ( "Error closing chart id " , Chart, m_symbol_name, ChartPeriod (Chart)); return ( false ); } Chart = :: ChartNext (Chart); } return ( true ); } bool InitSymbol( const string _path= NULL ) { if (!SymbolExists()) { if (! CustomSymbolCreate (m_symbol_name,_path)) { Print ( "error creating custom symbol " , :: GetLastError ()); return ( false ); } if (!SetProperty( SYMBOL_CHART_MODE , SYMBOL_CHART_MODE_BID ) || !SetProperty( SYMBOL_SWAP_MODE , SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED ) || !SetProperty( SYMBOL_TRADE_MODE , SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED )) { Print ( "error setting symbol properties" ); return ( false ); } if (! SymbolSelect (m_symbol_name, true )) { Print ( "error adding symbol to market watch" ,:: GetLastError ()); return ( false ); } m_new= true ; return ( true ); } else { long custom=GetProperty( SYMBOL_CUSTOM ); if (!custom) { Print ( "Error, symbol is not custom " ,m_symbol_name,:: GetLastError ()); return ( false ); } m_history_end=GetLastBarTime(); m_history_start=GetFirstBarTime(); m_new= false ; return ( true ); } } datetime GetLastTickTime( void ) { MqlTick tick; ZeroMemory (tick); if (! SymbolInfoTick (m_symbol_name,tick)) { Print ( "symbol info tick failure " , :: GetLastError ()); return ( 0 ); } else return (tick.time); } datetime GetLastBarTime( void ) { MqlRates candle[ 1 ]; ZeroMemory (candle); int bars= iBars (m_symbol_name, PERIOD_M1 ); if (bars<= 0 ) return ( 0 ); if ( CopyRates (m_symbol_name, PERIOD_M1 , 0 , 1 ,candle)> 0 ) return (candle[ 0 ].time); else return ( 0 ); } datetime GetFirstBarTime( void ) { MqlRates candle[ 1 ]; ZeroMemory (candle); int bars= iBars (m_symbol_name, PERIOD_M1 ); if (bars<= 0 ) return ( 0 ); if ( CopyRates (m_symbol_name, PERIOD_M1 ,bars- 1 , 1 ,candle)> 0 ) return (candle[ 0 ].time); else return ( 0 ); } };

Die Parameter der Methode Initialize():



sy - dieser String-Parameter legt den Symbolnamen für ein nutzerdefiniertes Symbol fest.

sy_path - String-Parameter, der die Eigenschaft des Symbolpfades festlegt.

chart_tf - der Parameter legt den Zeitraum des Charts fest, der geöffnet wird, wenn die Symbolhistorie geladen wurde.



Die Methode ruft Initsymbol() auf, die entweder ein neues nutzerdefiniertes Symbol erstellt, wenn es noch nicht existiert, oder die Historie lädt, wenn das Symbol bereits existiert.

Die beiden anderen virtuellen Methoden, UpdateHistory() und AddTick(), sind in CCustomSymbol nicht implementiert. Jede abgeleitete Klasse muss diese Methoden überschreiben.





Die Klasse CBinarySymbol



An dieser Stelle kommt die Klasse CBinarySymbol ins Spiel. Sie ist von CCustomSymbol abgeleitet und bietet Methoden, die alle virtuellen Methoden ihrer Elternklasse überschreibt. Hier werden wir unseren Websocket-Client verwenden, um die Binary.com-API zu nutzen.

class CBinarySymbol: public CCustomSymbol { private : string m_appID; string m_url; string m_stream_id; int m_index; CWebsocket* websocket; CJAVal* json; CJAVal* symbolSpecs; bool CheckBinaryError(CJAVal &j); bool GetSymbolSettings( void ); public : CBinarySymbol( void ):m_appID( NULL ), m_url( NULL ), m_stream_id( NULL ), m_index(- 1 ) { json= new CJAVal(); symbolSpecs= new CJAVal(); websocket= new CWebsocket(); } ~CBinarySymbol( void ) { if ( CheckPointer (websocket)== POINTER_DYNAMIC ) { if (m_stream_id!= "" ) StopTicksStream(); delete websocket; } if ( CheckPointer (json)== POINTER_DYNAMIC ) delete json; if ( CheckPointer (symbolSpecs)== POINTER_DYNAMIC ) delete symbolSpecs; Comment ( "" ); } virtual void AddTick( void ) override ; virtual bool Initialize( const string sy, string sy_path= NULL , ENUM_TIMEFRAMES chart_tf= PERIOD_M1 ) override ; virtual bool UpdateHistory( void ) override ; void SetAppID( const string id); bool StartTicksStream( void ); bool StopTicksStream( void ); };

Nachdem eine Instanz der Klasse CBinarySymbol erstellt wurde, sollte mit der Methode SetAppID() eine gültige Anwendungskennung app_id gesetzt werden. Erst dann können wir mit der Initialisierung eines nutzerdefinierten Symbols fortfahren



void CBinarySymbol::SetAppID( const string id) { if (m_appID!= NULL && StringCompare (id,m_appID, false )) websocket.Abort(); m_appID=id; m_url=BINARY_URL+m_appID; }

Die Methode Initialize() verwendet die private Methode getSymbolSpecs(), um die Eigenschaften eines ausgewählten Symbols zu ermitteln. Die relevanten Informationen werden dann verwendet, um

die Eigenschaften für ein neues benutzerdefiniertes Symbol festzulegen.



bool CBinarySymbol::Initialize( const string sy, string sy_path= NULL , ENUM_TIMEFRAMES chart_tf= PERIOD_M1 ) { if ( CheckPointer (websocket)== POINTER_INVALID || CheckPointer (json)== POINTER_INVALID || CheckPointer (symbolSpecs)== POINTER_INVALID ) { Print ( "Invalid pointer found " ); return ( false ); } if (m_appID== "" ) { Alert ( "Application ID has not been set, It is required for the program to work" ); return ( false ); } m_symbol_name=( StringFind (sy, "BINARY_" )>= 0 )? StringSubstr (sy, 7 ):sy; m_chart_tf=chart_tf; Comment ( "Initializing Symbol " +m_symbol_name+ "......." ); if (!GetSymbolSettings()) return ( false ); string s_path=BINARY_SYMBOL_BASE_PATH+symbolSpecs[ "active_symbols" ][m_index][ "market_display_name" ].ToStr(); string symbol_description=symbolSpecs[ "active_symbols" ][m_index][ "display_name" ].ToStr(); double s_point=symbolSpecs[ "active_symbols" ][m_index][ "pip" ].ToDbl(); int s_digits=( int ) MathAbs ( MathLog10 (s_point)); if (!InitSymbol(s_path)) return ( false ); if (m_new) { if (!SetProperty( SYMBOL_DESCRIPTION ,symbol_description) || !SetProperty( SYMBOL_POINT ,s_point) || !SetProperty( SYMBOL_DIGITS ,s_digits)) { Print ( "error setting symbol properties " , :: GetLastError ()); return ( false ); } } Comment ( "Symbol " +m_symbol_name+ " initialized......." ); return ( true ); }

Nach der Initialisierung des Symbols müssen wir entweder Kurs- oder Tickdaten abrufen, um den Chart zu erstellen. Dies geschieht mit der Methode UpdateHistory(). Nachdem die Historie in das Terminal geladen wurde, wird ein neuer Chart für das benutzerdefinierte Symbol geöffnet, sofern er noch nicht existiert. In dem unten gezeigten Code gibt es zwei Versionen der Methode UpdateHistory(). Die erste verwendet Balken-Daten, um die Historie zu füllen, während die zweite auf Tick-Daten basiert.



bool CBinarySymbol::UpdateHistory( void ) { if (websocket.ClientState()!=CONNECTED && !websocket.Connect(m_url)) { Print (websocket.LastErrorMessage(), " : " ,websocket.LastError()); return ( false ); } Comment ( "Updating history for " +m_symbol_name+ "......." ); MqlRates history_candles[]; string history= NULL ; json.Clear(); json[ "ticks_history" ]=m_symbol_name; if (m_new) { if (m_history_start> 0 ) { json[ "start" ]=( int )(m_history_start); } } else if (m_history_end!= 0 ) { json[ "start" ]=( int )(m_history_start); } json[ "end" ]= "latest" ; json[ "style" ]= "candles" ; if (!websocket.SendString(json.Serialize())) { Print (websocket.LastErrorMessage()); return ( false ); } if (websocket.ReadString(history)) { json.Deserialize(history); if (CheckBinaryError(json)) return ( false ); int i= 0 ; if ( ArrayResize (history_candles,(json[ "candles" ].Size()), 100 )< 0 ) { Print ( "Last error is " + IntegerToString (:: GetLastError ())); return ( false ); } while (json[ "candles" ][i][ "open" ].ToDbl()!= 0.0 ) { history_candles[i].close=json[ "candles" ][i][ "close" ].ToDbl(); history_candles[i].high=json[ "candles" ][i][ "high" ].ToDbl(); history_candles[i].low=json[ "candles" ][i][ "low" ].ToDbl(); history_candles[i].open=json[ "candles" ][i][ "open" ].ToDbl(); history_candles[i].tick_volume= 4 ; history_candles[i].real_volume= 0 ; history_candles[i].spread= 0 ; history_candles[i].time=( datetime )json[ "candles" ][i][ "epoch" ].ToInt(); i++; } if ( ArraySize (history_candles)> 0 ) { if ( CustomRatesUpdate (m_symbol_name,history_candles)< 0 ) { Print ( "Error adding history " + IntegerToString (:: GetLastError ())); return ( false ); } } else { Print ( "Received unexpected response from server " , IntegerToString (:: GetLastError ()), " " +history); return ( false ); } } else { Print ( "error reading " , " error: " ,websocket.LastError(), websocket.LastErrorMessage()); return ( false ); } OpenChart(); return ( true ); } bool CBinarySymbol::UpdateHistory( void ) { if (websocket.ClientState()!=CONNECTED && !websocket.Connect(m_url)) { Print (websocket.LastErrorMessage(), " : " ,websocket.LastError()); return ( false ); } Comment ( "Updating history for " +m_symbol_name+ "......." ); MqlTick history_ticks[]; string history= NULL ; json.Clear(); json[ "ticks_history" ]=m_symbol_name; if (m_new) { if (m_history_start> 0 ) { json[ "start" ]=( int )(m_history_start); } } else if (m_history_end!= 0 ) { json[ "start" ]=( int )(m_history_start); } json[ "count" ]=m_max_ticks; json[ "end" ]= "latest" ; json[ "style" ]= "ticks" ; if (!websocket.SendString(json.Serialize())) { Print (websocket.LastErrorMessage()); return ( false ); } if (websocket.ReadString(history)) { json.Deserialize(history); if (CheckBinaryError(json)) return ( false ); int i= 0 ; int z=i; int diff= 0 ; while (json[ "history" ][ "prices" ][i].ToDbl()!= 0.0 ) { diff=(i> 0 )?( int )(json[ "history" ][ "times" ][i].ToInt() - json[ "history" ][ "times" ][i- 1 ].ToInt()): 0 ; if (diff > 1 ) { int k=z+diff; int p= 1 ; if ( ArrayResize (history_ticks,k, 100 )!=k) { Print ( "Memory allocation error, " + IntegerToString (:: GetLastError ())); return ( false ); } while (z<(k- 1 )) { history_ticks[z].bid=json[ "history" ][ "prices" ][i- 1 ].ToDbl(); history_ticks[z].ask= 0 ; history_ticks[z].time=( datetime )(json[ "history" ][ "times" ][i- 1 ].ToInt()+p); history_ticks[z].time_msc=( long )((json[ "history" ][ "times" ][i- 1 ].ToInt()+p)* 1000 ); history_ticks[z].last= 0 ; history_ticks[z].volume= 0 ; history_ticks[z].volume_real= 0 ; history_ticks[z].flags= TICK_FLAG_BID ; z++; p++; } history_ticks[z].bid=json[ "history" ][ "prices" ][i].ToDbl(); history_ticks[z].ask= 0 ; history_ticks[z].time=( datetime )(json[ "history" ][ "times" ][i].ToInt()); history_ticks[z].time_msc=( long )((json[ "history" ][ "times" ][i].ToInt())* 1000 ); history_ticks[z].last= 0 ; history_ticks[z].volume= 0 ; history_ticks[z].volume_real= 0 ; history_ticks[z].flags= TICK_FLAG_BID ; i++; z++; } else { if ( ArrayResize (history_ticks,z+ 1 , 100 )==(z+ 1 )) { history_ticks[z].bid=json[ "history" ][ "prices" ][i].ToDbl(); history_ticks[z].ask= 0 ; history_ticks[z].time=( datetime )json[ "history" ][ "times" ][i].ToInt(); history_ticks[z].time_msc=( long )(json[ "history" ][ "times" ][i].ToInt()* 1000 ); history_ticks[z].last= 0 ; history_ticks[z].volume= 0 ; history_ticks[z].volume_real= 0 ; history_ticks[z].flags= TICK_FLAG_BID ; } else { Print ( "Memory allocation error, " + IntegerToString (:: GetLastError ())); return ( false ); } i++; z++; } } if (m_history_end> 0 && z> 0 ) { DeleteAllCharts(); if ( CustomTicksDelete (m_symbol_name, int (m_history_start)* 1000 ,(history_ticks[ 0 ].time_msc- 1000 ))< 0 ) { Print ( "error deleting ticks " , :: GetLastError ()); return ( false ); } else { m_history_end=history_ticks[z- 1 ].time; m_history_start=history_ticks[ 0 ].time; } } if ( ArraySize (history_ticks)> 0 ) { if ( CustomTicksAdd (m_symbol_name,history_ticks)< 0 ) { Print ( "Error adding history " + IntegerToString (:: GetLastError ())); return ( false ); } } else { Print ( "Received unexpected response from server " , IntegerToString (:: GetLastError ()), " " +history); return ( false ); } } else { Print ( "error reading " , " error: " ,websocket.LastError(), websocket.LastErrorMessage()); return ( false ); } OpenChart(); return ( true ); }

Da der Verlauf aktualisiert wurde und der Chart geöffnet ist, besteht der nächste Schritt darin, einen Tick-Datenstrom von Binary.com zu abonnieren. Die Methode StartTicksStream() sendet die entsprechende Abfrage und wenn sie erfolgreich ist, beginnt der Server mit dem Streaming von Live-Kursen, die von der Methode AddTick() verarbeitet werden. Die Methode StopTicksStream() hingegen wird verwendet, um dem Server mitzuteilen, dass er das Senden von Live-Kursen einstellen soll.



bool CBinarySymbol::StartTicksStream( void ) { Comment ( "Starting live ticks stream for " +m_symbol_name+ "......." ); if (m_stream_id!= "" ) StopTicksStream(); json.Clear(); json[ "subscribe" ]= 1 ; json[ "ticks" ]=m_symbol_name; return (websocket.SendString(json.Serialize())); } bool CBinarySymbol::StopTicksStream( void ) { json.Clear(); json[ "forget_all" ]= "ticks" ; if (websocket.SendString(json.Serialize())) { m_stream_id= NULL ; if (websocket.ReadString(m_stream_id)> 0 ) { m_stream_id= NULL ; Comment ( "Stopping live ticks stream for " +m_symbol_name+ "......." ); return ( true ); } } return ( false ); }

void CBinarySymbol::AddTick( void ) { string str_tick; MqlTick current_tick[ 1 ]; json.Clear(); if (websocket.ReadString(str_tick)) { json.Deserialize(str_tick); ZeroMemory (current_tick); if (CheckBinaryError(json)) return ; if (!json[ "tick" ][ "ask" ].ToDbl()) return ; current_tick[ 0 ].ask=json[ "tick" ][ "ask" ].ToDbl(); current_tick[ 0 ].bid=json[ "tick" ][ "bid" ].ToDbl(); current_tick[ 0 ].last= 0 ; current_tick[ 0 ].time=( datetime )json[ "tick" ][ "epoch" ].ToInt(); current_tick[ 0 ].time_msc=( long )((json[ "tick" ][ "epoch" ].ToInt())* 1000 ); current_tick[ 0 ].volume= 0 ; current_tick[ 0 ].volume_real= 0 ; if (current_tick[ 0 ].ask) current_tick[ 0 ].flags|= TICK_FLAG_ASK ; if (current_tick[ 0 ].bid) current_tick[ 0 ].flags|= TICK_FLAG_BID ; if (m_stream_id== NULL ) m_stream_id=json[ "tick" ][ "id" ].ToStr(); if ( CustomTicksAdd (m_symbol_name,current_tick)< 0 ) { Print ( "failed to add new tick " , :: GetLastError ()); return ; } Comment ( "New ticks for " +m_symbol_name+ "......." ); } else { Print ( "read error " ,websocket.LastError(), websocket.LastErrorMessage()); websocket. ResetLastError (); if (websocket.ClientState()!=CONNECTED && websocket.Connect(m_url)) { if (m_stream_id!= NULL ) if (StopTicksStream()) { if (InitSymbol()) if (UpdateHistory()) { StartTicksStream(); return ; } } } } }

Der Code für den EA ist unten dargestellt.

CBinarySymbol b_symbol; int OnInit () { b_symbol.SetAppID(binary_appid); if (!b_symbol.Initialize( EnumToString (binary_symbol))) return ( INIT_FAILED ); if (!b_symbol.UpdateHistory()) return ( INIT_FAILED ); if (!b_symbol.StartTicksStream()) return ( INIT_FAILED ); EventSetMillisecondTimer ( 500 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); b_symbol.StopTicksStream(); } void OnTick () { } void OnTimer () { b_symbol.AddTick(); }

Beide EAs haben den gleichen Code, mit Ausnahme der Methode UpdateHistory().



Wenn Sie den EA ausführen, wird ein neues nutzerdefiniertes Symbol erstellt, wie hier gezeigt.

Schlussfolgerung



Wir haben untersucht, wie man die Win32-Api verwendet, um einen Websocket-Client für mt5 zu erstellen. Wir haben eine Klasse erstellt, die diese Funktionalität kapselt und ihre Verwendung in einem Expert Advisor demonstriert, der mit der Binary.com Websockets API interagiert.



Verzeichnis

Inhalt

Beschreibung

MT5zip\Mt5zip\Mql5\include

JAson.mqh, websocket.mqh,winhttp.mqh

Die Include-Dateien enthalten den Code für den JSON-Parser (Klasse CJAval), den Websocket-Client (Klasse CWebsocket) und die in WinHttp importierten Funktionen bzw. Typdeklarationen.

MT5zip\ Mt5zip\Mql5\ Experts BinaryCustomSymboWithTickHistory.mq5,BinaryCustomSymbolWithBarHistory.mq5 Beispiele für Expert Advisors, die die CWebsocket-Klasse verwenden, um nutzerdefinierte Symbole zu erstellen, indem sie die Binary.com Websocket-API nutzen





