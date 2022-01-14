MQL5 Kochbuch – Der Wirtschaftskalender

Einführung

Das MetaTrader 5-Terminal und die MQL5-Programmiersprache entwickeln sich ständig weiter und erweitern ihre Marktanalysefunktionen, Werkzeuge zur Entwicklung komplexerer Handelsroboter usw. Eines der neuen Arbeitsmittel des Terminals ist der Wirtschaftskalender, der sowohl manuell als auch von Robotern verwendet werden kann.

Der integrierte Kalender ist flexibel genug. Sie können ihn auf der Registerkarte des Terminals Kalender konfigurieren, ihn auf Ihrer Website installieren oder die mobile Version herunterladen. Da ich ein algorithmischer Händler bin, interessieren mich vor allem die Programmierfunktionen des Hilfsmittels.

In diesem Artikel werde ich versuchen, sie herauszuarbeiten.





1. Der Wirtschaftskalender — was steht in der Dokumentation ?

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die dokumentierten Funktionen. Im Allgemeinen sind sie ziemlich einfach. Wie so oft bei der MQL5-Ressource werden die Informationen konsistent dargestellt und durch kleine Beispiele illustriert.





1.1 Die Funktionen für den Wirtschaftskalender

Die Dokumentation beschreibt 10 Kalender-Funktionen:

CalendarCountryById(); CalendarEventById(); CalendarValueById(); CalendarCountries(); CalendarEventByCountry(); CalendarEventByCurrency(); CalendarValueHistoryByEvent(); CalendarValueHistory(); CalendarValueLastByEvent(); CalendarValueLast().

Diese Funktionen geben im Allgemeinen entweder Kalendereigenschaften (Land, Ereignis, Wert) oder historische Ereigniswerte zurück.





1.2 Struktur des Wirtschaftskalenders

Der Entwickler schlägt vor, drei Strukturen zu verwenden: MqlCalendarCountry, MqlCalendarEvent und MqlCalendarValue.





1.2.1 MqlCalendarCountry

Die Struktur liefert detaillierte Informationen über ein Land und die Ereignisse, an denen wir interessiert sind.

Derzeit habe ich die Website Kalender bei mehreren Brokern überprüft: Es gibt Daten für 21 Länder, die Europäische Union und die ganze Welt (globale Ereignisse).

[id] [name] [code] [currency] [currency_symbol] [url_name] [reserved] [ 0 ] 999 "European Union" "EU" "EUR" "€" "european-union" ... [ 1 ] 124 "Canada" "CA" "CAD" "$" "canada" ... [ 2 ] 36 "Australia" "AU" "AUD" "$" "australia" ... [ 3 ] 554 "New Zealand" "NZ" "NZD" "$" "new-zealand" ... [ 4 ] 392 "Japan" "JP" "JPY" "¥" "japan" ... [ 5 ] 156 "China" "CN" "CNY" "¥" "china" ... [ 6 ] 276 "Germany" "DE" "EUR" "€" "germany" ... [ 7 ] 250 "France" "FR" "EUR" "€" "france" ... [ 8 ] 380 "Italy" "IT" "EUR" "€" "italy" ... [ 9 ] 76 "Brazil" "BR" "BRL" "R$" "brazil" ... [ 10 ] 344 "Hong Kong" "HK" "HKD" "HK$" "hong-kong" ... [ 11 ] 702 "Singapore" "SG" "SGD" "R$" "singapore" ... [ 12 ] 484 "Mexico" "MX" "MXN" "Mex$" "mexico" ... [ 13 ] 710 "South Africa" "ZA" "ZAR" "R" "south-africa" ... [ 14 ] 356 "India" "IN" "INR" "₹" "india" ... [ 15 ] 578 "Norway" "NO" "NOK" "Kr" "norway" ... [ 16 ] 0 "Worldwide" "WW" "ALL" "" "worldwide" ... [ 17 ] 840 "United States" "US" "USD" "$" "united-states" ... [ 18 ] 826 "United Kingdom" "GB" "GBP" "£" "united-kingdom" ... [ 19 ] 756 "Switzerland" "CH" "CHF" "₣" "switzerland" ... [ 20 ] 410 "South Korea" "KR" "KRW" "₩" "south-korea" ... [ 21 ] 724 "Spain" "ES" "EUR" "€" "spain" ... [ 22 ] 752 "Sweden" "SE" "SEK" "Kr" "sweden" ...

Es ist ein wenig seltsam, dass Russland nicht auf dieser Liste steht. Hoffentlich wird es bald erscheinen.





1.2.2 MqlCalendarEvent

Die Struktur liefert detaillierte Informationen über ein Ereignis. Die Struktur hat eine ganze Reihe von Eigenschaften. Möglicherweise ist dies ein gutes Werkzeug für eine umfassende grundlegende Analyse. Später werde ich überlegen, wie man Ereignisse nach einem bestimmten Kriterium sortieren kann.





1.2.3 MqlCalendarValue

Die Struktur liefert detaillierte Informationen über einen Ereigniswert. Es gibt frühere, aktuelle und voraussichtliche Werte.

Bei der Arbeit mit der Struktur sind die folgenden Feinheiten zu beachten.

Die Feldwerte actual_value, forecast_value, prev_value und revised_prev_value werden millionenfach vergrößert gespeichert. Wenn ein Feldwert nicht gesetzt ist, speichert das Feld LONG_MIN (-9223372036854775808). Wenn der Feldwert jedoch gesetzt ist, sollte er durch 1.000.000 (Million) geteilt werden.

Die Struktur MqlCalendarValue hat ihre eigenen Methoden, die die Arbeit mit den Werten der angegebenen Felder vereinfachen.

Die Methoden lassen sich in zwei Gruppen einteilen.

Die erste Gruppe prüft, ob ein bestimmter Wert angegeben ist:

HasActualValue( void ) — gibt true zurück, wenn der aktuelle Wert gesetzt ist; andernfalls wird false zurückgegeben. HasForecastValue( void ) — gibt true zurück, wenn der prognostizierte Wert gesetzt ist; andernfalls wird false zurückgegeben. HasPreviousValue( void ) — gibt true zurück, wenn der vorherige Wert gesetzt ist; andernfalls wird false zurückgegeben. HasRevisedValue( void ) — liefert true , wenn der revidierte Wert gesetzt ist; andernfalls liefert false .

Die zweite Gruppe erhält direkt einen bestimmten Wert:

GetActualValue( void ) — liefert den aktuellen Wert eines Ereignisses ( double ) oder nan (not a number), wenn der entsprechende Wert nicht gesetzt ist. GetForecastValue( void ) — gibt den prognostizierten Wert eines Ereignisses zurück ( double ) oder nan, wenn der entsprechende Wert nicht gesetzt ist. GetPreviousValue( void ) — gibt den vorherigen Wert eines Ereignisses zurück ( double ) oder nan, wenn der entsprechende Wert nicht gesetzt ist. GetRevisedValue( void ) — gibt den revidierten Wert eines Ereignisses zurück ( double ) oder nan, wenn der entsprechende Wert nicht gesetzt ist.

Schauen wir uns an, wie die Struktur MqlCalendarValue ihre Feldwerte empfängt und überprüft. Wir werden uns auf die letzte Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ) konzentrieren. Wir zeigen die erforderlichen Daten im Journal an, indem wir das Skript Test_empty_value.mq5 verwenden, das drei Ansätze zur Ermittlung des Wertes bietet.

union LongDouble { long long_value; double double_value; }; void OnStart () { ulong event_id = 392060022 ; MqlCalendarValue values[]; datetime date_from, date_to; date_from = D'22.09.2021' ; date_to = date_from + PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); if (:: CalendarValueHistoryByEvent (event_id, values, date_from, date_to)) { LongDouble forecast_val; forecast_val.long_value = values[ 0 ].forecast_value; :: PrintFormat ( "\"forecast_value\" field: %I64d" , forecast_val.long_value); forecast_val.double_value = values[ 0 ].GetForecastValue(); :: PrintFormat ( "MqlCalendarValue::GetForecastValue(): %g" , forecast_val.double_value); if (!values[ 0 ].HasForecastValue()) :: PrintFormat ( "MqlCalendarValue::HasForecastValue(): %s" , ( string ) false ); } }

Beim ersten Ansatz wird einfach der Prognosewert ermittelt. Da es keine Prognose gab, erhalten wir LONG_MIN (-9223372036854775808). Der zweite Ansatz verwendet bereits die Strukturmethode MqlCalendarValue::GetForecastValue(). Sie gibt 'nan' zurück. Der dritte Ansatz ist der vorsichtigste, da er überprüft, ob der Prognosewert überhaupt vorhanden ist.

Nach dem Start des Skripts erscheinen die folgenden Einträge im Journal:

GR 0 21 : 23 : 36.076 Test_empty_value (USDCAD,H1) "forecast_value" field: - 9223372036854775808 LH 0 21 : 23 : 36.080 Test_empty_value (USDCAD,H1) MqlCalendarValue ::GetForecastValue(): nan HM 0 21 : 23 : 36.080 Test_empty_value (USDCAD,H1) MqlCalendarValue ::HasForecastValue(): false





1.2.4 Strukturelle Beziehungen

Die Strukturen sind durch die folgenden Beziehungen miteinander verbunden (Abb. 1).





Abb. 1. Beziehung der Struktur des Kalenders





Die Struktur MqlCalendarCountry ist mit MqlCalendarEvent über eine Länder-ID verknüpft. "One-to-many"-Beziehungsform (1..*).

Die Struktur MqlCalendarEvent ist über eine Ereignis-ID mit MqlCalendarValue verknüpft. "One-to-many"-Beziehungsform (1..*).





1.3 Fehler

Der Entwickler vergibt bei der Arbeit mit dem Wirtschaftskalender die Gruppe Laufzeitfehler. Dabei handelt es sich um die folgenden Anfragen:

Wirtschaftskalender





ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400 Arraygröße ist zu klein für die Übernahme aller Werte ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401 Zeitlimit der Anforderung ist überschritten

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402 Land wurde nicht gefunden











2. Hilfsstrukturen und die Klasse CiCalendarInfo

Meine Sympathien liegen eher auf der OOP-Seite. Deshalb werde ich ein Beispiel für eine Klasse vorstellen, die Zugriff auf die Kalendereigenschaften bietet.

Denken Sie daran, dass der Kalender ein ziemlich eklektisches Ding ist. Ich bin kein Datenbankspezialist, aber soweit ich weiß, ist der Kalender im Allgemeinen eine relationale Datenbank mit mehreren Tabellen.

Die angebotene Implementierung der Klasse CiCalendarInfo zielt neben dem Abrufen der Eigenschaften auch auf die Erstellung der Zeitreihe eines ausgewählten Ereignisses ab.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Hilfsstrukturen.





2.1 Struktur der Zeitreihe

Da wir Daten für TS (time series, Zeitreihen) abrufen werden, sollten wir deren programmatische Essenz erstellen. Dafür ist die Struktur SiTimeSeries zuständig.

struct SiTimeSeries { private : bool init; uint size; datetime timevals[]; double datavals[]; string name; public : void SiTimeSeries( void ); void ~SiTimeSeries( void ); void SiTimeSeries( const SiTimeSeries &src_ts); void operator =( const SiTimeSeries &src_ts); bool operator ==( const SiTimeSeries &src_ts); SiTsObservation operator []( const uint idx) const ; bool Init( datetime &ts_times[], const double &ts_values[], const string ts_name); bool GetSeries( datetime &dst_times[], double &dst_values[], string &dst_name); bool GetSeries(SiTsObservation &dst_observations[], string &dst_name); bool IsInit( void ) const { return init; }; uint Size( void ) const { return size; }; void Print ( const int digs = 2 , const uint step = 0 ); };

Die Hauptelemente der Struktur sind die Arrays timevals[] und datavals[]. Das erste enthält die Zeitreihen, das zweite die Wertreihen.

Die Struktur ist so implementiert, dass ihre Elemente im privaten Bereich deklariert wurde. Das bedeutet, dass die Zeitreihe nach ihrer Erstellung nicht mehr geändert werden kann.

Im folgenden Beispiel soll die Struktur der Zeitreihe behandelt werden. Das Skript Test_TS.mq5 empfängt Daten zu den US-Arbeitsmarktzahlen vom 1. Januar 2016 bis zum 1. November 2021 und stellt sie in einem wissenschaftlichen Diagramm dar. Das Diagramm soll zwei Kurven enthalten - die tatsächlichen und die prognostizierten Werte. Wir werden den Ereignisberichtszeitraum als Zeitleiste verwenden.

Nach dem Start des Skripts werden erstens die Zeitreihenwerte im Journal angezeigt und zweitens das Diagramm gezeichnet (Abb. 2).





Abb. 2. US-Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (2016-2021)

Das Skript hat die folgenden Zeilen, die die Zeitreihenwerte eingetragen:

for ( int v_idx = 0 ; v_idx < nfp_values_size; v_idx++) { MqlCalendarValue curr_nfp_val = nfp_values[v_idx]; datetime curr_nfp_time = curr_nfp_val.period; timevals[v_idx] = curr_nfp_time; double curr_nfp_dataval = curr_nfp_val.GetActualValue(); datavals1[v_idx] = curr_nfp_dataval; curr_nfp_dataval = curr_nfp_val.GetForecastValue(); datavals2[v_idx] = curr_nfp_dataval; }

Verwenden Sie die Funktionen MqlCalendarValue::GetActualValue() und MqlCalendarValue::GetForecastValue(), um sofort die erforderlichen Werte zu erhalten.





2.2 Die Struktur der Zeitreihe Beobachtung

Jede Zeitreihe besteht aus Beobachtungen. Für die Beobachtung wurde die folgende einfache Struktur SiTsObservation erstellt.

struct SiTsObservation { datetime time; double val; void SiTsObservation( void ): time( 0 ), val( EMPTY_VALUE ) {} };

Der Indexierungsoperator wurde in der Zeitreihenstruktur SiTimeSeries deklariert. Er gibt die erforderliche Reihenbeobachtung zurück. Im obigen Beispiel (Zeichnen von Werten auf Nicht-Farmen) besteht die Reihe aus 70 Werten. In diesem Fall können die erste und die letzte Beobachtung auf folgende Weise ermittelt werden:

SiTsObservation first_observation, last_observation; first_observation = nfp_ts1 [ 0 ] ; last_observation = nfp_ts1 [nfp_values_size - 1 ] ; string time_str = :: TimeToString (first_observation.time, TIME_DATE ); string data_str = :: DoubleToString (first_observation.val, 0 ); :: PrintFormat ( "

First observation: %s, %s" , time_str, data_str); time_str = :: TimeToString (last_observation.time, TIME_DATE ); data_str = :: DoubleToString (last_observation.val, 0 ); :: PrintFormat ( "Last observation: %s, %s" , time_str, data_str);

Nach dem Ausführen der angegebenen Code-Zeilen im Journal erhalten wir folgende Einträge:

KJ 0 21 : 27 : 16.386 Test_ts (USDCAD,H1) First observation: 2015.12 . 01 , 292 HO 0 21 : 27 : 17.225 Test_ts (USDCAD,H1) Last observation: 2021.09 . 01 , 194





2.3 Die Klasse CiCalendarInfo

Ich werde die Kontinuität bewahren, indem ich annehme, dass die Klasse für einen vereinfachten Zugriff auf die Kalendereigenschaften und den Erhalt der Ereigniswerte erstellt wird (ähnlich wie CAccountInfo, CSymbolInfo und andere Handelsklassen).

Die Klassendeklaration ist unten angegeben.

class CiCalendarInfo : public CObject { protected : string m_currency; ulong m_country_id; MqlCalendarCountry m_country_description; ulong m_event_id; MqlCalendarEvent m_event_description; static MqlCalendarCountry m_countries[]; bool m_is_init; public : void CiCalendarInfo( void ); void ~CiCalendarInfo( void ) {}; bool Init ( const string currency = NULL , const ulong country_id = WRONG_VALUE , const ulong event_id = WRONG_VALUE , const bool to_log = true ); void Deinit( void ); bool CountryDescription( MqlCalendarCountry &country, const bool to_log = false ); bool EventDescription( MqlCalendarEvent &event, const bool to_log = false ); bool ValueDescription( ulong value_id, MqlCalendarValue &value, const bool to_log = false ); bool EventsByCountryDescription( MqlCalendarEvent &events[], const bool to_log = false ); bool EventsByCurrencyDescription( MqlCalendarEvent &events[], const bool to_log = false ); bool EventsBySector( const ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR event_sector, MqlCalendarEvent &events[], const bool to_log = false ); string EventTypeDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE event_type); string EventSectorDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR event_sector); string EventFrequencyDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY event_frequency); string EventTimeModeDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE event_time_mode); string EventUnitDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT event_unit); string EventImportanceDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE event_importance); string EventMultiplierDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER event_multiplier); string ValueImpactDescription( const ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT event_impact); bool ValueHistorySelectByEvent ( MqlCalendarValue &values[], datetime datetime_from, datetime datetime_to = 0 ) const ; bool ValueHistorySelectByEvent ( SiTimeSeries &dst_ts, datetime datetime_from, datetime datetime_to = 0 ) const ; bool ValueHistorySelect ( MqlCalendarValue &values[], datetime datetime_from, datetime datetime_to = 0 ) const ; bool ValueHistorySelect ( SiTimeSeries &dst_ts[], datetime datetime_from, datetime datetime_to = 0 ); int ValueLastSelectByEvent ( ulong & change_id, MqlCalendarValue & values[] ) const ; int ValueLastSelect ( ulong & change_id, MqlCalendarValue & values[] ) const ; bool GetCountries(CArrayString &countries_arr); bool GetCountries( MqlCalendarCountry &countries[]); bool GetUniqueContinents( string &continents[]); bool GetCountriesByContinent( const ENUM_CONTINENT src_continent, CArrayString &countries_arr); string GetCountryNameById( const ulong country_id); bool GetEventsByName(CArrayString &events_arr, const string name = NULL ); bool GetEventsByName( MqlCalendarEvent &events[], const string name = NULL ); bool FilterEvents( MqlCalendarEvent &filtered_events[], MqlCalendarEvent &src_events[], const ulong filter); void PrintCountryDescription( const MqlCalendarCountry &country); void PrintEventDescription( const MqlCalendarEvent &event); void PrintValueDescription( const MqlCalendarValue &value); private : bool ValidateProperties( void ); bool CountryById( const ulong country_id); bool EventId( void ); }; MqlCalendarCountry CiCalendarInfo::m_countries[];

Die Klasse besteht aus den folgenden Klassenvariablen:

m_currency — Länderkennung der Währung ; m_country_id — Länderkennung nach ISO 3166-1; m_country_description — Land beschreibung ; m_event_id — Ereignis-ID; m _ event _ description — Ereignisbeschreibung; m_countries — Array von Beschreibungen für die im Kalender verfügbaren Länder; m_is_init — Initialisierungsflag.

m_currency, m_country_id and m_event_id member data sind eine Reihe von Kriterien für die Erstellung von Datenanforderungen aus der Kalenderdatenbank.

m_country_description and m_event_description bieten einen schnellen Zugriff auf Beschreibungen, wenn ein Land und ein Ereignis bekannt sind.

m_countries sind statisch. Die Länderdaten sind konstant, so dass sie nicht jedes Mal beim Initialisieren eines neuen CiCalendarInfo-Objekts abgefragt werden müssen.

Nun werde ich einige der Methoden beschreiben.





2.3.1 Initialisierungsverfahren

Diese Methode ermöglicht es uns, mit der Handhabung des Klassenobjekts zu beginnen. Die Methode ist wichtig, um die Kalenderdaten zu erhalten. Die Methode nimmt eine Reihe von Kriterien als Parameter (currency code, country ID, event ID) und einen Parameter, der die Anzeige von Initialisierungsdaten im Journal ermöglicht. Die Kriterien ermöglichen es, den Zugriff auf den Kalender zu präzisieren.

bool CiCalendarInfo::Init( const string currency = NULL , const ulong country_id = WRONG_VALUE , const ulong event_id = WRONG_VALUE , const bool to_log = true ) { if (m_is_init) { :: PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": CiCalendarInfo object already initialized!" ); return false ; } int countries_cnt = :: ArraySize (m_countries); if (countries_cnt < 1 ) { :: ResetLastError (); countries_cnt = :: CalendarCountries (m_countries); if (countries_cnt < 1 ) { :: PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": CalendarCountries() returned 0! Error %d" , :: GetLastError ()); return false ; } } for ( int c_idx = 0 ; c_idx < countries_cnt; c_idx++) { MqlCalendarCountry curr_country = m_countries[c_idx]; if (!:: StringCompare (curr_country.currency, currency)) { m_currency = currency; } if (country_id != WRONG_VALUE ) if (curr_country.id == country_id) { m_country_id = country_id; } } if (event_id != WRONG_VALUE ) { m_event_id = event_id; } if (! this .ValidateProperties()) return false ; if (to_log) { :: Print ( "

---== New Calendar Info object ==---" ); if (m_currency != NULL ) :: PrintFormat ( " Currency: %s" , m_currency); if (m_country_id != WRONG_VALUE ) :: PrintFormat ( " Country id: %I64u" , m_country_id); if (m_event_id != WRONG_VALUE ) :: PrintFormat ( " Event id: %I64u" , m_event_id); } m_is_init = true ; return true ; }

Wir wollen die Funktionsweise der Methode anhand eines einfachen Skripts Test_initialization.mq5 veranschaulichen.

void OnStart () { CiCalendarInfo calendar_info1; bool is_init = calendar_info1.Init(); CiCalendarInfo calendar_info2; is_init = calendar_info2.Init( "EUR" ); CiCalendarInfo calendar_info3; is_init = calendar_info3.Init( "EUR" , 276 ); CiCalendarInfo calendar_info4; is_init = calendar_info4.Init( "EUR" , 276 , 276010022 ); CiCalendarInfo calendar_info5; is_init = calendar_info5.Init( "EUR" , 276 , 840030016 ); CiCalendarInfo calendar_info6; is_init = calendar_info6.Init( "EUR" , 840 , 840030016 ); CiCalendarInfo calendar_info7; is_init = calendar_info7.Init( "EUR" , WRONG_VALUE , 840030016 ); }

Nach dem Start des Skripts sehen wir die folgenden Einträge im Journal:

DO 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- GE 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) LL 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- FI 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) Currency: EUR GO 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) LJ 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- FS 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) Currency: EUR KO 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) Country id: 276 CH 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) PI 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- JF 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) Currency: EUR OL 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) Country id: 276 HD 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) Event id: 276010022 HR 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) CiCalendarInfo::ValidateProperties: failed! Country ids must be the same! OP 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) CiCalendarInfo::ValidateProperties: failed! Currencies must be the same! GP 0 21 : 30 : 19.703 Test_initialization (USDCAD,H1) CiCalendarInfo::ValidateProperties: failed! Currencies must be the same!

Die Methode der Initialisierung prüft die angegebenen Parameter in Bezug auf ihre Zugehörigkeit zu einem einzigen Land oder Währung. Daher werden die folgenden Kombinationen zurückgegeben "false": EUR - Deutschland - Nonfarm-Payrolls, EUR - US - Nonfarm-Payrolls und EUR - alle Länder - Nonfarm-Payrolls.

Ganz am Anfang der Initialisierungsmethode befindet sich ein Schutz gegen Reinitialisierung. Das Kalenderobjekt kann immer noch reinitialisiert werden, aber zuerst sollten wir die Deinitialisierungsmethode aufrufen. Zum Beispiel legen wir zunächst fest, dass das Kalenderobjekt Daten über EUR-Ereignisse sammelt. Dann sollte das Objekt auf USD umgestellt werden. Das Skript Test_reinitialization.mq5 zeigt beide Lösungen für diese Aufgabe, die falsche und die richtige.

void OnStart () { CiCalendarInfo calendar_info1; bool is_init = calendar_info1.Init( "EUR" ); is_init = calendar_info1.Init( "USD" ); CiCalendarInfo calendar_info2; is_init = calendar_info2.Init( "EUR" ); calendar_info2.Deinit(); is_init = calendar_info2.Init( "USD" ); }

Im falschen Fall wird der folgende Eintrag angezeigt:

MP 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) FQ 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- HO 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) Currency: EUR KI 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) CiCalendarInfo::Init: CiCalendarInfo object already initialized! EI 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) NO 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- PF 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) Currency: EUR QL 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) RD 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- DS 0 21 : 34 : 19.397 Test_reinitialization (USDCAD,H1) Currency: USD





2.3.2 Die Methoden zum Empfang der Struktur der Kalenderbeschreibungen

Bis zu einem gewissen Grad sind diese Methoden Wrapper, die den Aufruf von Standard-Kalenderfunktionen ermöglichen. Die Methoden CiCalendarInfo::CountryDescription() und CiCalendarInfo::EventDescription() geben Länder- und Ereignisbeschreibungen zurück, wenn sie bei der Initialisierung des Kalenderobjekts bestätigt wurden.

Außerdem ermöglichen die Methoden die Anzeige der angeforderten Eigenschaftsbeschreibung im Journal.

Veranschaulichen wir die Arbeit der Methoden, die Beschreibungen erhalten, anhand des einfachen Skripts Test_structures_descriptions.mq5.

void OnStart () { CiCalendarInfo calendar_info; ulong country_id = 276 ; if (calendar_info.Init( NULL , country_id)) { MqlCalendarEvent events[]; if (calendar_info.EventsByCountryDescription(events)) { Print ( "

---== Events selected by country ==---" ); PrintFormat ( " Country id: %I64u" , country_id); PrintFormat ( " Events number: %d" , :: ArraySize (events)); } } calendar_info.Deinit(); string country_currency = "EUR" ; if (calendar_info.Init(country_currency)) { MqlCalendarEvent events[]; if (calendar_info.EventsByCurrencyDescription(events)) { Print ( "

---== Events selected by currency ==---" ); PrintFormat ( " Currency: %s" , country_currency); PrintFormat ( " Events number: %d" , :: ArraySize (events)); } } }

Im Journal finden wir die folgenden Zeilen:

MK 0 21 : 36 : 35.659 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) DM 0 21 : 36 : 35.659 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- MP 0 21 : 36 : 35.659 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) Country id: 276 FH 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) ON 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) ---== Events selected by country ==--- RR 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) Country id: 276 GD 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) Events number: 61 FP 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) OG 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- KI 0 21 : 36 : 35.793 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) Currency: EUR MN 0 21 : 36 : 35.794 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) QE 0 21 : 36 : 35.794 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) ---== Events selected by currency ==--- FO 0 21 : 36 : 35.794 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) Currency: EUR FJ 0 21 : 36 : 35.794 Test_structures_descriptions (USDCAD,H1) Events number: 276

Dies bedeutet, dass 61 Ereignisse für Deutschland und 276 Ereignisse für Euro-Länder gefunden wurden.





2.3.3 Die Methoden zum Empfang der Beschreibungen der Enumerationen des Kalenders

Die Kalenderstrukturen enthalten acht Enumerationen:

ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE; ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR; ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY; ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE; ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT; ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE; ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER; ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPACT.

Die ersten sieben Enumerationen beziehen sich auf die Struktur MqlCalendarEvent, die letzte auf die Struktur MqlCalendarValue.

Die Klasse CiCalendarInfo definiert acht Methoden, die den aus der vorgeschlagenen Liste ausgewählten Enumerationswert beschreiben. Testen wir die Methoden mit Hilfe des Skripts Test_enums_descriptions.mq5. Das Skript wählt zufällig 10 UK-Ereignisse aus und zeigt Daten zu jedem Kriterium im Journal an.

void OnStart () { CiCalendarInfo calendar_info; ulong country_id = 826 ; if (calendar_info.Init( NULL , country_id)) { MqlCalendarEvent events[]; if (calendar_info.EventsByCountryDescription(events)) { :: MathSrand ( 77 ); int events_num =:: ArraySize (events); int n = 10 ; MqlCalendarEvent events_selected[]; :: ArrayResize (events_selected, n); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { int rand_val =:: MathRand (); int rand_idx = rand_val % events_num; events_selected[ev_idx] = events[rand_idx]; } :: Print ( "

---== Name ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , curr_event.name); } :: Print ( "

---== Type ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventTypeDescription(curr_event.type)); } :: Print ( "

---== Sector ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventSectorDescription(curr_event.sector)); } :: Print ( "

---== Frequency ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventFrequencyDescription(curr_event.frequency)); } :: Print ( "

---== Time mode ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventTimeModeDescription(curr_event.time_mode)); } :: Print ( "

---== Unit ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventUnitDescription(curr_event.unit)); } :: Print ( "

---== Importance ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventImportanceDescription(curr_event.importance)); } :: Print ( "

---== Multiplier ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.EventMultiplierDescription(curr_event.multiplier)); } MqlCalendarValue values_by_event[]; datetime start_dt, stop_dt; start_dt = D'01.01.2021' ; stop_dt = D'01.11.2021' ; :: Print ( "

---== Impact ==---" ); for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx < n; ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events_selected[ev_idx]; CiCalendarInfo event_info; MqlCalendarValue ev_values[]; if (event_info.Init( NULL , WRONG_VALUE , curr_event.id)) if (event_info.ValueHistorySelectByEvent(ev_values, start_dt, stop_dt)) { int ev_values_size =:: ArraySize (ev_values); :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , ev_idx + 1 , calendar_info.ValueImpactDescription(ev_values[--ev_values_size].impact_type)); } } } } }

Um das erhaltene Ergebnis zu reproduzieren, setzen wir den Anfangszustand des Pseudo-Zufallsgenerators für ganze Zahlen auf eine bestimmte Zahl (::MathSrand(77)). Das Skript hat die folgenden Ereignisse ausgewählt:

BoE Housing Equity Withdrawal q/q; BoE Deputy Governor Markets and Banking Ramsden Speech; Claimant Count Change; Core CPI y/y; Average Weekly Earnings, Total Pay y/y; Easter Monday; BoE Mortgage Lending m/m; BoE MPC Member Vlieghe Speech; Core RPI y/y; Claimant Count Change.

Die folgenden Beschreibungen erscheinen im Journal:

FP 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Type ==--- CG 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Indicator EN 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - Event EI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - Indicator LP 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Indicator OK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Indicator OD 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - Holiday EL 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - Indicator GG 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - Event ON 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Indicator CJ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - Indicator DO 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) PE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Sector ==--- JR 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Money KJ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - Money NQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - Labor market QS 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Prices HD 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Labor market JP 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - Holidays OI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - Housing EQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - Money LD 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Prices JR 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - Labor market RS 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) NF 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Frequency ==--- ML 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Quarterly QH 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - None MN 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - Monthly PI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Monthly OP 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Monthly CE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - None CR 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - Monthly CS 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - None GE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Monthly OO 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - Monthly PI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) NQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Time mode ==--- FE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Exact time MS 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - Exact time PH 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - Exact time CQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Exact time RO 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Exact time PF 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - Takes all day NR 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - Exact time MK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - Exact time DQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Exact time RM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - Exact time FK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) HP 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Unit ==--- CI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - National currency OO 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - None MG 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - People CO 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Percentage NE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Percentage OK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - None KQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - National currency CH 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - None LQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Percentage CE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - People LL 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) PD 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Importance ==--- FS 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Low PD 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - Moderate DK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - High EM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Low QJ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Moderate GQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - None PG 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - Low RO 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - Moderate LI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Low FM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - High ND 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) CM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Multiplier ==--- HE 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Billions MK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - None IM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - Thousands MI 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - None HQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - None OH 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - None DN 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - Billions IF 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - None LN 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - None OH 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - Thousands DM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) FF 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) ---== Impact ==--- OK 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 1 ] - Positive OR 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 2 ] - None EJ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 3 ] - Positive RQ 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 4 ] - Negative CG 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 5 ] - Negative KN 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 6 ] - None JF 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 7 ] - None EM 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 8 ] - None GD 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 9 ] - Positive QH 0 21 : 14 : 19.340 Test_enums_descriptions (USDCAD,H1) [ 10 ] - Positive

Zum Beispiel wird das erste Ereignis "BoE Housing Equity Withdrawal q/q" wie folgt beschrieben:

"Type" - Indicator; "Sector" - Money; "Frequency" - Quarterly; "Time mode" - Exact time; "Unit" - National currency; "Importance" - Low; "Multiplier" - Billions; "Impact" - Positive.

Das letzte Ereignis "Claimant Count Change" wird wie folgt beschrieben:

"Type" - Indicator; "Sector" - Labor; "Frequency" - Quarterly; "Time mode" - Exact time; "Unit" - National currency; "Importance" - Low; "Multiplier" - Billions; "Impact" - Positive.





2.3.4 Methoden für den Zugriff auf die Historie

Die Methoden verwenden auch die eingebauten Kalenderfunktionen und erhalten Daten über Ereigniswerte. Zum Beispiel wird die Funktion ::CalendarValueHistoryByEvent() durch zwei überladene Methoden CiCalendarInfo::ValueHistorySelectByEvent() aufgerufen. Die erste gibt das Array von Werten für alle Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitbereichs durch eine Ereignis-ID in Form der MqlCalendarValue-Struktur zurück, während die zweite ein Array von Werten ist, die in eine Zeitreihe transformiert wurden.

Werfen wir einen Blick auf die CiCalendarInfo::ValueHistorySelectByEvent() Methodenoperation im Skript Test_value_history_by_event.mq5.

void OnStart () { CiCalendarInfo nfp_info; ulong nfp_id = 840030016 ; if (nfp_info.Init( NULL , WRONG_VALUE , nfp_id)) { SiTimeSeries nfp_ts; if (nfp_info.ValueHistorySelectByEvent(nfp_ts, 0 , :: TimeTradeServer ())) nfp_ts. Print ( 0 ); } }

Wählen Sie die gesamte Historie für United States Nonfarm Payrolls.

Die folgenden Einträge erscheinen im Journal:

PL 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- NI 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) Event id: 840030016 OM 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) HG 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) ---== Times series - Nonfarm Payrolls==--- CJ 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 1 ]: time - 2007.03 . 09 16 : 30 , value - 97 RE 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 2 ]: time - 2007.04 . 06 15 : 30 , value - 177 MS 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 3 ]: time - 2007.05 . 04 15 : 30 , value - 80 FL 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 4 ]: time - 2007.06 . 01 15 : 30 , value - 190 LH 0 21 : 45 : 03.581 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 5 ]: time - 2007.07 . 06 15 : 30 , value - 69 ... JE 0 21 : 45 : 03.583 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 172 ]: time - 2021.06 . 04 15 : 30 , value - 559 JP 0 21 : 45 : 03.583 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 173 ]: time - 2021.07 . 02 15 : 30 , value - 850 IO 0 21 : 45 : 03.583 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 174 ]: time - 2021.08 . 06 15 : 30 , value - 943 NJ 0 21 : 45 : 03.583 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 175 ]: time - 2021.09 . 03 15 : 30 , value - 235 HI 0 21 : 45 : 03.583 Test_value_history_by_event (USDCAD,H1) [ 176 ]: time - 2021.10 . 08 15 : 30 , value - 194

*Hier habe ich die ersten und letzten fünf Ereigniswerte angegeben, um den Artikel nicht zu überfrachten.





2.3.5 Methoden zur Überprüfung des Status der Kalenderdatenbank

Die Methoden verwenden ebenfalls die entsprechenden eingebauten Kalenderfunktionen. Ein Fehler wird nur gemeldet, wenn die Anzahl der erhaltenen Ereigniswerte gleich Null ist, während der Fehler selbst größer als Null ist.

Ein Beispiel für die Methode CiCalendarInfo::ValueLastSelectByEvent() wird im dritten Abschnitt "Indikator für nichtkommerzielle Nettopositionen" betrachtet, in dem es darum geht, das Auftreten eines neuen Wertes zu erkennen.





2.3.6 Methoden zum Abrufen von Länder- und Kontinentdaten

Die Methoden geben bestimmte Länderdaten zurück. Ich werde jede von ihnen kurz beschreiben.

Die Methode CiCalendarInfo::GetCountries(CArrayString &countries_arr) gibt die Liste der Länder zurück, die während der Initialisierung als ein dynamisches Array von Variablen vom Typ String erhalten wurde.

Die Methode CiCalendarInfo::GetCountries(MqlCalendarCountry &countries[]) gibt die Liste der Länder zurück, die während der Initialisierung als ein Array von MqlCalendarCountry Typ Variablen erhalten wurde.

Die Methode CiCalendarInfo::GetUniqueContinents(string & continents[]) liefert die Liste der Kontinente, auf denen sich die Länder befinden. Letztere wurden auch bei der Initialisierung ermittelt.

Die Methode CiCalendarInfo:: GetCountriesByContinent(const ENUM_CONTINENT src_continent, CArrayString &countries_arr) liefert die Liste der Länder nach einem angegebenen Kontinent.

Die Methode CiCalendarInfo::GetCountryNameById(const ulong country_id) gibt einen eindeutigen Ländernamen nach seiner ID zurück.

Die Enumeration ENUM_CONTINENT ermöglicht die Arbeit mit Kontinenten. Sie beschreibt die folgenden Kontinente:

World; Asia; Africa; Europe; North America; South America; Australia/Oceania; Antarctica.

Es mag komisch erscheinen, dass ich die Antarktis in die Enumerationen aufgenommen habe. Aber ich wollte eine vollständige Liste aller Kontinente haben, also habe ich sie dort belassen. Die Konstante 'World' ist als eigener Kontinent angelegt.

Außerdem habe ich die Struktur SCountryByContinent erstellt, um mit Kontinenten zu arbeiten. Die Initialisierungsmethode enthält konstante Arrays der Kennungen der Länder, die Namen und die entsprechenden Kontinente. Die aktuelle Version enthält 197 Länder, darunter die EU und die ganze Welt.

Erstellen wir das Skript Test_get_countries.mq5, um die Funktionsweise der Methoden zum Erhalten von Länder-und Kontinentdaten zu überprüfen.

void OnStart () { CiCalendarInfo country_calendar_info; if (country_calendar_info.Init()) { CArrayString countries_arr; if (country_calendar_info.GetCountries(countries_arr)) { int countries_num = countries_arr.Total(); if (countries_num > 0 ) { :: Print ( "

---== CArrayString list ==---" ); :: PrintFormat ( " Countries list consists of %d countries." , countries_num); :: PrintFormat ( " First country: %s" , countries_arr.At( 0 )); :: PrintFormat ( " Last country: %s" , countries_arr.At(countries_num - 1 )); } } MqlCalendarCountry countries[]; if (country_calendar_info.GetCountries(countries)) { int countries_num = :: ArraySize (countries); if (countries_num > 0 ) { :: Print ( "

---== MqlCalendarCountry array ==---" ); :: PrintFormat ( " Countries array consists of %d countries." , countries_num); :: PrintFormat ( " First country: %s" , countries[ 0 ].name); :: PrintFormat ( " Last country: %s" , countries[countries_num - 1 ].name); } } string continent_names[]; int continents_num = 0 ; if (country_calendar_info.GetUniqueContinents(continent_names)) { continents_num = :: ArraySize (continent_names); if (continents_num > 0 ) { :: Print ( "

---== Unique continent names ==---" ); for ( int c_idx = 0 ; c_idx < continents_num; c_idx++) { string curr_continent_name = continent_names[c_idx]; :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , c_idx + 1 , curr_continent_name); } } } if (continents_num) { ENUM_CONTINENT continents[]; :: ArrayResize (continents, continents_num); :: Print ( "

---== Countries by continent ==---" ); for ( int c_idx = 0 ; c_idx < continents_num; c_idx++) { ENUM_CONTINENT curr_continent = SCountryByContinent::ContinentByDescription(continent_names[c_idx]); if (countries_arr.Shutdown()) if (country_calendar_info.GetCountriesByContinent(curr_continent, countries_arr)) { int countries_by_continent = countries_arr.Total(); :: PrintFormat ( " Continent \"%s\" includes %d country(-ies):" , continent_names[c_idx], countries_by_continent); for ( int c_jdx = 0 ; c_jdx < countries_by_continent; c_jdx++) { :: PrintFormat ( " [%d] - %s" , c_jdx + 1 , countries_arr.At(c_jdx)); } } } } string country_code = "RU" ; SCountryByContinent country_continent_data; if (country_continent_data.Init(country_code)) { :: Print ( "

---== Country ==---" ); :: PrintFormat ( " Name: %s" , country_continent_data.Country()); :: PrintFormat ( " Code: %s" , country_continent_data.Code()); ENUM_CONTINENT curr_continent = country_continent_data.Continent(); :: PrintFormat ( " Continent enum: %s" , :: EnumToString (curr_continent)); :: PrintFormat ( " Continent description: %s" , country_continent_data.ContinentDescription()); } } }

Die folgenden Informationen erscheinen im Journal als Ergebnis des gelaufenen Skripts:

EH 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- HR 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) QH 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) ---== CArrayString list ==--- NR 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) Countries list consists of 23 countries. NP 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) First country: European Union LF 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) Last country: Norway LQ 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) GG 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) ---== MqlCalendarCountry array ==--- IL 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) Countries array consists of 23 countries. JP 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) First country: European Union HG 0 23 : 05 : 16.492 Test_get_countries (USDCAD,H1) Last country: Norway OR 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) FJ 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) ---== Unique continent names ==--- KS 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - Africa NK 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 2 ] - Asia HR 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 3 ] - Australia/Oceania HM 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 4 ] - Europe RE 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 5 ] - North America CO 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 6 ] - South America GH 0 23 : 05 : 16.493 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 7 ] - World GP 0 23 : 05 : 18.606 Test_get_countries (USDCAD,H1) LE 0 23 : 05 : 18.606 Test_get_countries (USDCAD,H1) ---== Countries by continent ==--- HO 0 23 : 05 : 18.608 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "Africa" includes 1 country(-ies): RR 0 23 : 05 : 18.608 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - South Africa NH 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "Asia" includes 6 country(-ies): CM 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - China RK 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 2 ] - Hong Kong CL 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 3 ] - India LJ 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 4 ] - South Korea LJ 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 5 ] - Japan IR 0 23 : 05 : 18.610 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 6 ] - Singapore OK 0 23 : 05 : 18.614 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "Australia/Oceania" includes 2 country(-ies): RM 0 23 : 05 : 18.614 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - Australia NJ 0 23 : 05 : 18.614 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 2 ] - New Zealand MM 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "Europe" includes 9 country(-ies): LO 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - European Union DF 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 2 ] - Germany OQ 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 3 ] - France CE 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 4 ] - United Kingdom OM 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 5 ] - Switzerland RS 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 6 ] - Spain FE 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 7 ] - Sweden JS 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 8 ] - Italy DD 0 23 : 05 : 18.616 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 9 ] - Norway LR 0 23 : 05 : 18.618 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "North America" includes 3 country(-ies): LK 0 23 : 05 : 18.618 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - Canada HS 0 23 : 05 : 18.618 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 2 ] - United States CK 0 23 : 05 : 18.618 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 3 ] - Mexico GL 0 23 : 05 : 18.619 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "South America" includes 1 country(-ies): EQ 0 23 : 05 : 18.619 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - Brazil DH 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent "World" includes 1 country(-ies): JK 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) [ 1 ] - Worldwide QM 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) KH 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) ---== Country ==--- PQ 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) Name: Russian Federation KG 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) Code: RU MR 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent enum : CONTINENT_EUROPE MI 0 23 : 05 : 18.622 Test_get_countries (USDCAD,H1) Continent description : Europe

Die aktuelle Version des Kalenders beschreibt also Ereignisse im Zusammenhang mit den Volkswirtschaften von 23 Ländern auf 7 Kontinenten (vorausgesetzt, die Konstante "Welt" wird berücksichtigt).





2.3.7 Methoden zur Beschaffung von Ereignisdaten

Die Methoden ermöglichen die Auswahl von Ereignissen nach einem bestimmten Kriterium.

Die Methode CiCalendarInfo::GetEventsByName(CArrayString &events_arr, const string name = NULL) führt eine Auswahl als dynamisches Array von Variablen vom Typ string durch. Ein Ereignisname dient als Auswahlkriterium.

Die Methode CiCalendarInfo::GetEventsByName(MqlCalendarEvent & events[], const string name = NULL) ähnelt der vorherigen. Der einzige Unterschied ist, dass sie eine Auswahl in Form eines Arrays von Variablen des Typs MqlCalendarCountry bildet.

Die Methode CiCalendarInfo::FilterEvents(MqlCalendarEvent &filtered_events[], MqlCalendarEvent &src_events[], const ulong filter) bildet ebenfalls eine Auswahl als das Array von MqlCalendarCountry Typvariablen. Hier gibt es bereits ein Mehrfachkriterium, das in einer Reihe von Flags implementiert ist. Insgesamt gibt es 49 solcher Kriterien. Sie decken alle Enumerationswerte ab: ENUM_CALENDAR_EVENT_TYPE, ENUM_CALENDAR_EVENT_SECTOR, ENUM_CALENDAR_EVENT_FREQUENCY, ENUM_CALENDAR_EVENT_TIMEMODE, ENUM_CALENDAR_EVENT_UNIT, ENUM_CALENDAR_EVENT_IMPORTANCE, ENUM_CALENDAR_EVENT_MULTIPLIER.

Das Erstellen einer neuen übergreifenden Mega-Enumeration scheint unmöglich, da der Typ "enum" ein 4-Byte-Datentyp (32 Bits) ist, während in diesem Fall 49 Bits erforderlich sind. Andererseits gibt es den Typ 'long', der 64 Bits bietet.

Der folgende Code wird zur Lösung des Problems verwendet:

#define FILTER_BY_TYPE_EVENT 0x1 #define FILTER_BY_TYPE_INDICATOR 0x2 #define FILTER_BY_TYPE_HOLIDAY 0x4 #define FILTER_BY_SECTOR_NONE 0x8 #define FILTER_BY_SECTOR_MARKET 0x10 #define FILTER_BY_SECTOR_GDP 0x20 #define FILTER_BY_SECTOR_JOBS 0x40 #define FILTER_BY_SECTOR_PRICES 0x80 #define FILTER_BY_SECTOR_MONEY 0x100 #define FILTER_BY_SECTOR_TRADE 0x200 #define FILTER_BY_SECTOR_GOVERNMENT 0x400 #define FILTER_BY_SECTOR_BUSINESS 0x800 #define FILTER_BY_SECTOR_CONSUMER 0x1000 #define FILTER_BY_SECTOR_HOUSING 0x2000 #define FILTER_BY_SECTOR_TAXES 0x4000 #define FILTER_BY_SECTOR_HOLIDAYS 0x8000 #define FILTER_BY_FREQUENCY_NONE 0x10000 #define FILTER_BY_FREQUENCY_WEEK 0x20000 #define FILTER_BY_FREQUENCY_MONTH 0x40000 #define FILTER_BY_FREQUENCY_QUARTER 0x80000 #define FILTER_BY_FREQUENCY_YEAR 0x100000 #define FILTER_BY_FREQUENCY_DAY 0x200000 #define FILTER_BY_IMPORTANCE_NONE 0x400000 #define FILTER_BY_IMPORTANCE_LOW 0x800000 #define FILTER_BY_IMPORTANCE_MODERATE 0x1000000 #define FILTER_BY_IMPORTANCE_HIGH 0x2000000 #define FILTER_BY_UNIT_NONE 0x4000000 #define FILTER_BY_UNIT_PERCENT 0x8000000 #define FILTER_BY_UNIT_CURRENCY 0x10000000 #define FILTER_BY_UNIT_HOUR 0x20000000 #define FILTER_BY_UNIT_JOB 0x40000000 #define FILTER_BY_UNIT_RIG 0x80000000 #define FILTER_BY_UNIT_USD 0x100000000 #define FILTER_BY_UNIT_PEOPLE 0x200000000 #define FILTER_BY_UNIT_MORTGAGE 0x400000000 #define FILTER_BY_UNIT_VOTE 0x800000000 #define FILTER_BY_UNIT_BARREL 0x1000000000 #define FILTER_BY_UNIT_CUBICFEET 0x2000000000 #define FILTER_BY_UNIT_POSITION 0x4000000000 #define FILTER_BY_UNIT_BUILDING 0x8000000000 #define FILTER_BY_MULTIPLIER_NONE 0x10000000000 #define FILTER_BY_MULTIPLIER_THOUSANDS 0x20000000000 #define FILTER_BY_MULTIPLIER_MILLIONS 0x40000000000 #define FILTER_BY_MULTIPLIER_BILLIONS 0x80000000000 #define FILTER_BY_MULTIPLIER_TRILLIONS 0x100000000000 #define FILTER_BY_TIMEMODE_DATETIME 0x200000000000 #define FILTER_BY_TIMEMODE_DATE 0x400000000000 #define FILTER_BY_TIMEMODE_NOTIME 0x800000000000 #define FILTER_BY_TIMEMODE_TENTATIVE 0x1000000000000 #define IS_TYPE_EVENT (filter) ((filter& FILTER_BY_TYPE_EVENT )!= 0 ) #define IS_TYPE_INDICATOR (filter) ((filter& FILTER_BY_TYPE_INDICATOR )!= 0 ) #define IS_TYPE_HOLIDAY (filter) ((filter& FILTER_BY_TYPE_HOLIDAY )!= 0 ) #define IS_SECTOR_NONE (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_NONE )!= 0 ) #define IS_SECTOR_MARKET (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_MARKET )!= 0 ) #define IS_SECTOR_GDP (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_GDP )!= 0 ) #define IS_SECTOR_JOBS (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_JOBS )!= 0 ) #define IS_SECTOR_PRICES (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_PRICES )!= 0 ) #define IS_SECTOR_MONEY (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_MONEY )!= 0 ) #define IS_SECTOR_TRADE (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_TRADE )!= 0 ) #define IS_SECTOR_CONSUMER (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_CONSUMER )!= 0 ) #define IS_SECTOR_HOUSING (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_HOUSING )!= 0 ) #define IS_SECTOR_TAXES (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_TAXES )!= 0 ) #define IS_SECTOR_HOLIDAYS (filter) ((filter& FILTER_BY_SECTOR_HOLIDAYS )!= 0 ) #define IS_FREQUENCY_NONE (filter) ((filter& FILTER_BY_FREQUENCY_NONE )!= 0 ) #define IS_FREQUENCY_WEEK (filter) ((filter& FILTER_BY_FREQUENCY_WEEK )!= 0 ) #define IS_FREQUENCY_MONTH (filter) ((filter& FILTER_BY_FREQUENCY_MONTH )!= 0 ) #define IS_FREQUENCY_QUARTER (filter) ((filter& FILTER_BY_FREQUENCY_QUARTER )!= 0 ) #define IS_FREQUENCY_YEAR (filter) ((filter& FILTER_BY_FREQUENCY_YEAR )!= 0 ) #define IS_FREQUENCY_DAY (filter) ((filter& FILTER_BY_FREQUENCY_DAY )!= 0 ) #define IS_IMPORTANCE_NONE (filter) ((filter& FILTER_BY_IMPORTANCE_NONE )!= 0 ) #define IS_IMPORTANCE_LOW (filter) ((filter& FILTER_BY_IMPORTANCE_LOW )!= 0 ) #define IS_IMPORTANCE_MODERATE (filter) ((filter& FILTER_BY_IMPORTANCE_MODERATE )!= 0 ) #define IS_IMPORTANCE_HIGH (filter) ((filter& FILTER_BY_IMPORTANCE_HIGH )!= 0 ) #define IS_UNIT_NONE (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_NONE )!= 0 ) #define IS_UNIT_PERCENT (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_PERCENT )!= 0 ) #define IS_UNIT_CURRENCY (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_CURRENCY )!= 0 ) #define IS_UNIT_HOUR (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_HOUR )!= 0 ) #define IS_UNIT_JOB (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_JOB )!= 0 ) #define IS_UNIT_RIG (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_RIG )!= 0 ) #define IS_UNIT_USD (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_USD )!= 0 ) #define IS_UNIT_PEOPLE (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_PEOPLE )!= 0 ) #define IS_UNIT_MORTGAGE (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_MORTGAGE )!= 0 ) #define IS_UNIT_VOTE (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_VOTE )!= 0 ) #define IS_UNIT_BARREL (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_BARREL )!= 0 ) #define IS_UNIT_CUBICFEET (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_CUBICFEET )!= 0 ) #define IS_UNIT_POSITION (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_POSITION )!= 0 ) #define IS_UNIT_BUILDING (filter) ((filter& FILTER_BY_UNIT_BUILDING )!= 0 ) #define IS_MULTIPLIER_NONE (filter) ((filter& FILTER_BY_MULTIPLIER_NONE )!= 0 ) #define IS_MULTIPLIER_THOUSANDS (filter) ((filter& FILTER_BY_MULTIPLIER_THOUSANDS )!= 0 ) #define IS_MULTIPLIER_MILLIONS (filter) ((filter& FILTER_BY_MULTIPLIER_MILLIONS )!= 0 ) #define IS_MULTIPLIER_BILLIONS (filter) ((filter& FILTER_BY_MULTIPLIER_BILLIONS )!= 0 ) #define IS_MULTIPLIER_TRILLIONS (filter) ((filter& FILTER_BY_MULTIPLIER_TRILLIONS )!= 0 ) #define IS_TIMEMODE_DATETIME (filter) ((filter& FILTER_BY_TIMEMODE_DATETIME )!= 0 ) #define IS_TIMEMODE_DATE (filter) ((filter& FILTER_BY_TIMEMODE_DATE )!= 0 ) #define IS_TIMEMODE_NOTIME (filter) ((filter& FILTER_BY_TIMEMODE_NOTIME )!= 0 ) #define IS_TIMEMODE_TENTATIVE (filter) ((filter& FILTER_BY_TIMEMODE_TENTATIVE )!= 0 )

Werfen wir einen Blick auf das Testbeispiel - dem Skript Test_filter_events.mq5. Zunächst wird das Kalenderobjekt für die angegebene EUR-Währung erstellt.

Als Nächstes wählt man im Block 1 alle Ereignisse aus, die sich auf EUR beziehen und "Arbeitslosigkeit" im Namen tragen. Es gibt 33 Ereignisse dieses Typs. Die Ereignisnamen werden an das dynamische Array von Variablen des Typs String gesendet.

In Block 2 machen wir dasselbe, wobei wir das Array vom Typ MqlCalendarEvent ausfüllen.

void OnStart () { CiCalendarInfo event_calendar_info; if (event_calendar_info.Init( "EUR" )) { CArrayString events_arr; string ev_name = "Unemployment" ; if (event_calendar_info.GetEventsByName(events_arr, ev_name)) { int events_num = events_arr.Total(); if (events_num > 0 ) { :: Print ( "

---== CArrayString list ==---" ); :: PrintFormat ( " Events list consists of %d events." , events_num); :: PrintFormat ( " First event: %s" , events_arr.At( 0 )); :: PrintFormat ( " Last event: %s" , events_arr.At(events_num - 1 )); } } MqlCalendarEvent events[]; if (event_calendar_info.GetEventsByName(events, ev_name)) { int events_num = :: ArraySize (events); if (events_num > 0 ) { :: Print ( "

---== MqlCalendarEvent array ==---" ); :: PrintFormat ( " Events array consists of %d events." , events_num); :: PrintFormat ( " First event: %s" , events[ 0 ].name); :: PrintFormat ( " Last event: %s" , events[events_num - 1 ].name); } } MqlCalendarEvent filtered_events[]; int indices[ 2 ]; indices[ 0 ] = 0 ; string events_str[ 2 ]; events_str[ 0 ] = "First" ; events_str[ 1 ] = "Last" ; ulong filter = 0 ; filter |= FILTER_BY_IMPORTANCE_HIGH; if (event_calendar_info.FilterEvents(filtered_events, events, filter)) { int f_events_num = :: ArraySize (filtered_events); :: Print ( "

---== Filtered events array ==---" ); :: Print ( " Filtered by: importance high" ); :: PrintFormat ( " Events array consists of %d events." , :: ArraySize (filtered_events)); if (f_events_num > 0 ) { indices[ 1 ] = f_events_num - 1 ; for ( int ind = 0 ; ind <:: ArraySize (indices); ind++) { MqlCalendarEvent curr_event = filtered_events[indices[ind]]; :: PrintFormat ( "

%s event:" , events_str[ind]); event_calendar_info.PrintEventDescription(curr_event); } } :: ArrayFree (filtered_events); filter ^= FILTER_BY_IMPORTANCE_HIGH; } filter |= FILTER_BY_IMPORTANCE_MODERATE; if (event_calendar_info.FilterEvents(filtered_events, events, filter)) { int f_events_num = :: ArraySize (filtered_events); :: Print ( "

---== Filtered events array ==---" ); :: Print ( " Filtered by: importance medium" ); :: PrintFormat ( " Events array consists of %d events." , :: ArraySize (filtered_events)); if (f_events_num > 0 ) { indices[ 1 ] = f_events_num - 1 ; for ( int ind = 0 ; ind <:: ArraySize (indices); ind++) { MqlCalendarEvent curr_event = filtered_events[indices[ind]]; :: PrintFormat ( "

%s event:" , events_str[ind]); event_calendar_info.PrintEventDescription(curr_event); } } :: ArrayFree (filtered_events); filter ^= FILTER_BY_IMPORTANCE_MODERATE; } filter |= FILTER_BY_IMPORTANCE_LOW; if (event_calendar_info.FilterEvents(filtered_events, events, filter)) { int f_events_num = :: ArraySize (filtered_events); :: Print ( "

---== Filtered events array ==---" ); :: Print ( " Filtered by: importance low" ); :: PrintFormat ( " Events array consists of %d events." , :: ArraySize (filtered_events)); if (f_events_num > 0 ) { indices[ 1 ] = f_events_num - 1 ; for ( int ind = 0 ; ind <:: ArraySize (indices); ind++) { MqlCalendarEvent curr_event = filtered_events[indices[ind]]; :: PrintFormat ( "

%s event:" , events_str[ind]); event_calendar_info.PrintEventDescription(curr_event); } } :: ArrayFree (filtered_events); filter ^= FILTER_BY_IMPORTANCE_LOW; } filter |= FILTER_BY_IMPORTANCE_NONE; if (event_calendar_info.FilterEvents(filtered_events, events, filter)) { int f_events_num = :: ArraySize (filtered_events); :: Print ( "

---== Filtered events array ==---" ); :: Print ( " Filtered by: importance none" ); :: PrintFormat ( " Events array consists of %d events." , :: ArraySize (filtered_events)); if (f_events_num > 0 ) { indices[ 1 ] = f_events_num - 1 ; for ( int ind = 0 ; ind <:: ArraySize (indices); ind++) { MqlCalendarEvent curr_event = filtered_events[indices[ind]]; :: PrintFormat ( "

%s event:" , events_str[ind]); event_calendar_info.PrintEventDescription(curr_event); } } } } }

Wir sortieren im Block 3 die Ereignisse nach ihrer Wichtigkeit. Zuerst wollen wir sehen, wie viele der dreiunddreißig Ereignisse, die zuvor namentlich ausgewählt wurden, wichtig sind. Es stellt sich heraus, dass keine wichtigen gibt. 27 Ereignisse sind von mittlerer Bedeutung, 6 Ereignisse sind von geringer Bedeutung. Außerdem gibt es 0 Ereignisse mit nicht spezifiziertem Wichtigkeitsgrad.

Das Journal sieht wie folgt aus:

JL 0 13 : 18 : 48.419 Test_filter_events (USDCAD,H1) FM 0 13 : 18 : 48.421 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== New Calendar Info object ==--- JP 0 13 : 18 : 48.421 Test_filter_events (USDCAD,H1) Currency: EUR CE 0 13 : 18 : 48.630 Test_filter_events (USDCAD,H1) EL 0 13 : 18 : 48.631 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== CArrayString list ==--- IF 0 13 : 18 : 48.631 Test_filter_events (USDCAD,H1) Events list consists of 33 events. MQ 0 13 : 18 : 48.631 Test_filter_events (USDCAD,H1) First event : Unemployment Rate RK 0 13 : 18 : 48.631 Test_filter_events (USDCAD,H1) Last event : NAV Unemployment Change HF 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) OR 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== MqlCalendarEvent array ==--- JH 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) Events array consists of 33 events. ER 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) First event : Unemployment Rate JM 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) Last event : NAV Unemployment Change DH 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) CR 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Filtered events array ==--- HH 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) Filtered by: importance high DO 0 13 : 18 : 48.635 Test_filter_events (USDCAD,H1) Events array consists of 0 events. CN 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) PI 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Filtered events array ==--- NO 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Filtered by: importance medium PE 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Events array consists of 27 events. KG 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) KI 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) First event : IS 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) EJ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Event description ==--- JF 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Id: 999030020 DP 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Type: Indicator KJ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Sector: Labor market JM 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Frequency: Monthly QJ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Time mode: Exact time CN 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Country id: 999 KK 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Unit: Percentage JP 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Importance: Moderate JH 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Multiplier: None JF 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Digits: 1 PL 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Source URL: https: NH 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Event code: unemployment-rate MQ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Name: Unemployment Rate GI 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) OO 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Last event : OJ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) OP 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Event description ==--- QH 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Id: 578040001 NO 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Type: Indicator ID 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Sector: Labor market DF 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Frequency: Monthly KS 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Time mode: Exact time LI 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Country id: 578 QR 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Unit: Percentage LJ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Importance: Moderate DQ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Multiplier: None LH 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Digits: 1 IS 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Source URL: https: EQ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Event code: nav-unemployment-rate-nsa PJ 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) Name: NAV Unemployment Rate n.s.a. ED 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) FF 0 13 : 18 : 48.636 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Filtered events array ==--- PK 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Filtered by: importance low JS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Events array consists of 6 events. FH 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) FS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) First event : LI 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) LO 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Event description ==--- EK 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Id: 276060003 IM 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Type: Indicator FE 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Sector: Labor market OP 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Frequency: Monthly HQ 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Time mode: Exact time HH 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Country id: 276 KM 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Unit: People DJ 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Importance: Low RM 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Multiplier: Millions KJ 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Digits: 3 LS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Source URL: https: MN 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Event code: unemployment-nsa ND 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Name: Unemployment n.s.a. LP 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) LE 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Last event : DP 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) DG 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Event description ==--- CS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Id: 578040002 QE 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Type: Indicator NM 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Sector: Labor market GH 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Frequency: Monthly PI 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Time mode: Exact time GS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Country id: 578 CE 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Unit: People LS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Importance: Low HJ 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Multiplier: Thousands QR 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Digits: 3 NI 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Source URL: https: MQ 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Event code: nav-unemployment-change ES 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Name: NAV Unemployment Change PI 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) CS 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) ---== Filtered events array ==--- DK 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Filtered by: importance none DH 0 13 : 18 : 48.637 Test_filter_events (USDCAD,H1) Events array consists of 0 events.

Wie ich bereits sagte, gibt es 49 Kriterien für die Auswahl von Ereignissen. Sie können kombiniert oder einzeln verwendet werden.





3. Indikator für nicht-kommerzielle Nettopositionen

Der Wirtschaftskalender enthält viele verschiedene Ereignisse. Ich habe eines der bemerkenswertesten Ereignisse ausgewählt - den wöchentlichen Bericht der Commodity Futures Trading Commission, der die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen der Long- und Short-Positionen anzeigt.

Lassen Sie uns einen Indikator erstellen, der die Daten eines ausgewählten Rohstoffwertes in einem separaten Fenster des Charts anzeigt.

Es gibt 11 solcher Vermögenswerte. Erstellen wir die folgende Enumeration:

enum ENUM_NON_COM_NET_POSITIONS { NON_COM_NET_POSITIONS_COPPER = 0 , NON_COM_NET_POSITIONS_SILVER = 1 , NON_COM_NET_POSITIONS_GOLD = 2 , NON_COM_NET_POSITIONS_CRUDE_OIL = 3 , NON_COM_NET_POSITIONS_SP_500 = 4 , NON_COM_NET_POSITIONS_AlUMINIUM = 5 , NON_COM_NET_POSITIONS_CORN = 6 , NON_COM_NET_POSITIONS_NGAS = 7 , NON_COM_NET_POSITIONS_SOYBEANS = 8 , NON_COM_NET_POSITIONS_WHEAT = 9 , NON_COM_NET_POSITIONS_NASDAQ_100 = 10 , };

Der Indikator soll frühere Werte anzeigen und neue Werte erkennen. Für die erste Aufgabe habe ich beschlossen, den folgenden Codeblock in OnCalculate() zu verwenden:

if (prev_calculated == 0 ) { :: ArrayInitialize (gBuffer, EMPTY_VALUE ); ulong country_id = 840 ; if (gPtrEventsInfo.Init( NULL , country_id)) { MqlCalendarEvent events[]; if (gPtrEventsInfo.EventsByCountryDescription(events, false )) { string event_code_substr = GetEventCodeSubstring(); if (event_code_substr != NULL ) for ( int ev_idx = 0 ; ev_idx <:: ArraySize (events); ev_idx++) { MqlCalendarEvent curr_event = events[ev_idx]; if (:: StringFind (curr_event.event_code, event_code_substr) > - 1 ) { if (gPtrValuesInfo.Init( NULL , WRONG_VALUE , curr_event.id)) { SiTimeSeries net_positions_ts; if (gPtrValuesInfo.ValueHistorySelectByEvent(net_positions_ts, 0 )) { string net_positions_name; SiTsObservation ts_observations[]; if (net_positions_ts.GetSeries(ts_observations, net_positions_name)) { int new_size = 0 ; for ( int obs_idx =:: ArraySize (ts_observations) - 1 ; obs_idx >= 0 ; obs_idx--) { if (ts_observations[obs_idx].val != EMPTY_VALUE ) break ; new_size = obs_idx; } if (new_size > 0 ) :: ArrayResize (ts_observations, new_size); datetime start_dtime, ts_start_dtime; start_dtime = time[ 0 ]; ts_start_dtime = ts_observations[ 0 ].time; if (ts_start_dtime > start_dtime) start_dtime = ts_start_dtime; :: IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , net_positions_name); :: IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); int start_bar_idx =:: iBarShift ( _Symbol , _Period , ts_start_dtime); if (start_bar_idx > - 1 ) { start_bar_idx = rates_total - start_bar_idx; uint observations_cnt = 0 ; SiTsObservation curr_observation = ts_observations[observations_cnt]; uint ts_size = :: ArraySize (ts_observations); for ( int bar = start_bar_idx; bar < rates_total; bar++) { if ((observations_cnt + 1 ) < ts_size) { SiTsObservation next_observation = ts_observations[observations_cnt + 1 ]; if (time[bar] >= next_observation.time) { curr_observation = next_observation; gLastValueDate = curr_observation.time; gLastValue = curr_observation.val; observations_cnt++; } } gBuffer[bar] = curr_observation.val; } MqlCalendarValue values[]; gPtrValuesInfo.ValueLastSelectByEvent(gChangeId, values); } } } } break ; } } } } }

Initialisieren wir das erste Kalenderobjekt im Block. Wir geben nur eine Länder-ID ein — USA. Als Nächstes wählen wir alle Länderereignisse aus und ermitteln das notwendige Wertpapier durch einen in der Eingangsvariablen festgelegten Ereigniscode. Danach initialisieren wir das zweite Kalenderobjekt und fordern die Historie an. Als Nächstes wird der Indikatorpuffer ausgefüllt.

Der zweite Block in OnCalculate() besteht darin, einen neuen Wert zu erkennen:

MqlCalendarValue values[]; if (gPtrValuesInfo.ValueLastSelectByEvent(gChangeId, values) > 0 ) if (values[ 0 ].time > gLastValueDate) { gLastValueDate = values[ 0 ].time; gLastValue = values[ 0 ].GetActualValue(); if (InpTpLog) { :: Print ( "

---== New event value ==---" ); :: PrintFormat ( " Time: %s" , :: TimeToString (gLastValueDate)); datetime server_time =:: TimeTradeServer (); :: PrintFormat ( " Release time: %s" , :: TimeToString (server_time)); :: PrintFormat ( " Actual value: %0.1f" , gLastValue); } } if (rates_total > prev_calculated) for ( int bar = prev_calculated; bar < rates_total; bar++) gBuffer[bar] = gLastValue;

Das Ergebnis sollte in etwa so aussehen wie in der folgenden Abbildung (Abb. 3).









Abb. 3. CFTC S&P 500 Nicht-gewerbliche Nettopositionen

Im Code des Indikators ist zu erkennen, dass die Kalenderobjekte aufgrund der Reinitialisierung globaler Variablen in Indikatoren dynamisch erstellt werden.

Schlussfolgerung

In diesem Artikel habe ich die Kalenderobjektklasse — die Klasse für einen vereinfachten Zugriff auf die Kalendereigenschaften und den Empfang von Ereigniswerten erstellt. Die Kalenderdatenbank ist recht umfangreich und erlaubt es, wichtige wirtschaftliche Ereignisse zu analysieren, ohne auf fremde Ressourcen zurückgreifen zu müssen.

Das Archiv enthält den im Artikel verwendeten Quellcode. Auf meinem PC befinden sich alle Dateien und Ordner in %MQL5\Shared Projects\Testing\Calendar. Wenn Sie die Quellen anders lokalisieren, achten Sie auf die korrekte Einbindung der Header-Datei CalendarInfo.mqh mit Hilfe der #include-Direktive.